Крупные банки активно режут доходность валютных депозитов

После недолгого затишья крупные банки снова снижают доходность вкладов, причем в основном — валютных. Почему снова дешевеют депозиты в СКВ, и какие условия предлагают частным вкладчикам финучреждения с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн, читайте в свежем обзоре «Минфина».

Доходность валютных депозитов уже давно была чисто символической: практически полное отсутствие валютного кредитования и высокие нормативы резервирования делают этот ресурс неинтересным для банков. На данный момент средняя ставка на 3-месячные депозиты в долларе на 22 октября составляла 0,61% годовых, в евро — 0,27% годовых, средняя доходность вкладов на год — 1,2% и 0,62% соответственно.

Даже при таких условиях финансисты продолжают ее резать. Ключевые центробанки мира стали смягчать свою денежную кредитную политику. ЕЦБ на днях снизил ключевую ставку на 25 б.п. ФРС в сентябре впервые с 2020 года снизил свою ключевую ставку сразу на 0,5 б.п., и сейчас эксперты дискутируют, на сколько регулятор снизит этот показатель на заседании 6−7 ноября.

Кроме того, банкиры пытаются остановить массовую конвертацию гривневых депозитов в валютные, которая началась на фоне девальвации гривны, ускорения инфляции и одновременного снижения ставок по депозитам в нацвалюте.

Согласно индексу UIRD, больше всего с начала года сократилась доходность вкладов на 9 мес. (-1,7 п.п. — до 12,88% годовых), полугодовых уменьшилась на 1,68 п.п. (до 12,84% годовых), годовых — на 1,47 (до 12,85% годовых). Меньше всего пострадали самые короткие вклады (-0,7 п.п. — до 12,98% годовых).

С другой стороны, формируется уже новая тенденция: несмотря на убеждения отдельных банкиров, что условий для повышения ставок по гривневым вкладам пока нет, другие учитывают повышение военного сбора и закладывают это в ставки, в частности, в виде акционных процентов.

Как банки меняли ставки

Банк Кредит Днепр снизил доходность годовых вкладов в долларе на 0,25 п.п. — до 1,75% годовых. В евро «под нож» пошли ставки коротких вкладов: доходность депозитов на 3 и 6 мес. сократилась на 0,2 п.п. — до 0,4% годовых.

Укрсиббанк снизил доходность вкладов в евро и долларе на 0,25 п.п. В линейке таких вкладов предложение банка только на 3 и 6 месяцев, следовательно, после изменений по таким вкладам в обеих валютах банк теперь платит 1,75% годовых.

Прокредит Банк отнял 0,2 п.п. от доходности долларовых вкладов в год и теперь платит по ним 0,8% годовых. На 0,5 п.п. урезана доходность вкладов на 3 и 6 месяцев — до 1% годовых. В евро ставку на год банк снизил на 0,4 п.п. — до 0,1% годовых, 0,8 п.п. потеряли ставки вкладов на 3 и 6 месяцев. Теперь на таких депозитах здесь можно заработать всего 0,2% годовых.

Самые большие снижения по депозитным ставкам в СКВ провел КоминБанк. Доходность долларовых вкладов на 3 месяца уменьшили на 1,05 п.п. — до 0,35% годовых, на 6 и 9 месяцев — на 1,3 п.п. — до 1,1% годовых. Больше всего «похудели» ставки вкладов на год: на 1,4 п.п. — до 1,5% годовых.

В евро банк снизил ставку самых коротких вкладов на 0,8 п.п. (до 0,1% годовых), ставки на 6 и 9 месяцев сократились сразу на 0,95 п.п. — до 0,2% годовых, вклады на год будут приносить собственникам на 1,15 п.п. меньше — всего 0,25% годовых.

Банк также срезал и ставки гривневых вкладов на 0,5 п.п. Меньше всего после изменений банк платит по самым коротким вкладам (13,75% годовых), 14% годовых здесь можно заработать на вкладах на 6 и 9 месяцев, 14,5% годовых — на депозите на 1 год.

Креди Агриколь Банк срезал доходность трехмесячных депозитов в гривне на 0,5 п.п. — до 10% годовых, полугодовых — на 1 п.п. — до 11% годовых. Больше всего сократились ставки по годовым вкладам — на 1,5 п.п. — до 10,5% годовых.

Единственным банком, кто в этот раз повышал ставки в гривне, стал Банк Альянс. Правда, повышения были несущественными: на 0,1 п.п. увеличилась доходность вкладов на 9 месяцев, по 0,2 п.п. прибавили к ставкам вкладов на 3 и 6 месяцев — и теперь платят по ним 14,4% и по 14,2% годовых соответственно.

Все банки, которые снижали и повышали проценты по вкладам в этот раз, не ответили на запросы «Минфина» о причинах такого решения.

Какие ставки в СКВ сейчас предлагают банки

Самые высокие ставки в долларе на 3 месяца — 2,25% годовых — сейчас предлагают два банка: Радабанк и Аккордбанк. Те же банки предлагают самую высокую доходность и по вкладам в евро: Радабанк — 1,5% годовых, Аккордбанк — 1,25% годовых.

На полгода в долларе выбор шире: больше всего можно получить в Аккордбанке и Радабанке (2,5% годовых), в банке Львов — 2,25% годовых, 2,1% годовых — в МТБ Банке. В евро на эти сроки самые лучшие условия предлагают Радабанк (1,75% годовых), Аккордбанк (1,5% годовых), банк Львов (1,25% годовых).

На 9 месяцев самые высокие ставки в долларе у Радабанка (2,5% годовых), Таскомбанк и банк Львов платят 2,25% годовых, МТБ Банк — 2,12% годовых. В евро самую высокую ставку — 1,4% годовых — предлагают в monobank и Радабанке.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 08.10.2024−21.10.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2024

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 08.10.2024−21.10.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Максимальные ставки по евровкладам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 08.10.2024−21.10.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.