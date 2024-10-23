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23 октября 2024, 15:13 Читати українською

Крупные банки активно режут доходность валютных депозитов

После недолгого затишья крупные банки снова снижают доходность вкладов, причем в основном — валютных. Почему снова дешевеют депозиты в СКВ, и какие условия предлагают частным вкладчикам финучреждения с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн, читайте в свежем обзоре «Минфина».

Депозитний оглядКаталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке! 30 Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Идея Банк 16,25% - 16,00% - 15,25% - - - - - А-Банк 15,85% - - - 15,75% - 15,50% - 0,01% - Универсал Банк 15,50% - - - 15,20% - 15,00% - - - monobank 15,50% - 15,40% - 15,20% - 15,00% - - - Таскомбанк 15,00% - 15,00% - 15,00% - 15,00% - 4,00% - Альянс Банк 14,50% - 14,40% 0,10% 14,20% 0,20% 14,20% 0,20% 6,00% - Банк Львов* 14,50% - 14,50% - 14,25% - 14,00% - 5,00% - КоминБанк* 14,50% 0,50% 14,00% 0,50% 14,00% 0,50% 13,75% 0,50% - - МТБ Банк 14,30% - 14,50% - 14,80% - 14,20% - - - Аккордбанк 14,00% - - - 15,50% - 15,75% - 5,00% - Прокредит Банк* 13,00% - - - 14,00% - 14,00% - 5,00% - ПУМБ 13,00% - 13,00% - 13,00% - 13,00% - - - Радабанк * 13,00% - 13,00% - 15,00% - 17,00% - - - Укргазбанк 12,75% - 12,75% - 11,75% - 4,00% - - - Восток Банк 12,50% - - - 13,00% - 13,00% - - - Глобус* 12,50% - 12,00% - 11,50% - 10,50% - - - Кредит Днепр Банк 12,00% - - - 14,00% - 14,00% - - - Ощадбанк 11,75% - - - 12,50% - - - - - Сенс Банк* 11,75% - - - 11,75% - 11,50% - 4,00% - Укрэксимбанк* 11,75% - 11,75% - 11,20% - 12,05% - - - Кредобанк 11,50% - - - 12,50% - - - - - Правэкс Банк 11,00% - 12,00% - 12,00% - 13,50% - - - Креди Агриколь Банк 10,50% 1,50% - - 11,00% 1,00% 10,00% 0,50% 1,00% - Приватбанк 10,00% - 9,00% - 9,00% - 2,50% - 2,50% - Райффайзен Банк 8,50% - - - 8,50% - 7,50% - - - ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 10,00% - 9,49% - 3,00% - Пивденный - - - - 13,25% - 13,25% - 3,00% - Укрсиббанк - - - - 9,50% - 9,00% - - - Программа БОНУС к депозитамОформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков:Глобус, Кредитвест Банк, Клиринговый Дом.

Доходность валютных депозитов уже давно была чисто символической: практически полное отсутствие валютного кредитования и высокие нормативы резервирования делают этот ресурс неинтересным для банков. На данный момент средняя ставка на 3-месячные депозиты в долларе на 22 октября составляла 0,61% годовых, в евро — 0,27% годовых, средняя доходность вкладов на год — 1,2% и 0,62% соответственно.

Даже при таких условиях финансисты продолжают ее резать. Ключевые центробанки мира стали смягчать свою денежную кредитную политику. ЕЦБ на днях снизил ключевую ставку на 25 б.п. ФРС в сентябре впервые с 2020 года снизил свою ключевую ставку сразу на 0,5 б.п., и сейчас эксперты дискутируют, на сколько регулятор снизит этот показатель на заседании 6−7 ноября.

Кроме того, банкиры пытаются остановить массовую конвертацию гривневых депозитов в валютные, которая началась на фоне девальвации гривны, ускорения инфляции и одновременного снижения ставок по депозитам в нацвалюте.

Согласно индексу UIRD, больше всего с начала года сократилась доходность вкладов на 9 мес. (-1,7 п.п. — до 12,88% годовых), полугодовых уменьшилась на 1,68 п.п. (до 12,84% годовых), годовых — на 1,47 (до 12,85% годовых). Меньше всего пострадали самые короткие вклады (-0,7 п.п. — до 12,98% годовых).

С другой стороны, формируется уже новая тенденция: несмотря на убеждения отдельных банкиров, что условий для повышения ставок по гривневым вкладам пока нет, другие учитывают повышение военного сбора и закладывают это в ставки, в частности, в виде акционных процентов.

Как банки меняли ставки

Банк Кредит Днепр снизил доходность годовых вкладов в долларе на 0,25 п.п. — до 1,75% годовых. В евро «под нож» пошли ставки коротких вкладов: доходность депозитов на 3 и 6 мес. сократилась на 0,2 п.п. — до 0,4% годовых.

Укрсиббанк снизил доходность вкладов в евро и долларе на 0,25 п.п. В линейке таких вкладов предложение банка только на 3 и 6 месяцев, следовательно, после изменений по таким вкладам в обеих валютах банк теперь платит 1,75% годовых.

Прокредит Банк отнял 0,2 п.п. от доходности долларовых вкладов в год и теперь платит по ним 0,8% годовых. На 0,5 п.п. урезана доходность вкладов на 3 и 6 месяцев — до 1% годовых. В евро ставку на год банк снизил на 0,4 п.п. — до 0,1% годовых, 0,8 п.п. потеряли ставки вкладов на 3 и 6 месяцев. Теперь на таких депозитах здесь можно заработать всего 0,2% годовых.

Самые большие снижения по депозитным ставкам в СКВ провел КоминБанк. Доходность долларовых вкладов на 3 месяца уменьшили на 1,05 п.п. — до 0,35% годовых, на 6 и 9 месяцев — на 1,3 п.п. — до 1,1% годовых. Больше всего «похудели» ставки вкладов на год: на 1,4 п.п. — до 1,5% годовых.

В евро банк снизил ставку самых коротких вкладов на 0,8 п.п. (до 0,1% годовых), ставки на 6 и 9 месяцев сократились сразу на 0,95 п.п. — до 0,2% годовых, вклады на год будут приносить собственникам на 1,15 п.п. меньше — всего 0,25% годовых.

Банк также срезал и ставки гривневых вкладов на 0,5 п.п. Меньше всего после изменений банк платит по самым коротким вкладам (13,75% годовых), 14% годовых здесь можно заработать на вкладах на 6 и 9 месяцев, 14,5% годовых — на депозите на 1 год.

Креди Агриколь Банк срезал доходность трехмесячных депозитов в гривне на 0,5 п.п. — до 10% годовых, полугодовых — на 1 п.п. — до 11% годовых. Больше всего сократились ставки по годовым вкладам — на 1,5 п.п. — до 10,5% годовых.

Единственным банком, кто в этот раз повышал ставки в гривне, стал Банк Альянс. Правда, повышения были несущественными: на 0,1 п.п. увеличилась доходность вкладов на 9 месяцев, по 0,2 п.п. прибавили к ставкам вкладов на 3 и 6 месяцев — и теперь платят по ним 14,4% и по 14,2% годовых соответственно.

Все банки, которые снижали и повышали проценты по вкладам в этот раз, не ответили на запросы «Минфина» о причинах такого решения.

Какие ставки в СКВ сейчас предлагают банки

Самые высокие ставки в долларе на 3 месяца — 2,25% годовых — сейчас предлагают два банка: Радабанк и Аккордбанк. Те же банки предлагают самую высокую доходность и по вкладам в евро: Радабанк — 1,5% годовых, Аккордбанк — 1,25% годовых.

На полгода в долларе выбор шире: больше всего можно получить в Аккордбанке и Радабанке (2,5% годовых), в банке Львов — 2,25% годовых, 2,1% годовых — в МТБ Банке. В евро на эти сроки самые лучшие условия предлагают Радабанк (1,75% годовых), Аккордбанк (1,5% годовых), банк Львов (1,25% годовых).

На 9 месяцев самые высокие ставки в долларе у Радабанка (2,5% годовых), Таскомбанк и банк Львов платят 2,25% годовых, МТБ Банк — 2,12% годовых. В евро самую высокую ставку — 1,4% годовых — предлагают в monobank и Радабанке.

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Идея Банк 16,25% - 16,00% - 15,25% - - - - -
А-Банк 15,85% - - - 15,75% - 15,50% - 0,01% -
Универсал Банк 15,50% - - - 15,20% - 15,00% - - -
monobank 15,50% - 15,40% - 15,20% - 15,00% - - -
Таскомбанк 15,00% - 15,00% - 15,00% - 15,00% - 4,00% -
Альянс Банк 14,50% - 14,40% 0,10% 14,20% 0,20% 14,20% 0,20% 6,00% -
Банк Львов* 14,50% - 14,50% - 14,25% - 14,00% - 5,00% -
КоминБанк* 14,50% 0,50% 14,00% 0,50% 14,00% 0,50% 13,75% 0,50% - -
МТБ Банк 14,30% - 14,50% - 14,80% - 14,20% - - -
Аккордбанк 14,00% - - - 15,50% - 15,75% - 5,00% -
Прокредит Банк* 13,00% - - - 14,00% - 14,00% - 5,00% -
ПУМБ 13,00% - 13,00% - 13,00% - 13,00% - - -
Радабанк * 13,00% - 13,00% - 15,00% - 17,00% - - -
Укргазбанк 12,75% - 12,75% - 11,75% - 4,00% - - -
Восток Банк 12,50% - - - 13,00% - 13,00% - - -
Глобус* 12,50% - 12,00% - 11,50% - 10,50% - - -
Кредит Днепр Банк 12,00% - - - 14,00% - 14,00% - - -
Ощадбанк 11,75% - - - 12,50% - - - - -
Сенс Банк* 11,75% - - - 11,75% - 11,50% - 4,00% -
Укрэксимбанк* 11,75% - 11,75% - 11,20% - 12,05% - - -
Кредобанк 11,50% - - - 12,50% - - - - -
Правэкс Банк 11,00% - 12,00% - 12,00% - 13,50% - - -
Креди Агриколь Банк 10,50% 1,50% - - 11,00% 1,00% 10,00% 0,50% 1,00% -
Приватбанк 10,00% - 9,00% - 9,00% - 2,50% - 2,50% -
Райффайзен Банк 8,50% - - - 8,50% - 7,50% - - -
ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 10,00% - 9,49% - 3,00% -
Пивденный - - - - 13,25% - 13,25% - 3,00% -
Укрсиббанк - - - - 9,50% - 9,00% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 08.10.2024−21.10.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Аккордбанк 3,00% - - - 2,50% - 2,25% - 0,10% -
Банк Львов* 2,50% - 2,25% - 2,25% - 1,75% - 0,01% -
Таскомбанк 2,50% - 2,25% - 2,00% - 1,75% - - -
Радабанк * 2,50% - 2,50% - 2,50% - 2,25% - - -
МТБ Банк 2,15% - 2,12% - 2,10% - 1,90% - - -
Универсал Банк 2,10% - - - 1,60% - 0,10% - - -
monobank 2,10% - 1,90% - 1,60% - 0,10% - - -
Альянс Банк 2,00% - 1,30% - 0,75% - 0,75% - 0,20% -
Глобус* 2,00% - 1,50% - 1,00% - 0,50% - - -
Кредит Днепр Банк
 1,75% 0,25% - - 1,50% - 0,80% - - -
Восток Банк 1,50% - - - 1,00% - 0,10% - - -
КоминБанк* 1,50% 1,40% 1,10% 1,30% 1,10% 1,30% 0,35% 1,05% - -
Сенс Банк* 1,50% - - - 1,25% - 1,00% - 0,01% -
Укрэксимбанк* 1,10% - 1,10% - 0,85% - 0,95% - - -
Креди Агриколь Банк
 1,00% - - - 0,75% - 0,50% - 0,01% -
ПУМБ 1,00% - 0,80% - 0,60% - 0,50% - - -
Укргазбанк 1,00% - 1,00% - 0,15% - 0,10% - - -
Прокредит Банк* 0,80% 0,20% - - 1,00% 0,50% 1,00% 0,50% 0,01% -
Идея Банк 0,50% - 0,50% - 0,50% - - - - -
Кредобанк 0,50% - - - 0,50% - 0,01% - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 0,30% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 1,25% - 1,25% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 1,00% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Пивденный - - - - 1,75% - 1,50% - - -
Укрсиббанк - - - - 1,75% 0,25% 1,75% 0,25% - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 08.10.2024−21.10.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Евро

Максимальные ставки по евровкладам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Аккордбанк 2,00% - - - 1,50% - 1,25% - 0,10% -
Банк Львов* 1,75% - 1,25% - 1,25% - 0,75% - 0,01% -
Универсал Банк 1,60% - - - 1,10% - 0,10% - - -
monobank 1,60% - 1,40% - 1,10% - 0,10% - - -
Таскомбанк 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,45% - - -
Глобус* 1,50% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - - -
МТБ Банк 1,40% - 1,35% - 1,30% - 1,05% - - -
Радабанк * 1,40% - 1,40% - 1,75% - 1,50% - - -
Альянс Банк 1,00% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - 0,20% -
ПУМБ 0,80% - 0,70% - 0,60% - 0,50% - - -
Укрэксимбанк* 0,70% - 0,70% - 0,40% - 0,40% - - -
Восток Банк 0,50% - - - 0,50% - 0,10% - - -
Креди Агриколь Банк 0,50% - - - 0,30% - 0,20% - - -
Идея Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - - - - -
КоминБанк* 0,25% 1,15% 0,20% 0,95% 0,20% 0,95% 0,10% 0,80% - -
Кредобанк 0,20% - - - 0,20% - - - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Прокредит Банк* 0,10% 0,40% - - 0,20% 0,80% 0,20% 0,80% 0,01% -
Кредит Днепр Банк 0,01% - - - 0,40% 0,20% 0,40% 0,20% - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,75% - 0,75% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,50% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Сенс Банк* 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Пивденный - - - - 1,00% - 0,75% - - -
Укрсиббанк - - - - 0,75% 0,25% 0,75% 0,25% - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 08.10.2024−21.10.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.

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Комментарии - 1

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ValNa82
ValNa82
23 октября 2024, 15:57
#
З ставкою 15−16% та ще за мінусом всіх відрахувань на мою думку, просто потрібно вже забирати кошти в національній валюті з банків, бо виглядає як знущання і вкладувати точно в щось інше.
Зрозуміло що багато хто не має можливості вкладати в інші інструменти, але це просто поступове спалювання заощаджень…
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