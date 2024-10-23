После недолгого затишья крупные банки снова снижают доходность вкладов, причем в основном — валютных. Почему снова дешевеют депозиты в СКВ, и какие условия предлагают частным вкладчикам финучреждения с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн, читайте в свежем обзоре «Минфина».
Крупные банки активно режут доходность валютных депозитов
Доходность валютных депозитов уже давно была чисто символической: практически полное отсутствие валютного кредитования и высокие нормативы резервирования делают этот ресурс неинтересным для банков. На данный момент средняя ставка на 3-месячные депозиты в долларе на 22 октября составляла 0,61% годовых, в евро — 0,27% годовых, средняя доходность вкладов на год — 1,2% и 0,62% соответственно.
Даже при таких условиях финансисты продолжают ее резать. Ключевые центробанки мира стали смягчать свою денежную кредитную политику. ЕЦБ на днях снизил ключевую ставку на 25 б.п. ФРС в сентябре впервые с 2020 года снизил свою ключевую ставку сразу на 0,5 б.п., и сейчас эксперты дискутируют, на сколько регулятор снизит этот показатель на заседании 6−7 ноября.
Кроме того, банкиры пытаются остановить массовую конвертацию гривневых депозитов в валютные, которая началась на фоне девальвации гривны, ускорения инфляции и одновременного снижения ставок по депозитам в нацвалюте.
Согласно индексу UIRD, больше всего с начала года сократилась доходность вкладов на 9 мес. (-1,7 п.п. — до 12,88% годовых), полугодовых уменьшилась на 1,68 п.п. (до 12,84% годовых), годовых — на 1,47 (до 12,85% годовых). Меньше всего пострадали самые короткие вклады (-0,7 п.п. — до 12,98% годовых).
С другой стороны, формируется уже новая тенденция: несмотря на убеждения отдельных банкиров, что условий для повышения ставок по гривневым вкладам пока нет, другие учитывают повышение военного сбора и закладывают это в ставки, в частности, в виде акционных процентов.
Как банки меняли ставки
Банк Кредит Днепр снизил доходность годовых вкладов в долларе на 0,25 п.п. — до 1,75% годовых. В евро «под нож» пошли ставки коротких вкладов: доходность депозитов на 3 и 6 мес. сократилась на 0,2 п.п. — до 0,4% годовых.
Укрсиббанк снизил доходность вкладов в евро и долларе на 0,25 п.п. В линейке таких вкладов предложение банка только на 3 и 6 месяцев, следовательно, после изменений по таким вкладам в обеих валютах банк теперь платит 1,75% годовых.
Прокредит Банк отнял 0,2 п.п. от доходности долларовых вкладов в год и теперь платит по ним 0,8% годовых. На 0,5 п.п. урезана доходность вкладов на 3 и 6 месяцев — до 1% годовых. В евро ставку на год банк снизил на 0,4 п.п. — до 0,1% годовых, 0,8 п.п. потеряли ставки вкладов на 3 и 6 месяцев. Теперь на таких депозитах здесь можно заработать всего 0,2% годовых.
Самые большие снижения по депозитным ставкам в СКВ провел КоминБанк. Доходность долларовых вкладов на 3 месяца уменьшили на 1,05 п.п. — до 0,35% годовых, на 6 и 9 месяцев — на 1,3 п.п. — до 1,1% годовых. Больше всего «похудели» ставки вкладов на год: на 1,4 п.п. — до 1,5% годовых.
В евро банк снизил ставку самых коротких вкладов на 0,8 п.п. (до 0,1% годовых), ставки на 6 и 9 месяцев сократились сразу на 0,95 п.п. — до 0,2% годовых, вклады на год будут приносить собственникам на 1,15 п.п. меньше — всего 0,25% годовых.
Банк также срезал и ставки гривневых вкладов на 0,5 п.п. Меньше всего после изменений банк платит по самым коротким вкладам (13,75% годовых), 14% годовых здесь можно заработать на вкладах на 6 и 9 месяцев, 14,5% годовых — на депозите на 1 год.
Креди Агриколь Банк срезал доходность трехмесячных депозитов в гривне на 0,5 п.п. — до 10% годовых, полугодовых — на 1 п.п. — до 11% годовых. Больше всего сократились ставки по годовым вкладам — на 1,5 п.п. — до 10,5% годовых.
Единственным банком, кто в этот раз повышал ставки в гривне, стал Банк Альянс. Правда, повышения были несущественными: на 0,1 п.п. увеличилась доходность вкладов на 9 месяцев, по 0,2 п.п. прибавили к ставкам вкладов на 3 и 6 месяцев — и теперь платят по ним 14,4% и по 14,2% годовых соответственно.
Все банки, которые снижали и повышали проценты по вкладам в этот раз, не ответили на запросы «Минфина» о причинах такого решения.
Какие ставки в СКВ сейчас предлагают банки
Самые высокие ставки в долларе на 3 месяца — 2,25% годовых — сейчас предлагают два банка: Радабанк и Аккордбанк. Те же банки предлагают самую высокую доходность и по вкладам в евро: Радабанк — 1,5% годовых, Аккордбанк — 1,25% годовых.
На полгода в долларе выбор шире: больше всего можно получить в Аккордбанке и Радабанке (2,5% годовых), в банке Львов — 2,25% годовых, 2,1% годовых — в МТБ Банке. В евро на эти сроки самые лучшие условия предлагают Радабанк (1,75% годовых), Аккордбанк (1,5% годовых), банк Львов (1,25% годовых).
На 9 месяцев самые высокие ставки в долларе у Радабанка (2,5% годовых), Таскомбанк и банк Львов платят 2,25% годовых, МТБ Банк — 2,12% годовых. В евро самую высокую ставку — 1,4% годовых — предлагают в monobank и Радабанке.
Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!
Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Идея Банк
|16,25%
|-
|16,00%
|-
|15,25%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|15,85%
|-
|-
|-
|15,75%
|-
|15,50%
|-
|0,01%
|-
|Универсал Банк
|15,50%
|-
|-
|-
|15,20%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|monobank
|15,50%
|-
|15,40%
|-
|15,20%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Таскомбанк
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|4,00%
|-
|Альянс Банк
|14,50%
|-
|14,40%
|0,10%
|14,20%
|0,20%
|14,20%
|0,20%
|6,00%
|-
|Банк Львов*
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|14,25%
|-
|14,00%
|-
|5,00%
|-
|КоминБанк*
|14,50%
|0,50%
|14,00%
|0,50%
|14,00%
|0,50%
|13,75%
|0,50%
|-
|-
|МТБ Банк
|14,30%
|-
|14,50%
|-
|14,80%
|-
|14,20%
|-
|-
|-
|Аккордбанк
|14,00%
|-
|-
|-
|15,50%
|-
|15,75%
|-
|5,00%
|-
|Прокредит Банк*
|13,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|14,00%
|-
|5,00%
|-
|ПУМБ
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|15,00%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|12,75%
|-
|12,75%
|-
|11,75%
|-
|4,00%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|12,50%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|Глобус*
|12,50%
|-
|12,00%
|-
|11,50%
|-
|10,50%
|-
|-
|-
|Кредит Днепр Банк
|12,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|11,75%
|-
|-
|-
|12,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|11,75%
|-
|-
|-
|11,75%
|-
|11,50%
|-
|4,00%
|-
|Укрэксимбанк*
|11,75%
|-
|11,75%
|-
|11,20%
|-
|12,05%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|11,50%
|-
|-
|-
|12,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Правэкс Банк
|11,00%
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|13,50%
|-
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|10,50%
|1,50%
|-
|-
|11,00%
|1,00%
|10,00%
|0,50%
|1,00%
|-
|Приватбанк
|10,00%
|-
|9,00%
|-
|9,00%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|Райффайзен Банк
|8,50%
|-
|-
|-
|8,50%
|-
|7,50%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|6,50%
|-
|6,50%
|-
|10,00%
|-
|9,49%
|-
|3,00%
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|13,25%
|-
|13,25%
|-
|3,00%
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|9,50%
|-
|9,00%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 08.10.2024−21.10.2024.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.
— Банк-победитель премии FinAwards 2024
Доллар США
Программа БОНУС к депозитам
Оформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков:
Глобус, Кредитвест Банк, Клиринговый Дом.
Выберите банк и получите бонус!
Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Аккордбанк
|3,00%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|0,10%
|-
|Банк Львов*
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|1,75%
|-
|0,01%
|-
|Таскомбанк
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|2,15%
|-
|2,12%
|-
|2,10%
|-
|1,90%
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|2,10%
|-
|-
|-
|1,60%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|2,10%
|-
|1,90%
|-
|1,60%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|2,00%
|-
|1,30%
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,20%
|-
|Глобус*
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|1,75%
|0,25%
|-
|-
|1,50%
|-
|0,80%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|КоминБанк*
|1,50%
|1,40%
|1,10%
|1,30%
|1,10%
|1,30%
|0,35%
|1,05%
|-
|-
|Сенс Банк*
|1,50%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Укрэксимбанк*
|1,10%
|-
|1,10%
|-
|0,85%
|-
|0,95%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|ПУМБ
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,15%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|0,80%
|0,20%
|-
|-
|1,00%
|0,50%
|1,00%
|0,50%
|0,01%
|-
|Идея Банк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,40%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|1,75%
|0,25%
|1,75%
|0,25%
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 08.10.2024−21.10.2024.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
Евро
Максимальные ставки по евровкладам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Аккордбанк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,10%
|-
|Банк Львов*
|1,75%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Универсал Банк
|1,60%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|1,60%
|-
|1,40%
|-
|1,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Таскомбанк
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,45%
|-
|-
|-
|Глобус*
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|1,40%
|-
|1,35%
|-
|1,30%
|-
|1,05%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|1,40%
|-
|1,40%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,20%
|-
|ПУМБ
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк*
|0,70%
|-
|0,70%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|Идея Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|-
|-
|КоминБанк*
|0,25%
|1,15%
|0,20%
|0,95%
|0,20%
|0,95%
|0,10%
|0,80%
|-
|-
|Кредобанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Прокредит Банк*
|0,10%
|0,40%
|-
|-
|0,20%
|0,80%
|0,20%
|0,80%
|0,01%
|-
|Кредит Днепр Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,40%
|0,20%
|0,40%
|0,20%
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|0,75%
|0,25%
|0,75%
|0,25%
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 08.10.2024−21.10.2024.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
Комментарии - 1
Зрозуміло що багато хто не має можливості вкладати в інші інструменти, але це просто поступове спалювання заощаджень…