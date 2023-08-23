Небольшие банки продолжают пересматривать свою депозитную политику. Доходность каких вкладов финучреждения с депозитными портфелями до 2 млрд грн увеличивают, а каких — сокращают, читайте в свежем обзоре «Минфина».
Небольшие банки продолжают пересматривать депозитные ставки: кто предлагает самые лучшие условия
Во втором квартале,
по данным НБУ, объемы гривневых средств в банках продолжили расти. Срочные средства населения в гривне за квартал выросли на 14,1%, а, в целом, объемы средств частных вкладчиков увеличились на 7,5%. Лидерами по приросту срочных средств в гривне стали частные банки — на 12,1%, и Приватбанк — +7,4%.
Что касается валютных депозитов частных вкладчиков, то за квартал их объемы сократились на 5,5%, причем больше всего — на 13,5% - сокращались срочные вклады. Уровень долларизации вкладов физлиц за квартал снизился на 3 п.п. — до 34,6%. Причина — активный рост вкладов в гривне и снижение популярности валютных вкладов.
По сообщению регулятора, средняя стоимость гривневых депозитов на 12 месяцев для населения во втором квартале выросла на 1,3 п.п. — до 15,2% годовых, трехмесячных вкладов - на 1,6 п.п. — до 14% годовых.
Что касается новых депозитов, то в структуре срочных средств во втором квартале снова доминировали депозиты на 3 и 6 месяцев. Их доля составляет 47,2%. 28,4% приходится на депозиты на срок более 6 мес.
Какую самую высокую доходность предлагают небольшие банки и на какие сроки
Самые высокие ставки небольшие банки продолжают держать на депозитах сроком на 3 и 6 месяцев. На данный момент самую высокую доходность на вклады в гривне на 3 месяца предлагает Радабанк — 20,5% годовых. На уровне 19% годовых по таким вкладам зарабатывают частные клиенты четырех банков:
- Асвио,
- Глобус,
- Украинский капитал,
- Юнекс Банк.
Доходность в 19% годовых остается пока самой высокой для гривневых вкладов на 6 месяцев. Ее частным вкладчикам предлагают только два финучреждения с депозитными портфелями до 2 млрд грн:
- Радабанк,
- Украинский капитал.
Какие банки пересмотрели ставки за последние две недели
Юнекс банк прибавил 0,5 п.п. к доходности гривневых вкладов на 12 месяцев и 1 п.п. — к доходности вкладов на 3 месяца, и теперь платит по ним 16,5% и 19% годовых соответственно.
Пиреус банк добавил к доходности вкладов в нацвалюте на 3 месяца 3 п.п. и повысил ставки по вкладам на 6 месяцев на 2 п.п. Ставки по обоим вкладам после повышения составляют 18% годовых.
На 1 п.п. — до 18% годовых — повысил ставку по вкладам в гривне на 3 месяца банк Клиринговый Дом.
Полтава-Банк снизил ставки по всем гривневым вкладам (на 6, 9 и 12 месяцев), отняв от них по 1 п.п. Его клиенты на таких депозитах теперь зарабатывают 15,5−16% годовых.
Кристалбанк снизил ставки по гривневым вкладам на 9 и 12 месяцев на 0,25 п.п. — до 17,25% годовых. Вклады на 3 и 6 месяцев и бессрочные подорожали. По бессрочным вкладам банк предлагает 5% годовых, по 3-месячным депозитам платит 17,5% годовых, по 6-месячным — 17%.
Кристалбанк также повысил ставки по всем видам вкладов в долларе и евро. В долларе больше всего выросли вклады на 6 месяцев (на 1,9 п.п. — до 2,4% годовых), самая высокая ставка после повышения — на вклады на 12 месяцев (+1,5 п.п. — до 3% годовых). По схожему принципу банк повышал ставки и в евро. Больше всего выросла доходность вкладов на 6 месяцев (+1 п.п. — до 1,4% годовых), больше всего банк платит по вкладам на 12 месяцев (+0,95 п.п. — до 1,8% годовых).
РВС банк увеличивал ставки по гривневым вкладам на 3 и 6 месяцев, и сокращал по вкладам на 12 месяцев. После изменений самую высокую доходность банк предлагает по вкладам на 6 месяцев (16,9% годовых).
Банк также уменьшил доходность вкладов в СКВ на 12 месяцев на 0,55 п.п. На столько же банк увеличил доходность вкладов в долларе и евро на 6 месяцев. Вклады на 3 месяца в этих валютах увеличены на 0,1 п.п. Самая высокая доходность в обеих валютах после всех изменений остается на вклады на 12 месяцев — 1,75% годовых.
Коминвестбанк снизил доходность вкладов в гривне, долларе и евро на 12 месяцев. От доходности гривневых вкладов отняли 1,15 п.п. и платят по ним 16,1% годовых. Вклады в долларе и евро подешевели на 0,55 п.п. — до 1,75% годовых.
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Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Украинский капитал*
|18,50%
|-
|18,50%
|-
|19,00%
|-
|19,00%
|-
|0,50%
|-
|Мотор-Банк
|18,50%
|-
|17,50%
|-
|17,50%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|Асвио банк
|18,00%
|-
|-
|-
|18,50%
|-
|19,00%
|-
|-
|-
|Агропросперис
|18,00%
|-
|18,25%
|-
|17,25%
|-
|16,75%
|-
|-
|-
|Глобус
|17,50%
|-
|17,00%
|-
|16,50%
|-
|19,00%
|-
|-
|-
|17,50%
|-
|17,50%
|-
|17,50%
|-
|18,00%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|17,25%
|0,25%
|17,25%
|0,25%
|17,00%
|1,70%
|17,50%
|2,20%
|5,00%
|3,80%
|Юнекс банк
|16,50%
|0,50%
|15,75%
|-
|15,75%
|-
|19,00%
|1,00%
|-
|-
|РВС Банк
|16,45%
|1,50%
|-
|-
|16,90%
|0,40%
|16,70%
|1,35%
|6,00%
|-
|Поликомбанк
|16,40%
|-
|15,90%
|-
|15,20%
|-
|8,20%
|-
|-
|-
|Коминвестбанк
|16,10%
|1,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|16,00%
|1,00%
|15,50%
|1,00%
|15,50%
|1,00%
|-
|-
|0,01%
|-
|Пиреус
|16,00%
|-
|-
|-
|18,00%
|2,00%
|18,00%
|3,00%
|-
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|14,75%
|-
|14,50%
|-
|0,25%
|-
|Радабанк
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|19,00%
|-
|20,50%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|14,13%
|-
|15,40%
|-
|17,00%
|-
|18,00%
|1,00%
|-
|-
|Грант
|13,00%
|-
|-
|-
|11,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|15,25%
|-
|15,50%
|-
|12,00%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|16,50%
|-
|16,00%
|-
|6,00%
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 21 банка с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 08.08.2023−21.08.2023.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: на 12 мес — 366 дней
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Доллар США
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Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|3,25%
|-
|3,00%
|-
|3,00%
|-
|2,50%
|-
|0,02%
|-
|Кристалбанк*
|3,00%
|1,50%
|-
|-
|2,40%
|1,90%
|2,15%
|1,75%
|0,05%
|0,03%
|Юнекс банк
|3,00%
|-
|2,75%
|-
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Асвио банк
|2,75%
|-
|-
|-
|2,75%
|-
|-
|-
|-
|-
|Глобус
|2,50%
|-
|1,50%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Радабанк
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Агропросперис
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Коминвестбанк
|1,75%
|0,55%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|РВС Банк
|1,75%
|0,55%
|-
|-
|1,55%
|0,55%
|0,65%
|0,10%
|0,15%
|-
|Клиринговый Дом
|1,63%
|-
|1,80%
|-
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|-
|-
|Поликомбанк
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|Пиреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Мотор-Банк
|0,75%
|-
|0,35%
|-
|0,55%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|0,05%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|1,45%
|-
|1,40%
|-
|0,35%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,10%
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 21 банка с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 08.08.2023−21.08.2023.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: на 12 мес — 366 дней
Евро
Максимальные ставки по вкладам в евро
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,25%
|-
|0,01%
|-
|Глобус
|2,00%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|1,80%
|0,95%
|-
|-
|1,40%
|1,00%
|0,80%
|0,50%
|0,05%
|0,04%
|Коминвестбанк
|1,75%
|0,55%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|РВС Банк
|1,75%
|0,55%
|-
|-
|1,55%
|0,55%
|0,65%
|0,10%
|0,15%
|-
|Поликомбанк
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Радабанк
|1,30%
|-
|1,30%
|-
|1,40%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|Пиреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|0,95%
|-
|1,20%
|-
|0,95%
|-
|0,55%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Мотор-Банк
|0,50%
|-
|0,25%
|-
|0,35%
|-
|0,25%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Агропросперис
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|0,01%
|-
|Асвио банк
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 21 банка с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 08.08.2023−21.08.2023.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: на 12 мес — 366 дней
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