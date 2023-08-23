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23 августа 2023, 14:30 Читати українською

Небольшие банки продолжают пересматривать депозитные ставки: кто предлагает самые лучшие условия

Небольшие банки продолжают пересматривать свою депозитную политику. Доходность каких вкладов финучреждения с депозитными портфелями до 2 млрд грн увеличивают, а каких — сокращают, читайте в свежем обзоре «Минфина».

Депозитний оглядКаталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке! 21 Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Украинский капитал* 18,50% - 18,50% - 19,00% - 19,00% - 0,50% - Мотор-Банк 18,50% - 17,50% - 17,50% - 14,00% - - - Асвио банк 18,00% - - - 18,50% - 19,00% - - - Агропросперис 18,00% - 18,25% - 17,25% - 16,75% - - - Глобус 17,50% - 17,00% - 16,50% - 19,00% - - - Банк инвестиций и сбережений 17,50% - 17,50% - 17,50% - 18,00% - - - Кристалбанк* 17,25% 0,25% 17,25% 0,25% 17,00% 1,70% 17,50% 2,20% 5,00% 3,80% Юнекс банк 16,50% 0,50% 15,75% - 15,75% - 19,00% 1,00% - - РВС Банк 16,45% 1,50% - - 16,90% 0,40% 16,70% 1,35% 6,00% - Поликомбанк 16,40% - 15,90% - 15,20% - 8,20% - - - Коминвестбанк 16,10% 1,15% - - - - - - - - Полтава-Банк 16,00% 1,00% 15,50% 1,00% 15,50% 1,00% - - 0,01% - Пиреус 16,00% - - - 18,00% 2,00% 18,00% 3,00% - - Международный Инвестиционный Банк 15,50% - 15,50% - 14,75% - 14,50% - 0,25% - Радабанк 15,50% - 15,50% - 19,00% - 20,50% - - - Клиринговый Дом 14,13% - 15,40% - 17,00% - 18,00% 1,00% - - Грант 13,00% - - - 11,00% - - - - - Индустриалбанк - - 15,25% - 15,50% - 12,00% - - - Альтбанк - - - - 16,50% - 16,00% - 6,00% - Программа БОНУС к депозитамОформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков:Глобус, Кредитвест Банк, Банк Кредит Днепр, sportbank.

Во втором квартале, по данным НБУ, объемы гривневых средств в банках продолжили расти. Срочные средства населения в гривне за квартал выросли на 14,1%, а, в целом, объемы средств частных вкладчиков увеличились на 7,5%. Лидерами по приросту срочных средств в гривне стали частные банки — на 12,1%, и Приватбанк — +7,4%.

Что касается валютных депозитов частных вкладчиков, то за квартал их объемы сократились на 5,5%, причем больше всего — на 13,5% - сокращались срочные вклады. Уровень долларизации вкладов физлиц за квартал снизился на 3 п.п. — до 34,6%. Причина — активный рост вкладов в гривне и снижение популярности валютных вкладов.

По сообщению регулятора, средняя стоимость гривневых депозитов на 12 месяцев для населения во втором квартале выросла на 1,3 п.п. — до 15,2% годовых, трехмесячных вкладов - на 1,6 п.п. — до 14% годовых.

Что касается новых депозитов, то в структуре срочных средств во втором квартале снова доминировали депозиты на 3 и 6 месяцев. Их доля составляет 47,2%. 28,4% приходится на депозиты на срок более 6 мес.

Какую самую высокую доходность предлагают небольшие банки и на какие сроки

Самые высокие ставки небольшие банки продолжают держать на депозитах сроком на 3 и 6 месяцев. На данный момент самую высокую доходность на вклады в гривне на 3 месяца предлагает Радабанк — 20,5% годовых. На уровне 19% годовых по таким вкладам зарабатывают частные клиенты четырех банков:

  • Асвио,
  • Глобус,
  • Украинский капитал,
  • Юнекс Банк.

Доходность в 19% годовых остается пока самой высокой для гривневых вкладов на 6 месяцев. Ее частным вкладчикам предлагают только два финучреждения с депозитными портфелями до 2 млрд грн:

  • Радабанк,
  • Украинский капитал.

Какие банки пересмотрели ставки за последние две недели

Юнекс банк прибавил 0,5 п.п. к доходности гривневых вкладов на 12 месяцев и 1 п.п. — к доходности вкладов на 3 месяца, и теперь платит по ним 16,5% и 19% годовых соответственно.

Пиреус банк добавил к доходности вкладов в нацвалюте на 3 месяца 3 п.п. и повысил ставки по вкладам на 6 месяцев на 2 п.п. Ставки по обоим вкладам после повышения составляют 18% годовых.

На 1 п.п. — до 18% годовых — повысил ставку по вкладам в гривне на 3 месяца банк Клиринговый Дом.

Полтава-Банк снизил ставки по всем гривневым вкладам (на 6, 9 и 12 месяцев), отняв от них по 1 п.п. Его клиенты на таких депозитах теперь зарабатывают 15,5−16% годовых.

Кристалбанк снизил ставки по гривневым вкладам на 9 и 12 месяцев на 0,25 п.п. — до 17,25% годовых. Вклады на 3 и 6 месяцев и бессрочные подорожали. По бессрочным вкладам банк предлагает 5% годовых, по 3-месячным депозитам платит 17,5% годовых, по 6-месячным — 17%.

Кристалбанк также повысил ставки по всем видам вкладов в долларе и евро. В долларе больше всего выросли вклады на 6 месяцев (на 1,9 п.п. — до 2,4% годовых), самая высокая ставка после повышения — на вклады на 12 месяцев (+1,5 п.п. — до 3% годовых). По схожему принципу банк повышал ставки и в евро. Больше всего выросла доходность вкладов на 6 месяцев (+1 п.п. — до 1,4% годовых), больше всего банк платит по вкладам на 12 месяцев (+0,95 п.п. — до 1,8% годовых).

РВС банк увеличивал ставки по гривневым вкладам на 3 и 6 месяцев, и сокращал по вкладам на 12 месяцев. После изменений самую высокую доходность банк предлагает по вкладам на 6 месяцев (16,9% годовых).

Банк также уменьшил доходность вкладов в СКВ на 12 месяцев на 0,55 п.п. На столько же банк увеличил доходность вкладов в долларе и евро на 6 месяцев. Вклады на 3 месяца в этих валютах увеличены на 0,1 п.п. Самая высокая доходность в обеих валютах после всех изменений остается на вклады на 12 месяцев — 1,75% годовых.

Коминвестбанк снизил доходность вкладов в гривне, долларе и евро на 12 месяцев. От доходности гривневых вкладов отняли 1,15 п.п. и платят по ним 16,1% годовых. Вклады в долларе и евро подешевели на 0,55 п.п. — до 1,75% годовых.

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Украинский капитал* 18,50% - 18,50% - 19,00% - 19,00% - 0,50% -
Мотор-Банк 18,50% - 17,50% - 17,50% - 14,00% - - -
Асвио банк 18,00% - - - 18,50% - 19,00% - - -
Агропросперис 18,00% - 18,25% - 17,25% - 16,75% - - -
Глобус 17,50% - 17,00% - 16,50% - 19,00% - - -
Банк инвестиций и сбережений
 17,50% - 17,50% - 17,50% - 18,00% - - -
Кристалбанк* 17,25% 0,25% 17,25% 0,25% 17,00% 1,70% 17,50% 2,20% 5,00% 3,80%
Юнекс банк 16,50% 0,50% 15,75% - 15,75% - 19,00% 1,00% - -
РВС Банк 16,45% 1,50% - - 16,90% 0,40% 16,70% 1,35% 6,00% -
Поликомбанк 16,40% - 15,90% - 15,20% - 8,20% - - -
Коминвестбанк 16,10% 1,15% - - - - - - - -
Полтава-Банк 16,00% 1,00% 15,50% 1,00% 15,50% 1,00% - - 0,01% -
Пиреус 16,00% - - - 18,00% 2,00% 18,00% 3,00% - -
Международный Инвестиционный Банк
 15,50% - 15,50% - 14,75% - 14,50% - 0,25% -
Радабанк 15,50% - 15,50% - 19,00% - 20,50% - - -
Клиринговый Дом 14,13% - 15,40% - 17,00% - 18,00% 1,00% - -
Грант 13,00% - - - 11,00% - - - - -
Индустриалбанк - - 15,25% - 15,50% - 12,00% - - -
Альтбанк - - - - 16,50% - 16,00% - 6,00% -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 21 банка с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 08.08.2023−21.08.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: на 12 мес — 366 дней

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Доллар США

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Украинский капитал*
 3,25% - 3,00% - 3,00% - 2,50% - 0,02% -
Кристалбанк* 3,00% 1,50% - - 2,40% 1,90% 2,15% 1,75% 0,05% 0,03%
Юнекс банк 3,00% - 2,75% - 2,50% - 2,00% - - -
Асвио банк 2,75% - - - 2,75% - - - - -
Глобус 2,50% - 1,50% - 0,50% - 0,10% - - -
Радабанк 2,25% - 2,25% - 2,25% - 2,00% - - -
Агропросперис 2,00% - 2,00% - 1,75% - 1,50% - - -
Банк инвестиций и сбережений
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - - -
Коминвестбанк 1,75% 0,55% - - - - - - - -
РВС Банк 1,75% 0,55% - - 1,55% 0,55% 0,65% 0,10% 0,15% -
Клиринговый Дом 1,63% - 1,80% - 1,50% - 1,20% - - -
Поликомбанк 1,50% - 1,00% - 0,50% - 0,10% - - -
Международный Инвестиционный Банк
 1,50% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,10% -
Пиреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Мотор-Банк 0,75% - 0,35% - 0,55% - 0,50% - - -
Грант 0,10% - 0,05% - - - - - - -
Индустриалбанк - - 1,45% - 1,40% - 0,35% - - -
Альтбанк - - - - 1,50% - 1,25% - 0,10% -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 21 банка с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 08.08.2023−21.08.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: на 12 мес — 366 дней

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Украинский капитал*
 2,25% - 2,00% - 1,75% - 1,25% - 0,01% -
Глобус 2,00% - 1,00% - 0,50% - 0,10% - - -
Юнекс банк 2,00% - 1,75% - 1,75% - 1,50% - - -
Кристалбанк* 1,80% 0,95% - - 1,40% 1,00% 0,80% 0,50% 0,05% 0,04%
Коминвестбанк 1,75% 0,55% - - - - - - - -
РВС Банк 1,75% 0,55% - - 1,55% 0,55% 0,65% 0,10% 0,15% -
Поликомбанк 1,50% - 1,00% - 0,50% - 0,10% - - -
Радабанк 1,30% - 1,30% - 1,40% - 1,30% - - -
Пиреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Клиринговый Дом 0,95% - 1,20% - 0,95% - 0,55% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Мотор-Банк 0,50% - 0,25% - 0,35% - 0,25% - - -
Международный Инвестиционный Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,10% -
Банк инвестиций и сбережений
 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Агропросперис 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Индустриалбанк - - 0,75% - 0,75% - 0,15% - - -
Альтбанк - - - - 0,30% - 0,20% - 0,01% -
Асвио банк - - - - - - - - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 21 банка с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 08.08.2023−21.08.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: на 12 мес — 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться тут.

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