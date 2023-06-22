Крупные банки рассказали, когда начнут повышать доходность валютных депозитов

Крупные банки продолжают менять депозитные предложения для частных клиентов. В первую очередь, это касается гривневых вкладов, доходность по которым продолжает расти. Как долго будет сохраняться этот тренд в финучреждениях с депозитным портфелем более 2 млрд грн, — в свежем обзоре «Минфина».

15 июня Монетарный комитет НБУ оставил учетную ставку на уровне 25% годовых. Сохранение учетной ставки НБУ на действующем уровне не стало неожиданностью для рынка. Большинство наших читателей также считали такой сценарий наиболее вероятным.

О причинах, которые побудили регулятора принять такое решение на фоне затихания инфляции, «Минфин» уже подробно рассказывал.

Регулятор объяснил, что сохранение 25%-ной учетной ставки будет «способствовать поддержанию привлекательности гривневых инструментов, сохранению устойчивости валютного рынка и снижению инфляции». А позже, считают в НБУ, это сформирует предпосылки для постепенного смягчения валютных ограничений.

По данным регулятора, гривневые вклады населения в банках в мае выросли на 2% - до 608,244 млрд гривен. При этом банки не только продолжают наращивать объемы средств, привлеченных от частных лиц, но и снижают риски неконтролируемого оттока денег.

«Доля депозитов сроком от 3 до 12 месяцев в обращении с привлечением новых срочных вкладов выросла до 76% в мае с около 47% в начале года. Развернулся тренд на снижение доли срочных гривневых депозитов в общем объеме вкладов населения. В январе-июне 2023 года их доля выросла почти на 5% - до 35%», — сообщил глава Национального банка Андрей Пышный во время недавнего брифинга.

Смена тренда произошла благодаря повышению депозитных ставок.

«Мы видим, что банки достаточно активно в последние месяцы повышали процентные ставки по срочным депозитам. Например, только в мае по срочным депозитам физлиц средневзвешенная ставка выросла на 0,8 п.п., и понятно, что росли ставки по депозитам более трех месяцев», — рассказал замглавы НБУ Сергей Николайчук.

Что будет дальше с гривневыми депозитами

Комментируя для ЭП ситуацию на депозитном рынке, Андрей Пышный сказал, что ожидает дальнейшего роста доходности вкладов, и добавил, что «снижение учетной ставки не будет препятствовать увеличению срочных депозитов в структуре вкладов населения».

Поддерживают эту точку зрения и финансисты.

«В кратко- и среднесрочной перспективе среди банков будет сохраняться здоровая конкуренция за пассивы физических лиц. Сейчас на рынке уже около 10 банков, которые предлагают доходность по депозитам от 20% до 21% годовых», — рассказал «Минфину» замглавы правления Коминбанк Борис Рафалович.

Но банкиры предупреждают, что увеличение доходности депозитов вряд ли будет длиться долго. Что касается крупных банков, то от них существенных изменений ждать уже не стоит.

«По депозитам для физических лиц существенных изменений не ожидаем. Пока изменения (по увеличению ставок по гривневым депозитам в банке — ред.) не планируются», — говорит Сергей Анников, руководитель по вопросам сбережений и транзакционных услуг Райффайзен Банка.

«С начала года ставки по срочным депозитам несколько выросли, прогнозируем, что такая тенденция сохранится в ближайшее время, но существенного роста ставок ожидать не стоит», — соглашается с коллегой Валентина Розанова, начальник управления развития розничного бизнеса и кредитования ОТП Банка.

Другие же даже прогнозируют начало снижения депозитных ставок.

«Процентные ставки по депозитам физических лиц сейчас находятся на пике. Процесс снижения ставок по депозитам физических лиц может начаться осенью уже после уменьшения размера учетной ставки, что прогнозируется на конец 3 квартала 2023 года. Аккордбанк предлагает одни из самых высоких ставок по депозитам для физических лиц на рынке и увеличивать их не планирует», — говорит Алексей Руднев, предправления Аккордбанка.

«НБУ дал рынку четкие сигналы об уменьшении учетной ставки во втором полугодии 2023 года. Это автоматически приведет к уменьшению процентных ставок по депозитам населения. Поэтому рекомендуем клиентам размещать средства на текущих условиях и иметь возможность потом пополнять вклад, и получать доход на уровне текущих ставок», — говорят в Сенс Банке. По данным пресс-центра, банк уже установил достаточно высокие процентные ставки, по сравнению с рынком, и не планирует увеличивать доходность гривневых депозитов.

Правда, и снижение, как считают банкиры, не будет существенным.

«Учитывая прогнозы возможного постепенного снижения учетной ставки в среднесрочной перспективе, процентные ставки по гривневым вкладам до конца года будут относительно стабильными. Можно сказать, что рынок уже достиг пиковых уровней. Соответственно, Креди Агриколь также пока не планирует пересматривать доходность вкладов», — добавляет директор по маркетингу и продуктам Креди Агриколь Банка Дмитрий Коваленко.

Дело в том, что на депозитную политику банков будет влиять не только динамика ключевой ставки Нацбанка.

«Снижение учетной ставки будет стимулировать банки к снижению депозитных ставок. При этом рост валютного курса, наоборот, будет толкать депозитные ставки вверх, поскольку растущий курс, обычно, нервирует вкладчиков и побуждает их к уменьшению вложений на депозиты» — прогнозирует член правления Приватбанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.

Он также говорит, что банк не планирует в ближайшее время повышение, поскольку повысил доходность вкладов на 4−5 месяцев до 15% годовых. «Такой срок привлечения средств — это более или менее стабильный период, когда НБУ не прогнозирует изменений учетной и курсовой политики», — говорит Дмитрий Мусиенко.

Банкиры уверяют, что оба фактора уже сейчас влияют на депозитную политику.

«В последнее время банки если и увеличивают ставки по депозитам в гривне, то это увеличение касается только краткосрочных депозитов. По долгосрочным депозитам ставка либо не меняется, либо даже уменьшается — так, некоторые банки уже снизили процентную ставку по долгосрочным депозитам от 1 года», — уточняет Дмитрий Коваль, директор департамента-трайба некредитных продуктов ПУМБ. По его словам, банк пока не планирует менять ставки для депозитов в гривне, поскольку «сейчас они выше среднерыночных».

Интерес банкиров в привлечении средств на трехмесячные депозиты объясняется тем, что финансисты не хотят переплачивать вкладчикам: если НБУ начнет снижать ключевую ставку, будет снижаться и доходность вкладов. Ведь автоматически снизится и доходность 3-месячных сертификатов, привязанная к учетной ставке НБУ. А этот инструмент является одним из важных источников заработка финансистов.

«Изменения по доходности вкладов для физических лиц будут зависеть, прежде всего, от стоимости депозитных сертификатов, и соответственно уже будет отражаться доходность в кратко- и среднесрочной перспективе как в нашем банке, так и на рынке в целом», — говорит руководитель управления пассивных операций Кредобанк Ярина Василенко.

Что будет с валютными вкладами

Валютные депозиты продолжают терять популярность среди частных вкладчиков. В мае объем валютных депозитов населения в гривневом эквиваленте сократился на 3,5% - до 332,397 млрд грн.

Причины лежат на поверхности: после сближения официального и рыночного курсов вкладчики лишились возможности зарабатывать на курсовой разнице, размещая купленную у банков валюту на 3-месячных депозитах. А доходность валютных вкладов остается очень низкой.

«Доходность долларовых депозитов в крупных банковских учреждениях — менее 1%, в средних банках — 1−3%. И сейчас на первое место выходят гривневые депозиты, ставка по которым достигает 15−20%, и облигации внутреннего государственного займа (доходность долгосрочных ОВГЗ — под 20%). Поэтому гражданам сейчас гораздо выгоднее пользоваться именно этими инструментами хранения и приумножения денег. Но и за свои долларовые сбережения беспокоиться не стоит», — сказал в своем комментарии «Укринформу» член Совета Национального банка Василий Фурман.

«Сейчас крупные банки сосредоточены на гривневых депозитах, доходность вкладов в евро и долларах у банков с крупными депозитными портфелями низкая как для клиентов, так и для банков. По некоторым предложениям в евро — даже убыточная для банков.

Мы повысили достаточно существенно процентные ставки по валютным вкладам. С тех пор наш портфель срочных вкладов в валюте постоянно растет", — говорит Дмитрий Коваленко с Креди Агриколь. Он объясняет, что в настоящее время банки определенным образом ограничены в повышении процентных ставок по валютным вкладам из-за стоимости ресурса.

«Повышение ставок ФРС и ЕЦБ не находят быстрого отражения в текущей стоимости иностранной валюты», — добавляет Дмитрий Коваленко.

«Да, ставки сверхнизкие, потому что у банков нет реальных инструментов для инвестирования этих привлеченных средств в прибыльные проекты. Объемы валютного кредитования очень ограничены. Другие варианты, например, те же ОВГЗ, нерегулярные и не могут аккумулировать значительные объемы привлеченной на вклады валюты. При этом даже при существовании сверхнизких процентных ставок банк несет значительные затраты на обслуживание таких счетов. Эти средства резервируются, по ним ежеквартально уплачиваются взносы в Фонд гарантирования», — объясняет позицию банка Дмитрий Мусиенко. По его словам, у Приватбанка пока нет планов о повышении ставок по валютным депозитам.

По словам Алексея Руднева, Аккордбанк в июне повысил ставки по валютным вкладам для физических лиц. По его мнению, такие ставки сейчас едва ли не самые высокие на банковском рынке и в дальнейшем увеличение не планируется. Сергей Анников из Райфа говорит, что банк предлагает привлекательные ставки по депозитам в долларах — 2% сроком на 3 месяца (для вкладов от $5 000 — прим. «Минфин»). «Текущий уровень ставок соответствует рыночным условиям, пока изменения не планируются», — добавляет он. «Повышения ставок по валютным депозитам сейчас не планируется и в ОТП Банке», — говорит Валентина Розанова.

«Кредобанк пока не планирует повышения ставок по вкладам в валюте (доллар и евро), учитывая также решение ФРС и ЕЦБ по учетным ставкам и наличный курс в Украине в связи с наличием достаточного портфеля средств в данных валютах. Оттоков средств из вкладов в СКВ мы не наблюдаем и будем предпринимать необходимые действия в случае наступления такой ситуации», — говорит Ярина Василенко из Кредобанка.

Продолжают хранить сбережения на валютных депозитах самые осторожные клиенты, учитывая, что стабильность гривны сейчас полностью зависит от внешней помощи. Поэтому, любой сбой в графике ее получения немедленно создаст проблемы для устойчивости гривны, что чревато убытками для владельцев гривневых депозитов.

«В 2022, 2021 годах процентная ставка в долларах и евро была еще ниже, чем сейчас. По факту, это означает, что депозиты в иностранной валюте рассматриваются клиентами, в первую очередь, как способ надежного сохранения собственных сбережений, а не метод приумножения средств», — говорит Дмитрий Коваль из ПУМБ.

Повышения в ближайшее время, по всей видимости, не будет и в Коминбанке, ведь банк в первой декаде июня уже увеличивал ставки в долларе. По словам Бориса Рафаловича, их клиенты предпочитают долларовые вклады: 95% валютных вкладов в банке именно в долларах США. «Соответственно, держим фокус на работе именно с долларовыми ставками. По нашему мнению, они являются одними из самых привлекательных на рынке», — добавляет он.

Впрочем, в Кредит Днепр допускают возможность повышения ставок по вкладам в долларе и евро, с учетом решений ФРС и ЕЦБ по учетным ставкам и наличному курсу в Украине. Но если у банков будет возможность для этого.

«Например, при наличии на рынке низкорискованных финансовых инструментов (размещение средств в банках-корреспондентах с высокими инвестиционными рейтингами или приобретение долговых обязательств центральных органов власти США или стран ЕС), которые позволяют банкам оперативно размещать свободные средства с сохранением положительной маржи даже в условиях роста ставок и при этом не нести риск ликвидности», — говорит финансовый директор банка Андрей Билоус.

«При текущих условиях изменения мировых процентных ставок практически не оказывают влияния на украинский рынок. Сейчас процентные ставки останутся на текущем уровне. В дальнейшем все зависит от запроса финансовой системы на ресурсы в иностранной валюте для кредитования бизнеса. На данный момент он невысокий», — считают в Сенс Банке.

Как банки изменили ставки за две недели

Изменения по депозитным процентам в гривне произошли в 5 банках.

Правэкс Банк менял доходность вкладов в национальной валюте. 3 п.п. банк прибавил к доходности депозитов на 3 месяца и теперь платит по ним 12,5% годовых. На 1,5 п.п. — до 9,5% годовых — повышена ставка по вкладам на 12 месяцев, на 0,5 п.п. — до 10,5% годовых — выросла доходность вкладов на 6 и 9 месяцев.

Укрсиббанк «набросил» по 2 п.п. к доходности гривневых вкладов на 3 и 6 месяцев и платит по ним 10% и 10,5% годовых соответственно.

Идея Банк добавил 1,78 п.п. к доходности гривневых вкладов на 9 месяцев, которая теперь составляет 18,25% годовых. Вклады в нацвалюте на 6 месяцев подорожали на 1,75 п.п. — до 17,75%, в год — на 1,09 п.п. — до 18,75% годовых.

Банк Львов увеличил доходность гривневых вкладов на все сроки (кроме годовых) на 1 п.п. Теперь его вкладчики зарабатывают на вкладах на 3 месяца 6% годовых, на 6 и 9 месяцев — 17% годовых.

Прокредит Банк добавил к доходности гривневых вкладов на 3 и 6 месяцев по 1 п.п. и платит по ним теперь 17% годовых. На 1 п.п. — до 16% годовых — снижена доходность депозитов на 12 месяцев.

Коминбанк увеличил доходность долларовых вкладов на 12 месяцев на 0,7 п.п., на 3 мес — на 0,75 п.п., и по 0,8 п.п. прибавил к процентам по вкладам на 6 и 9 мес. После этого доходность вкладов в долларе составила 2,05% годовых, на 12 мес — 3,55% годовых, на 6 и 9 мес — по 2,55% годовых каждая.

Прокредит Банк увеличил ставки на долларовые вклады на 3 месяца — до 1,25% годовых, и на 6 месяцев — до 1% годовых. Ставка по вкладам в евро уменьшена на 0,25 п.п. — до 0,75% годовых.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 06.06.2023−19.06.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

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Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 06.06.2023−19.06.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 06.06.2023−19.06.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

С методикой исследования можно ознакомиться тут.