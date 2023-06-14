Банкиры назвали лучшее время для открытия гривневого депозита: потом будет дешевле

Уже завтра Монетарный комитет НБУ решит, снижать ли учетную ставку. От этого будет зависеть и уровень депозитных ставок в банках. Сколько платят сейчас частным вкладчикам финучреждения с депозитным портфелем до 2 млрд грн, — в свежем обзоре «Минфина».

По данным Госстата, в мае годовая инфляция замедлилась с 17,9 до 15,3%. Нисходящую динамику потребительские цены демонстрируют уже седьмой месяц подряд. По убеждению НБУ, замедление инфляции в мае, по сравнению с апрелем, произошло, в первую очередь, вследствие снижения цен на топливо и продовольствие, укрепления гривны на наличном валютном рынке, а также улучшения инфляционных ожиданий.

Такая ценовая динамика, как правило, становится основанием для центробанка снижать ключевую ставку. Однако, несмотря на ослабление инфляции более быстрыми темпами, чем прогнозировал НБУ, регулятор держит учетную ставку на уровне 25% годовых неизменной с лета прошлого года. Дело в том, что к этому показателю привязана доходность многих денежных инструментов.

Поэтому снижение ключевой ставки НБУ будет рисковым как для банков, которые сейчас зарабатывают на депозитных сертификатах и военных облигациях с ОВГЗ, так и для населения, не готового при повышенных военных рисках держать значительные средства на счетах в банках в случае снижения ставок по вкладам.

К тому же эксперты отмечают, что потенциал для замедления инфляции уже исчерпан и уже в ближайшее время рост цен может снова ускориться. Основными двигателями станут удорожание тарифов на электроэнергию, рост цен на топливо и ограниченность экспорта в условиях борьбы за зерновой коридор.

Поэтому большинство опрошенных «Минфином» банкиров в ближайшее время не ожидают изменений ключевой ставки. Аналогичного мнения, по предварительным оценкам, придерживаются и наши читатели, которым мы задали аналогичный вопрос. Следовательно, этот главный фактор пока не будет сдерживать дальнейший рост доходности гривневых депозитов. По оперативным данным НБУ, средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения выросли в мае до 11,9% годовых с 11,6% в апреле.

Что будет с валютными вкладами

Однако, анонс НБУ с уровнем учетной ставки на четвертый квартал этого года на уровне 23,2% годовых остается в силе. Причем на 1 января 2024 года регулятор закладывает 24,5% годовых, а на первый квартал следующего года — 21% с курсом на уровне 41,2 грн/$. Колебания курса, говорит глава правления Юнекс Банка Иван Свитек, в первую очередь будут влиять на спрос на валюту на наличном рынке, а не на валютные депозиты.

«В нашем портфеле около четверти вкладов физических лиц сформированы в валюте. Значительных изменений этого показателя ввиду низких ставок по вкладам в валюте в последнее время не происходит. При этом колебания курса не оказывают значительного влияния на него», — говорит Иван Свитек.

По оперативным данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте в мае выросли с 0,8% лишь до 0,9%. Защита сбережений от инфляции и безопасность средств, особенно в регионах с нестабильной военной ситуацией, все же побуждает клиентов оформлять валютные депозиты для диверсификации своих сбережений, — говорит член правления Агропросперис Банка Сергей Козлов, — и добавляет, что, в то же время, вклады в валюте сейчас не очень привлекательные из-за низкой доходности.

«Интересным для вкладчиков был „конвертационный депозит“, который позволял заработать на курсе, поскольку давал возможность купить валюту по курсу ниже и затем продать в обменниках уже по более высокому курсу. Хотя Агропросперис Банк одним из первых предложил вкладчикам данный продукт, на данный момент больше ориентируем вкладчиков на гривневые депозиты из-за их более высокой доходности. Поэтому в банке преобладают именно вклады в гривне, а валютные депозиты составляют менее четверти портфеля. Учитывая стабилизацию курса, интерес вкладчиков и к „конвертационным“ депозитам в целом снижается», — говорит Сергей Козлов.

Директор Департамента розничного бизнеса Глобус банка Дмитрий Замотаев говорит, что у банка сейчас «очень ограниченный набор инструментов» для проведения активных операций в иностранной валюте, что обуславливает низкий спрос со стороны банка на валютные депозиты. Это сказывается и на уровне депозитных ставок — они остаются низкими.

«В мае объем новых депозитов в иностранной валюте составлял не более 10% от общего объема новых вкладов, которые были привлечены в течение месяца» — говорит Дмитрий Замотаев, объясняя, что такая ситуация является типичной для последних месяцев после потери популярности так называемых «конвертационных депозитов».

«Однако, данный механизм имеет право на жизнь, и в будущем, если коммерческий и официальный курс снова разойдутся, популярность такого депозита может восстановиться. В таком случае структура привлечения новых вкладов может вернуться к ситуации января-февраля этого года, когда более 50% новых вкладов привлекалось именно за счет валютных вкладов», — считает Дмитрий Замотаев.

Аналитики ICU считают, что в целом банкам придется повышать ставки по валютным вкладам с нуля до чего-то «более сознательного». «И пока гиганты рынка, Приват и Ощад, не совершают таких движений, банки среднего и мелкого калибра уже постепенно наращивают ставки. 2−3% годовых в долларе уже становится чем-то более реальным», — комментируют в ICU.

Как банкиры планируют менять доходность гривневых депозитов

Что касается гривневых депозитов, то, по словам Ивана Свитека, небольшие банки, которые сейчас предлагают самые большие ставки, уже сейчас размышляют над необходимостью их коррекции.

«Думаю, в перспективе месяца-двух коррекция неизбежна. Насколько она будет глубокой, зависит от многих факторов. Повлиять на решимость банков могут, прежде всего, сигналы от регулятора по итогам заседания монетарного комитета в этот четверг. Вряд ли НБУ решится на изменение ставки в этот раз, но при этом вполне можно ожидать смены риторики. Что, в свою очередь, сможет стимулировать более активную коррекцию депозитных ставок», — подытожил банкир.

«Уже сейчас процентные ставки по депозитам вплотную приблизились к 20−21% годовых, и их рост маловероятен. Более того, есть определенные сигналы со стороны НБУ, что уже осенью учетная ставка может быть уменьшена. Это автоматически приведет к уменьшению стоимости депозитных сертификатов НБУ и, соответственно, развернет тренд по росту процентных ставок по депозитам населения. Таким образом, именно ближайшие летние месяцы кажутся самыми привлекательными, с точки зрения размещения новых вкладов для максимизации процентных доходов населения», — считает Дмитрий Замотаев.

«Сейчас некоторые банки уже дают доходность по вкладам более 20%. Думаем, что на этой отметке рынок условно остановится. Более того, ожидаем постепенного, хотя и умеренного, снижения учетной ставки, что приведет и к стабилизации процентных ставок», — говорит Сергей Козлов.

По оперативным данным НБУ, в мае украинцы увеличили вложения в гривне на 2,0% и сократили валютные депозиты на 3,5%.

Пока, говорит Иван Свитек, самым большим спросом продолжают пользоваться самые короткие вклады. Но, учитывая изменения дизайна монетарной политики, ситуация будет постепенно меняться: банки будут предлагать по длинным депозитам заметно более высокие ставки, что побуждает вкладчиков размещать свои средства на более длительные сроки.

По словам Сергея Козлова, в Агропросперис Банке треть вкладов размещена на сроки от одного года, но наиболее популярные вклады на 3−6 месяцев. С учетом этого спроса на краткосрочные вклады, банк с 1 июня ввел акционный депозит под самые высокие ставки на 95 дней.

Дмитрий Замотаев говорит, что банк Глобус проводит депозитную акцию, в рамках которой клиенты могут получить до 21% годовых, размещая деньги на гривневом депозите на срок от 9 месяцев до 1 года. «Неудивительно, что более 70% новых вкладов размещаются именно на этот период», — добавляет он.

Какие банки меняли ставки

Банк Конкорд добавил 2 п.п. к доходности гривневых вкладов на 6 месяцев и теперь платит по ним 18% годовых.

Кристалбанк повысил ставки по гривневым депозитам на 9 и 12 месяцев на 1,5 п.п. — до 17% годовых. В то же время, банк снизил на 1 п.п. доходность бессрочных вкладов, по которым платит теперь 1,2% годовых.

Пиреус увеличил ставки по гривневым вкладам на 3 и 6 месяцев на 1 п.п. После повышения доходность по этим вкладам достигла 15% и 16% годовых соответственно.

Абсолютное большинство банков на этот раз не меняли доходность депозитов в долларе и евро. Единственным исключением стал РВС Банк, который повысил ставки по депозитам во всех трех валютах.

Так, в гривне РВС Банк добавил к доходности депозитов сроком на 3 месяца 0,1 п.п. и довел ее до 14,6% годовых. Доходность вкладов на 6 месяцев выросла на 1,1 п.п. — до 17,05% годовых, на 12 месяцев — на 1,05 п.п. — до 17,15% годовых. В долларе и евро банк провел идентичные повышения, прибавив к доходности вкладов в обеих валютах на 3 месяца по 0,15 п.п. Теперь на таких вкладах клиенты банка получают 0,55% годовых. Также по 0,65 п.п. (до 2,1% годовых) добавлено к доходности вкладов в обеих валютах на 12 месяцев.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 21 банка с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 29.05.2023−12.06.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: на 12 мес — 366 дней

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Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 21 банка с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 29.05.2023−12.06.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: на 12 мес — 366 дней

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 21 банка с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 29.05.2023−12.06.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: на 12 мес — 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться тут.