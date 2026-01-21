Ставки «длинных» вкладов вдвое выше инфляции: как закрепить высокую доходность

За последние две недели свои ставки по вкладам для частных клиентов скорректировал лишь один банк с депозитным портфелем физлиц до 2 млрд грн. Однако финансисты прогнозируют, что в этом году банки продолжат снижать доходность вкладов. Сколько можно заработать на депозите в небольшом банке сейчас, как будут двигаться ставки в дальнейшем и как можно зафиксировать более высокую доходность, читайте в свежем обзоре «Минфина».

Как изменились ставки за последние две недели в небольших банках

Международный инвестиционный Банк снизил ставки по депозитам в гривне на 12 и 9 месяцев на 0,05 п.п. и теперь платит по ним 16,2% годовых.

Банк также переписал свои предложения по вкладам в долларе. Депозитные ставки на 12 и 9 месяцев в этой валюте «похудели» на 0,2 п.п. до 1,8% годовых. Доходность долларовых депозитов на 3 месяца увеличена на 0,1 п.п. до 0,9% годовых.

Ставка по бессрочным вкладам в долларе и евро срезана на 0,01% до 0,01% годовых.

Прогноз по депозитным ставкам

Финансисты говорят, что в ближайшие несколько месяцев банки будут воздерживаться от пересмотра своих депозитных предложений.

«Ожидаем, что гривневые депозиты будут сохранять свою доходность на текущем уровне до марта», — прокомментировали «Минфину» ситуацию на депозитном рынке в пресс-службе Ощадбанка.

Уже 29 января Нацбанк обнародует свое решение об уровне ключевой ставки и доходности своих финансовых инструментов, от которых зависит уровень депозитных ставок банков. Формально у регулятора есть основания начать смягчение монетарной политики.

«Инфляция вернулась к снижению в июне 2025 года. По итогам прошлого года она была даже ниже, чем ожидал Национальный банк (годовая инфляция составила 8% — ред .). НБУ ожидает, что снижение инфляции будет продолжаться и в 2026 году», — сообщил замглавы НБУ Владимир Лепушинский.

Однако регулятор вряд ли будет спешить со снижением ключевой ставки, учитывая пока окончательно незакрытые вопросы финансирования бюджета за счет международной помощи и тяжелые последствия обстрелов отечественной энергосистемы. К тому же даже если ставка в январе будет скорректирована, эффект на депозитном рынке проявится только через несколько месяцев.

Впрочем, пока НБУ настроен на понижение ставки в этом году. В октябрьском прогнозе Нацбанка предусмотрено, что этот процесс будет начат в I квартале 2026 года.

«Если учетная ставка будет снижаться, это синхронно скажется и на стоимости других монетарных инструментов, в частности депозитных сертификатов НБУ. Такие изменения будут постепенно корректировать тренды в депозитном сегменте: ставки по гривневым вкладам, вероятно, несколько снизятся. Но для вкладчиков арифметика проста и доходна.

Если инфляция будет на уровне 9,7−10%, с учетом налогов на проценты (23%) ставки по гривневым вкладам должны стартовать примерно с 13% годовых. Но учитывая опыт прошлых лет граждане будут «искать» депозиты, ставки по которым будут на 1−2 п.п. выше. Можно сказать, что в 2026 году в случае снижения учетной ставки и других монетарных инструментов на 1−1,5 п.п. банки смогут предложить новым вкладчикам доходность на уровне 14−15% годовых", — объясняет вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов.

Вместе с тем, пока у вкладчиков остается возможность зафиксировать доходность вклада на высшем уровне. Наивысшая доходность, которую предлагают небольшие банки по вкладам в гривне на 1 год и 6 месяцев, составляет 16,9% годовых, на 9 месяцев — 16,5% годовых. Финансисты говорят, что именно эти сроки остаются популярными среди вкладчиков.

«Наиболее привлекательными в этом году будут вклады сроком на 6−9 месяцев, а также на 1 год. Вместе с тем банки будут активно развивать и другие вклады: на срок от 3 до 6 мес., 9−12 мес., а также мы не исключаем, что постепенно начнется движение в сторону более длительных вкладов — на 1−1,5 года». — рассказал «Минфину» Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка.

Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 06.01.2026−19.01.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 06.01.2026−19.01.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 06.01.2026−19.01.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться здесь