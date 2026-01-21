За последние две недели свои ставки по вкладам для частных клиентов скорректировал лишь один банк с депозитным портфелем физлиц до 2 млрд грн. Однако финансисты прогнозируют, что в этом году банки продолжат снижать доходность вкладов. Сколько можно заработать на депозите в небольшом банке сейчас, как будут двигаться ставки в дальнейшем и как можно зафиксировать более высокую доходность, читайте в свежем обзоре «Минфина».
Ставки «длинных» вкладов вдвое выше инфляции: как закрепить высокую доходность
Как изменились ставки за последние две недели в небольших банках
Международный инвестиционный Банк снизил ставки по депозитам в гривне на 12 и 9 месяцев на 0,05 п.п. и теперь платит по ним 16,2% годовых.
Банк также переписал свои предложения по вкладам в долларе. Депозитные ставки на 12 и 9 месяцев в этой валюте «похудели» на 0,2 п.п. до 1,8% годовых. Доходность долларовых депозитов на 3 месяца увеличена на 0,1 п.п. до 0,9% годовых.
Ставка по бессрочным вкладам в долларе и евро срезана на 0,01% до 0,01% годовых.
Прогноз по депозитным ставкам
Финансисты говорят, что в ближайшие несколько месяцев банки будут воздерживаться от пересмотра своих депозитных предложений.
«Ожидаем, что гривневые депозиты будут сохранять свою доходность на текущем уровне до марта», — прокомментировали «Минфину» ситуацию на депозитном рынке в пресс-службе Ощадбанка.
Уже 29 января Нацбанк обнародует свое решение об уровне ключевой ставки и доходности своих финансовых инструментов, от которых зависит уровень депозитных ставок банков. Формально у регулятора есть основания начать смягчение монетарной политики.
«Инфляция вернулась к снижению в июне 2025 года. По итогам прошлого года она была даже ниже, чем ожидал Национальный банк (годовая инфляция составила 8% — ред .). НБУ ожидает, что снижение инфляции будет продолжаться и в 2026 году», — сообщил замглавы НБУ Владимир Лепушинский.
Однако регулятор вряд ли будет спешить со снижением ключевой ставки, учитывая пока окончательно незакрытые вопросы финансирования бюджета за счет международной помощи и тяжелые последствия обстрелов отечественной энергосистемы. К тому же даже если ставка в январе будет скорректирована, эффект на депозитном рынке проявится только через несколько месяцев.
Впрочем, пока НБУ настроен на понижение ставки в этом году. В октябрьском прогнозе Нацбанка предусмотрено, что этот процесс будет начат в I квартале 2026 года.
«Если учетная ставка будет снижаться, это синхронно скажется и на стоимости других монетарных инструментов, в частности депозитных сертификатов НБУ. Такие изменения будут постепенно корректировать тренды в депозитном сегменте: ставки по гривневым вкладам, вероятно, несколько снизятся. Но для вкладчиков арифметика проста и доходна.
Если инфляция будет на уровне 9,7−10%, с учетом налогов на проценты (23%) ставки по гривневым вкладам должны стартовать примерно с 13% годовых. Но учитывая опыт прошлых лет граждане будут «искать» депозиты, ставки по которым будут на 1−2 п.п. выше. Можно сказать, что в 2026 году в случае снижения учетной ставки и других монетарных инструментов на 1−1,5 п.п. банки смогут предложить новым вкладчикам доходность на уровне 14−15% годовых", — объясняет вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов.
Вместе с тем, пока у вкладчиков остается возможность зафиксировать доходность вклада на высшем уровне. Наивысшая доходность, которую предлагают небольшие банки по вкладам в гривне на 1 год и 6 месяцев, составляет 16,9% годовых, на 9 месяцев — 16,5% годовых. Финансисты говорят, что именно эти сроки остаются популярными среди вкладчиков.
«Наиболее привлекательными в этом году будут вклады сроком на 6−9 месяцев, а также на 1 год. Вместе с тем банки будут активно развивать и другие вклады: на срок от 3 до 6 мес., 9−12 мес., а также мы не исключаем, что постепенно начнется движение в сторону более длительных вкладов — на 1−1,5 года». — рассказал «Минфину» Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка.
Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Асвио банк
|16,90%
|-
|16,85%
|-
|16,80%
|-
|16,75%
|-
|-
|-
|Украинский капитал*
|16,50%
|-
|14,75%
|-
|16,25%
|-
|13,50%
|-
|3,00%
|-
|Бизбанк
|16,45%
|-
|-
|-
|16,35%
|-
|16,00%
|-
|5,00%
|-
|Кристалбанк*
|16,40%
|-
|15,65%
|-
|16,90%
|-
|16,75%
|-
|6,00%
|-
|Агропросперис
|16,25%
|-
|16,00%
|-
|15,75%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|16,25%
|-
|15,25%
|-
|15,25%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|16,20%
|0,05%
|16,20%
|0,05%
|15,25%
|-
|15,00%
|-
|0,25%
|-
|Альтбанк
|16,00%
|-
|16,50%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|5,00%
|-
|Полтава-Банк
|16,00%
|-
|14,50%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Кредитвест Банк
|15,75%
|-
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|16,25%
|-
|-
|-
|Поликомбанк
|15,35%
|-
|15,05%
|-
|14,75%
|-
|7,15%
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|12,00%
|-
|11,50%
|-
|-
|-
|Грант
|12,00%
|-
|10,00%
|-
|9,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Пиреус
|12,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|15,00%
|-
|3,00%
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|13,50%
|-
|15,30%
|-
|16,00%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|12,75%
|-
|12,50%
|-
|9,35%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 06.01.2026−19.01.2026.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Доллар США
Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Асвио банк
|2,55%
|-
|2,35%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Бизбанк
|2,50%
|-
|-
|-
|2,45%
|-
|1,85%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|2,10%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,6%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|2,00%
|-
|-
|-
|1,80%
|-
|1,60%
|-
|0,05%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Юнекс банк
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|1,80%
|0,20%
|1,80%
|0,20%
|1,25%
|-
|0,90%
|0,10%
|0,01%
|0,01%
|Поликомбанк
|1,80%
|-
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|Агропросперис
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Пиреус
|1,00%
|-
|-
|-
|0,85%
|-
|0,75%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Грант
|0,70%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|1,75%
|-
|1,75%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 06.01.2026−19.01.2026.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Евро
Максимальные ставки по вкладам в евро
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Поликомбанк
|1,80%
|-
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Асвио банк
|1,75%
|-
|1,60%
|-
|1,50%
|-
|2,25%
|-
|-
|-
|Бизбанк
|1,35%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,15%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|1,35%
|-
|-
|-
|1,15%
|-
|1,00%
|-
|0,05%
|-
|Кредитвест Банк
|1,10%
|-
|0,85%
|-
|0,60%
|-
|0,60%
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Альтбанк
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|0,01%
|Пиреус
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Агропросперис
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,08%
|-
|0,05%
|-
|0,05%
|-
|0,04%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|1,10%
|-
|1,10%
|-
|0,90%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 06.01.2026−19.01.2026.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
