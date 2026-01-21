Multi от Минфин
українська
21 января 2026, 15:29

Ставки «длинных» вкладов вдвое выше инфляции: как закрепить высокую доходность

За последние две недели свои ставки по вкладам для частных клиентов скорректировал лишь один банк с депозитным портфелем физлиц до 2 млрд грн. Однако финансисты прогнозируют, что в этом году банки продолжат снижать доходность вкладов. Сколько можно заработать на депозите в небольшом банке сейчас, как будут двигаться ставки в дальнейшем и как можно зафиксировать более высокую доходность, читайте в свежем обзоре «Минфина».

18 Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Асвио банк 16,90% - 16,85% - 16,80% - 16,75% - - - Украинский капитал* 16,50% - 14,75% - 16,25% - 13,50% - 3,00% - Бизбанк 16,45% - - - 16,35% - 16,00% - 5,00% - Кристалбанк* 16,40% - 15,65% - 16,90% - 16,75% - 6,00% - Агропросперис 16,25% - 16,00% - 15,75% - 15,50% - - - Юнекс банк 16,25% - 15,25% - 15,25% - 17,00% - - - Международный Инвестиционный Банк 16,20% 0,05% 16,20% 0,05% 15,25% - 15,00% - 0,25% - Альтбанк 16,00% - 16,50% - 17,00% - - - 5,00% - Полтава-Банк 16,00% - 14,50% - 15,50% - - - 0,01% - Кредитвест Банк 15,75% - 16,00% - 16,00% - 16,25% - - - Поликомбанк 15,35% - 15,05% - 14,75% - 7,15% - - - Мотор-Банк 12,50% - 12,50% - 12,00% - 11,50% - - - Грант 12,00% - 10,00% - 9,00% - - - - - Пиреус 12,00% - - - 14,00% - 15,00% - 3,00% - Клиринговый Дом - - 13,50% - 15,30% - 16,00% - - - Индустриалбанк - - 12,75% - 12,50% - 9,35% - - -

Как изменились ставки за последние две недели в небольших банках

Международный инвестиционный Банк снизил ставки по депозитам в гривне на 12 и 9 месяцев на 0,05 п.п. и теперь платит по ним 16,2% годовых.

Банк также переписал свои предложения по вкладам в долларе. Депозитные ставки на 12 и 9 месяцев в этой валюте «похудели» на 0,2 п.п. до 1,8% годовых. Доходность долларовых депозитов на 3 месяца увеличена на 0,1 п.п. до 0,9% годовых.

Ставка по бессрочным вкладам в долларе и евро срезана на 0,01% до 0,01% годовых.

Прогноз по депозитным ставкам

Финансисты говорят, что в ближайшие несколько месяцев банки будут воздерживаться от пересмотра своих депозитных предложений.

«Ожидаем, что гривневые депозиты будут сохранять свою доходность на текущем уровне до марта», — прокомментировали «Минфину» ситуацию на депозитном рынке в пресс-службе Ощадбанка.

Уже 29 января Нацбанк обнародует свое решение об уровне ключевой ставки и доходности своих финансовых инструментов, от которых зависит уровень депозитных ставок банков. Формально у регулятора есть основания начать смягчение монетарной политики.

«Инфляция вернулась к снижению в июне 2025 года. По итогам прошлого года она была даже ниже, чем ожидал Национальный банк (годовая инфляция составила 8% — ред .). НБУ ожидает, что снижение инфляции будет продолжаться и в 2026 году», — сообщил замглавы НБУ Владимир Лепушинский.

Однако регулятор вряд ли будет спешить со снижением ключевой ставки, учитывая пока окончательно незакрытые вопросы финансирования бюджета за счет международной помощи и тяжелые последствия обстрелов отечественной энергосистемы. К тому же даже если ставка в январе будет скорректирована, эффект на депозитном рынке проявится только через несколько месяцев.

Впрочем, пока НБУ настроен на понижение ставки в этом году. В октябрьском прогнозе Нацбанка предусмотрено, что этот процесс будет начат в I квартале 2026 года.

«Если учетная ставка будет снижаться, это синхронно скажется и на стоимости других монетарных инструментов, в частности депозитных сертификатов НБУ. Такие изменения будут постепенно корректировать тренды в депозитном сегменте: ставки по гривневым вкладам, вероятно, несколько снизятся. Но для вкладчиков арифметика проста и доходна.

Если инфляция будет на уровне 9,7−10%, с учетом налогов на проценты (23%) ставки по гривневым вкладам должны стартовать примерно с 13% годовых. Но учитывая опыт прошлых лет граждане будут «искать» депозиты, ставки по которым будут на 1−2 п.п. выше. Можно сказать, что в 2026 году в случае снижения учетной ставки и других монетарных инструментов на 1−1,5 п.п. банки смогут предложить новым вкладчикам доходность на уровне 14−15% годовых", — объясняет вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов.

Вместе с тем, пока у вкладчиков остается возможность зафиксировать доходность вклада на высшем уровне. Наивысшая доходность, которую предлагают небольшие банки по вкладам в гривне на 1 год и 6 месяцев, составляет 16,9% годовых, на 9 месяцев — 16,5% годовых. Финансисты говорят, что именно эти сроки остаются популярными среди вкладчиков.

«Наиболее привлекательными в этом году будут вклады сроком на 6−9 месяцев, а также на 1 год. Вместе с тем банки будут активно развивать и другие вклады: на срок от 3 до 6 мес., 9−12 мес., а также мы не исключаем, что постепенно начнется движение в сторону более длительных вкладов — на 1−1,5 года». — рассказал «Минфину» Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка.

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвио банк 16,90% - 16,85% - 16,80% - 16,75% - - -
Украинский капитал* 16,50% - 14,75% - 16,25% - 13,50% - 3,00% -
Бизбанк 16,45% - - - 16,35% - 16,00% - 5,00% -
Кристалбанк* 16,40% - 15,65% - 16,90% - 16,75% - 6,00% -
Агропросперис 16,25% - 16,00% - 15,75% - 15,50% - - -
Юнекс банк 16,25% - 15,25% - 15,25% - 17,00% - - -
Международный Инвестиционный Банк
 16,20% 0,05% 16,20% 0,05% 15,25% - 15,00% - 0,25% -
Альтбанк 16,00% - 16,50% - 17,00% - - - 5,00% -
Полтава-Банк 16,00% - 14,50% - 15,50% - - - 0,01% -
Кредитвест Банк 15,75% - 16,00% - 16,00% - 16,25% - - -
Поликомбанк 15,35% - 15,05% - 14,75% - 7,15% - - -
Мотор-Банк 12,50% - 12,50% - 12,00% - 11,50% - - -
Грант 12,00% - 10,00% - 9,00% - - - - -
Пиреус 12,00% - - - 14,00% - 15,00% - 3,00% -
Клиринговый Дом - - 13,50% - 15,30% - 16,00% - - -
Индустриалбанк - - 12,75% - 12,50% - 9,35% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 06.01.2026−19.01.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Доллар США

Программа БОНУС к депозитам

Оформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков:

Глобус, Кредитвест Банк.

Выберите банк и получите бонус!

Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвио банк 2,55% - 2,35% - 2,25% - 2,00% - - -
Бизбанк 2,50% - - - 2,45% - 1,85% - - -
Кредитвест Банк 2,10% - 2,00% - 2,00% - 1,6% - - -
Кристалбанк* 2,00% - - - 1,80% - 1,60% - 0,05% -
Украинский капитал*
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - 0,01% -
Юнекс банк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - - -
Международный Инвестиционный Банк
 1,80% 0,20% 1,80% 0,20% 1,25% - 0,90% 0,10% 0,01% 0,01%
Поликомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Альтбанк 1,75% - 1,50% - 1,25% - - - 0,10% -
Агропросперис 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,30% - - -
Пиреус 1,00% - - - 0,85% - 0,75% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Грант 0,70% - - - 0,50% - - - - -
Мотор-Банк 0,40% - 0,40% - 0,30% - 0,30% - - -
Клиринговый Дом - - 1,75% - 1,75% - 1,30% - - -
Индустриалбанк - - 0,60% - 0,50% - 0,01% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 06.01.2026−19.01.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Украинский капитал*
 2,00% - 1,75% - 1,50% - 1,00% - 0,01% -
Поликомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Асвио банк 1,75% - 1,60% - 1,50% - 2,25% - - -
Бизбанк 1,35% - - - 1,25% - 1,15% - - -
Кристалбанк* 1,35% - - - 1,15% - 1,00% - 0,05% -
Кредитвест Банк 1,10% - 0,85% - 0,60% - 0,60% - - -
Юнекс банк 1,00% - 0,75% - 0,60% - 0,50% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Альтбанк 0,75% - 0,50% - 0,30% - - - 0,01% -
Международный Инвестиционный Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,01% 0,01%
Пиреус 0,20% - - - 0,20% - 0,30% - - -
Агропросперис 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Мотор-Банк 0,08% - 0,05% - 0,05% - 0,04% - - -
Клиринговый Дом - - 1,10% - 1,10% - 0,90% - - -
Индустриалбанк - - 0,25% - 0,25% - 0,01% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 06.01.2026−19.01.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться здесь

Автор:
Ирина Рыбницкая
Журналист Ирина Рыбницкая
Пишет на темы: Налоги, инвестиции, бизнес, финансы, банки
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
