Курс доллара и евро продолжает расти: почему люди уменьшают банковские накопления в валюте

Крупные банки продолжают держать паузу в пересмотре депозитных ставок для своих частных клиентов. При этом население понемногу меняет свои приоритеты в размещении средств на банковских счетах. Об актуальных предложениях по вкладам от банков с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн и новых тенденциях на депозитном рынке — в свежем обзоре «Минфина».

За последние две недели один крупный банк пересмотрел свои депозитные предложения для клиентов-физических лиц.

Радабанк порезал доходность всей линейки вкладов в гривне сразу на 1 п.п. и теперь платит по депозиту с размещением на 12 месяцев 14,75 годовых, на 9 месяцев — 16,5% годовых, на 6 месяцев — 16,25% годовых, на 3 месяца — 16% годовых.

Но, как свидетельствует статистика НБУ, население продолжает накапливать деньги на банковских счетах. По данным Обзора банковского сектора за ноябрь 2025 года, объем средств физических лиц на конец ІІІ квартала поставил очередной рекорд и составил 1 трлн 330 млн грн, или плюс 27 млрд грн за три месяца. И это при том, что, как фиксирует регулятор, «ставка по новым гривневым средствам от населения (включая средства по востребования) на протяжении квартала сократилась на 0,2 п.п. — до 10,3% годовых».

Такое несоответствие поведения людей в динамике доходности становится понятным, если учитывать, что около 70% всех средств размещены на счетах, а вот вкладывать их на депозиты люди не спешат. Как указывает Нацбанк, «доля гривневых срочных средств физлиц за квартал почти не изменилась, уменьшившись на 0,1 п.п. — до 33,9% (-0,4 п.п. г/г) из-за более быстрого роста текущих средств».

По данным НБУ

Рост денег на текущих счетах, точнее массированными социальными выплатами объясняется и еще один статистический факт, который приводит в своем отчете Нацбанк: «доля госбанков в средствах населения увеличилась впервые за пять кварталов — на 0,2 в. п. — до 62,8%, в основном в результате активного привлечения средств Приватбанком».

«В целом в деньгах населения выросла только доля Приватбанка, с 36,6% до 37,1%, а вот доля остальных государственных банков упала с 26% до 25,8%. Это происходит из-за перераспределения депозитов — люди более активно размещают средства в частных банках, которые предлагают более высокие ставки, чем государственные банки», — прокомментировал «Минфину» финансовую статистику финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

В то же время продолжает уменьшаться количество вкладчиков, готовых размещать свои средства в банках на долгий срок.

«В структуре новых депозитов несколько увеличилась доля депозитов до 3 месяцев. Доля депозитов до 1 месяца увеличилась на 3,7 п.п., равно как доля депозитов до 6 мес. — на 4,2 п.п. В то же время доля депозитов свыше 6 месяцев снизилась на 7,1 п.п. В целом доля новых депозитов сроком более 3 мес. составляет 81,8%», — говорится в Обзоре банковского сектора за ноябрь 2025 года.

По данным НБУ

Из отчета регулятора также следует, что деньги физических лиц в банках в валюте за ІІІ квартал сократились до эквивалента 446 млрд грн, по сравнению с 44 млрд грн по результатам ІІ квартала.

«Такую динамику можно связать с тем, что НБУ сохраняет условия, способствующие развитию именно гривневых инструментов хранения и сбережения средств.

Во-первых, неизменная учетная ставка и другие монетарные инструменты с одной стороны поддерживают «вес» гривны, а с другой — позволяют банкам предложить самые высокие процентные ставки по депозитам, которые иногда достигают 17,5% годовых.

Во-вторых, стратегия НБУ на валютном рынке по факту делает невозможным резкие курсовые изменения: она сдерживающая, ведь благодаря валютным интервенциям удается «погасить» высокий спрос на валюту.

В-третьих, прогнозы и ожидания снижения инфляции в годовом исчислении до 9,2−10%. Кроме того, мы предполагаем, что к концу года (т.е. совокупно почти за полтора месяца) в месячном измерении инфляция не превысит 1,5%.

В-четвертых, самые высокие ставки доходности гривневых депозитов устанавливаются на не очень длительные вклады (как, например, депозит на 6−9 месяцев), что также является дополнительным фактором «свободы» для вкладчика, ведь деньги «не прикованы навечно» к банку.

В-пятых, валютные депозиты по уровню доходности до сих пор не могут конкурировать с гривневыми вкладами", — объясняет Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка.

Он сравнил для «Минфина» гривневые и долларовые вклады, применив условную конвертацию пары гривна/доллар.

Так, средняя прибыль вкладов сроком на 1 год на сумму 20 тыс. грн по средней ставке 14,5% годовых принесет 2 700 грн дохода, а учитывая налоги, чистый доход составит 2 079 грн.

Если же взять эту же сумму (20 тыс. грн) и купить доллары по максимальному сейчас курсу 41,7 грн/$, то получим около $480.

Разместив их на вклад сроком 1 год под средний процент 1,2% годовых, доход составит $5,76, а отняв из этой суммы 23% налогов, получим около $4,43 чистой прибыли. Если же провести обратную конвертацию — с доллара на гривну — получим доход в размере 177 грн. То есть реальная доходность гривневых вкладов, по сравнению с долларовыми, более чем в 11 раз выше.

Но есть и другие объяснения сокращению средств в СКВ в банках.

«Нужно учитывать, что статистика НБУ учитывает все деньги, размещенные в банках — на счете, на карте, депозиты. Следовательно, зафиксированный отток — это далеко не отток из депозитов, это в основном оплата в валюте, или конвертация в гривну. Поэтому, картина выглядит уже совсем иначе.

Также нужно учитывать отток населения за границу, использование валютных сбережений для покупки электрического оборудования во время блэкаутов, просто конвертаций в гривну, потому что евро достигло пика, для переезда и аренды жилья. Это все на фоне ослабления доллара в августе-начале сентября говорит, что ничего особенного по валюте не произошло", — говорит Андрей Шевчишин.

Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 04.11.2025−17.11.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2025

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 04.11.2025−17.11.2025.

Максимальные ставки по евровкладам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 04.11.2025−17.11.2025.

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.