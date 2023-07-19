Вкладчики бегут из Привата: почему это происходит и куда они уходят

По данным Опендатабот, в течение января-мая украинские банки заработали 53,59 млрд грн, что в 2,2 раза больше показателя соответствующего периода 2021 года. Такой результат платформа для работы с открытыми данными считает рекордными. Как дают зарабатывать своим вкладчикам банки с депозитным портфелем от 2 млрд грн — в свежем обзоре Минфина.

По состоянию на 1 июня, согласно статистике НБУ, наибольшее количество вкладчиков было у Приватбанка — 23 909 145, сразу за ним следует Ощадбанк, в котором их почти вдвое меньше (12 670 377 вкладчиков). На третьем месте — Универсал банк с 7 271 011 вкладчиков.

Эта троица также впереди других банков и в том же порядке относительно сумм привлеченных вкладов физлиц. В целом на 1 июня вкладов в Приватбанке насчитывалось более 396 млрд грн, в Ощаде — более 173 млрд грн, в Универсал банке — более 67 млрд грн.

Приват стал банком, в котором с января по май произошел наибольший приток денег (14,25 млрд грн). В первую очередь это объясняется немалыми социальными выплатами, в первую очередь — военным. Но депозитная политика банка оставляет желать лучшего. И дело не только в уровне процентов, но и в продвижении, например, того же специального депозитного предложения для военных «Слава Героям».

«В рекламе этого депозита — заглавными буквами, как должно быть, — не указана очень весомая деталь по процентам. А именно: номинальная ставка в 14% (11,3% после налогообложения) начисляется не на всю сумму вклада героя, а лишь на 500 тыс. грн.

Остальные (более 500 тыс. грн) вообще не оплачиваются банком. То есть, когда Минобороны делает первый скорбный транш в 3 млн грн семье погибшего героя, а семья по недосмотру берет и зачисляет все на этот депозит, то Приватбанк насчитывает проценты только на 6-ю часть вложения, а остальным пользуется бесплатно", — пишет на своей странице в Фейсбук финансовая журналистка Елена Лысенко.

Такое отношение к клиентам уже отражается на количестве вкладчиков: в течение мая, по информации НБУ, закрыли свои счета 19,2 тыс. человек.

И это при том, что НБУ неоднократно отмечал необходимость повышать доходность депозитов населения и специально для этого дал банку возможность зарабатывать на 3-месячных депозитных сертификатах 25% годовых.

На втором и третьем месте по уровню притока частных вкладов за первые пять месяцев года расположились Универсал банк (+4,8 млрд грн) и ПУМБ (+4,04 млрд грн). За ними — Ощадбанк, получивший 2,45 млрд грн.

А вот относительно уменьшения суммы вкладов за пять месяцев, то здесь самые большие потери у Райффайзена, потерявшего в портфеле 3,55 млрд грн, на втором месте — Укргазбанк (-519 млн грн), и банк Конкорд (-270 млн грн) .

За последние пять месяцев больше всего нарастил количество вкладчиков Универсал банк: к тем, кто держит деньги в этом банке, прибавилось 382 738 вкладчиков. В тройку тех, у кого количество вкладчиков увеличивалось, вошли также и А-Банк (192 041), и Ощадбанк (91 246). Среди тех, от кого вкладчики уходили, за пять месяцев первое место удерживает ПУМБ (-88 869), второе — банк Кредит Днепр (-32 263), на третьем месте — Таскомбанк, (-26 171 вкладчик).

В то же время, в июне, по данным НБУ, рост депозитов ускорился до 2,8% с 1,9% в мае. Этот рост в основном происходил за счет гривневых депозитов. В целом за первое полугодие депозиты выросли на 12,6%. Гривневые — на 14,3%, валютные — на 9,3%.

Пока не состоялось заседание монетарного Комитета НБУ, который может снизить учетную ставку уже в этом месяце, крупные банки понемногу увеличивают доходность вкладов, не пересекая отметку в 20%. В этот раз таких банков было пять.

Как изменились ставки в крупных банках за 2 недели

Наиболее ощутимо на этот раз поднял ставки Правэкс банк, прибавивший к доходности всех гривневых вкладов по 4,5 п.п. После повышения наивысшая доходность — у вкладов на 3 месяца (17% годовых), по 15% годовых можно получить на вкладах сроком 6 и 9 месяцев, наименьшую — 14% годовых — на вкладе на 12 месяцев. Банк также увеличил доходность вкладов в долларе на 3 месяца на 0,5 п.п. и теперь платит по ним 1,5% годовых.

monobank добавил к ставкам по всем гривневым депозитам (кроме 12-месячных), по 1 п.п. Теперь доходность вкладов на 3 месяца составляет 13% годовых, на 6 месяцев — 14%, на 9 месяцев — 15% годовых. Банк также увеличил ставки по 9-месячным долларовым депозитам: на 1,8 п.п. до 1,9% годовых. Вклады в евро на такой же срок подорожали на 1,2 п.п. до 1,3% годовых.

Альянс банк больше всего добавил к доходности гривневых вкладов на 3 месяца: плюс 2,3 п.п. и теперь платит по ним 14,5% годовых. Депозиты на 9 месяцев подорожали здесь на 1,8 п.п. до 16% годовых, на 6 месяцев — на 1 п.п. до 15,5% годовых и на 12 месяцев — на 0,35 п.п. до 14% годовых.

Банк Кредит Днепр на этот раз снизил ставку по гривневым вкладам на 6 месяцев на 2 п.п. до 18% годовых, и на 12 месяцев — на 1 п.п. до 17% годовых. При этом доходность вкладов на 3 месяца увеличена на 2 п.п. до 20% годовых.

Банк Львов увеличил доходность всех евровкладов (за исключением годовых) на 0,75 п.п., депозиты на 12 месяцев подорожали на 0,5 п.п. После повышения доходность вкладов в евро составляет: на 12 месяцев — 1,75% годовых, на 6 и 9 месяцев — 1,25%, на 3 месяца — 0,75% годовых.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 04.07.2023−17.07.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2023

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 04.07.2023−17.07.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 04.07.2023−17.07.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

С методикой исследования можно ознакомиться тут.