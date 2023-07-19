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19 июля 2023, 14:30 Читати українською

Вкладчики бегут из Привата: почему это происходит и куда они уходят

По данным Опендатабот, в течение января-мая украинские банки заработали 53,59 млрд грн, что в 2,2 раза больше показателя соответствующего периода 2021 года. Такой результат платформа для работы с открытыми данными считает рекордными. Как дают зарабатывать своим вкладчикам банки с депозитным портфелем от 2 млрд грн — в свежем обзоре Минфина.

Депозитний оглядКаталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

По состоянию на 1 июня, согласно статистике НБУ, наибольшее количество вкладчиков было у Приватбанка — 23 909 145, сразу за ним следует Ощадбанк, в котором их почти вдвое меньше (12 670 377 вкладчиков). На третьем месте — Универсал банк с 7 271 011 вкладчиков.

Эта троица также впереди других банков и в том же порядке относительно сумм привлеченных вкладов физлиц. В целом на 1 июня вкладов в Приватбанке насчитывалось более 396 млрд грн, в Ощаде — более 173 млрд грн, в Универсал банке — более 67 млрд грн.

Приват стал банком, в котором с января по май произошел наибольший приток денег (14,25 млрд грн). В первую очередь это объясняется немалыми социальными выплатами, в первую очередь — военным. Но депозитная политика банка оставляет желать лучшего. И дело не только в уровне процентов, но и в продвижении, например, того же специального депозитного предложения для военных «Слава Героям».

«В рекламе этого депозита — заглавными буквами, как должно быть, — не указана очень весомая деталь по процентам. А именно: номинальная ставка в 14% (11,3% после налогообложения) начисляется не на всю сумму вклада героя, а лишь на 500 тыс. грн.

Остальные (более 500 тыс. грн) вообще не оплачиваются банком. То есть, когда Минобороны делает первый скорбный транш в 3 млн грн семье погибшего героя, а семья по недосмотру берет и зачисляет все на этот депозит, то Приватбанк насчитывает проценты только на 6-ю часть вложения, а остальным пользуется бесплатно", — пишет на своей странице в Фейсбук финансовая журналистка Елена Лысенко.

Такое отношение к клиентам уже отражается на количестве вкладчиков: в течение мая, по информации НБУ, закрыли свои счета 19,2 тыс. человек.

И это при том, что НБУ неоднократно отмечал необходимость повышать доходность депозитов населения и специально для этого дал банку возможность зарабатывать на 3-месячных депозитных сертификатах 25% годовых.

На втором и третьем месте по уровню притока частных вкладов за первые пять месяцев года расположились Универсал банк (+4,8 млрд грн) и ПУМБ (+4,04 млрд грн). За ними — Ощадбанк, получивший 2,45 млрд грн.

А вот относительно уменьшения суммы вкладов за пять месяцев, то здесь самые большие потери у Райффайзена, потерявшего в портфеле 3,55 млрд грн, на втором месте — Укргазбанк (-519 млн грн), и банк Конкорд (-270 млн грн) .

За последние пять месяцев больше всего нарастил количество вкладчиков Универсал банк: к тем, кто держит деньги в этом банке, прибавилось 382 738 вкладчиков. В тройку тех, у кого количество вкладчиков увеличивалось, вошли также и А-Банк (192 041), и Ощадбанк (91 246). Среди тех, от кого вкладчики уходили, за пять месяцев первое место удерживает ПУМБ (-88 869), второе — банк Кредит Днепр (-32 263), на третьем месте — Таскомбанк, (-26 171 вкладчик).

В то же время, в июне, по данным НБУ, рост депозитов ускорился до 2,8% с 1,9% в мае. Этот рост в основном происходил за счет гривневых депозитов. В целом за первое полугодие депозиты выросли на 12,6%. Гривневые — на 14,3%, валютные — на 9,3%.

Пока не состоялось заседание монетарного Комитета НБУ, который может снизить учетную ставку уже в этом месяце, крупные банки понемногу увеличивают доходность вкладов, не пересекая отметку в 20%. В этот раз таких банков было пять.

Как изменились ставки в крупных банках за 2 недели

Наиболее ощутимо на этот раз поднял ставки Правэкс банк, прибавивший к доходности всех гривневых вкладов по 4,5 п.п. После повышения наивысшая доходность — у вкладов на 3 месяца (17% годовых), по 15% годовых можно получить на вкладах сроком 6 и 9 месяцев, наименьшую — 14% годовых — на вкладе на 12 месяцев. Банк также увеличил доходность вкладов в долларе на 3 месяца на 0,5 п.п. и теперь платит по ним 1,5% годовых.

monobank добавил к ставкам по всем гривневым депозитам (кроме 12-месячных), по 1 п.п. Теперь доходность вкладов на 3 месяца составляет 13% годовых, на 6 месяцев — 14%, на 9 месяцев — 15% годовых. Банк также увеличил ставки по 9-месячным долларовым депозитам: на 1,8 п.п. до 1,9% годовых. Вклады в евро на такой же срок подорожали на 1,2 п.п. до 1,3% годовых.

Альянс банк больше всего добавил к доходности гривневых вкладов на 3 месяца: плюс 2,3 п.п. и теперь платит по ним 14,5% годовых. Депозиты на 9 месяцев подорожали здесь на 1,8 п.п. до 16% годовых, на 6 месяцев — на 1 п.п. до 15,5% годовых и на 12 месяцев — на 0,35 п.п. до 14% годовых.

Банк Кредит Днепр на этот раз снизил ставку по гривневым вкладам на 6 месяцев на 2 п.п. до 18% годовых, и на 12 месяцев — на 1 п.п. до 17% годовых. При этом доходность вкладов на 3 месяца увеличена на 2 п.п. до 20% годовых.

Банк Львов увеличил доходность всех евровкладов (за исключением годовых) на 0,75 п.п., депозиты на 12 месяцев подорожали на 0,5 п.п. После повышения доходность вкладов в евро составляет: на 12 месяцев — 1,75% годовых, на 6 и 9 месяцев — 1,25%, на 3 месяца — 0,75% годовых.

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк

 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Идея Банк 18,75% - 18,25% - 17,75% - 10,50% - - -
КоминБанк* 18,75% - 18,25% - 18,25% - 17,75% - - -
Банк Львов 18,00% - 17,00% - 17,00% - 16,00% - 5,00% -
Аккордбанк 17,50% - - - 19,00% - 19,00% - 5,00% -
Кредит Днепр Банк 17,00% 1,00% - - 18,00% 2,00% 20,00% 2,00% - -
Сенс Банк 17,00% - - - 17,00% - 16,00% - 4,00% -
А-Банк 16,75% - - - 16,50% - 15,00% - 0,01% -
МТБ Банк 16,50% - 17,20% - 17,50% - 16,50% - - -
Укргазбанк 16,50% - 17,00% - 17,50% - 10,50% - - -
Восток Банк 16,00% - - - 16,00% - 15,00% - - -
Прокредит Банк 16,00% - - - 17,00% - 17,00% - 5,00% -
ПУМБ 16,00% - 16,00% - 16,00% - 16,00% - - -
Таскомбанк 16,00% - 16,00% - 17,00% - 16,00% - 4,00% -
Универсал Банк 16,00% - - - 13,00% - 12,00% - - -
monobank 16,00% - 15,00% 1,00% 14,00% 1,00% 13,00% 1,00% - -
Укрэксимбанк 15,50% - 15,50% - 17,00% - 12,30% - - -
Альянс Банк 14,00% 0,35% 16,00% 1,80% 15,50% 1,00% 14,50% 2,30% 8,00% -
Кредобанк 14,00% - - - 15,50% - - - - -
Правэкс Банк 14,00% 4,50% 15,00% 4,50% 15,00% 4,50% 17,00% 4,50% - -
Ощадбанк 13,25% - - - 12,25% - - - - -
Приватбанк 13,00% - 12,00% - 12,00% - 2,50% - 2,50% -
Райффайзен Банк 12,50% - - - 12,00% - 11,00% - - -
Креди Агриколь Банк 12,00% - - - 12,00% - 10,00% - 1,00% -
ОТП Банк 6,00% - 6,00% - 12,00% - 9,00% - 3,00% -
Пивденный - - - - 17,00% - 16,50% - 4,00% -
Укрсиббанк - - - - 10,50% - 10,00% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 04.07.2023−17.07.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк

 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
КоминБанк* 3,55% - 2,55% - 2,55% - 2,05% - - -
Аккордбанк 3,00% - - - 3,00% - 2,50% - 0,10% -
Сенс Банк 3,00% - - - 2,50% - 2,50% - 0,01% -
Таскомбанк 3,00% - 2,50% - 2,25% - 2,00% - - -
Банк Львов 2,50% - 2,25% - 2,25% - 1,75% - 0,01% -
Кредит Днепр Банк*
 2,50% - - - 2,00% - 0,80% - - -
Универсал Банк 2,10% - - - 1,60% - 0,10% - - -
monobank 2,10% - 1,90% 1,80% 1,60% - 0,10% - - -
Укрэксимбанк 1,85% - 1,85% - 1,50% - 0,60% - - -
Альянс Банк 1,70% - 0,75% - 0,50% - 0,30% - 0,50% -
МТБ Банк 1,70% - 1,65% - 1,60% - 1,35% - - -
Восток Банк 1,50% - - - 1,00% - 0,10% - - -
ПУМБ 1,20% - 1,00% - 0,80% - 0,50% - - -
Креди Агриколь Банк
 1,00% - - - 0,75% - 0,50% - 0,01% -
Идея Банк 0,50% - 0,50% - 0,50% - 0,50% - - -
Кредобанк 0,50% - - - 0,50% - 0,01% - - -
Прокредит Банк 0,50% - - - 1,00% - 1,25% - 0,01% -
Укргазбанк 0,50% - 0,50% - 0,15% - 0,10% - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 0,30% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 1,50% - - - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 1,50% 0,50% 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Пивденный - - - - 2,25% - 1,75% - - -
Укрсиббанк - - - - 2,00% - 2,00% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 04.07.2023−17.07.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Аккордбанк 2,00% - - - 1,75% - 1,50% - 0,10% -
Таскомбанк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 0,70% - - -
Банк Львов 1,75% 0,75% 1,25% 0,75% 1,25% 0,75% 0,75% 0,50% 0,01% -
Сенс Банк 1,75% - - - 1,25% - 1,25% - 0,01% -
Альянс Банк 1,70% - 0,75% - 0,50% - 0,30% - 0,25% -
Универсал Банк 1,60% - - - 1,10% - 0,10% - - -
monobank 1,60% - 1,30% 1,20% 1,10% - 0,10% - - -
КоминБанк* 1,55% - 1,30% - 1,30% - 1,05% - - -
МТБ Банк 1,50% - 1,45% - 1,40% - 1,15% - - -
ПУМБ 0,80% - 0,70% - 0,60% - 0,50% - - -
Укрэксимбанк 0,70% - 0,70% - 0,40% - 0,10% - - -
Восток Банк 0,50% - - - 0,50% - 0,10% - - -
Креди Агриколь Банк 0,50% - - - 0,30% - 0,20% - - -
Прокредит Банк 0,50% - - - 0,50% - 0,75% - 0,01% -
Идея Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - 0,40% - - -
Кредобанк 0,20% - - - 0,20% - - - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Кредит Днепр Банк* 0,01% - - - 0,60% - 0,60% - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 1,00% - - - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 1,00% 0,75% 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Пивденный - - - - 1,00% - 0,75% - - -
Укрсиббанк - - - - 1,00% - 1,00% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 04.07.2023−17.07.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

С методикой исследования можно ознакомиться тут.

Комментировать

Комментарии - 11

+
+70
timion
timion
19 июля 2023, 14:57
#
Викуповують валюту у фопів по фіксованому курсу ~ 36.56 і продають по 37.70 от вам і профіт більше 1 грн з кожного баксу. Це реальний приклад банку Аваль.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
19 июля 2023, 17:34
#
Все укрбанки покупают валютную выручку
ФОПов и юридических лиц по офф.курсу НБУ.

В чём проблема купить валюту в другом укрбанке,
если без валюты вам и свет не мил…
+
0
Александр Агафонов
Александр Агафонов
19 июля 2023, 16:53
#
В тройку тех, у кого количество вкладчиков увеличивалось, вошли также и А-Банк (192 041), и Сбербанк (91 246). — может всё-таки ОЩАДБАНК ? Ведь Сбербанк ликвидировали 25 февраля 2022 года…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
19 июля 2023, 17:35
#
Гугл-переводчик ничего не знает о ликвидации украинского банка «сбербанк россии»,
поэтому тупо переводит предоставленный ему текст с украинского на русский.
Ну а редакция не париться с вычитыванием машинного перевода и также
тупо публикует полученный от гугл-переводчика текст.

Зато всё быстро и по факту некачественно…
+
0
nadiakema
nadiakema
19 июля 2023, 18:16
#
Дякую, виправили
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
19 июля 2023, 18:31
#
Ну заменили вы Сбербанк на Ощабданк в русском варианте.

А другие ошибки разве не нужно исправлять, например:

Укр: «І справа не тільки у рівні відсоків…» заменить на відсотків
Рус: «И дело не только в уровне отсоков…» заменить на процентов

И это только при первом прочтении начала публикации…
+
0
TAN72
TAN72
19 июля 2023, 19:20
#
Комиссия в ПриватБанке не клиент -50 грн за одну квитанцию, клиент -25 грн — не жирно будет.
+
0
Vlad UKR
Vlad UKR
19 июля 2023, 19:22
#
Бежать нужно не только с Приватбанк, но и со всех остальных банков! Все равно опрокинут, страна у нас такая, не кинул не заработал. Месяц бодался с Райфайзен, 2000грн списал со счета, потом через месяц извинился и вернул деньги, карту им вернул счет закрыл. Доверять свои деньги никому не стоит. Их задача поменьше отдать, побольше нажиться, сами банки зарабатывают на скандальном Ночном депозите у НБУ и государства ( отмывка денег), а население с депо не имеет ничего, одни снятия налогов. А е контроль ваших трусов где взяли и сколько вы туда положили, какой смысл этих отношений с банками неизвестно, нарушение банковской тайны подают кляузы в Налоговую что на счет поступают деньги. В банке имеет смысл брать только кредитную карту и то осторожно).
+
0
Vlad UKR
Vlad UKR
19 июля 2023, 19:38
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Отдельно спасибо Приват банку, который снял с Меня Пеню, потому, что я когда были обстрелы Киева 24 числа начало войны, не успел закрыть кредитную карту Универсальную 55 дней так как очереди в банкоматы были по 30 метров нельзя было ни снять ни закинуть деньги на счет, висел Долг 6000 который я хотел закрыть до 25 числа, но увы получить деньги с банкомата не удалось, после звонка в Приват , мне заявили что Война для Привата началась не 24 Февраля, а 1 марта и мои проблемы почему я не успел закинуть деньги на счет . Вот такой вот Гос Банк в Украине — все да против людей . Война (может для кого военное положение) не считается форсмажором и нарушением договора , молча сняли с кредитных средств 1800 грн ,когда каждая копейка нужна была для выживания в те тяжкие шашлычные дни. Приватанк — крутой банк. Глава правления Красавец , у него 1 марта началась война — так принято на заседании правления этого банка и так мне сообщил Конактный центр Привата.- Позорище, а не банк.
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Vlad UKR
Vlad UKR
19 июля 2023, 19:42
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У нас для Банков законы не писаны! Что хотят то и делают, на клиента *** . Доверять свои деньги таким банкам, себе дороже. Раньше была борьба за клиента, сейчас просто сидят работают делают вид деятельности, зарплата капает караван идет. Сорян, Накипело. На эти призывы несите денежки в банк. Гривневые депозиты с налогом 19% и финмониторинг ваших трусов с блокированием счетов ---несите.
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Vlad UKR
Vlad UKR
19 июля 2023, 19:53
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И последнее, уже лет 10 жду четвертую очередь возврата денег с Дельтабанк, они висят мне еще 5070 грн, 10 лет прошло, как-то лет 8 назад они мне позвонили, и сказали вы должны прийти и стать в очередь на получение 5070 грн, но что бы стать в очередь, всем кому мы должны, должны нам заплатить 50 грн каждый в кассу есть чек, я пришел стал в очередь 30м у кассы отстоял 2 час заплатил 50 грн в кассу, мне дали бумагу что они мне должны 5070 грн и на этом все уже 10 лет. Они вам должны -а вы за это еще заплатите ) с сотен тысяч людей бедных по 50 грн сбили еще. О жесть банки.
Без комментариев, для тех кто все еще несет в Банк с надеждой получить что-то.
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