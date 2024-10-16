Введение 5% военного сбора из депозитов приближается: как реагируют малые банки

Чем дальше, тем менее интересными становятся банковские депозиты, как инструмент заработка. Однако деньги населения в банковской системе продолжают расти. Это позволяет финансистам и дальше резать прибыльность вкладов. Но эта тенденция недолговечная, считают сами банкиры. Какие условия предлагают частным вкладчикам банки с депозитным портфелем до 2 млрд грн, — в свежем обзоре «Минфина».

После июльского падения украинцы возобновили депозитную активность. В сентябре население принесло в отечественные банки 22,9 млрд грн — на 2% больше, чем в августе. Львиная доля этих средств — 17,8 млрд грн — была в нацвалюте (+2,4% м/м), эквивалент 5,11 млрд грн физлица вложили в валюте (+1,3% м/м). Так что по состоянию на сентябрь украинцы держали в банках в общей сложности 1,169 трлн грн: 767,54 млрд грн в нацвалюте и эквивалент 401,3 млрд грн в СКВ ($9,74 млрд).

Средние проценты на вклады в валюте в сентябре не изменились, а в нацвалюте сократились на 0,2% м/м — до 10,4% годовых.

Глава налогового комитета ВРУ Даниил Гетманцев написал , что в сентябре депозиты населения показали максимальный прирост в этом году. При этом депозиты предприятий в первый месяц осени сократились на 1% (минус 9,1 млрд грн), и сокращение длится второй месяц подряд.

«Прирост гривневых вкладов населения перекрыл сокращение депозитов бизнеса. Скорее всего, такая динамика розничных депозитов в сентябре обуславливается стабилизацией второй месяц подряд ситуации на валютном рынке.

С начала 2024 года динамика банковских вкладов как в гривне (+4,2%), так и в валюте остается восходящей (+3,8%). Впрочем, очевиден и тот факт, что прирост депозитной базы банковской системы в 2024 году существенно замедлился. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, кумулятивная динамика вкладов в гривне с начала года замедлилась почти в 5 раз", — добавляет Гетманцев.

Чего ждать дальше

С прошлой пятницы банки работают, согласно новым нормативам обязательного резервирования. Под средства физлиц, размещенные на текущих счетах, до востребования, а также на срочных депозитах сроком до 92 дней на счетах в НБУ, финансисты должны замораживать 25% привлеченных денег (ранее 20%).

Под привлеченную от частных вкладчиков на упомянутых условиях валюту — 35% (ранее — 30%). Это снижает возможности маневра для ряда банков, учитывая еще и то, что регулятор уменьшил заработки финансистов на своих депозитных сертификатах — с 16% до 15,5% на 3-месячные.

К этому добавляется и новый закон о повышении налогов: он был принят ВР 10 октября, 15 — уже подписан спикером ВРУ и направлен на подпись Президенту. Вместо 19,5% из депозитных доходов придется заплатить до 23% (военный сбор увеличен с 1,5 до 5%). А это уменьшает реальную доходность вкладов.

Как изменится реальная доходность депозитов в гривне

По данным Hugs.fund

Из-за этого некоторые банки уже начали пересматривать депозитную политику. В прошлый раз мы писали о повышении ставок рядом крупных банков, среди которых был Идея Банк. Директор департамента развития продуктов Идея Банка Сергей Мищенко сообщил «Минфину», что банк сработал на опережение общего тренда на повышение ставок. По его словам, в течение осени «можно ожидать повышения ставок на 1−2% годовых».

«Мы прогнозируем повышение ставок конкурентов на рынке депозитов. Такое повышение вызвано решением Правления НБУ № 345 от 20.09.2024 в части нормативов обязательного резервирования и требования уплаты повышенного налога на доходы банков. Банки будут бороться за клиента», — объяснил банкир.

Но нюанс налогового закона о ретроспективном взыскании налога из доходов, в том числе и из депозитных, может создать проблемы как банкам, так и их клиентам. Банки, после вступления закона в силу, должны, как налоговые агенты, сразу пересчитать проценты, исходя из новых норм с 1 октября. Но что делать, если, например, срок действия депозита истекает именно в период, когда новый закон еще не действует?

Большинство банков ждут подписания закона, и воздерживаются от комментариев на эту тему. Другие говорят, что будут действовать в соответствии с действующими на сегодняшний день нормами. «Банк еще не определился с этим вопросом: пока не вступил в действие закон, работаем по старинке», — сказали нам в Идея Банка.

В Пиреусе рассказали, что, поскольку изменения по повышению налогов еще не вступили в силу, военный сбор банк удерживает на уровне 1,5%. «Будем удерживать ВС по действующей ставке, пока закон не вступит в силу», — объяснили в банке относительно депозитов, которые заканчиваются в этот период, а также относительно депозитов с выплатой доходов в конце срока.

Банк также ссылается на редакцию закона, где ретроспективные взыскания в части ВС не предусмотрены.

«Все оставим как есть, согласно последней редакции Заключительных и переходных положений Законопроекта 11416-д предусмотрено, что «доходы плательщиков военного сбора — лиц, определенных пунктом 162.1 статьи 162 Налогового кодекса Украины, начисленные по результатам налоговых периодов до вступления в силу по ставке военного сбора, действовавшей до вступления в силу данного закона, независимо от даты их фактической выплаты (предоставления)», — сообщили в банке.

В одном из банков на условиях анонимности «Минфину» рассказали, что ждут окончательной версии закона. «Глава налогового комитета как будто публиковал ее после юристов, но 100% уверенности нет», — объяснили свою позицию в банке.

Наш собеседник также добавил, что остаются большие вопросы, касающиеся сдачи налоговой отчетности «в случае применения двух ставок одного сбора».

«Сугубо формально посчитать его (процент после повышения налога — ред.) „до“ и „после“ вступления закона в силу несложно, потому что проценты считаются ежедневно. Но вот что делать дальше — никто пока не понимает. Все ждут окончательной версии закона и возможных разъяснений налоговой», — говорит он.

«По нашему мнению, дополнительное налогообложение, скорее всего, повлияет на доходность депозитных вкладов для населения», — соглашаются в Укргазбанке. Но добавляют, что стоимость депозитных вкладов для частных клиентов будет определять банк на базе других факторов.

«Поскольку наш банк на постоянной основе осуществляет очень тщательный мониторинг рынка депозитных вкладов, то, соответственно, и в дальнейшем будет определять стоимость депозитных вкладов для частных клиентов, исходя из текущих тенденций и конъюнктуры рынка», — говорят в банке.

В Ощадбанке повышать ставки в течение осени не планируют. Относительно повышенного налогообложения доходов по депозитам говорят, что руководствуются нормами действующего законодательства. «Согласно нормам Налогового кодекса, доходы в виде процентов окончательно облагаются налоговым агентом при их начислении. То есть применяется ставка налога, действующая при их начислении», — говорят в банке.

Не связывают доходность депозитов исключительно с повышением налогов и в Юнекс Банке. «Недавно мы повысили ставки по вкладам сроком более 3 месяцев. Таким образом, кривая доходности в гривневой линейке депозита Unex Максимум получила классическую форму, по которой большие проценты вкладчик получает за больший срок размещения средств. Соответственно, максимальная ставка составляет 15,5% годовых.

Но я бы не связывала повышение ставок с будущим ростом военного сбора. Да, его повышение будет иметь влияние на депозитный рынок, однако текущий пересмотр ставок — это реакция рынка в первую очередь на ускорение инфляции этой осенью и усиление конкуренции на рынке", — считает директор департамента маркетинга банка Алина Компанец.

«В общем смысле поводов для роста процентов по гривневым вкладами нет. Ведь ставка по 3-месячным депозитным сертификатам ожидаемо остается постоянной (как и учетная ставка). Собственно, это уже производные от уровня инфляции, которая сейчас в меру контролируемая», — считает Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка.

Он соглашается, что увеличение военного сбора — «прямой путь к сокращению дохода по вкладам». Отсюда, по его мнению, возможны риски переформатирования депозитного сегмента. Банкир не исключает, что в ближайшие недели большинство банков прибегнет к пересмотру ставок по разным видам депозитов.

Впрочем, существенного скачка в доходности ожидать не стоит. Ставки, по мнению Дмитрия Замотаева, могут вырасти на 0,5−1%.

«Скорее всего, это будет выглядеть, как „бонус“ при открытии депозита, или как „акционное предложение“, которое будет действовать в течение 1−2 месяцев (т.е. действующая ставка +1%). При этом особый „акцент“ будет на ультракоротких вкладах, ведь вскоре именно этот вид депозита претерпит изменений: мы предполагаем, что до конца года ставки на такие вклады сократятся в среднем на 1−1,5 п.п. — средняя доходность составит до 8,5% годовых», — считает он.

В Глобус Банке также изучают вопрос в части внедрения акционных предложений для тех вкладчиков, которые планируют разместить средства на ультракоротких (до 6 мес.) и долгосрочных вкладах (от 1 года до 2,5 лет).

Как банки меняли ставки

Кредитвест Банк снизил ставки по всем гривневым вкладам, кроме самых длинных (на год), на 0,5 п.п. Теперь на 3-месячных вкладах здесь можно заработать 15,5% годовых, на 6-месячных — 15% годовых. Ставки на 9 и 12 месяцев сравнялись и составляют 14,5% годовых.

Банк также порезал все ставки депозитов в долларе и после изменений почти по всем вкладам платит 2,5% годовых. Исключение — вклады на 3 месяца, ставка по которым составляет 2,25% годовых.

Полтава-Банк порезал доходность гривневых вкладов на 0,5 п.п. Сейчас самую высокую ставку банк держит по годовым вкладам (15% годовых), 14,5% годовых платит по вкладам на 9 месяцев, 13,5% годовых — по полугодовым.

Альтбанк снизил ставку гривневых вкладов до востребования на 0,5 п.п. — до 5% годовых.

Юнекс Банк увеличил ставки по всем вкладам в нацвалюте, кроме самых коротких на 3 месяца. На 1 п.п. выросла доходность годовых вкладов (до 15% годовых), на 0,75 п.п. — ставка вкладов на 9 месяцев (до 14,5% годовых). Ставка на полугодовые вклады увеличилась на 0,5 п.п. — до 14,25% годовых.

Самая лучшая доходность по вкладам на 3 месяца сейчас держится на уровне 15,75% годовых и получить такую доходность можно в Асвио и Кристалбанке. 15,5% годовых платят в Кредитвестбанке, 15,3% годовых — в банке Клиринговый Дом.

Самая высокая ставка по полугодовым вкладам несколько ниже: 15,5% годовых предлагает Асвио банк, 15,2% годовых — банк Украинский капитал, 15,05% годовых — Кристалбанк.

По вкладам на 9 месяцев больше всех платит МИБ (15,5% годовых), банк Украинский капитал (15,25% годовых), Бизбанк (14,55% годовых).

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 01.10.2024−14.10.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

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Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 01.10.2024−14.10.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 01.10.2024−14.10.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.