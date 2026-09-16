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16 сентября 2026, 16:15 Читати українською

Депозиты растут быстрее всего за 2 года: кто на самом деле накапливает деньги в банках

Свежая статистика НБУ говорит: частные вкладчики накопили в банках 1,54 трлн грн. Из них на срочных депозитах — более 500 млрд грн. Однако эта цифра — только иллюзия всеобщего благосостояния. На самом деле более половины всех денег в банках держит узкая группа богачей (менее 1% вкладчиков), в то время как обычные граждане перестали откладывать из-за инфляции, обстрелов энергетики и подготовки к сложной зиме. Разбираемся, что на самом деле происходит с деньгами украинцев и сколько сейчас можно заработать на вкладе в банке с депозитным портфелем физлиц до 2 млрд грн.

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Сколько денег украинцы держат на срочных депозитах

По состоянию на конец августа население держало на срочных депозитах в банках 504,2 млрд грн. Это в три раза больше суммы, которую украинцы вложили в ОВГЗ (на 1 сентября 2026 года портфель облигаций внутреннего государственного займа в собственности физических лиц превысил 163 млрд грн — самый высокий показатель за всю историю внутреннего рынка государственных облигаций).

Сумма, которую держат люди на срочных депозитах, сопоставима с годовым финансированием от Евросоюза по программе Ukraine Facility. Напомним, что программа финансовой поддержки от ЕС предусматривает в течение 2024−2027 гг. направить 50 млрд евро на финансирование государственного бюджета, стимулирование инвестиций и техническую поддержку в реализации программы. То есть украинцы держат на срочных счетах капитал, ради эквивалента которого правительство месяцами выполняет структурные маяки МВФ и внедряет непопулярные реформы.

В то же время, по подсчетам финансового аналитика Андрея Шевчишина, прирост срочных депозитов населения замедлился в августе до минимума за 12 месяцев: плюс 1,6 млрд грн, или только 0,3% м/м.

«Годовые темпы роста остаются значительными из-за низкой базы сравнения. В августе прошлого года прирост срочных депозитов также был очень низким — всего 271 млн грн. То есть речь идет, в частности, о сезонном факторе: часть денег население направило на отпуска.

В то же время на динамику влияет и непролонгация депозитов: вкладчики могут использовать освобожденные средства для покупки товаров и услуг после массированных обстрелов логистической инфраструктуры, подготовки к зиме или покупки валюты. Этот тезис также подтверждает рекордный рост объемов кредитования населения в августе: чистый кредитный портфель физических лиц за месяц увеличился на 16,36 млрд грн.

Не стоит забывать и о ситуации на рынке труда. Из-за обстрелов часть работников были вынуждены уйти в отпуск, в частности, неоплачиваемый, или потеряли работу. К этому добавляются новые правила определения критически важных предприятий и бронирования работников. Следовательно, непролонгация депозитов могла быть обусловлена совокупностью сезонных, потребительских и экономических факторов", — объясняет Андрей Шевчишин для «Минфина» текущую депозитную динамику.

Но в годовом выражении срочные депозиты выросли на 14,4%, что является максимумом за 2 года.

Почему украинцы продолжают собирать деньги на депозитах

Опрошенные «Минфином» финансисты называют несколько факторов, сочетание которых дает такой результат.

«Гривневые депозиты остаются привлекательным и понятным инструментом сохранения денег благодаря относительно высокой доходности и более стабильным курсовым ожиданиям. В то же время важно учитывать структуру депозитного портфеля: небольшая доля крупных вкладчиков формирует значительный объем средств в банковской системе, поэтому изменение их остатков может существенно влиять на общую статистику. Но рост происходит не только за счет этого сегмента. Свою роль также играют конкуренция банков за срочный ресурс и перераспределение денег клиентов с текущих счетов в срочные депозиты.

То есть нынешнюю динамику следует рассматривать, как сочетание привлекательной доходности, изменения структуры сбережений населения и активной конкуренции банков за ресурс", — говорит Сергей Новошицкий, директор по розничному бизнесу и дистрибуции, член правления банка «Пивденный».

Богдан Данилишин, экс-министр экономики и бывший глава Совета НБУ, говорит, что не стоит автоматически отождествлять рост депозитов на 14,4% с таким же повышением благосостояния всего населения. «Это номинальный агрегированный показатель, сформированный несколькими факторами», — уточнил он и назвал эти факторы для «Минфина».

Во-первых, банковские счета наполняются в результате значительных бюджетных расходов: выплат военнослужащим, зарплат бюджетникам, пенсий, социальной помощи и расчетов государства с подрядчиками. Международная помощь после конвертации в гривну и прохождения через бюджет также увеличивает денежную массу и остатки денег в банковской системе.

Во-вторых, растут номинальные зарплаты и другие доходы. Даже если значительная часть компенсирует инфляцию, в гривневом выражении остатки на счетах увеличиваются.

В-третьих, высокая учетная ставка НБУ и конкуренция банков поддерживают привлекательность гривневых вкладов. Дополнительным фактором доверия остается полное гарантирование вкладов на период военного положения и в течение трех месяцев после его завершения.

В-четвертых, война и неопределенность стимулируют зажиточные домохозяйства формировать ликвидные резервы. В то же время возможности для крупных покупок и долгосрочного инвестирования остаются ограниченными. Часть прироста также объясняется начисленными процентами и переоценкой валютных вкладов по причине ослабления гривны.

«По данным ФГВФЛ, только 0,68% вкладчиков держат в банках более 600 тыс. грн, но на них приходится около 53% всех денег. Именно у этой относительно небольшой группы есть самая большая возможность откладывать, и она по факту определяет динамику общего депозитного портфеля. Поэтому средние показатели банковской системы не отражают финансовое состояние типичной украинской семьи.

Есть еще одно важное уточнение: под понятием депозитов статистика включает не только классические срочные вклады, но и средства на текущих и карточных счетах. Более 71% денег физических лиц хранятся именно до востребования, в то время как на срочные депозиты приходится менее 29%, а на вложения сроком более года — менее 1%. Итак, мы видим в первую очередь накопление ликвидности, а не массовый переход населения к долгосрочным сбережениям" — добавляет Богдан Данилишин.

Что будет с депозитами дальше

Население продолжит нести деньги в банки, считают эксперты. Вопрос лишь в том, насколько активно будут расти депозиты и будут ли ставить новые рекорды прироста?

«В ближайшее время тенденция роста депозитов, вероятно, будет сохраняться, хотя темпы прироста могут постепенно стабилизироваться. Поддержку депозитному рынку будут и дальше оказывать относительно высокие ставки, конкуренция банков за срочный ресурс и сохранение спроса населения на гривневые инструменты.

В то же время по мере стабилизации ставок и постепенного насыщения рынка темпы роста могут быть более умеренными. Поэтому мы ожидаем сохранения положительной динамики депозитов, но необязательно на текущем пиковом уровне", — считает Сергей Новошицкий из банка «Пивденный».

По убеждению Богдана Данилишина, темп около 14−15% может колебаться, а в дальнейшем — несколько замедлиться из-за высокой базы сравнения, возможно снижение процентных ставок, увеличение потребительских расходов, конкуренцию со стороны ОВГЗ и усиление девальвационных ожиданий.

«При росте валютных рисков часть гривневых средств может перейти в наличную валюту или валютные инструменты», — не исключает он.

Еще один риск для активного роста депозитов назвал Андрей Шевчишин: «учитывая переход правительства к экономии из-за заявленной нехватки средств в бюджете, может возникнуть ситуация замедления показателя прироста срочных депозитов».

Как за последние 2 недели изменились депозитные ставки в небольших банках

Юнекс банк повысил на 0,5 п.п. ставку по депозитам в гривне на 12 месяцев и теперь платит по ним 17,5% годовых — больше всего среди небольших банков.

Полтава-Банк увеличил доходность вкладов в нацвалюте: депозиты на год подорожали на 2,5 п.п. — до 14,5% годовых, на 9 месяцев — на 1 п.п. — до 14% годовых. Столько же в этом банке теперь можно заработать на гривневом вкладе на 6 месяцев после повышения доходности по нему на 2,5 п.п.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Юнекс банк 17,50% 0,50% 17,00% - 17,25% - 17,00% - - -
Альтбанк 16,75% - 16,50% - 16,50% - - - 5,00% -
Асвио банк 16,60% - 16,35% - 16,30% - 16,25% - - -
Украинский капитал* 16,50% - 14,75% - 16,25% - 15,00% - 3,00% -
Бизбанк 16,45% - - - 17,21% - 16,25% - 5,00% -
Кристалбанк* 16,40% - 15,65% - 16,40% - 16,50% - 6,00% -
Международный Инвестиционный Банк
 16,00% - 16,00% - 15,20% - 15,00% - 0,25% -
Агропросперис 16,00% - 15,50% - 15,25% - 15,00% - - -
Скай Банк 16,00% - 15,90% - 15,80% - 15,50% - 5,00% -
Кредитвест Банк 15,25% - 15,50% - 15,50% - 15,75% - - -
Поликомбанк 15,00% - 14,80% - 14,60% - 7,10% - - -
Полтава-Банк 14,50% 2,50% 14,00% 1,00% 14,00% 2,50% - - 0,01% -
Грант 12,00% - 10,00% - 9,00% - - - - -
Индустриалбанк - - 12,75% - 12,50% - 9,35% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 01.09.2026−14.09.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Доллар США

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвио банк 2,55% - 2,35% - 2,25% - 2,00% - - -
Бизбанк 2,50% - - - 2,45% - 1,85% - - -
Альтбанк 2,50% - 2,25% - 2,25% - - - 0,10% -
Кредитвест Банк 2,10% - 2,00% - 2,00% - 1,6% - - -
Кристалбанк* 2,00% - - - 1,80% - 1,60% - 0,05% -
Скай Банк 2,00% - 1,50% - 1,35% - 1,00% - 0,05%
Международный Инвестиционный Банк
 1,60% - 1,60% - 1,30% - 0,75% - 0,01% -
Поликомбанк 1,50% - 1,40% - 1,20% - 0,10% - - -
Украинский капитал* 1,50% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - 0,01% -
Агропросперис 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,30% - - -
Юнекс банк 1,00% - 0,80% - 0,75% - 0,50% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Грант 0,70% - - - 0,50% - - - - -
Индустриалбанк - - 0,35% - 0,25% - 0,01% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 01.09.2026−14.09.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвио банк 1,75% - 1,60% - 1,50% - 2,25% - - -
Поликомбанк 1,50% - 1,40% - 1,20% - 0,10% - - -
Украинский капитал* 1,50% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - 0,01% -
Альтбанк 1,50% - 1,25% - 1,20% - - - 0,01% -
Бизбанк 1,35% - - - 1,25% - 1,15% - - -
Кредитвест Банк 1,10% - 0,85% - 0,60% - 0,60% - - -
Кристалбанк* 1,00% - - - 0,80% - 0,50% - 0,05% -
Скай Банк 1,00% - 0,50% - 0,25% - 0,25% - 0,05%
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Международный Инвестиционный Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,01% -
Агропросперис 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Юнекс банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Индустриалбанк - - 0,20% - 0,20% - 0,01% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 01.09.2026−14.09.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться здесь

Автор:
Ирина Рыбницкая
Журналист Ирина Рыбницкая
Пишет на темы: Налоги, инвестиции, бизнес, финансы, банки
Источник: Минфин
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