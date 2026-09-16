Депозиты растут быстрее всего за 2 года: кто на самом деле накапливает деньги в банках

Свежая статистика НБУ говорит: частные вкладчики накопили в банках 1,54 трлн грн. Из них на срочных депозитах — более 500 млрд грн. Однако эта цифра — только иллюзия всеобщего благосостояния. На самом деле более половины всех денег в банках держит узкая группа богачей (менее 1% вкладчиков), в то время как обычные граждане перестали откладывать из-за инфляции, обстрелов энергетики и подготовки к сложной зиме. Разбираемся, что на самом деле происходит с деньгами украинцев и сколько сейчас можно заработать на вкладе в банке с депозитным портфелем физлиц до 2 млрд грн.

Сколько денег украинцы держат на срочных депозитах

По состоянию на конец августа население держало на срочных депозитах в банках 504,2 млрд грн. Это в три раза больше суммы, которую украинцы вложили в ОВГЗ (на 1 сентября 2026 года портфель облигаций внутреннего государственного займа в собственности физических лиц превысил 163 млрд грн — самый высокий показатель за всю историю внутреннего рынка государственных облигаций).

Сумма, которую держат люди на срочных депозитах, сопоставима с годовым финансированием от Евросоюза по программе Ukraine Facility. Напомним, что программа финансовой поддержки от ЕС предусматривает в течение 2024−2027 гг. направить 50 млрд евро на финансирование государственного бюджета, стимулирование инвестиций и техническую поддержку в реализации программы. То есть украинцы держат на срочных счетах капитал, ради эквивалента которого правительство месяцами выполняет структурные маяки МВФ и внедряет непопулярные реформы.

В то же время, по подсчетам финансового аналитика Андрея Шевчишина, прирост срочных депозитов населения замедлился в августе до минимума за 12 месяцев: плюс 1,6 млрд грн, или только 0,3% м/м.

«Годовые темпы роста остаются значительными из-за низкой базы сравнения. В августе прошлого года прирост срочных депозитов также был очень низким — всего 271 млн грн. То есть речь идет, в частности, о сезонном факторе: часть денег население направило на отпуска.

В то же время на динамику влияет и непролонгация депозитов: вкладчики могут использовать освобожденные средства для покупки товаров и услуг после массированных обстрелов логистической инфраструктуры, подготовки к зиме или покупки валюты. Этот тезис также подтверждает рекордный рост объемов кредитования населения в августе: чистый кредитный портфель физических лиц за месяц увеличился на 16,36 млрд грн.

Не стоит забывать и о ситуации на рынке труда. Из-за обстрелов часть работников были вынуждены уйти в отпуск, в частности, неоплачиваемый, или потеряли работу. К этому добавляются новые правила определения критически важных предприятий и бронирования работников. Следовательно, непролонгация депозитов могла быть обусловлена совокупностью сезонных, потребительских и экономических факторов", — объясняет Андрей Шевчишин для «Минфина» текущую депозитную динамику.

Но в годовом выражении срочные депозиты выросли на 14,4%, что является максимумом за 2 года.

Почему украинцы продолжают собирать деньги на депозитах

Опрошенные «Минфином» финансисты называют несколько факторов, сочетание которых дает такой результат.

«Гривневые депозиты остаются привлекательным и понятным инструментом сохранения денег благодаря относительно высокой доходности и более стабильным курсовым ожиданиям. В то же время важно учитывать структуру депозитного портфеля: небольшая доля крупных вкладчиков формирует значительный объем средств в банковской системе, поэтому изменение их остатков может существенно влиять на общую статистику. Но рост происходит не только за счет этого сегмента. Свою роль также играют конкуренция банков за срочный ресурс и перераспределение денег клиентов с текущих счетов в срочные депозиты.

То есть нынешнюю динамику следует рассматривать, как сочетание привлекательной доходности, изменения структуры сбережений населения и активной конкуренции банков за ресурс", — говорит Сергей Новошицкий, директор по розничному бизнесу и дистрибуции, член правления банка «Пивденный».

Богдан Данилишин, экс-министр экономики и бывший глава Совета НБУ, говорит, что не стоит автоматически отождествлять рост депозитов на 14,4% с таким же повышением благосостояния всего населения. «Это номинальный агрегированный показатель, сформированный несколькими факторами», — уточнил он и назвал эти факторы для «Минфина».

Во-первых, банковские счета наполняются в результате значительных бюджетных расходов: выплат военнослужащим, зарплат бюджетникам, пенсий, социальной помощи и расчетов государства с подрядчиками. Международная помощь после конвертации в гривну и прохождения через бюджет также увеличивает денежную массу и остатки денег в банковской системе.

Во-вторых, растут номинальные зарплаты и другие доходы. Даже если значительная часть компенсирует инфляцию, в гривневом выражении остатки на счетах увеличиваются.

В-третьих, высокая учетная ставка НБУ и конкуренция банков поддерживают привлекательность гривневых вкладов. Дополнительным фактором доверия остается полное гарантирование вкладов на период военного положения и в течение трех месяцев после его завершения.

В-четвертых, война и неопределенность стимулируют зажиточные домохозяйства формировать ликвидные резервы. В то же время возможности для крупных покупок и долгосрочного инвестирования остаются ограниченными. Часть прироста также объясняется начисленными процентами и переоценкой валютных вкладов по причине ослабления гривны.

«По данным ФГВФЛ, только 0,68% вкладчиков держат в банках более 600 тыс. грн, но на них приходится около 53% всех денег. Именно у этой относительно небольшой группы есть самая большая возможность откладывать, и она по факту определяет динамику общего депозитного портфеля. Поэтому средние показатели банковской системы не отражают финансовое состояние типичной украинской семьи.

Есть еще одно важное уточнение: под понятием депозитов статистика включает не только классические срочные вклады, но и средства на текущих и карточных счетах. Более 71% денег физических лиц хранятся именно до востребования, в то время как на срочные депозиты приходится менее 29%, а на вложения сроком более года — менее 1%. Итак, мы видим в первую очередь накопление ликвидности, а не массовый переход населения к долгосрочным сбережениям" — добавляет Богдан Данилишин.

Что будет с депозитами дальше

Население продолжит нести деньги в банки, считают эксперты. Вопрос лишь в том, насколько активно будут расти депозиты и будут ли ставить новые рекорды прироста?

«В ближайшее время тенденция роста депозитов, вероятно, будет сохраняться, хотя темпы прироста могут постепенно стабилизироваться. Поддержку депозитному рынку будут и дальше оказывать относительно высокие ставки, конкуренция банков за срочный ресурс и сохранение спроса населения на гривневые инструменты.

В то же время по мере стабилизации ставок и постепенного насыщения рынка темпы роста могут быть более умеренными. Поэтому мы ожидаем сохранения положительной динамики депозитов, но необязательно на текущем пиковом уровне", — считает Сергей Новошицкий из банка «Пивденный».

По убеждению Богдана Данилишина, темп около 14−15% может колебаться, а в дальнейшем — несколько замедлиться из-за высокой базы сравнения, возможно снижение процентных ставок, увеличение потребительских расходов, конкуренцию со стороны ОВГЗ и усиление девальвационных ожиданий.

«При росте валютных рисков часть гривневых средств может перейти в наличную валюту или валютные инструменты», — не исключает он.

Еще один риск для активного роста депозитов назвал Андрей Шевчишин: «учитывая переход правительства к экономии из-за заявленной нехватки средств в бюджете, может возникнуть ситуация замедления показателя прироста срочных депозитов».

Как за последние 2 недели изменились депозитные ставки в небольших банках

Юнекс банк повысил на 0,5 п.п. ставку по депозитам в гривне на 12 месяцев и теперь платит по ним 17,5% годовых — больше всего среди небольших банков.

Полтава-Банк увеличил доходность вкладов в нацвалюте: депозиты на год подорожали на 2,5 п.п. — до 14,5% годовых, на 9 месяцев — на 1 п.п. — до 14% годовых. Столько же в этом банке теперь можно заработать на гривневом вкладе на 6 месяцев после повышения доходности по нему на 2,5 п.п.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 01.09.2026−14.09.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Доллар США

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 01.09.2026−14.09.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 01.09.2026−14.09.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться здесь