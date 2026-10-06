Ставка НБУ 16%: как это отразится на депозитах, кредитах и курсе гривны

Повышение учетной ставки Национального банка с 15,5% до 16% годовых может усилить конкуренцию банков за средства вкладчиков, в то же время не повлекшие существенное удорожание кредитов для бизнеса. Об этом в новом подкасте рассказал Сергей Мамедов, глава правления Глобус Банка.

Повышение учетной ставки Национального банка с 15,5% до 16% годовых может усилить конкуренцию банков за средства вкладчиков, в то же время не повлекшие существенное удорожание кредитов для бизнеса.

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Благодаря партнерским программам банков с производителями и поставщиками, стоимость многих кредитных продуктов может остаться на действующем уровне.

Кроме того, сохранение высокой доходности гривневых сбережений будет создавать дополнительные предпосылки для поддержки национальной валюты.

По его словам, повышение учетной ставки на 0,5 процентного пункта носит прежде превентивный характер и направлено на сдерживание инфляционных рисков, которые усилились на фоне российских атак на энергетику, производство и логистику.

В августе годовая инфляция составила 8,1%, однако осенью бизнес столкнулся с дополнительными затратами на электроэнергию, горючее, перевозку и обеспечение непрерывной работы. Часть этих издержек равномерно может переноситься на конечную цена продуктов и услуг.

«Конечно, учетная ставка не способна остановить ракетные атаки или сделать топливо дешевле. Но она может сдержать распространение ценового давления на всю экономику. Поэтому решение НБУ носит в какой-то степени превентивный характер. Его задача — не ждать, пока инфляция наберет обороты, а уже сейчас ограничить риски ее дальнейшего ускорения», — отметил банкир.

Ставки по депозитам

По мнению Сергея Мамедова, для вкладчиков повышение учетной ставки является положительным сигналом, ведь создает предпосылки для сохранения высокой доходности гривневых депозитов.

В настоящее время наиболее распространенные ставки по гривневым вкладам в зависимости от срока размещения составляют ориентировочно 14−16% годовых. Вместе с тем по отдельным акционным и бонусным программам доходность может достигать 17−17,5% годовых.

Банкир ожидает, что в ближайшие недели конкуренция за средства населения будет оставаться активной. В частности, банки могут просматривать условия отдельных депозитных программ, предлагать дополнительные проценты за открытие вкладов через мобильные приложения или вводить специальные предложения для новых клиентов.

В то же время повышение учетной ставки не означает автоматического роста доходности всех депозитов. Каждое банк будет определять условия в зависимости от собственной потребности в средствах, сроков привлечения вкладов и рыночной ситуации.

«А главное для вкладчика — не только получить проценты, но и сохранить покупательную способность своих сбережений. Ведь депозит имеет смысл тогда, когда его доходность помогает компенсировать рост цен. Именно поэтому сохранение привлекательности гривневых вкладов сегодня является одной из важных задач монетарной политики», — подчеркнул Сергей Мамедов.

Кредиты для бизнеса: автоматического удорожания не будет

Отдельное внимание банкир уделил влиянию решения НБУ на кредитование предпринимателей. По его словам, повышение учетной ставки не означает, что уже в ближайшее время все бизнес-кредиты станут дороже.

Он напомнил, что значительная часть финансирования приобретения оборудования, транспорта, сельскохозяйственной техники и других средств производства осуществляется сегодня по партнерским программам банков с производителями и поставщиками. Такие программы предусматривают специальные условия финансирования, благодаря которым предприниматель может получить кредит по ставке ниже стандартной рыночной.

При этом по кредитам с фиксированной ставкой стоимость уже предоставленного финансирования будет неизменной, а в рамках действующих партнерских договоренностей банки и поставщики заинтересованы сохранять конкурентные условия и для новых заемщиков.

«Ведь производителям нужно продавать свою продукцию, банкам — кредитовать надежных заемщиков, а бизнесу — обновлять оборудование и развиваться. И партнерские программы помогают объединить эти интересы», — пояснил эксперт.

Важную роль, по его словам, будут и дальше играть и государственные программы, позволяющие частично отделить конечную стоимость кредита для заемщика от общего уровня рыночных ставок. Для предпринимателей таким инструментом в первую очередь остается программа «Доступные кредиты 5−7−9%», а в других сегментах кредитования подобную функцию выполняют, в частности, государственные программы типа «Осели».

«Мы должны понимать, что в нынешних условиях бизнес просто не сможет массово обслуживать кредиты по слишком высоким ставкам. Предприятия и без того несут огромные дополнительные затраты, связанные с войной: на энергетическую автономность, логистику, безопасность, восстановление поврежденных мощностей. Поэтому партнерские и государственные программы кредитования сегодня становятся заемщика», — отметил Сергей Мамедов.

Он не исключает определенной корректировки ставок по отдельным стандартным кредитам, однако не ожидает, что повышение учетной ставки повлечет за собой общее подорожание бизнес-кредитования.

Особое значение доступность финансирования приобретает в условиях усиления военных рисков, когда предприятиям необходимы средства не только для расширения производства, но и для закупки генераторов, создания собственных источников энергии и возобновления работы после обстрелов.

«Поэтому главная задача банков — сохранить доступность кредитных ресурсов, чтобы даже в условиях высокой стоимости денег украинский бизнес имел возможность работать и развиваться», — подчеркнул Сергей Мамедов.