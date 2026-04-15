українська
15 апреля 2026, 15:28 Читати українською

Топ-3 небольших банка с самыми высокими процентами по вкладам в гривне на 3 и 12 месяцев

За последние две недели только 2 финучреждения с депозитным портфелем физлиц до 2 млрд грн откорректировали свои ставки по гривневым вкладам для частных клиентов. Рынок в ожидании очередных сигналов от НБУ: уже 30 апреля регулятор объявит свое решение по ключевой ставке и доходности своих инструментов, что может дать толчок для более глобальных изменений на депозитном рынке. Сколько сейчас максимально можно заработать на вкладах в небольших банках, «Минфин» расскажет в очередном обзоре.

Депозитний оглядКаталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке! 16 Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Асвио банк 16,60% - 16,35% - 16,30% - 16,25% - - - Бизбанк 16,45% - - - 16,35% - 16,00% - 5,00% - Кристалбанк* 16,40% - 15,65% - 16,40% - 16,25% - 6,00% - Юнекс банк 16,25% - 15,25% - 15,25% - 17,00% - - - Международный Инвестиционный Банк 16,12% 0,03% 16,12% 0,03% 14,65% - 15,00% 0,40% 0,25% - Агропросперис 16,00% - 15,50% - 15,25% - 15,00% - - - Украинский капитал* 16,00% - 14,75% - 15,75% - 13,50% - 3,00% - Альтбанк 16,00% - 16,50% - 16,75% - - - 5,00% - Скай Банк 15,50% - 15,00% - 14,50% - 14,25% - 5,00% - Поликомбанк 15,35% - 15,05% - 14,75% - 7,15% - - - Кредитвест Банк 15,25% - 15,50% - 15,50% - 15,75% - - - Полтава-Банк 14,00% 0,50% 12,50% 0,50% 12,50% 0,50% - - 0,01% - Грант 12,00% - 10,00% - 9,00% - - - - - Индустриалбанк - - 12,75% - 12,50% - 9,35% - - - Программа БОНУС к депозитамОформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков:Глобус, Кредитвест Банк.

Динамика депозитных ставок показывает интересную тенденцию: с 1 апреля средняя доходность гривневых депозитов на короткие сроки немного выросла, а вот на длинные — осталась неизменной. Хотя финансисты в первую очередь заинтересованы в привлечении «длинных» вкладов. Так, Украинский индекс ставок по вкладам на 3 месяца с 1 по 15 апреля вырос с 13,38% годовых до 13,41% годовых, на 6 месяцев — с 13,84% годовых до 13,88% годовых. В то же время ставки по вкладам в нацвалюте на 9 и 12 месяцев остались без изменений — 14,09% годовых и 13,71% годовых соответственно.

Причина — в макроэкономической ситуации, которая не дает однозначного ответа по поводу дальнейших шагов НБУ в монетарной политике. С одной стороны, в начале года после замедления инфляции Нацбанк взял курс на снижение учетной ставки. Однако объективные внешние и внутренние обстоятельства привели к ускорению роста потребительских цен. Поэтому финансисты все чаще говорят о том, что в апреле НБУ может снова повысить ключевую ставку, чтобы подавить дальнейшее ракручивание инфляции.

В таком случае, по мнению Сергея Мамедова, вице-президента Ассоциации украинских банков, средние ставки, в зависимости от срока размещения средств, могут вырасти до 14,5−15,5%, а максимальные предложения снова могут пересечь отметку в 17% годовых.

Сейчас самая высокая ставка по гривневым депозитам в небольших банках остается на уровне 17%. Столько можно заработать на 3-месячном депозите в Юнекс банке. Чуть меньше платят Асвио банк и Кристалбанк* — 16,25% годовых.

Больше всего на 6-месячных вкладах в нацвалюте можно заработать в таких банках: Альтбанк (16,75% годовых), Кристалбанк* (16,4% годовых), Асвио банк и Бизбанк (16,35% годовых).

Самые высокие проценты по вкладам в гривне на 9 месяцев среди небольших банков предлагают: Альтбанк (16,5% годовых), Асвио банк (16,35% годовых), Международный инвестиционный Банк (16,12% годовых).

Самые лучшие заработки на депозитах на 12 месяцев у таких финучреждений с депозитным портфелем до 2 млрд грн: Асвио банк (16,6% годовых), Бизбанк (16,45% годовых), Кристалбанк* (16,4% годовых).

Как изменились депозитные ставки в небольших банках за последние 2 недели

Международный инвестиционный Банк порезал доходность вкладов в гривне на 12 и 9 месяцев на 0,03 п.п. и теперь выплачивает по ним 16,12% годовых. В то же время ставка по 3-месячным депозитам здесь увеличена на 0,4 п.п. Теперь частные клиенты банка могут заработать на таких вкладах 15% годовых.

Банк также пересмотрел свои предложения для частных держателей депозитов в долларе. Ставки вкладов на 12 и 9 месяцев «похудели» на 0,08 п.п. — до 1,67% годовых, на 3 месяца — на 0,06 п.п. - до 0,74% годовых. При этом доходность вкладов в долларе на 6 месяцев выросла на 0,05 п.п. — до 1,3% годовых.

Полтава-Банк снизил доходность всех своих срочных гривневых депозитов на 0,5 п.п. Теперь банк предлагает разместить физлицам гривну на 12 месяцев под 14% годовых, на 9 и 6 месяцев — под 12,5% годовых.

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвио банк 16,60% - 16,35% - 16,30% - 16,25% - - -
Бизбанк 16,45% - - - 16,35% - 16,00% - 5,00% -
Кристалбанк* 16,40% - 15,65% - 16,40% - 16,25% - 6,00% -
Юнекс банк 16,25% - 15,25% - 15,25% - 17,00% - - -
Международный Инвестиционный Банк
 16,12% 0,03% 16,12% 0,03% 14,65% - 15,00% 0,40% 0,25% -
Агропросперис 16,00% - 15,50% - 15,25% - 15,00% - - -
Украинский капитал* 16,00% - 14,75% - 15,75% - 13,50% - 3,00% -
Альтбанк 16,00% - 16,50% - 16,75% - - - 5,00% -
Скай Банк 15,50% - 15,00% - 14,50% - 14,25% - 5,00% -
Поликомбанк 15,35% - 15,05% - 14,75% - 7,15% - - -
Кредитвест Банк 15,25% - 15,50% - 15,50% - 15,75% - - -
Полтава-Банк 14,00% 0,50% 12,50% 0,50% 12,50% 0,50% - - 0,01% -
Грант 12,00% - 10,00% - 9,00% - - - - -
Индустриалбанк - - 12,75% - 12,50% - 9,35% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 31.03.2026−13.04.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвио банк 2,55% - 2,35% - 2,25% - 2,00% - - -
Бизбанк 2,50% - - - 2,45% - 1,85% - - -
Кредитвест Банк 2,10% - 2,00% - 2,00% - 1,6% - - -
Кристалбанк* 2,00% - - - 1,80% - 1,60% - 0,05% -
Украинский капитал*
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - 0,01% -
Юнекс банк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - - -
Скай Банк 2,00% - 1,50% - 1,35% - 1,00% - 0,05%
Поликомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Альтбанк 1,75% - 1,50% - 1,25% - - - 0,10% -
Международный Инвестиционный Банк
 1,67% 0,08% 1,67% 0,08% 1,30% 0,05% 0,74% 0,06% 0,01% -
Агропросперис 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,30% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Грант 0,70% - - - 0,50% - - - - -
Индустриалбанк - - 0,35% - 0,25% - 0,01% - - -

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Украинский капитал*
 2,00% - 1,75% - 1,50% - 1,00% - 0,01% -
Поликомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Асвио банк 1,75% - 1,60% - 1,50% - 2,25% - - -
Бизбанк 1,35% - - - 1,25% - 1,15% - - -
Кристалбанк* 1,35% - - - 1,15% - 1,00% - 0,05% -
Кредитвест Банк 1,10% - 0,85% - 0,60% - 0,60% - - -
Юнекс банк 1,00% - 0,75% - 0,60% - 0,50% - - -
Скай Банк 1,00% 0,50% 0,25% 0,25% 0,05%
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Альтбанк 0,75% - 0,50% - 0,30% - - - 0,01% -
Международный Инвестиционный Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,01% -
Агропросперис 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Индустриалбанк - - 0,20% - 0,20% - 0,01% - - -

С методикой исследования можно ознакомиться здесь

Ирина Рыбницкая
