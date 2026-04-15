Топ-3 небольших банка с самыми высокими процентами по вкладам в гривне на 3 и 12 месяцев

За последние две недели только 2 финучреждения с депозитным портфелем физлиц до 2 млрд грн откорректировали свои ставки по гривневым вкладам для частных клиентов. Рынок в ожидании очередных сигналов от НБУ: уже 30 апреля регулятор объявит свое решение по ключевой ставке и доходности своих инструментов, что может дать толчок для более глобальных изменений на депозитном рынке. Сколько сейчас максимально можно заработать на вкладах в небольших банках, «Минфин» расскажет в очередном обзоре.

Динамика депозитных ставок показывает интересную тенденцию: с 1 апреля средняя доходность гривневых депозитов на короткие сроки немного выросла, а вот на длинные — осталась неизменной. Хотя финансисты в первую очередь заинтересованы в привлечении «длинных» вкладов. Так, Украинский индекс ставок по вкладам на 3 месяца с 1 по 15 апреля вырос с 13,38% годовых до 13,41% годовых, на 6 месяцев — с 13,84% годовых до 13,88% годовых. В то же время ставки по вкладам в нацвалюте на 9 и 12 месяцев остались без изменений — 14,09% годовых и 13,71% годовых соответственно.

Причина — в макроэкономической ситуации, которая не дает однозначного ответа по поводу дальнейших шагов НБУ в монетарной политике. С одной стороны, в начале года после замедления инфляции Нацбанк взял курс на снижение учетной ставки. Однако объективные внешние и внутренние обстоятельства привели к ускорению роста потребительских цен. Поэтому финансисты все чаще говорят о том, что в апреле НБУ может снова повысить ключевую ставку, чтобы подавить дальнейшее ракручивание инфляции.

В таком случае, по мнению Сергея Мамедова, вице-президента Ассоциации украинских банков, средние ставки, в зависимости от срока размещения средств, могут вырасти до 14,5−15,5%, а максимальные предложения снова могут пересечь отметку в 17% годовых.

Сейчас самая высокая ставка по гривневым депозитам в небольших банках остается на уровне 17%. Столько можно заработать на 3-месячном депозите в Юнекс банке. Чуть меньше платят Асвио банк и Кристалбанк* — 16,25% годовых.

Больше всего на 6-месячных вкладах в нацвалюте можно заработать в таких банках: Альтбанк (16,75% годовых), Кристалбанк* (16,4% годовых), Асвио банк и Бизбанк (16,35% годовых).

Самые высокие проценты по вкладам в гривне на 9 месяцев среди небольших банков предлагают: Альтбанк (16,5% годовых), Асвио банк (16,35% годовых), Международный инвестиционный Банк (16,12% годовых).

Самые лучшие заработки на депозитах на 12 месяцев у таких финучреждений с депозитным портфелем до 2 млрд грн: Асвио банк (16,6% годовых), Бизбанк (16,45% годовых), Кристалбанк* (16,4% годовых).

Как изменились депозитные ставки в небольших банках за последние 2 недели

Международный инвестиционный Банк порезал доходность вкладов в гривне на 12 и 9 месяцев на 0,03 п.п. и теперь выплачивает по ним 16,12% годовых. В то же время ставка по 3-месячным депозитам здесь увеличена на 0,4 п.п. Теперь частные клиенты банка могут заработать на таких вкладах 15% годовых.

Банк также пересмотрел свои предложения для частных держателей депозитов в долларе. Ставки вкладов на 12 и 9 месяцев «похудели» на 0,08 п.п. — до 1,67% годовых, на 3 месяца — на 0,06 п.п. - до 0,74% годовых. При этом доходность вкладов в долларе на 6 месяцев выросла на 0,05 п.п. — до 1,3% годовых.

Полтава-Банк снизил доходность всех своих срочных гривневых депозитов на 0,5 п.п. Теперь банк предлагает разместить физлицам гривну на 12 месяцев под 14% годовых, на 9 и 6 месяцев — под 12,5% годовых.

Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 31.03.2026−13.04.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 31.03.2026−13.04.2026.

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 31.03.2026−13.04.2026.

С методикой исследования можно ознакомиться здесь