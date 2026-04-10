Инфляция выходит из-под контроля: НБУ провалил собственный прогноз

Потребительская инфляция в Украине продолжает ускоряться, значительно превысив ожидания регулятора: цены выросли на 7,9% в годовом исчислении и на 1,7% всего за один месяц. Национальный банк официально признал , что фактический рост стоимости жизни превысил его январские прогнозы, однако чиновники пытаются оправдать собственные просчеты исключительно внешними факторами и ситуацией в энергетике.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Топливный шок и провал аналитиков

Макроэкономический прогноз НБУ, заложенный в Инфляционном отчете за январь 2026 года, оказался несоответствующим реальности. Чтобы объяснить отклонения как общей, так и базовой инфляции, регулятор ссылается на стремительный рост цен на топливо на фоне войны на Ближнем Востоке и мировых цен на нефть.

Цены на топливо взлетели сразу на 23,4%. Это подорожание нефтепродуктов и газа автоматически отразилось на стоимости транспортных услуг. Даже административно регулируемые цены, несмотря на формальное замедление темпов роста до 8,6%, оказались выше прогноза Нацбанка. Главная причина — резкий скачок стоимости проезда в городском маршрутном, пригородном и междугородном транспорте.

Продуктовые колебания: от дефицита до распродажи

Годовые темпы роста цен на сырые продукты питания замедлились до 8,4% г/г (впервые с начала года). Снижение произошло не благодаря эффективной экономической политике, а вследствие стечения обстоятельств:

Темпы роста цен на свинину и курятину снизились исключительно благодаря притоку импортной продукции.

Овощи для борща стоили более чем в два раза дешевле, чем в прошлом году, лишь потому, что аграрии массово распродавали их за бесценок из необорудованных хранилищ из-за аномально теплой погоды.

В то же время цены на другие основные товары демонстрируют крайне негативную динамику. Яйца дорожали быстрее по сравнению с февралем (хотя из-за высокой базы сравнения этот процесс выглядит более медленным в годовом исчислении). А стоимость гречки вообще подскочила стремительнее, чем ожидалось, из-за низкого урожая.

Базовая инфляция также выросла, достигнув 7,1% г/г. Рост цен на продукты питания ускорился до 10,0% г/г. Причины очевидны: переработчики подняли цены на подсолнечное масло из-за дефицита предложения подсолнечника и роста мировых цен. Рыба и морепродукты подорожали вследствие увеличения стоимости импорта из ЕС, повышения цен на топливо и сопутствующих энергетических затрат. Единственная категория, где темпы роста замедлились, — это кондитерские изделия и безалкогольные напитки, исключительно благодаря стабильно более низким, чем в прошлом году, ценам на сахар.

Сфера услуг: оплата услуг в сфере энергетики и логистики

Сектор услуг демонстрирует признаки полномасштабного кризиса: инфляция здесь ускорилась до 12,8%. Львиная доля этого скачка — перекладывание затрат бизнеса на плечи конечного потребителя:

Сложная ситуация в энергетике привела к повышению тарифов на мобильную связь.

Высокая стоимость электроэнергии для коммерческих предприятий автоматически привела к росту цен в ресторанах, кинотеатрах и сфере бытовых услуг.

Дорогая топливо привела к росту расходов на транспортные услуги, в том числе на такси, грузовые перевозки, услуги СТО и оплату труда водителей.

На общем фоне единственным сегментом, в котором продолжалось снижение цен, оказались непродовольственные товары (минус 0,5% г/г).

Примечательно, что регулятор называет текущую инфляцию «умеренной». В итоге Нацбанк вынужден констатировать, что инфляция превысила траекторию его январского прогноза, прежде всего из-за усиления давления на производственные затраты бизнеса вследствие подорожания энергоресурсов. Теперь регулятор обещает «учесть» эти факторы в обновленном макроэкономическом прогнозе, который будет обнародован 30 апреля 2026 года.