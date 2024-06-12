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12 июня 2024, 14:30 Читати українською

Налоги с депозитов могут вырасти: как отреагируют банки

Малые банки возобновили пересмотр ставок. Причем некоторые финучреждения порезали доходность вкладов довольно существенно. Какие условия сейчас предлагают своим частным клиентам банки с депозитными портфелями до 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

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В мае инфляция у Украины ускорилась: в годовом измерении она составила 3,3%, по сравнению с 3,2% в апреле. После существенного повышения тарифов на электроэнергию показатели, скорее всего, вырастут в июне более существенно. Ускорение инфляции будет «съедать» депозитный доход.

Повлияет на него и повышение налогов, которое сейчас обсуждается во властных кабинетах. По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, изменятся «налог на доходы физических лиц, военный сбор, налог на добавленную стоимость».

По предварительным данным, военный сбор может увеличиться с 1,5 до 5%. Изменение ставки этого сбора будет напрямую влиять на доходность вкладов, поскольку его вместе с НДФЛ уплачивают физлица при получении дохода с депозитов. То есть, если сейчас общая сумма налогов при получении доходов с депозитных вкладов составляет 19,5%, то после изменений она может увеличиться до 23%.

Начальник Львовского отделения РВС Банка Иван Мичло соглашается, что увеличение военного сбора повлияет на прибыльность вкладов. Но, по его убеждению, не сделает депозитные вклады менее популярными.

«Не думаю, что повышение военного сбора будет оказывать значительное влияние на доходность вкладов и их меньшую востребованность у населения. С тех пор, когда впервые был введен военный сбор (1,5%), не было оттока клиентов. В настоящее время запланировано увеличение этого показателя до 5%. Но это только прогноз (проект). Не факт, что данный процент будет введен. Повышения будут касаться всех сфер бизнесов, поэтому, вполне вероятно, что после определенного периода адаптации к новым условиям привычный спрос восстановится», — объясняет Иван Мичло.

Глава правления Юнекс банка Иван Свитек тоже считает вероятным повышение военного сбора.

«Конечно, любое повышение налогов усложняет ситуацию, толкает капитал в тень. Даже если мы говорим о классических депозитах. Конкуренция на рынке и текущая экономическая ситуация, ограничивающая кредитование, существенно сужают пространство для маневра в части пересмотра депозитных ставок. Маржинальность у банков, особенно за пределами ТОП-20, очень низкая. Большинство из них предпочли бы сократить процентные расходы, но из-за конкуренции не могут этого сделать», — объясняет он.

По его словам, увеличение налогообложения, если будет принято такое решение, не сможет повлиять на рыночные ставки по вкладам. Однако повлияет на реальную доходность для вкладчика, поскольку большую часть из начисленных процентов банк, как налоговый агент, будет перечислять в бюджет.

«Для кого-то это станет мотивацией купить ОВГЗ. Кто-то просто начнет держать деньги дома или на текущем счете, чтобы не терять доступ к ним в случае размещения на срочном депозите. Глубина этого процесса будет зависеть от уровня повышения налогов и актуальной в период введения изменений ресурсной ситуации на рынке.

С другой стороны, если речь идет о наполнении бюджета, значительная часть которого идет на нужды обороны страны, защите ее суверенитета, альтернативы могут оказаться еще более опасными. Скажем, глубокая девальвация национальной валюты или прямая эмиссия могут нанести еще больше вреда. Следовательно, говорить о справедливости того или иного решения, не оценивая картину полностью, не очень корректно", — считает Иван Свитек.

Как меняли ставки банки

Самое существенное снижение произошло на этот раз в Агропросперисе: банк скорректировал ставки только по одному вкладу — на 3 месяца, но снижение составило 3 п.п. После этого изменения ставка по 3-месячным вкладам составляет 15% годовых.

На 1,5 п.п. снизил ставки по такому срочному вкладу Юнекс банк и платит по нему 15,5% годовых. Это самый большой процент, который банк предлагает по своей линейке гривневых вкладов.

Банк Клиринговый Дом снизил доходность 3-месячных срочных вкладов на 0,5 п.п. — до 15,3% годовых, это также лучшее предложение банка, по сравнению с другими срочными вкладами.

Четыре других банка снижали доходность не только коротких вкладов.

Банк Грант отнял по 1 п.п. от ставок на 6 и 12 месяцев и теперь платит по ним 9% и 11% годовых соответственно.

На 1 п.п. похудели ставки Полтава-Банка по вкладам на 9 и 12 месяцев. Банк платит по ним сейчас 15% и 15,5% годовых соответственно.

Банк Украинский капитал уменьшал доходность вкладов на 6 и 9 месяцев на 0,5 п.п. — до 14,5% годовых.

Асвио Банк уменьшил ставки по срочным вкладам на полгода на 0,2 п.п., на год — на 0,5 п.п., на 3 мес — на 0,7 п.п. Меньше всего банк платит теперь по полугодовым вкладам (15,8% годовых), больше всего — по вкладам на 3 месяца (16,3% годовых).

Самую высокую ставку по 3-месячным вкладам предлагает Кристалбанк (16,5% годовых), по полугодовым — Асвио банк (15,8% годовых). По вкладам на 9 месяцев самые лучшие условия — 15,5% годовых — предлагают сразу несколько банков: Агропросперис, МИБ и Кредивестбанк.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Агропросперис 16,25% - 15,50% - 15,50% - 15,00% 3,00% - -
Коминвестбанк 16,20% - - - - - - - - -
Асвио банк 16,10% 0,50% - - 15,80% 0,20% 16,30% 0,70% - -
Международный Инвестиционный Банк
 15,50% - 15,50% - 14,75% - 14,50% - 0,25% -
Полтава-Банк 15,50% 1,00% 15,00% 1,00% 14,00% - - - 0,01% -
РВС Банк 15,50% - - - 14,50% - 14,00% - 5,00% -
Поликомбанк 15,40% - 14,80% - 14,40% - 7,20% - - -
Кредитвест Банк 15,25% - 15,50% - 15,75% - 15,50% - -
Украинский капитал* 15,00% - 14,50% 0,50% 14,50% 0,50% 16,00% - 0,01% -
Бизбанк 14,75% - 14,75% - 14,75% - 15,00% - - -
Кристалбанк* 14,75% - 14,50% - 15,75% - 16,50% - 6,00% -
Юнекс банк 14,75% - 14,50% - 14,50% - 15,50% 1,50% - -
Пиреус 13,00% - - - 15,00% - 15,00% - - -
Мотор-Банк 12,50% - 12,50% - 12,50% - 11,50% - - -
Грант 11,00% 1,00% - - 9,00% 1,00% - - - -
Индустриалбанк - - 13,55% - 13,20% - 10,25% - - -
Клиринговый Дом - - 14,15% - 13,60% - 15,30% 0,50% - -
Альтбанк - - - - 14,00% - - - 5,50% -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 28.05.2024−10.06.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

— Банки-победители премии FinAwards 2024

Доллар США

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Глобус, Кредитвест Банк, Пиреус Банк, РВС Банк, МТБ Банк, Юнекс Банк.

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвио банк 3,20% - - - 2,60% - 0,50% - - -
Кристалбанк* 3,00% - - - 2,50% - 2,25% - 0,05% -
Кредитвест Банк 3,00% - 2,75% - 2,50% - 2,00% - -
Коминвестбанк 2,50% - - - - - - - - -
Бизбанк 2,35% - 2,35% - 2,35% - 1,85% - - -
Украинский капитал*
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - 0,01% -
Юнекс банк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - - -
РВС Банк 1,75% - - - 1,20% - 0,70% - 0,12% -
Агропросперис 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,30% - - -
Международный Инвестиционный Банк
 1,50% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,10% -
Поликомбанк 1,50% - 1,20% - 1,00% - 0,10% - - -
Пиреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Мотор-Банк 0,40% - 0,40% - 0,30% - 0,30% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Индустриалбанк - - 1,45% - 1,00% - 0,35% - - -
Клиринговый Дом - - 2,60% - 2,50% - 1,40% - - -
Альтбанк - - - - 1,50% - - - 0,10% -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 28.05.2024−10.06.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Коминвестбанк 2,20% - - - - - - - - -
Украинский капитал*
 2,00% - 1,75% - 1,50% - 1,00% - 0,01% -
Кристалбанк* 1,80% - - - 1,50% - 1,25% - 0,05% -

РВС Банк

1,75% - - - 1,20% - 0,70% - 0,12% -
Поликомбанк 1,50% - 1,20% - 1,00% - 0,10% - - -
Пиреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Кредитвест Банк 1,25% - 1,00% - 0,75% - 0,50% -
Юнекс банк 1,00% - 0,75% - 0,60% - 0,50% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Международный Инвестиционный Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,10% -
Агропросперис 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Бизбанк 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Мотор-Банк 0,08% - 0,05% - 0,05% - 0,04% - - -
Индустриалбанк - - 0,75% - 0,75% - 0,15% - - -
Клиринговый Дом - - 1,20% - 0,95% - 0,55% - - -
Альтбанк - - - - 0,30% - - - 0,01% -
Асвио банк - - - - - - - - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 28.05.2024−10.06.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Агропросперис 16,25% - 15,50% - 15,50% - 15,00% 3,00% - -
Коминвестбанк 16,20% - - - - - - - - -
Асвио банк 16,10% 0,50% - - 15,80% 0,20% 16,30% 0,70% - -
Международный Инвестиционный Банк
 15,50% - 15,50% - 14,75% - 14,50% - 0,25% -
Полтава-Банк 15,50% 1,00% 15,00% 1,00% 14,00% - - - 0,01% -
РВС Банк 15,50% - - - 14,50% - 14,00% - 5,00% -
Поликомбанк 15,40% - 14,80% - 14,40% - 7,20% - - -
Кредитвест Банк 15,25% - 15,50% - 15,75% - 15,50% - -
Украинский капитал* 15,00% - 14,50% 0,50% 14,50% 0,50% 16,00% - 0,01% -
Бизбанк 14,75% - 14,75% - 14,75% - 15,00% - - -
Кристалбанк* 14,75% - 14,50% - 15,75% - 16,50% - 6,00% -
Юнекс банк 14,75% - 14,50% - 14,50% - 15,50% 1,50% - -
Пиреус 13,00% - - - 15,00% - 15,00% - - -
Мотор-Банк 12,50% - 12,50% - 12,50% - 11,50% - - -
Грант 11,00% 1,00% - - 9,00% 1,00% - - - -
Индустриалбанк - - 13,55% - 13,20% - 10,25% - - -
Клиринговый Дом - - 14,15% - 13,60% - 15,30% 0,50% - -
Альтбанк - - - - 14,00% - - - 5,50% -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 28.05.2024−10.06.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

— Банки-победители премии FinAwards 2024

Доллар США

Программа БОНУС к депозитам

Оформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков:

Глобус, Кредитвест Банк, Пиреус Банк, РВС Банк, МТБ Банк, Юнекс Банк.

Выберите банк и получите бонус!

Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвио банк 3,20% - - - 2,60% - 0,50% - - -
Кристалбанк* 3,00% - - - 2,50% - 2,25% - 0,05% -
Кредитвест Банк 3,00% - 2,75% - 2,50% - 2,00% - -
Коминвестбанк 2,50% - - - - - - - - -
Бизбанк 2,35% - 2,35% - 2,35% - 1,85% - - -
Украинский капитал*
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - 0,01% -
Юнекс банк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - - -
РВС Банк 1,75% - - - 1,20% - 0,70% - 0,12% -
Агропросперис 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,30% - - -
Международный Инвестиционный Банк
 1,50% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,10% -
Поликомбанк 1,50% - 1,20% - 1,00% - 0,10% - - -
Пиреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Мотор-Банк 0,40% - 0,40% - 0,30% - 0,30% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Индустриалбанк - - 1,45% - 1,00% - 0,35% - - -
Клиринговый Дом - - 2,60% - 2,50% - 1,40% - - -
Альтбанк - - - - 1,50% - - - 0,10% -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 28.05.2024−10.06.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Коминвестбанк 2,20% - - - - - - - - -
Украинский капитал*
 2,00% - 1,75% - 1,50% - 1,00% - 0,01% -
Кристалбанк* 1,80% - - - 1,50% - 1,25% - 0,05% -

РВС Банк

1,75% - - - 1,20% - 0,70% - 0,12% -
Поликомбанк 1,50% - 1,20% - 1,00% - 0,10% - - -
Пиреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Кредитвест Банк 1,25% - 1,00% - 0,75% - 0,50% -
Юнекс банк 1,00% - 0,75% - 0,60% - 0,50% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Международный Инвестиционный Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,10% -
Агропросперис 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Бизбанк 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Мотор-Банк 0,08% - 0,05% - 0,05% - 0,04% - - -
Индустриалбанк - - 0,75% - 0,75% - 0,15% - - -
Клиринговый Дом - - 1,20% - 0,95% - 0,55% - - -
Альтбанк - - - - 0,30% - - - 0,01% -
Асвио банк - - - - - - - - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 28.05.2024−10.06.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.

Автор:
Надежда Кемулария
Редактор Надежда Кемулария
Пишет на темы: экономика, инвестиции, бизнес
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Комментарии - 3

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0
krv77
krv77
12 июня 2024, 14:57
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Даже сейчас ОВГЗ выгоднее. После повышения налогов — тем более.
А если снижут по ОВГЗ — то тогда в валюту уйдут.
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innapcholko
innapcholko
12 июня 2024, 16:55
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В крипту нужно уходить Криптодепозит на whitebit — можно от 18.4% чистыми в USDT получать
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Mini Mi
Mini Mi
12 июня 2024, 17:00
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Та можно и больше, но это высокорисковые депозиты.
Без риска со снятием в любой момент это плавающие 4−7% на том же бинансе.
В валюте без всяких налогов и финмониторинга.
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