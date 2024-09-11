Крупные банки приостановили снижение ставок: что прогнозируют до конца сентября

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 сентября 2024, 14:35 Читати українською

Крупные банки приостановили снижение ставок: что прогнозируют до конца сентября

Изменений по гривневым ставкам в крупных банках по состоянию на первую декаду сентября практически не было. По сравнению с двумя неделями ранее, у участников депозитного обзора наблюдалось снижение по всем срочным депозитам, однако оно было незначительным. Так, доходность годовых вкладов и вкладов на 3 мес. сократилась на мизерные 0,01 п.п., полугодовые — уменьшились на 0,03 п.п., а годовые — на 0,06 п.п. Какие условия сейчас предлагают в нацвалюте и СКВ финучреждения с депозитными портфелями физлиц от 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

Депозитний оглядКаталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

В то же время, если сравнить уровень ставок в начале года, то больше всего снизилась доходность самых коротких вкладов на 3 месяца — на 2,08 п.п. Снижение по вкладам на 9 месяцев было на втором месте (-1,81 п.п.). Ставки по полугодовым вкладам сократились на 1,5 п.п., и самыми маленькими темпами «худела» доходность годовых вкладов (-1,33 п.п.). Сейчас средние ставки банков-участников депозитного обзора составляют 12,91% годовых на полугодовые вклады, 12,78% годовых — на годовые, 12,21% годовых — на 9-месячные, 11,54% годовых — на 3-месячные вклады.

Однако по состоянию на 4 сентября объем депозитов в банках продолжал расти, пишет экономист Богдан Данилишин. Они выросли на 19%, или на 405,91 млрд грн г/г. Примечательно, что население несло в банки деньги менее активно, чем бизнес: депозитный портфель корпоративного сектора увеличивался быстрее (21,2%), чем сбережения населения (17,7%).

В то же время по состоянию на 1 августа, по данным НБУ, в банках было 1,289 трлн грн денег населения, что на 6,47 млрд грн меньше, чем в предыдущем месяце. Больше всего денег в июле клиенты принесли в Универсал Банк, больше всего забрали из Приватбанка.

Банк Динамика, грн
Универсал Банк +606 601 млн
Абанк +452 859 млн
Ощадбанк +243 143 млн
Прокредит Банк +165 608 млн
Банк Львов +137 591 млн
ПУМБ -544 320 млн
Мотор-Банк -549 350 млн
ОТП Банк — 648 003 млн
Укрсиббанк -1 370 560 млрд
Приватбанк -3 808 671 млрд

Что будет дальше со ставками

19 сентября состоится заседание комитета по монетарной политике НБУ. Большинство банкиров не ожидают снижения учетной ставки, а потому не прогнозируют существенных изменений в части доходности гривневых вкладов до конца сентября. Такое мнение подтвердили «Минфину» начальник управления казначейских операций и менеджмента активов и пассивов Укрсиббанка Руслан Левчин и начальник департамента по работе на международных рынках и денежного обращения Радабанка Сергей Гнездилов.

Что касается ставок в СКВ, то корректировки ставок, которые вскоре будут проводить ЕЦБ и ФРС, на доходности валютных вкладов в Украине почти не скажется, говорят банкиры.

«Возможно, и ЕЦБ, и ФРС снизят свои ставки на 0,25%, но это не повлияет на уровень ставок в валюте в Украине, которые и так находятся на довольно низких уровнях», — считает Сергей Гнездилов.

«Мы ожидаем снижения на 25 б.п. по доллару и евро. Это может привести к снижению ставок по валютным депозитам физлиц на соответствующие 25 б.п., прежде всего в банках, у которых ставки выше среднерыночных», — говорит Руслан Левчин.

Как банки меняли ставки

В этот раз только два больших финучреждения меняли ставки.

ОТП Банк снизил на 0,09 п.п. доходность полугодовых срочных вкладов и сейчас платит по ним 10% годовых. Остальные ставки банк оставил без изменений.

Укрэксимбанк снижал ставки в гривне и долларе. В гривне банк снизил доходность по всем срочным вкладам, больше всего — по полугодовым (-0,7 п.п. — до 11,5% годовых). Вклады на 3 мес. похудели на 0,3 п.п., но ставка по ним остается самой высокой — 12,35% годовых. Ставка по депозитам на 9 и 12 мес. уменьшилась на 0,45 п.п., после изменений доходность вкладов на 9 мес. составляет 11,75% годовых, а на год — 12,25% годовых.

Самую высокую доходность по трехмесячным вкладам в гривне предлагают Радабанк (16% годовых), Аккордбанк (15,75% годовых) и Абанк (15,5% годовых).

Абанк также среди тех, кто больше всего платит по гривневым полугодовым вкладам (15,75% годовых), 15,5% предлагает Аккордбанк, 15% годовых можно получить в двух финучреждениях — в Таскомбанке и в Радабанке.

Самая лучшая ставка по 9-месячным депозитам в нацвалюте — в Таскомбанке и Идея Банке (15% годовых), 14,9% годовых платят в monobank, сразу три финучреждения — Альянс Банк, Банк Львов и МТБ Банк — предлагают 14,5% годовых.

В долларе Укрэксимбанк также скорректировал доходность всех вкладов, причем полугодовые — в сторону увеличения. К ним добавили 0,2 п.п. и теперь ставка выросла до 1,45% годовых. В то же время на те же 0,2 п.п. была уменьшена доходность вкладов на 9 мес., а годовые и трехмесячные вклады потеряли по 0,1 п.п. После изменений самая низкая доходность по самым коротким вкладам в долларе — 1,15% годовых, ставка на 9 мес. составила 1,3%, а в год — 1,4% годовых.

Больше других в долларе на 3 мес. предлагают Аккордбанк и Радабанк (2,25% годовых), у них же и самые высокие ставки на полгода (2,5% годовых). На 9 мес. в долларе Радабанк платит 2,5% годовых, чуть меньше в КоминБанке (2,4% годовых).

В евро на этот раз ни одно из финучреждений ставки не меняло. Максимум, который здесь можно получить на 3 мес., — 1,5% годовых в Радабанке, и 1,25% годовых в Аккордбанке. Оба банка также предлагают самую высокую доходность на полугодовые вклады (1,75% и 1,5% годовых соответственно). По вкладам в евро на 9 мес. больше всего платят monobank и Радабанк (1,4% годовых).

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
А-Банк 15,85% - - - 15,75% - 15,50% - 0,01% -
Идея Банк 15,00% - 15,00% - 14,75% - - - - -
КоминБанк* 15,00% - 14,50% - 14,50% - 14,25% - - -
Таскомбанк 15,00% - 15,00% - 15,00% - 15,00% - 4,00% -
Универсал Банк 15,00% - - - 14,70% - 14,50% - - -
monobank 15,00% - 14,90% - 14,70% - 14,50% - - -
Альянс Банк 14,50% - 14,50% - 14,30% - 14,30% - 6,00% -
Банк Львов* 14,50% - 14,50% - 14,25% - 14,00% - 5,00% -
МТБ Банк 14,30% - 14,50% - 14,80% - 14,20% - - -
Аккордбанк 14,00% - - - 15,50% - 15,75% - 5,00% -
Прокредит Банк* 13,00% - - - 14,00% - 14,00% - 5,00% -
ПУМБ 13,00% - 13,00% - 13,00% - 13,00% - - -
Радабанк * 13,00% - 13,00% - 15,00% - 16,00% - - -
Укргазбанк 12,75% - 12,75% - 11,75% - 4,00% - - -
Восток Банк 12,50% - - - 13,00% - 13,00% - - -
Глобус* 12,50% - 12,00% - 11,50% - 10,50% - - -
Укрэксимбанк* 12,25% 0,45% 11,75% 0,45% 11,50% 0,70% 12,35% 0,30% - -
Креди Агриколь Банк 12,00% - - - 12,00% - 10,50% - 1,00% -
Кредит Днепр Банк 12,00% - - - 14,00% - 14,00% - - -
Ощадбанк 11,75% - - - 12,50% - - - - -
Сенс Банк* 11,75% - - - 11,75% - 11,50% - 4,00% -
Кредобанк 11,50% - - - 12,50% - - - - -
Правэкс Банк 11,00% - 12,00% - 12,00% - 13,50% - - -
Приватбанк 10,00% - 9,00% - 9,00% - 2,50% - 2,50% -
Райффайзен Банк 8,50% - - - 8,50% - 7,50% - - -
ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 10,00% 0,09% 9,49% - 3,00% -
Пивденный - - - - 13,25% - 13,25% - 3,00% -
Укрсиббанк - - - - 9,50% - 9,00% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 26.08.2024−09.09.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2024

Доллар США

Программа БОНУС к депозитам

Оформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков:

Глобус, Кредитвест Банк, Пиреус Банк.

Выберите банк и получите бонус!

Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Аккордбанк 3,00% - - - 2,50% - 2,25% - 0,10% -
КоминБанк* 2,90% - 2,40% - 2,40% - 1,40% - - -
Таскомбанк 2,75% - 2,25% - 2,00% - 1,75% - - -
Банк Львов* 2,50% - 2,25% - 2,25% - 1,75% - 0,01% -
Радабанк * 2,50% - 2,50% - 2,50% - 2,25% - - -
МТБ Банк 2,15% - 2,12% - 2,10% - 1,90% - - -
Универсал Банк 2,10% - - - 1,60% - 0,10% - - -
monobank 2,10% - 1,90% - 1,60% - 0,10% - - -
Альянс Банк 2,00% - 1,40% - 0,60% - 0,60% - 0,20% -
Кредит Днепр Банк
 2,00% - - - 1,50% - 0,80% - - -
Глобус* 2,00% - 1,50% - 1,00% - 0,50% - - -
Восток Банк 1,50% - - - 1,00% - 0,10% - - -
Сенс Банк* 1,50% - - - 1,25% - 1,00% - 0,01% -
Укрэксимбанк* 1,40% 0,10% 1,30% 0,20% 1,45% 0,20% 1,15% 0,10% - -
Креди Агриколь Банк
 1,00% - - - 0,75% - 0,50% - 0,01% -
Прокредит Банк* 1,00% - - - 1,50% - 1,50% - 0,01% -
ПУМБ 1,00% - 0,80% - 0,60% - 0,50% - - -
Укргазбанк 1,00% - 1,00% - 0,15% - 0,10% - - -
Идея Банк 0,50% - 0,50% - 0,50% - - - - -
Кредобанк 0,50% - - - 0,50% - 0,01% - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 0,30% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 1,25% - 1,25% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 1,00% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Укрсиббанк - - - - 2,00% - 2,00% - - -
Пивденный - - - - 1,75% - 1,50% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 26.08.2024−09.09.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Евро

Максимальные ставки по евровкладам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Аккордбанк 2,00% - - - 1,50% - 1,25% - 0,10% -
Банк Львов* 1,75% - 1,25% - 1,25% - 0,75% - 0,01% -
Таскомбанк 1,75% - 1,25% - 1,00% - 0,45% - - -
Универсал Банк 1,60% - - - 1,10% - 0,10% - - -
monobank 1,60% - 1,40% - 1,10% - 0,10% - - -
Глобус* 1,50% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - - -
КоминБанк* 1,40% - 1,15% - 1,15% - 0,90% - - -
МТБ Банк 1,40% - 1,35% - 1,30% - 1,05% - - -
Радабанк * 1,40% - 1,40% - 1,75% - 1,50% - - -
Альянс Банк 1,00% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - 0,20% -
ПУМБ 0,80% - 0,70% - 0,60% - 0,50% - - -
Укрэксимбанк* 0,70% - 0,70% - 0,40% - 0,40% - - -
Восток Банк 0,50% - - - 0,50% - 0,10% - - -
Креди Агриколь Банк 0,50% - - - 0,30% - 0,20% - - -
Прокредит Банк* 0,50% - - - 1,00% - 1,00% - 0,01% -
Идея Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - - - - -
Кредобанк 0,20% - - - 0,20% - - - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Кредит Днепр Банк 0,01% - - - 0,60% - 0,60% - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,75% - 0,75% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,50% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Сенс Банк* 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Укрсиббанк - - - - 1,00% - 1,00% - - -
Пивденный - - - - 1,00% - 0,75% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 26.08.2024−09.09.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.

Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами