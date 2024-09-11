Крупные банки приостановили снижение ставок: что прогнозируют до конца сентября

Изменений по гривневым ставкам в крупных банках по состоянию на первую декаду сентября практически не было. По сравнению с двумя неделями ранее, у участников депозитного обзора наблюдалось снижение по всем срочным депозитам, однако оно было незначительным. Так, доходность годовых вкладов и вкладов на 3 мес. сократилась на мизерные 0,01 п.п., полугодовые — уменьшились на 0,03 п.п., а годовые — на 0,06 п.п. Какие условия сейчас предлагают в нацвалюте и СКВ финучреждения с депозитными портфелями физлиц от 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

В то же время, если сравнить уровень ставок в начале года, то больше всего снизилась доходность самых коротких вкладов на 3 месяца — на 2,08 п.п. Снижение по вкладам на 9 месяцев было на втором месте (-1,81 п.п.). Ставки по полугодовым вкладам сократились на 1,5 п.п., и самыми маленькими темпами «худела» доходность годовых вкладов (-1,33 п.п.). Сейчас средние ставки банков-участников депозитного обзора составляют 12,91% годовых на полугодовые вклады, 12,78% годовых — на годовые, 12,21% годовых — на 9-месячные, 11,54% годовых — на 3-месячные вклады.

Однако по состоянию на 4 сентября объем депозитов в банках продолжал расти, пишет экономист Богдан Данилишин. Они выросли на 19%, или на 405,91 млрд грн г/г. Примечательно, что население несло в банки деньги менее активно, чем бизнес: депозитный портфель корпоративного сектора увеличивался быстрее (21,2%), чем сбережения населения (17,7%).

В то же время по состоянию на 1 августа, по данным НБУ, в банках было 1,289 трлн грн денег населения, что на 6,47 млрд грн меньше, чем в предыдущем месяце. Больше всего денег в июле клиенты принесли в Универсал Банк, больше всего забрали из Приватбанка.

Банк Динамика, грн Универсал Банк +606 601 млн Абанк +452 859 млн Ощадбанк +243 143 млн Прокредит Банк +165 608 млн Банк Львов +137 591 млн ПУМБ -544 320 млн Мотор-Банк -549 350 млн ОТП Банк — 648 003 млн Укрсиббанк -1 370 560 млрд Приватбанк -3 808 671 млрд

Что будет дальше со ставками

19 сентября состоится заседание комитета по монетарной политике НБУ. Большинство банкиров не ожидают снижения учетной ставки, а потому не прогнозируют существенных изменений в части доходности гривневых вкладов до конца сентября. Такое мнение подтвердили «Минфину» начальник управления казначейских операций и менеджмента активов и пассивов Укрсиббанка Руслан Левчин и начальник департамента по работе на международных рынках и денежного обращения Радабанка Сергей Гнездилов.

Что касается ставок в СКВ, то корректировки ставок, которые вскоре будут проводить ЕЦБ и ФРС, на доходности валютных вкладов в Украине почти не скажется, говорят банкиры.

«Возможно, и ЕЦБ, и ФРС снизят свои ставки на 0,25%, но это не повлияет на уровень ставок в валюте в Украине, которые и так находятся на довольно низких уровнях», — считает Сергей Гнездилов.

«Мы ожидаем снижения на 25 б.п. по доллару и евро. Это может привести к снижению ставок по валютным депозитам физлиц на соответствующие 25 б.п., прежде всего в банках, у которых ставки выше среднерыночных», — говорит Руслан Левчин.

Как банки меняли ставки

В этот раз только два больших финучреждения меняли ставки.

ОТП Банк снизил на 0,09 п.п. доходность полугодовых срочных вкладов и сейчас платит по ним 10% годовых. Остальные ставки банк оставил без изменений.

Укрэксимбанк снижал ставки в гривне и долларе. В гривне банк снизил доходность по всем срочным вкладам, больше всего — по полугодовым (-0,7 п.п. — до 11,5% годовых). Вклады на 3 мес. похудели на 0,3 п.п., но ставка по ним остается самой высокой — 12,35% годовых. Ставка по депозитам на 9 и 12 мес. уменьшилась на 0,45 п.п., после изменений доходность вкладов на 9 мес. составляет 11,75% годовых, а на год — 12,25% годовых.

Самую высокую доходность по трехмесячным вкладам в гривне предлагают Радабанк (16% годовых), Аккордбанк (15,75% годовых) и Абанк (15,5% годовых).

Абанк также среди тех, кто больше всего платит по гривневым полугодовым вкладам (15,75% годовых), 15,5% предлагает Аккордбанк, 15% годовых можно получить в двух финучреждениях — в Таскомбанке и в Радабанке.

Самая лучшая ставка по 9-месячным депозитам в нацвалюте — в Таскомбанке и Идея Банке (15% годовых), 14,9% годовых платят в monobank, сразу три финучреждения — Альянс Банк, Банк Львов и МТБ Банк — предлагают 14,5% годовых.

В долларе Укрэксимбанк также скорректировал доходность всех вкладов, причем полугодовые — в сторону увеличения. К ним добавили 0,2 п.п. и теперь ставка выросла до 1,45% годовых. В то же время на те же 0,2 п.п. была уменьшена доходность вкладов на 9 мес., а годовые и трехмесячные вклады потеряли по 0,1 п.п. После изменений самая низкая доходность по самым коротким вкладам в долларе — 1,15% годовых, ставка на 9 мес. составила 1,3%, а в год — 1,4% годовых.

Больше других в долларе на 3 мес. предлагают Аккордбанк и Радабанк (2,25% годовых), у них же и самые высокие ставки на полгода (2,5% годовых). На 9 мес. в долларе Радабанк платит 2,5% годовых, чуть меньше в КоминБанке (2,4% годовых).

В евро на этот раз ни одно из финучреждений ставки не меняло. Максимум, который здесь можно получить на 3 мес., — 1,5% годовых в Радабанке, и 1,25% годовых в Аккордбанке. Оба банка также предлагают самую высокую доходность на полугодовые вклады (1,75% и 1,5% годовых соответственно). По вкладам в евро на 9 мес. больше всего платят monobank и Радабанк (1,4% годовых).

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 26.08.2024−09.09.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2024

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 26.08.2024−09.09.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Максимальные ставки по евровкладам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 26.08.2024−09.09.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.