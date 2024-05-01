Депозиты дешевеют: самые лучшие предложения от малых банков по вкладам на 3, 6 и 9 месяцев

Несмотря на уменьшение доходности депозитов, население и дальше будет нести деньги в банки. Такие прогнозы дают финансисты на ближайшие несколько месяцев. Впрочем, как свидетельствует текущая ситуация, у вкладчиков будет оставаться возможность найти интересные депозитные предложения. Более подробно об этом — в традиционном обзоре доходностей вкладов, которые предлагают своим частным клиентам банки с депозитным портфелем до 2 млрд грн.

Согласно опросу Нацбанка о банковском фондировании, за январь-март этого года банкиры зафиксировали уменьшение объема привлечения денег от населения, которое произошло впервые с третьего квартала 2021 года.

Структура вкладов в банках

Но проседание объемов вложений населения в банках, похоже, остается в прошлом. По сообщению Фонда гарантирования вкладов, общая сумма средств физических лиц в банках за март 2024 года выросла на 20,3 млрд грн и по состоянию на 1 апреля составила 1,228 трлн грн. Хотя это все еще меньше, чем в начале этого года (1,235 трлн грн).

В основном речь идет о депозитах частных вкладчиков: доля ФОП в структуре держателей депозитов по состоянию на 1 апреля 2024 года составила всего 3,3%. При этом украинцы продолжают держать свои сбережения в гривне: на вклады в нацвалюте приходится 789,1 млрд грн, или около 64% от общего объема средств физлиц в банках.

На второй квартал банки ожидают «несущественного» увеличения объемов привлечений от физлиц и компаний.

Причем уровень ставок, по прогнозам финансистов, не будет оказывать существенного влияния на приток денег, а большинство респондентов ожидает незначительного снижения цены депозитов населения.

Как банки изменили ставки

Небольшие банки пока держат текущий уровень ставок для частных вкладчиков. Более того, банк Агропросперис за последние две недели увеличил доходность вкладов в гривне на 3 месяца сразу на 3 п.п. — до 18% годовых.

По запросу «Минфина» в банке ответили, что ставки действуют по акционному депозиту, а максимальная сумма вклада ограничена 50 000 грн. По словам представителей банка, такую ставку они ввели для привлечения новых клиентов.

«Учитывая условия рынка, в ближайшие месяцы планируем незначительное снижение процентных ставок на все сроки. По нашему мнению, в целом в банках ставки будут существенно уменьшаться, но, несмотря на это, депозит будет оставаться выгодным инструментом инвестирования, поскольку его доходность превышает уровень инфляции и вся сумма вклада гарантируется государством», — добавили в Агропросперис.

Юнекс снизил ставки по всем гривневым вкладам на 1 п.п. Меньше всего платит сейчас по самым коротким вкладам — на 3 месяца — 14% годовых, больше всего — 14,75% годовых — по вкладам на год.

Самые лучшие предложения

Кроме Агропроспериса, самую лучшую доходность по гривневым вкладам на 3 месяца предлагают также Асвио банк (17% годовых) и Кристалбанк (16,75% годовых).

По вкладам на полгода больше всех платят банк Асвио, Полтава-банк и Кристалбанк (16% годовых). 15,75% годовых предлагают Кредивест банк и Банк инвестиций и сбережений. Три банка — РВС Банк, Агропросперис и Альтбанк — предлагают по этим вкладам 15,5% годовых.

По вкладам на 9 месяцев самые лучшие условия предлагают Полтава-банк (16% годовых) и Банк инвестиций и сбережений (15,75% годовых). 15,5% годовых можно заработать в Агропросперис, Кристалбанке, Международном инвестиционном банке и в Кредитвесте.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 16.04.2024−29.04.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

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Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 16.04.2024−29.04.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 16.04.2024−29.04.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.