Более 60% всех срочных вкладов украинцы открывают на срок до 3 месяцев. Такие данные приводит Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в свежей статистике депозитного рынка. Это означает, что большинству украинцев приходится искать варианты и решать, как найти оптимальный вариант размещения своих средств на краткосрочный вклад. Ответ на этот вопрос «Минфин» искал вместе с банкирами и финансовыми экспертами.
Не только доходность: как выбрать лучший вариант краткосрочного депозита
Как свидетельствует аналитика ФГВФЛ, в формате срочных вкладов размещено лишь 28,8% всех средств населения в банковской системе. При этом 17,34% — доля денег, которые украинцы разместили на срок до 3 месяцев, еще 6,97% накоплений частных клиентов банков лежит на вкладах сроком от 3-х до 6 месяцев. Таким образом, почти 85% владельцев срочных вкладов решают размещать свои средства на короткие сроки. И это при том, что банки предлагают большую доходность именно по долгосрочным депозитам.
Кому подойдет краткосрочный депозит
Очевидно, для украинцев, которые сейчас имеют свободные средства, важен не только доход. Итак, первый вопрос: в каком случае краткосрочный депозит становится наиболее оптимальным инвестиционным решением?
Как объяснили «Минфину» эксперты, краткосрочный депозит прежде всего подходит клиентам, у которых есть временно свободные средства и которые хотят получить доход, сохраняя возможность относительно быстро распорядиться своими сбережениями. Это могут быть деньги на запланированную покупку, которая ожидается в ближайшие месяцы.
Об особом подходе к формату хранения финансовой подушки безопасности говорит Михаил Демкив, финансовый аналитик инвестгруппы ICU.
«Для финансовой подушки краткосрочный депозит может быть не лучшим решением, особенно если он не предусматривает возможности досрочного снятия средств. Например, расходы на срочный ремонт автомобиля могут возникнуть сегодня, тогда как депозит закончится только через две недели. Одним из вариантов решения этой проблемы может быть кредитная карта с достаточным неиспользованным лимитом. Это позволяет держать сбережения на депозите и получать процентный доход, одновременно сохраняя доступ к средствам в случае непредвиденных расходов. Льготный период по карте дает время, чтобы дождаться окончания депозита и погасить задолженность без дополнительных процентных расходов, если соблюдать его условия», — объясняет он.
Есть временно свободные средства? Выбираем между депозитом и ОВГЗ
Еще одна дилемма для владельцев временно свободных средств — выбор между краткосрочным депозитом и ОВГЗ.
«Депозит — это хорошее начало для формирования первых сбережений. Предположим, человек получает заработную плату, которая зачисляется на банковский счет. Банк предлагает различные депозитные программы, например, депозит на 3 месяца под 15% годовых.
От человека требуется минимальное количество действий: в приложении банка открыть этот депозит и регулярно его пополнять. Еще проще в приложении этого же банка подключить «регулярные списания» с зарплатной карты на депозит. Большое преимущество таких шагов — формирование привычки сберегать.
Когда человек уже сформировал привычку сберегать, ему понятен механизм депозита и тому подобное, на мой взгляд, дальше стоит двигаться в сторону покупки ОВГЗ. Ведь проценты по депозиту облагаются налогом по ставке НДФЛ 18% и военным сбором 5%, а доходность по ОВГЗ не облагается налогом", — объясняет Уляна Гринчевская, финансовый планер в компании iPlan.ua.
Действительно, в отличие от депозитного дохода, заработок на гособлигациях не облагается налогом. Но сейчас это почти не дает инвестору денежного выигрыша. Сегодня депозит на 3 месяца можно разместить под 17% годовых. После уплаты налогов чистая доходность составит 13,09% годовых.
По состоянию на 2 ноября доходность ОВГЗ со сроком размещения составляет 13−14% годовых. Краткосрочные ОВГЗ (так же как и краткосрочные депозиты по сравнению с размещением вклада на длительный срок) обычно имеют более низкую доходность, чем облигации с длительным сроком погашения. Ведь инвестор вкладывает средства всего на несколько месяцев, поэтому не получает дополнительной премии за долгосрочное инвестирование. В то же время главное преимущество таких бумаг — быстрое возвращение вложенных средств. Те же преимущества есть и у краткосрочного депозита.
Как выбрать самый выгодный банк для краткосрочного депозита
Доходность депозитов зависит не только от ключевой ставки НБУ и макроэкономических факторов, но и от индивидуальной стратегии банка. И последний фактор становится более значимым, о чем «Минфин» уже подробно рассказывал. Именно поэтому на депозитном рынке сейчас наблюдается значительная разница в процентных ставках, в том числе и по депозитам на короткие сроки. В частности, самая высокая доходность среди крупных банков достигает 17,17% годовых, самая низкая — 2,5% годовых. Но кроме доходности финансисты советуют обращать внимание и на другие моменты. А именно:
-
возможность выбрать срок в соответствии с собственными планами;
-
доступный порог входа;
-
удобство оформления и возможность получить повышенную ставку онлайн.
Уляна Гринчевская из iPlan.ua советует при выборе краткосрочного депозита учитывать: ставку по депозиту, возможность досрочного снятия средств, наличие и размер комиссии за досрочное снятие.
Как за последние 2 недели изменились ставки по депозитам физлиц в крупных банках
Банк Львов увеличил доходность всей своей линейки гривневых депозитов: вклады на 12, 6 и 3 месяца подорожали на 0,5 п.п. до 16% годовых, 15,5% годовых и 71,5% годовых соответственно. Ставку по 9-месячным вкладам увеличили не так существенно — на 0,25 п.п. до 15,75% годовых.
Основательно пересмотрел ставки по вкладам в нацвалюте в сторону повышения
Кредит Днепр Банк срезал ставку по долларовым депозитам на 6 месяцев на 0,25 п.п. до 2,25% годовых.
Ставки по вкладам в долларах также «сохли» в Акордбанке — по всем имеющимся срокам размещения минус 0,5 п.п. Вклад в этой валюте на 12 месяцев теперь приносит его владельцу 1,5% годовых, на 6 месяцев — 1% годовых, на 3 месяца — символические 0,75% годовых.
Банк также снизил на те же 0,5 п.п. ставки по евровкладам, которые теперь составляют: на 12 месяцев — 1,25% годовых, на 6 месяцев — 1,5% годовых и на 3 месяца — 1,75% годовых.
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Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Аккордбанк
|17,00%
|-
|-
|-
|17,00%
|-
|17,17%
|-
|5,00%
|-
|Кредит Днепр Банк*
|17,00%
|-
|17,00%
|-
|17,00%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|КоминБанк*
|17,00%
|-
|16,75%
|-
|16,50%
|-
|16,00%
|-
|-
|-
|Идея Банк
|16,97%
|-
|16,97%
|-
|16,97%
|-
|-
|-
|-
|-
|Таскомбанк
|16,50%
|-
|16,50%
|-
|16,00%
|-
|15,75%
|-
|4,00%
|-
|МТБ Банк
|16,30%
|-
|16,45%
|-
|17,00%
|-
|16,90%
|-
|5,00%
|-
|monobank
|16,00%
|-
|15,90%
|-
|15,70%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|16,00%
|-
|15,90%
|-
|15,70%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|Банк Львов*
|16,00%
|0,50%
|15,75%
|0,25%
|15,50%
|0,50%
|17,50%
|0,50%
|5,00%
|-
|абанк
|15,90%
|-
|-
|-
|15,80%
|-
|15,60%
|-
|0,01%
|-
|Пивденный
|15,75%
|-
|-
|-
|15,50%
|-
|15,25%
|-
|3,00%
|-
|Прокредит Банк*
|15,50%
|-
|-
|-
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|5,00%
|-
|Радабанк *
|15,25%
|-
|15,00%
|-
|14,75%
|-
|16,25%
|-
|-
|-
|Глобус*
|15,00%
|-
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|12,00%
|-
|-
|-
|ПУМБ
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|17,00%
|-
|16,00%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|14,90%
|-
|14,90%
|-
|5,50%
|-
|Пиреус
|14,00%
|-
|-
|-
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|6,00%
|-
|ВСТ Банк
|14,00%
|-
|-
|-
|14,25%
|-
|14,25%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|13,00%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Приватбанк
|13,00%
|-
|13,50%
|-
|13,50%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|Укрэксимбанк*
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|12,00%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|12,00%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|11,50%
|-
|4,00%
|-
|Укргазбанк
|12,00%
|-
|14,00%
|-
|15,00%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|Правэкс Банк
|12,00%
|-
|13,50%
|-
|13,50%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|10,50%
|-
|-
|-
|11,00%
|-
|10,00%
|-
|1,00%
|-
|Укрсиббанк
|10,50%
|-
|10,50%
|-
|10,50%
|-
|10,00%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|6,50%
|-
|6,50%
|-
|9,79%
|-
|9,09%
|-
|3,00%
|-
|Райффайзен Банк
|6,50%
|-
|-
|-
|6,50%
|-
|12,00%
|-
|5,50%
|-
|Банк КД
|-
|-
|17,00%
|0,55%
|17,00%
|0,55%
|16,70%
|0,50%
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 20.10.2026−02.11.2026.
*В Кредит Днепр Банке действует акция, предусматривающая начисление повышенной ставки для пользователей, которые воспользуются соответствующим промокодом и выполнят установленные банком требования. Подробная информация размещена на сайте банка.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Срок размещения в Радабанк: 12 месяцев — 370 дней
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
— Банк-победитель премии FinAwards 2026
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Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Таскомбанк
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|КоминБанк*
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|1,80%
|-
|1,35%
|-
|-
|-
|Банк Львов*
|2,05%
|-
|1,90%
|-
|1,90%
|-
|1,40%
|-
|0,01%
|-
|Радабанк *
|2,00%
|-
|1,80%
|-
|1,60%
|-
|1,40%
|-
|-
|-
|Глобус*
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Кредит Днепр Банк*
|1,75%
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|0,25%
|2,00%
|-
|-
|-
|monobank
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Пивденный
|1,70%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,45%
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Аккордбанк
|1,50%
|0,50%
|-
|-
|1,00%
|0,50%
|0,75%
|0,50%
|0,10%
|-
|Альянс Банк
|1,50%
|-
|1,10%
|-
|0,70%
|-
|0,70%
|-
|0,20%
|-
|ВСТ Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|1,50%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|МТБ Банк
|1,30%
|-
|1,25%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,05%
|-
|Укрсиббанк
|1,20%
|-
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|1,00%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Пиреус
|1,00%
|-
|-
|-
|0,85%
|-
|0,75%
|-
|-
|-
|ПУМБ
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|0,80%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,15%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Идея Банк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,40%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк*
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,15%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|абанк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Банк КД
|-
|-
|1,75%
|-
|1,75%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 20.10.2026−02.11.2026.
*В Кредит Днепр Банке действует акция, предусматривающая начисление повышенной ставки для пользователей, которые воспользуются соответствующим промокодом и выполнят установленные банком требования. Подробная информация размещена на сайте банка.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Срок размещения в Радабанк: 12 месяцев — 370 дней
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
Евро
Максимальные ставки по евровкладам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|КоминБанк*
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|1,80%
|-
|1,35%
|-
|-
|-
|Пивденный
|1,70%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,45%
|-
|-
|-
|Глобус*
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Таскомбанк
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,45%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|1,40%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|-
|-
|Аккордбанк
|1,25%
|0,50%
|-
|-
|1,50%
|0,50%
|1,75%
|0,50%
|0,10%
|-
|Банк Львов*
|1,25%
|-
|0,85%
|-
|0,85%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Альянс Банк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,20%
|-
|monobank
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,35%
|-
|0,20%
|-
|0,025%
|-
|ВСТ Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|Идея Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|-
|-
|ПУМБ
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|0,30%
|-
|0,25%
|-
|0,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|Пиреус
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|абанк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Прокредит Банк*
|0,10%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,01%
|-
|Кредит Днепр Банк*
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,60%
|-
|0,01%
|-
|Сенс Банк*
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк*
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Банк КД
|-
|-
|1,10%
|-
|1,10%
|-
|0,90%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 20.10.2026−02.11.2026.
*В Кредит Днепр Банке действует акция, предусматривающая начисление повышенной ставки для пользователей, которые воспользуются соответствующим промокодом и выполнят установленные банком требования. Подробная информация размещена на сайте банка.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Срок размещения в Радабанк: 12 месяцев — 370 дней
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
С методикой исследования можно ознакомиться здесь.
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