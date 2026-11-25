За последние две недели сразу несколько банков с депозитным портфелем физлиц до 2 млрд грн порадовали своих частных клиентов повышением доходности гривневых депозитов. Сколько сейчас могут заработать на своих вкладах в небольших финучреждениях владельцы гривны, евро и доллара, и какую доходность депозитов увидим в декабре, рассказываем в новом депозитном обзоре от «Минфина».

Депозитные ставки в ноябре пошли вниз «по всем фронтам»

За последний месяц — с 23 октября по 24 ноября 2026 года — Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц (UIRD) просел по всем срокам и во всех трех валютах. Несмотря на повышение учетной ставки Нацбанком, ни один из гривневых вкладов, по итогам периода, не вышел в плюс: банки осторожно снижали доходность, хотя в середине ноября и попытались частично отыграть падение.

Что происходило с гривной

Главный разворот на рынке произошел 3 ноября, когда индекс резко опустился по всем срокам. Наиболее заметно тогда просели 3-месячные (до 13,92% годовых) и 9-месячные (до 14,79%) вклады.

Во второй половине месяца банки начали постепенно подтягивать ставки назад, в первую очередь по коротким депозитам. С 9 по 23 ноября доходность 3-месячных вкладов отыграла 0,21 п.п. и почти вернулась к октябрьскому уровню (14,13%, против 14,16% месяц назад). Также частично восстановились полугодовые (14,65%) и годовые (14,23%) депозиты.

А вот 9-месячные вклады после падения 3 ноября так и не сдвинулись с места. В итоге именно они показали самое большое снижение за месяц — минус 0,18 п.п. Впрочем, даже после такого проседания, депозиты на 9 месяцев остаются самыми доходными на рынке — 14,79% годовых.

Валютные вклады: снижение и трехнедельная пауза

В долларе и евро картина еще более спокойная, но тренд тот же — вниз. В конце октября ставки еще колебались (в частности, в евро даже фиксировался короткий всплеск 26−30 октября), однако 3 ноября индекс опустился и с тех пор фактически «замерз» — за последние три недели валютные ставки не изменились ни на сотую процента.

Доллар США: больше всего потеряли длинные вклады на 9 и 12 месяцев — оба просели на 0,11 п.п. (до 0,99% и 1,10% годовых соответственно). Депозиты на 3 месяца подешевели на 0,09 п.п. (до 0,79%), на 6 месяцев — на 0,08 п.п. (до 0,88 %).

Евро: наиболее ощутимо упала доходность 9-месячных вкладов — на 0,11 п.п. (до 0,31% годовых). Годовые депозиты потеряли 0,06 п.п. (до 0,41%), полугодовые — 0,04 п.п. (до 0,33%), а 3-месячные почти не изменились — минус 0,02 п.п. (до 0,32%).

Почему дешевели гривневые депозиты в ноябре

На первый взгляд, проседание депозитных ставок в начале ноября выглядит нелогично: еще 29 октября Нацбанк повысил учетную ставку на 0,5 п.п. — до 16,5% годовых. По классической логике, это должно было бы подтолкнуть доходность вкладов вверх.

Причина обратного движения кроется в обновленном монетарном дизайне регулятора. Еще с 7 августа 2026 года НБУ изменил правила игры на рынке трехмесячных депозитных сертификатов — главного инструмента, благодаря которому банки зарабатывали на свободной ликвидности и могли платить высокие проценты вкладчикам.

Вместо автоматического размещения по фиксированной ставке, регулятор перешел к проведению процентных тендеров с Это создало на рынке новую реальность: теперь банки вынуждены конкурировать между собой за право купить депсертификаты. Чтобы гарантированно попасть в лимит НБУ, финучреждения снижают ставки в своих заявках.

Как итог — возник парадоксальный эффект: учетная ставка растет, а фактическая доходность депсертификатов — наоборот, падает. Теряя гарантированную маржу на инструментах НБУ, банки стали более осторожными и начали резать, или сдерживать ставки по депозитам для населения.

Как изменилась доходность депсертификатов за месяц

по размещению трехмесячных депозитных сертификатов наглядно подтверждают этот тренд. В течение месяца (с середины октября по середину ноября) средневзвешенная ставка удовлетворенных заявок снизилась на 0,55 п.п., а премия (спред) к учетной ставке сжалась более чем на один процентный пункт.

Аукционы НБУ по размещению депозитных сертификатов

Дата тендера Предложение НБУ Спрос банков Средневзвешенная ставка Спред к учетной ставке 16 октября 2026 20 млрд грн - 19,15% 3,15 п.п. 30 октября 2026 10 млрд грн 25,3 млрд грн 18,90% 2,40 п.п. 13 ноября 2026 20 млрд грн 38,2 млрд грн 18,60% 2,10 п.п.

Данные НБУ

Именно это охлаждение доходности депсертификатов и объясняет поведение индекса UIRD в начале ноября: банки оперативно заложили уменьшение собственных заработков в тарифы для вкладчиков, и только во второй половине месяца начали точечно корректировать короткие гривневые ставки, реагируя на конкуренцию за клиентские деньги.

Правда, последние несколько недель ставки постепенно стали расти. «Минфин» уже писал, что за две недели доходность гривневых вкладов повысили сразу 8 крупных банков. Такая же тенденция наблюдается и среди их коллег меньшего калибра.

Как за последние 2 недели изменили депозитные ставки небольшие банки

За последние две недели небольшие банки обновили максимумы доходности гривневых вкладов сразу по трем срокам. Теперь частные клиенты могут разместить гривну под 17,55% годовых в год, под 17,45% — на 9 месяцев, и под 17,4% — на полгода. Неизменной осталась лишь максимальная ставка по 3-месячным депозитам: 17,2% годовых, которую по-прежнему предлагает Юнекс Банк. В целом условия пересмотрели лишь три финучреждения, но каждое из них повысило ставки по всем своим срочным вкладам.

Асвио Банк вырвался в лидеры рынка по годовым депозитам: доходность по ним выросла на 0,45 п.п. — до 17,55% годовых. Самую большую прибавку к ставке получили полугодовые вклады — плюс 0,65 п.п. (до 17,25% годовых). По депозитам на 3 месяца банк теперь платит 17,05% (+0,5 п.п.), а на 9 месяцев — 17,1% (+0,4 п.п.).

Альтбанк возглавил рейтинг доходности по вкладам на 6 и 9 месяцев: заработки частных клиентов на полугодовых депозитах выросли на 0,6 п.п. — до 17,4% годовых, на 9-месячных — на 0,55 п.п. — до 17,45%. Годовые вклады в нацвалюте подорожали здесь на 0,5 п.п. и теперь приносят 17,5% годовых.

Скай Банк подтянул ставки вслед за конкурентами. Наиболее заметно здесь выросла доходность 9-месячных вкладов — плюс 0,6 п.п. — до 16,5% годовых. Депозиты на 12 и 3 месяца прибавили по 0,5 п.п. и теперь дают 16,5% и 16% соответственно, а полугодовые выросли на 0,4 п.п. — до 16,2% годовых.

Какую доходность гривневых депозитов увидим в декабре

Опрошенные «Минфином» банкиры считают, что в декабре депозитные ставки продолжат расти.

«В декабре конкуренция на рынке гривневых депозитов остается высокой: в конце года банки традиционно более активно привлекают средства населения. Однако ставки будут расти неравномерно по всем срокам — скорее всего, банки будут точечно корректировать условия отдельных продуктов. Самый большой потенциал для роста у вкладов на 3−6 месяцев. По некоторым акционным программам доходность может вырасти на 0,5−1,0 п.п., по сравнению со стандартными условиями, но массового повышения на 2−3 п.п. мы не ожидаем», — говорит Владимир Москаленко, директор департамента продуктов и технологий розничного бизнеса Ощадбанка.

Умеренную активизацию депозитного рынка ожидают также в ПУМБ.

«Для банков из топ-20 Украины ориентировочная доходность гривневых вкладов может составлять 13−15% годовых на 3 месяца, 14−16% — на 6 месяцев, и 15−17% — на 12 месяцев.

Наиболее вероятное выборочное повышение ставок по вкладам сроком от 3 месяцев — в пределах до 1 процентного пункта. Именно такие сроки дают банкам возможность сформировать более прогнозируемую ресурсную базу, а клиентам — зафиксировать доходность на более длительный период", — считает Сергей Кравченко, руководитель Управления продуктов накопления ПУМБ.

В банке «Пивденный» также считают, что ставки будут расти, но довольно умеренно, а увеличение доходности, вероятно, не превысит 0,5 п.п.

Наиболее активно ставки могут пересматривать банки, которые ранее в меньшей степени реагировали на изменение монетарных условий.

«В то же время динамика ставок по разным срокам может быть неоднородной. Самый большой потенциал для повышения сохраняется в сегменте депозитов на 3−6 месяцев, который остается приоритетным для банков, учитывая возможность привлечения срочных ресурсов без фиксации повышенной стоимости фондирования на длительный период. Ставки по депозитам на 9−12 месяцев, вероятно, будут расти более сдержанно.

Ожидаем, что до конца декабря ставки по самым конкурентным депозитным предложениям будут находиться в следующих диапазонах: на 3 и 6 месяцев — 16−18% годовых; на 9 и 12 месяцев — 15,5−17,5% годовых. Также не исключаем появления в конце года отдельных акционных предложений с доходностью выше стандартных рыночных условий", — объясняет Сергей Новошицкий, директор по розничному бизнесу и дистрибуции банка «Пивденный».

По прогнозу Дмитрия Замотаева, директора департамента розничного бизнеса Глобус Банка, средние ставки по гривневым депозитам, в зависимости от срока размещения средств, будут находиться в «устойчивых» пределах 14,5−15,5% годовых.

Хотя общая тенденция повышения ставок будет сохраняться и дальше, однако существенное расхождение в доходности, которую предлагают разные банки, будет сохраняться.

«Каждое учреждение оценивает не только учетную ставку, но и собственную ликвидность, потребность в ресурсах, динамику кредитного портфеля, стоимость альтернативного фондирования и конкурентов», — уточняет Владимир Москаленко из Ощадбанка.

Среди важнейших ориентиров, определяющих депозитную политику банков, Сергей Кравченко из ПУМБ называет решение декабрьского заседания НБУ (будет обнародовано 1 декабря).

«Банки также будут учитывать инфляционные и девальвационные ожидания, собственную потребность в гривневой ликвидности, структуру срочного портфеля и конкурентную ситуацию. ПУМБ будет пересматривать условия, если совокупность этих факторов потребует ужесточения предложения для новых или пролонгированных гривневых вкладов», — говорит он.

Депозит под 18% годовых: почему в декабре это станет реально

Будут поддерживать рост доходности депозитов новогодние акции, которыми банки обещают порадовать своих клиентов в этом году.

«Декабрь традиционно является особым месяцем для сбережений. После ноябрьских распродаж постепенно будут расти расходы на рождественско-новогодние праздники, подарки и повседневные нужды. Соответственно, часть граждан могут отдавать предпочтение сохранению свободных средств на текущих счетах, откладывая решение об их размещении на депозитах.

Однако для банков это станет дополнительным стимулом сделать свои акционные «праздничные» предложения более привлекательными. Не исключено, что именно в этот период активизируются краткосрочные акции с повышенными процентами, которые будут действовать в течение ограниченного времени", — объясняет логику банкиров Дмитрий Замотаев из Глобус Банка.

Финансисты не исключают, что в декабре могут появиться депозитные предложения с доходностью до 18% годовых.

«Однако такие ставки, вероятнее всего, не станут рыночным стандартом и будут доступны в основном в рамках акционных программ отдельных банков. Учитывая достаточно высокий уровень ликвидности банковской системы и ограниченный потенциал дальнейшего повышения депозитных ставок, массового распространения таких предложений мы не ожидаем».

Чаще всего максимальная доходность будет предлагаться при выполнении определенных дополнительных условий: для новых средств, размещения средств на определенный срок или в пределах сезонных маркетинговых кампаний. В то же время получение повышенной ставки не обязательно потребует большой суммы вклада, ведь часть акционных предложений традиционно ориентирована на массового вкладчика.

Наиболее активно за средства населения, вероятно, будут конкурировать банки, у которых есть дополнительная потребность в срочном фондировании. Поэтому максимальные ставки чаще можно увидеть в средних и небольших банках", — уточняет Сергей Новошицкий из банка «Пивденный».

По словам Сергея Кравченко из ПУМБ, обычно акционная премия по стандартной ставке составляет 1−2 процентных пункта.

«Хотя конкретные параметры зависят от потребности банка в ресурсе и рыночной ситуации. Самые вероятные механики — повышенная ставка на новые средства, специальные условия за онлайн-открытие, ограниченный срок действия предложения или персональные предложения для отдельных сегментов клиентов. В ПУМБ, например, до 30 декабря 2026 также действует акционный депозит „Доходный ПЛЮС“ для новых средств: 16% годовых на 3 месяца, и 17% годовых на 6 месяцев», — добавляет он.

Однако за вкладчика банки будут соперничать не только повышенными ставками по депозитам.

«Конкуренция за вкладчика все чаще выходит за рамки простого повышения процентной ставки. Поэтому наряду с традиционными депозитными акциями банки могут предлагать кешбэки, бонусы, розыгрыши подарков, специальные условия для пользователей цифровых сервисов или комплексные предложения, сочетающие депозитные и другие банковские продукты.

Что касается Банка «Пивденный», мы также готовим новогодние акционные предложения. Старт акции запланирован уже к концу этой недели", — говорит Сергей Новошицкий.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 10.11.2026−23.11.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Доллар США

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 10.11.2026−23.11.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 10.11.2026−23.11.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться здесь