Мелкие банки режут доходность по валютным депозитам

Вслед за крупными финучреждениями ставки снижают и небольшие банки. Из 19 участников обзора за последний месяц доходность вкладов в гривне или СКВ порезали шесть финучреждений с депозитным портфелем до 2 млрд грн. О всех их предложениях по состоянию на 18 октября — читайте в свежем обзоре «Минфина».

Несмотря на начавшийся сезон снижения доходности депозитов, мелкие финучреждения продолжают удерживать довольно высокую планку их доходности.

Самые выгодные условия по гривневым депозитам на 9 месяцев предлагают:

Кристалбанк — 17,25% годовых,

Агропросперис — 17% годовых.

По срочным вкладам на 6 месяцев в нацвалюте первенство держат:

Радабанк — 17,5% годовых,

Пиреус — 17% годовых,

Кристалбанк — 17% годовых.

Самые лучшие условия по вкладам в гривне на 3 месяца:

Радабанк — 19% годовых,

Клиринговый Дом — 18% годовых,

Кристалбанк — 17,5% годовых,

Юнекс банк — 17,5% годовых.

Средние ставки по новым вкладам в гривне в сентябре остались на уровне 12,25% годовых, в СКВ — 1,15% годовых. Замедление инфляции делает банковские депозиты более выгодными. Так, в первый месяц осени потребительские цены в годовом выражении выросли на 7,1%, по сравнению с 8,6% в августе.

Отчасти и этим фактором объясняется дальнейший прирост банковских депозитов: в сентябре гривневые вклады населения увеличились на 2,5% (до 663,7 млрд грн), в валюте — на 2% (до 335,7 млрд грн).

В целом, вкладов в сентябре стало больше на 2,4% (на 22 млрд грн) — до 999,4 млрд грн.

Как банки меняли ставки

Мотор-банк порезал ставки по всем гривневым вкладам. Депозиты на 6 месяцев и 1 год «похудели» сразу на 4 п.п. Ставки на 9-месячные вклады снижены на 3 п.п., и на 1,5 п.п. — ставки по вкладам на 3 месяца. Теперь по срочным вкладам на 6−12 месяцев банк платит 13% годовых, на 3 месяца — 12,5% годовых.

Банк Глобус уменьшил доходность вкладов сроком на 3 месяца на 2,5 п.п. — до 15,5% годовых. Ставки по остальным срочным вкладам банк также снизил на 0,5 п.п., и сейчас больше всего платит по депозитам на год — 17% годовых.

Асвио банк на 1,8 п.п. снизил ставки по гривневым вкладам на 3 месяца — до 17,2% годовых, на 1,5 п.п. «похудели» ставки по вкладам на 12 месяцев — до 15,5% годовых, и на 1 п.п. — на 6 месяцев — до 16,5% годовых.

Агропросперис отнял от доходности всех гривневых вкладов по 1 п.п. Самая большая ставка осталась для вкладов на год — банк платит по ним 17,25% годовых, самая маленькая — для вкладов на 3 месяца (16,5% годовых).

Впрочем, среди участников обзора были и два банка, которые ставки в гривне повышали.

Так, РВС Банк увеличил доходность годовых гривневых вкладов на 2 п.п. — до 16,5% годовых. По 1,5 п.п. банк добавил к ставкам вкладов на 3 и 6 месяцев и платит по ним 14,5% и 15,5% годовых соответственно.

Коминвестбанк добавил 0,35 п.п. к ставкам вкладов в гривне на 12 месяцев и довел их доходность до 16,15% годовых.

Как изменились ставки в СКВ

В долларе в этот раз снизили ставки 4 банка:

Коминвестбанк срезал 0,6 п.п. с доходности вкладов на 12 месяцев и платит сейчас по ним 1,9% годовых.

срезал 0,6 п.п. с доходности вкладов на 12 месяцев и платит сейчас по ним 1,9% годовых. Агропросперис уменьшил на 0,25 п.п. доходность вкладов на 9 и 12 месяцев (до 1,75% годовых).

уменьшил на 0,25 п.п. доходность вкладов на 9 и 12 месяцев (до 1,75% годовых). РВС Банк на 0,25 п.п. стал меньше платить по вкладам на 3 месяца и на 0,6 п.п. — по вкладам на 12 месяцев (0,45% и 1,9% годовых соответственно). При этом банк добавил 0,1 п.п. к доходности долларовых вкладов на 6 месяцев. Теперь на них можно заработать 1,55% годовых.

на 0,25 п.п. стал меньше платить по вкладам на 3 месяца и на 0,6 п.п. — по вкладам на 12 месяцев (0,45% и 1,9% годовых соответственно). При этом банк добавил 0,1 п.п. к доходности долларовых вкладов на 6 месяцев. Теперь на них можно заработать 1,55% годовых. Мотор-банк — на 0,15 п.п. уменьшил проценты по вкладам на 6 месяцев, на 0,2 п.п. — на 3 месяца, и на 0,35 п.п. — на 12 месяцев. Доходность долларовых вкладов на 9 месяцев, наоборот, выросла на 0,05 п.п. После изменений ставки в долларе на 6, 9 и 12 месяцев сравнялись и достигли 0,4% годовых. Доходность вкладов на 3 месяца остается самой маленькой — 0,3% годовых.

В евро ставки снижали три банка:

РВС Банк «порезал» доходность вкладов на 3 и 12 месяцев, но повысил заработки на 6-месячных вкладах. Теперь меньше всего банк платит по вкладам в евро на 3 месяца (0,45% годовых), а больше всего — по вкладам на год (1,9% годовых).

1,9% годовых по вкладам на 12 месяцев платит Коминвестбанк после снижения ставки по ним на 0,6 п.п.

Мотор-банк снизил все ставки в евро, и больше всего — по годовым вкладам: на 0,42 п.п. — до 0,08% годовых. После всех изменений банк платит по вкладам в евро на 3 месяца 0,04% годовых, 0,05% — по вкладам на 6 и 9 месяцев.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 03.10.2023−16.10.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: на 12 мес — 366 дней

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Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 03.10.2023−16.10.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: на 12 мес — 366 дней

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 03.10.2023−16.10.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: на 12 мес — 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться тут.