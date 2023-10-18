Вслед за крупными финучреждениями ставки снижают и небольшие банки. Из 19 участников обзора за последний месяц доходность вкладов в гривне или СКВ порезали шесть финучреждений с депозитным портфелем до 2 млрд грн. О всех их предложениях по состоянию на 18 октября — читайте в свежем обзоре «Минфина».
Мелкие банки режут доходность по валютным депозитам
Несмотря на начавшийся сезон снижения доходности депозитов, мелкие финучреждения продолжают удерживать довольно высокую планку их доходности.
Самые выгодные условия по гривневым депозитам на 9 месяцев предлагают:
Кристалбанк — 17,25% годовых,
Агропросперис — 17% годовых.
По срочным вкладам на 6 месяцев в нацвалюте первенство держат:
Радабанк — 17,5% годовых,
Пиреус — 17% годовых,
Кристалбанк — 17% годовых.
Самые лучшие условия по вкладам в гривне на 3 месяца:
Радабанк — 19% годовых,
Клиринговый Дом — 18% годовых,
Кристалбанк — 17,5% годовых,
Юнекс банк — 17,5% годовых.
Средние ставки по новым вкладам в гривне в сентябре остались на уровне 12,25% годовых, в СКВ — 1,15% годовых. Замедление инфляции делает банковские депозиты более выгодными. Так, в первый месяц осени потребительские цены в годовом выражении выросли на 7,1%, по сравнению с 8,6% в августе.
Отчасти и этим фактором объясняется дальнейший прирост банковских депозитов: в сентябре гривневые вклады населения увеличились на 2,5% (до 663,7 млрд грн), в валюте — на 2% (до 335,7 млрд грн).
В целом, вкладов в сентябре стало больше на 2,4% (на 22 млрд грн) — до 999,4 млрд грн.
Как банки меняли ставки
Мотор-банк порезал ставки по всем гривневым вкладам. Депозиты на 6 месяцев и 1 год «похудели» сразу на 4 п.п. Ставки на 9-месячные вклады снижены на 3 п.п., и на 1,5 п.п. — ставки по вкладам на 3 месяца. Теперь по срочным вкладам на 6−12 месяцев банк платит 13% годовых, на 3 месяца — 12,5% годовых.
Банк Глобус уменьшил доходность вкладов сроком на 3 месяца на 2,5 п.п. — до 15,5% годовых. Ставки по остальным срочным вкладам банк также снизил на 0,5 п.п., и сейчас больше всего платит по депозитам на год — 17% годовых.
Асвио банк на 1,8 п.п. снизил ставки по гривневым вкладам на 3 месяца — до 17,2% годовых, на 1,5 п.п. «похудели» ставки по вкладам на 12 месяцев — до 15,5% годовых, и на 1 п.п. — на 6 месяцев — до 16,5% годовых.
Агропросперис отнял от доходности всех гривневых вкладов по 1 п.п. Самая большая ставка осталась для вкладов на год — банк платит по ним 17,25% годовых, самая маленькая — для вкладов на 3 месяца (16,5% годовых).
Впрочем, среди участников обзора были и два банка, которые ставки в гривне повышали.
Так, РВС Банк увеличил доходность годовых гривневых вкладов на 2 п.п. — до 16,5% годовых. По 1,5 п.п. банк добавил к ставкам вкладов на 3 и 6 месяцев и платит по ним 14,5% и 15,5% годовых соответственно.
Коминвестбанк добавил 0,35 п.п. к ставкам вкладов в гривне на 12 месяцев и довел их доходность до 16,15% годовых.
Как изменились ставки в СКВ
В долларе в этот раз снизили ставки 4 банка:
- Коминвестбанк срезал 0,6 п.п. с доходности вкладов на 12 месяцев и платит сейчас по ним 1,9% годовых.
- Агропросперис уменьшил на 0,25 п.п. доходность вкладов на 9 и 12 месяцев (до 1,75% годовых).
- РВС Банк на 0,25 п.п. стал меньше платить по вкладам на 3 месяца и на 0,6 п.п. — по вкладам на 12 месяцев (0,45% и 1,9% годовых соответственно). При этом банк добавил 0,1 п.п. к доходности долларовых вкладов на 6 месяцев. Теперь на них можно заработать 1,55% годовых.
- Мотор-банк — на 0,15 п.п. уменьшил проценты по вкладам на 6 месяцев, на 0,2 п.п. — на 3 месяца, и на 0,35 п.п. — на 12 месяцев. Доходность долларовых вкладов на 9 месяцев, наоборот, выросла на 0,05 п.п. После изменений ставки в долларе на 6, 9 и 12 месяцев сравнялись и достигли 0,4% годовых. Доходность вкладов на 3 месяца остается самой маленькой — 0,3% годовых.
В евро ставки снижали три банка:
РВС Банк «порезал» доходность вкладов на 3 и 12 месяцев, но повысил заработки на 6-месячных вкладах. Теперь меньше всего банк платит по вкладам в евро на 3 месяца (0,45% годовых), а больше всего — по вкладам на год (1,9% годовых).
1,9% годовых по вкладам на 12 месяцев платит Коминвестбанк после снижения ставки по ним на 0,6 п.п.
Мотор-банк снизил все ставки в евро, и больше всего — по годовым вкладам: на 0,42 п.п. — до 0,08% годовых. После всех изменений банк платит по вкладам в евро на 3 месяца 0,04% годовых, 0,05% — по вкладам на 6 и 9 месяцев.
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Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Кристалбанк*
|17,25%
|-
|17,25%
|-
|17,00%
|-
|17,50%
|-
|5,00%
|-
|Агропросперис
|17,25%
|1,00%
|17,00%
|1,00%
|16,75%
|1,00%
|16,50%
|1,00%
|-
|-
|Глобус
|17,00%
|0,50%
|16,50%
|0,50%
|16,00%
|0,50%
|15,50%
|2,50%
|-
|-
|16,50%
|-
|16,50%
|-
|16,50%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|РВС Банк
|16,50%
|2,00%
|-
|-
|15,50%
|1,50%
|14,50%
|1,50%
|6,00%
|-
|Украинский капитал*
|16,50%
|-
|16,50%
|-
|16,50%
|-
|15,50%
|-
|0,50%
|-
|Коминвестбанк
|16,15%
|0,35%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|16,00%
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Поликомбанк
|15,90%
|-
|15,40%
|-
|14,60%
|-
|7,20%
|-
|-
|-
|Асвио банк
|15,50%
|1,50%
|-
|-
|16,50%
|1,00%
|17,20%
|1,80%
|-
|-
|Юнекс банк
|15,50%
|-
|14,75%
|-
|14,75%
|-
|17,50%
|-
|-
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|14,75%
|-
|14,50%
|-
|0,25%
|-
|Радабанк
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|17,50%
|-
|19,00%
|-
|-
|-
|Пиреус
|15,00%
|-
|-
|-
|17,00%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|14,13%
|-
|15,40%
|-
|15,00%
|-
|18,00%
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|13,00%
|4,00%
|13,00%
|3,00%
|13,00%
|4,00%
|12,50%
|1,50%
|-
|-
|Грант
|12,00%
|-
|-
|-
|10,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|15,25%
|-
|15,50%
|-
|12,00%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|16,50%
|-
|16,00%
|-
|6,00%
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 03.10.2023−16.10.2023.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: на 12 мес — 366 дней
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Доллар США
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Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|3,25%
|-
|3,00%
|-
|3,00%
|-
|2,50%
|-
|0,02%
|-
|Кристалбанк*
|3,00%
|-
|-
|-
|2,40%
|-
|2,15%
|-
|0,05%
|-
|Юнекс банк
|3,00%
|-
|2,75%
|-
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Глобус
|2,50%
|-
|1,50%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Асвио банк
|2,25%
|0,75%
|-
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Радабанк
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Коминвестбанк
|1,90%
|0,60%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|РВС Банк
|1,90%
|0,60%
|-
|-
|1,55%
|0,10%
|0,45%
|0,25%
|0,15%
|-
|Агропросперис
|1,75%
|0,25%
|1,75%
|0,25%
|1,50%
|0,25%
|0,30%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|1,63%
|-
|1,80%
|-
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|-
|-
|Поликомбанк
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|Пиреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Мотор-Банк
|0,40%
|0,35%
|0,40%
|0,05%
|0,40%
|0,15%
|0,30%
|0,20%
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|0,05%
|-
|-
|-
|0,05%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|1,45%
|-
|1,40%
|-
|0,35%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,10%
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 03.10.2023−16.10.2023.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: на 12 мес — 366 дней
Евро
Максимальные ставки по вкладам в евро
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,25%
|-
|0,01%
|-
|Глобус
|2,00%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Коминвестбанк
|1,90%
|0,60%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|РВС Банк
|1,90%
|0,60%
|-
|-
|1,55%
|0,10%
|0,45%
|0,25%
|0,15%
|-
|Кристалбанк*
|1,80%
|-
|-
|-
|1,40%
|-
|0,80%
|-
|0,05%
|-
|Поликомбанк
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Радабанк
|1,30%
|-
|1,30%
|-
|1,40%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|Пиреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|0,95%
|-
|1,20%
|-
|0,95%
|-
|0,55%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Агропросперис
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|0,05%
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,08%
|0,42%
|0,05%
|0,20%
|0,05%
|0,30%
|0,04%
|0,21%
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|0,01%
|-
|Асвио банк
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 03.10.2023−16.10.2023.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: на 12 мес — 366 дней
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