Елена Ищенко: До конца года курс доллара может составить 39 грн/$

После ряда валютных послаблений НБУ решился на более радикальные шаги. С 3 октября отечественный валютный рынок живет в режиме «гибкого контролируемого курсообразования». О том, как это отразится на курсе гривны сейчас и в ближайшей перспективе, «Минфин» беседовал с Еленой Ищенко, директором Департамента межбанковского бизнеса « RwS bank ».

О валютных ограничениях и их влиянии на курс

Введение валютных ограничений после начала войны было вынужденной мерой, которая не допустила шоковых ситуаций. Как менялись объемы и котировки пары гривна/доллар в межбанковской валютной торговле?

До введения военного положения объем торговли валютой на межбанковском рынке в среднем составлял $500−700 млн в день. Но после того, как НБУ ввел валютные ограничения, зафиксировал курс, ежедневный объем торгов колебался в пределах $100−300 млн. То есть с начала войны объем покупки-продажи валюты на межбанковском ринке сократился более чем в два раза.

Тут справедливо учесть, что с начала войны в объеме торгов отсутствует спекулятивная составляющая — банки не занимались арбитражем, а торговали по фиксированному курсу, выполняя заявки клиентов. Однако, такое падение объемов — это, прежде всего, экономическая составляющая.

Как менялась ситуация в этом году?

До последних дней ярко выраженной динамики смены трендов не было. Возьмем, например, 2022 год: объем торгов 19 июля — $205,02 млн, 22 сентября — $195 млн, 23 сентября — $169 млн, 26 сентября — $268 млн.

Напомню, что за период военного положения НБУ лишь единожды менял фиксированный курс — 21 июля 2022 года.

В 2023 году: 20 сентября — $270 млн, 21 сентября — $165 млн. То есть порядок цифр не сильно отличался.

Основное отличие довоенного и военного периода в том, что объем продажи валюты на межбанковском рынке банками существенно меньше, чем объем интервенций НБУ. Например, в августе этого года банки продали $850 млн, НБУ — $2 368,8 млн.

В августе 2022 года: банки — $1 331,8 млн, НБУ — $1 641,4 млн. Сентябрь 2022 года: банки — $975 млн, НБУ — $2 792,1 млн. То есть НБУ закрывает основной объем спроса на валюту. Что касается довоенного периода, объем интервенций НБУ, в основном, был связан с выкупом излишков валюты. Теперь излишков валюты нет, наоборот, сохраняется дефицит, который НБУ покрывает из своих резервов.

Проблема ведь не только в перекосах внешнеэкономической торговли и значительном превышении импорта над экспортом. Как сильно на безналичный рынок влиял спрос со стороны населения, особенно, если учесть схемы, появившиеся на фоне разницы между наличным и безналичным курсами?

С начала войны наличный рынок был полностью отрезан от межбанковского, не подкреплялся валютой, что было абсолютно понятно на том этапе. Но наличие дефицита, ограничений, запретов — это всегда шоковые скачки курса, высокая волатильность — как раз то, что мы наблюдали в начале войны.

Поэтому имел место тот же «карточный» туризм, когда за границей снимали наличные, которые потом продавали в Украине. Какую долю рынка занимали такие операции — такой статистики у меня нет. Но как только ослабли ограничения на покупку валюты в Украине (Нацбанк разрешил покупать физическим лицам валюту на депозиты, а банкам — увеличить лимит продажи валюты через кассы за счет выкупленной безналичной валюты у физических лиц), «карточный» туризм исчерпал себя.

Как ситуация на межбанке менялась с началом валютных смягчений, в том числе после того, как у населения появилась возможность безналичных покупок доллара?

В начале войны люди не понимали, смогут ли они купить валюту, был хаос и ажиотаж. Сейчас есть понятные, доступные механизмы на рынке для населения. Те, у кого есть потребность в валюте, знают, что они могут в банке купить доллары или евро, причем не только с обязательным размещением их на депозит на 3 месяца. Теперь появилась возможность покупать валюту и на текущие счета до 50 тыс. грн в месяц.

Это, безусловно, стабилизирующий фактор для наличного курса. Более того, депозиты и текущие счета для населения увеличили приток наличной валюты на рынок, что было продолжительное время фактором снижения наличного курса.

При покупке валюты на депозит или текущий счет курс более лояльный, чем в обменных пунктах.

Рост наличного курса с началом осени был обусловлен, прежде всего, ожиданиями изменений на межбанковском рынке, а именно, возвратом НБУ к плавающему курсообразованию. Но мы видим, что высокой волатильности, каких-то сумасшедших скачков курса уже нет.

Ожидает ли банковское сообщество в ближайшее время новое повышение лимита на покупку инвалюты на текущие счета?

Продолжая либерализацию валютного рынка, борьбу за единый курс, за минимизацию волатильности, логично было бы поднять лимит до 100 тыс. грн.

В какой перспективе?

Не исключаю, что такое может произойти уже на следующем заседании Нацбанка, но также будет зависеть от курса наличного рынка.

Какие вопросы это позволит решить?

Увеличение лимита будет стимулировать дальнейший переток спроса на валюту с наличного рынка на безналичный, уменьшать маржу между наличным и безналичным курсами валют.

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О ситуации с «белыми» и «синими» долларами

Почему банки продолжают выдавать клиентам «некрасивые» доллары?

На сегодняшний день нет проблемы с завозом качественной наличности в страну.

То есть ситуация с «белым» и «синим» долларом, которая была летом, не повторится?

В банках есть доллар и старого, и нового образца. Ситуация, которая имела место в начале лета, была спровоцирована ложными слухами, что доллары старого образца будут выводить из обращения. Кто стоит за этим и зачем это было нужно — вопрос не к нам.

Но клиенты — физические лица повально кинулись в банки менять старую купюру на новую. Для банков такой обмен, конечно, затратен, потому что эмиссионный доллар заводится в страну извне и это имеет свою расходную стоимость. То есть подкрепить кассу эмиссионным долларам дороже, чем купить банкноты старого образца на рынке или принять у населения.

Но теперь клиенты массово жалуются, что в кассах банков им выдают «некрасивые» доллары…

Нацбанк запретил банкам отказывать клиентам в приеме валюты старого образца на депозиты, текущие счета, по валютообмену. Клиенты стремились избавиться от этих купюр, размещая их на депозиты или счета на два-три дня. Поскольку банки собрали большой объем валюты старого образца, они ее и выдают. Ведь, если у нас значительный запас ликвидности в кассе, мы не будем подкреплять ее, мы будем выдавать то, что есть. НБУ четко объяснил рынку, что данные купюры не будут выводиться из обращения.

О новых правилах работы валютного рынка

Вернемся к межбанковскому рынку. Вы сказали, что после введения новых правил работы валютного рынка тренд изменился. Что такое режим управляемой гибкости обменного курса, как изменения отразились на курсе и объёмах торговли?

Рынок давно ожидал, что НБУ отпустит курс, сделает его плавающим. На возврате к рыночному курсообразованию настаивали также наши иностранные партнеры. Но, что такое рыночное курсообразование? — Это баланс между спросом и предложением. Если учесть, что основной продавец валюты на межбанковском рынке Нацбанк и его объем интервенций превышает продажу всеми банками, то отпускать курс в свободное плаванье довоенного образца рано.

С 3 октября НБУ больше не устанавливает фиксированный курс, официальный курс теперь определяется на основе операций на межбанковском рынке, однако, Национальный банк ежедневно присутствует на рынке с интервенциями, что на данном этапе не позволяет межбанковскому курсу развить волатильность. За первые два дня после изменения курсообразования НБУ продал валюты в объеме, сопоставимом с продажей за неделю, что свидетельствует об ожиданиях роста курса валюты на рынке.

Курс будет расти?

Ожидаю повышения курса. Во-первых, в бюджете заложен курс значительно выше. Бюджет финансируется в том числе за счет помощи от наших международных партнеров, которая приходит к нам в валюте. Расходная часть бюджета составлена в гривне. Соответственно, по какому курсу продается эта валюта, такой гривневый эквивалент мы получаем.

Обратной стороной медали будет изменение тренда показателей инфляции и, соответственно, оснований для дальнейшего снижения учетной ставки. НБУ в эти дни демонстрирует намерение не допустить значительной волатильности курса на межбанковском рынке в краткосрочном периоде. Вероятнее всего, девальвация гривны на межбанковском рынке будет контролируемой и плавной.

При дальнейшем увеличении лимитов покупки валюты для населения на текущие счета сохранится тренд сужения маржи между наличным и безналичным курсом.

До какого уровня возможно повышение курса доллара, и когда его ожидать — в этом или уже в следующем году?

Думаю, до 39 грн/$ к концу года возможно. Скорее всего, уже после снижения учетной ставки.

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О ключевой ставке НБУ, доходности депозитов и ОВГЗ

Сколько раз Нацбанк, по вашему мнению, может снижать свою учетную ставку до конца 2023 года и до каких значений?

Очевидно, что Нацбанк и Минфин хотят удешевить заимствования: финансирование бюджета за счет ОВГЗ, проценты по депозитным сертификатам. Поэтому мы ожидаем, что до конца года будет еще одно снижение учетной ставки, возможно, до 18%.

Как будет себя вести учетная ставка в следующем году?

Очень сложно что-либо прогнозировать. Все будет зависеть от ситуации на фронте. Если она для нас улучшится, ставка однозначно будет снижаться.

Как изменение ставки может сказаться на валютном и других финансовых рынках?

На сегодняшний день при учетной ставке 20% доходность депозитных сертификатов НБУ, в которые мы размещаем средства, составляет 16%. Если учетную ставку регулятор действительно снизит до 18%, то можно предположить, что доходность депозитных сертификатов снизится до 14%. Также мы ожидаем, что со снижением учетной ставки будет падать и доходность ОВГЗ. К примеру, ставка по краткосрочным ОВГЗ на сегодня 17,6%. При снижении учётной ставки до 18%, доходность ОВГЗ будет стремиться к 15−16%.

Однозначно на изменения учетной ставки реагируют банковские депозиты и кредиты. Снижается учетная ставка — уменьшаются ставки и по этим продуктам.

Как с начала года изменился общий спрос на ОВГЗ?

Большим спросом пользуются более короткие облигации срочностью 1−1,5 года (за исключением бенчмарк). В начале войны банки столкнулись с запретом торговли ценными бумагами на вторичном рынке. ОВГЗ с короткими сроками погашения обеспечили банкам возврат ликвидных средств, возможность погасить кредиты рефинансирования НБУ после повышения учетной ставки.

Во многих банках были кредиты рефинансирования — это средства, привлеченные у НБУ. Зачастую они были размещены в ОВГЗ.

Но при повышении учетной ставки в прошлом году с 10% до 25% банки получили очень дорогой ресурс. Возник вопрос о быстром его погашении. Те, у кого в портфелях были короткие бумаги, смогли справиться с этой задачей быстрее. Для банков, активы которых составляли долгосрочные ОВГЗ, ситуация стала критической, вплоть до банкротства.

Поэтому через опыт войны, стресс в отношении к долгосрочным ОВГЗ остался.

Как этот период прошел «RwS bank»?

«RwS bank» изначально выбрал правильную стратегию, у нас были вложения в краткосрочные ОВГЗ. Их погашение позволило нам вернуть досрочно рефинансирование и справиться с ситуацией. Но это был вызов. Повышение стоимости ресурсов Центробанков при повышении учетной ставки — это общепринятая мировая практика, но мало примеров, когда ставка повышается на 15% годовых, поэтому каждый месяц был вызовом для финансовых показателей банков.

Почему тема рефинансирования так активно обсуждалась и было много негатива в сторону банков?

Потому что было много спекуляций на эту тему, и недобросовестной конкуренции. На самом деле, в ковид нерезиденты начали активно выходить из наших ОВГЗ, в результате чего их доходность на вторичном рынке превысила ставки на первичном. Соответственно, первичный рынок был недофинансирован.

НБУ сделал кредиты рефинасирования более доступными всему рынку. Фактически, вложения в ОВГЗ перераспределились между госбанками и коммерческими банками. Потому и сложилась такая ситуация, что на начало войны у банков было много кредитов.

Кроме банков, кто еще активно вкладывается в ОВГЗ?

Нерезиденты начали выходить из наших ОВГЗ еще во время пандемии коронавируса и активно продолжили это делать перед войной. У нерезидентов есть четкие критерии рискованности: риски увеличились — продавай, выходи, и наоборот.

Кроме того, существует запрет на выведение средств от ОВГЗ для нерезидентов: сначала разрешалась репатриация только процентного дохода, полученного от ОВГЗ после 1 апреля 2023 года. Только проценты, без суммы погашения самих бумаг. Однако, это правило действовало недолго, очередное ограничение в правах иностранных покупателей ЦБ вступило в силу с 22 мая 2023 года, и позволяет иностранцам возвращать проценты от ОВГЗ только, если они владели этими бумагами не менее 90 календарных дней. Если срок меньше, их придется оставить в Украине. Это обстоятельство сдерживает нерезидентов от дальнейших вложений.

Нерезиденты будут снова вкладываться в наши ОВГЗ, но только когда критерии риска будут приемлемы для них. Сейчас их доля очень небольшая: если до войны она составляла 74 млрд грн, то на сегодняшний день — 48 млрд грн. При этом общий объем вложений в ОВГЗ до войны был 1 015 млрд грн, а сегодня — 1 485 млрд грн. То есть доля нерезидентов, в общей сложности, сейчас составляет 3,3%.

Все же, как видим, общий объем вложений в ОВГЗ увеличился на 470 млрд грн. В частности, этому поспособствовали физлица. Если до войны их доля на рынке составляла 25 млрд грн, то сейчас — 49 млрд грн. Большую роль, конечно, сыграл фактор патриотизма.

Как дальше будет развиваться динамика — посмотрим, но население, которое освоило этот инструмент, уже не боится его, люди получают погашение и вкладываются снова. Кроме того, подкупает также отсутствие налога с дохода от вложения в ОВГЗ.

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Как «RwS bank» решает проблему кредитования бизнеса

Ваш банк сделал ставку на работу с корпоративными клиентами. Почему?

В условиях жесткой конкуренции на рынке решающую роль в успешной работе сыграло установление стабильных отношений с корпоративными клиентами.

Мы хорошо изучили потребности и нюансы конкретных отраслей, которые представляют наши клиенты. А потому готовы порекомендовать самый лучший формат работы, проконсультировать. Кроме того, наши корпоративные клиенты работают с персональными менеджерами, которые комплексно помогают бизнесу. Также есть возможность проводить операции в режиме реального времени на реальных финансовых рынках.

Какие направления развиваются более активно в последнее время?

Мы сделали акцент на нескольких направлениях. Во-первых, это расчетно-кассовое обслуживание с акцентом на потребности клиентов, которые ведут внешнеэкономическую деятельность. В частности, банк предоставляет услугу валютного помощника и прямой валютный дилинг.

Во-вторых, кроме стандартных банковских гарантий, мы готовы предоставлять услугу авалирования векселей (налоговый вексель).

Документарные операции пользовались спросом и раньше, сегодня тем более. Гарантии при получении финансирования, заключении контрактов, еще более актуальны в условиях войны.

Авалирование налоговых векселей, прежде всего, интересно фармацевтическим предприятиям.

Также в кредитную линейку, кроме стандартного бланкового и залогового финансирования для юрлиц, мы ввели кредит под залог ОВГЗ, который особо актуален в наше время. Что немаловажно, после снижения учетной ставки НБУ мы также снизили ставки кредитования бизнеса.

Вопрос обеспечения для предприятий и банков сейчас особенно актуален…

Именно поэтому мы также делаем упор на развитие такого сервиса. С 6 октября «RwS bank» участвует в пилотном проекте Украинской универсальной биржи: мы предоставляем банковские гарантии компаниям, которые участвуют в торгах. Это предприятия деревообрабатывающей промышленности.

С этой целью начата работа по внедрению возможности использования альтернативных видов гарантийного обеспечения, что будет способствовать высвобождению оборотных средств участников торгов.

Тем не менее, из-за войны активность бизнеса снизилась. Как это отразилось на объемах операций в вашем банке?

Мы фактически не потеряли клиентов и активно прирастаем. Что касается форексных заявок, мы приросли приблизительно на 30%. Сферы разные — продукты питания, оборонка, волонтеры, фонды.

Мы сравнительно небольшой банк и можем позволить себе напрямую общаться с каждым клиентом, сразу давать обратную связь, оперативно отвечать на их вопросы и максимально закрывать их потребности.