Депозит на день: стоит ли вкладываться в короткие депозиты, и кому есть смысл это делать

Люди все чаще оставляют свободные денежные средства на текущих счетах и сокращают вложения в срочные депозиты. Увеличение объемов так называемых «горячих денег» — неприятная тенденция для банкиров, которые нашли решение этой проблемы — ультракороткие депозиты. Какие условия предлагают банки для тех, кто не готов терять контроль над своими деньгами на месяцы, разбирался «Минфин».

Депозиты продолжают терять популярность

Первые три месяца этого года срочность фондирования немного снижалась, то есть сокращался объем денег, размещенных на срочных депозитах, и рос — на текущих счетах. Эта тенденция фиксировалась уже второй квартал подряд и, по ожиданиям банков, продлится в последующие 12 месяцев. При этом размер процентной ставки не играет важную роль. Об этом свидетельствуют данные Опроса НБУ о банковском фондировании за ІІ квартал 2024 года.

В то же время население не намерено забирать деньги из банков: данные исследования за 2023 год, которое презентовал Фонд гарантирования вкладов, показывают, что 60% украинцев держат деньги в банках.

При этом только 7% украинцев пользуются такой услугой как депозиты.

В то же время исследование показывает, что в 2024 году держать деньги на банковском счету и/или карте готовятся 79% украинцев, а на депозитах — 9%.

Логика населения вполне понятна: в условиях войны и неопределенности люди хотят иметь постоянный доступ к своим деньгам.

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Почему не все банки предлагают ультракороткие депозиты

В то же время для банков такое поведение вкладчиков очень невыгодно, поскольку любое обострение ситуации может спровоцировать массовый отток «горячих» денег.

Для тех, у кого есть карточные накопления, хорошей альтернативой могут стать ультракороткие депозиты. Но далеко не все банки готовы предлагать их своим клиентам.

«Текущий тренд ситуации на депозитном рынке побуждает банки переориентироваться на кредитование экономики, что предполагает наличие относительно длинных ресурсов. АО „КБ ГЛОБУС“ еще с конца прошлого года выставило приоритеты в сторону развития кредитных программ, и, соответственно, в банке вообще отпала потребность в подобных ультракоротких депозитах», — говорит директор департамента розничного бизнеса банка Глобус Дмитрий Замотаев.

У банков есть и другие причины отказываться от ультракоротких депозитов. Во-первых, под такие депозиты финансисты должны формировать повышенные резервы — такие же, как и под средства на текущих счетах, — 20% от привлеченных объемов.

Во-вторых, это ограничивает возможность банков вкладывать деньги в трехмесячные сертификаты НБУ, поскольку регулятор привязал такую возможность к объемам средств, привлеченных на долгосрочные депозиты (от 3 месяцев). При этом именно трехмесячные депсертификаты Нацбанка остаются одним из основных источников заработка финансистов. Так, на последнем аукционе 19 апреля эти сертификаты размещались по ставке 17,5% годовых.

Например, в Европромбанке отказ от ультракоротких депозитов «Минфину» объяснили следующим образом: «Из просчета доходности пассивов больше ориентируемся на долгосрочные вклады (или же не менее 1 месяца) — это позволило более эффективно использовать и планировать деятельность. Вообще ультракороткие депозиты — это, собственно, инструмент (для большего ассортимента вкладов) только для привлечения клиента, но особой доходности для банка он не демонстрирует», — говорят в банке.

Ультракороткие вклады хранят в своей депозитной линейке не только банки, которые хотят привлечь новых клиентов, но и желающие предоставить своим вкладчикам большие возможности в распоряжении своими средствами.

«Объем ультракоротких депозитов меньше, по сравнению с другими видами депозитов, и они занимают незначительную долю в портфеле РАДАБАНКа. Однако такие депозиты являются важной составляющей портфеля продуктов и услуг банка, и вся линейка депозитов разработана таким образом, чтобы удовлетворить различные финансовые потребности клиентов, включая тех, кто ищет краткосрочные вложения», — говорит начальник департамента розничного бизнеса РАДАБАНКа Галина Гаркуша, и добавляет, что в течение года изменения в этом сегменте колебались в пределах 1%.

Хотя банкиры уверяют, что объем ультракоротких вложений остается незначительным.

«Короткие срочные вклады в портфеле банка занимают менее 1%, большей популярностью пользуются депозиты от 3 месяцев с привлекательными условиями доходности. По сравнению с прошлым годом, доля коротких вкладов несколько снизилась, но в 2023 году она не превышала 2%», — говорит Екатерина Мелеш, директор по розничному бизнесу Банка Кредит Днепр.

В Таскомбанке предлагают как ультракороткие вклады на 7 дней, так и на 1 мес. Причем доля таких вкладов составляет 16% и за год почти не изменилась. Однако, по мнению представителей банка, такими вкладами клиенты не пользуются долго. Определяются и открывают депозиты на долгий срок".

«По нашему мнению, более выгодно для клиента оформление вклада на длительный срок размещения, где ставка фиксируется на весь срок», — добавили в банке.

РВС банк привлекает вклады сроком от 2 дней (так называемая депозитная линия, или депозит до востребования). «Однако наши клиенты такие вклады открывают редко. Обычно предложение по ставкам по таким депозитам меньше, поэтому клиенты предпочитают более долгосрочные вклады — от 1 месяца до 3-х лет», — говорит менеджер по управлению проектами РВС банка Антон Гаврильчук.

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Что предлагают банки

Предложений на рынке достаточно. Так, например, возможность вложить деньги на месяц предлагают 39 банков. Как всегда, количество дней может варьироваться, некоторые банки не уточняют количество дней, указывая, что вклад есть на 1 мес. Другие, наоборот, добавляют детали. Разброс по срокам — от 15 до 36 дней, по процентам — между 2,5% годовых до 16% годовых, по суммам вкладов — от 2 грн до 10 млн грн.

Есть и ультракороткие вклады — от 3 дней до 2 недель. Ставки здесь колеблются между минимальными 0,2% до 11,5% годовых, а суммы — от 100 грн до 500 тыс. Такие вклады предлагают 17 банков.

Для вкладчиков от 100 тыс. грн интересные условия предлагает Европромбанк. Банк предлагает два вида вкладов: «Классика» и «Максимум», по которым можно получить 8,25−8,5% годовых по вкладу на 1 мес. (+2 дня) при автоматической пролонгации. Единственная разница — вклад «Классика» предполагает пополнение, «Максимум» — нет.

Что касается сумм от 250 тыс. грн до 500 тыс. грн и выше, то самый лучший вариант у Международного инвестиционного банка по вкладу «Доходный +» с пролонгацией. Здесь можно заработать 16% годовых на вкладе сроком на 1 месяц (31 день), допускается две автопролонгации.

Самую высокую доходность — 10% годовых — для вкладчиков от 2 до 10 млн грн и выше предлагает Банк Львов с депозитом «Срочный» на 1 мес. (32 дня). Такую ставку могут получить пенсионеры, которые открывают или пролонгируют вклад от 2 млн грн в отделении банка.

Привлекательные ставки по коротким депозитам можно получить не только держателям больших сумм. Тот же МИБ платит 14% годовых по вкладу на 1 месяц (30 дней) по депозиту «Классический» при размещении от 1 тыс. грн. Столько можно заработать при повторном размещении средств на этом депозите. Банк также добавляет 0,5% годовых к ставке при размещении длинного вклада (от 367 дней). Чуть меньше — 13,5% годовых можно заработать в этом же банке на депозите «Срочный» с пролонгацией (30 дней и 2 пролонгации) без особых условий.

12% годовых можно получить в банках Асвио (вклад «Накопительный») и izibank (вклад «izi-депозит»). Оба вклада рассчитаны на 1 месяц.

Для сумм от 1 тыс. грн хорошие предложения есть также в РАДАБАНКе. Большинство из них касаются вкладов на 1 мес. с доходностью от 10,0% до 11,0% годовых. Так, по депозиту «Максимальный» банк отталкивается от «базы» в 10,0% и прибавляет проценты по линейке программы лояльности. Так, например, +0,25% можно получить просто за автопролонгацию. 10,5% получит пенсионер при открытии/автопролонгации вклада, 11,0% годовых — если клиент откроет и пролонгирует вклад в приложении банка.

По такому принципу работает и начисление процентов по вкладу «Выгодный», единственная разница — в периодичности выплаты процентов. По вкладу «Максимальный» она проводится ежемесячно, по «Выгодному» — в конце срока (36 дней).

Такие же проценты — 11,5% годовых — банк предлагает по вкладам на 7 дней (вклад «Недельный»). Здесь также действует программа лояльности: при каждой последующей пролонгации к ставке прибавляется 0,2% годовых, а самих пролонгаций предусмотрено 52.

Самое близкое по уровню ставок предложение по вкладам на неделю есть у Авангарда банка по вкладу «Инвестиционный» (11% годовых). Но сумма вклада здесь больше — 50 тыс. грн. Для такой суммы банк также предлагает вклад на 7 дней «Срочный» под 10,5% годовых. Такую же ставку, но под 2,5 тыс. грн на 7 дней можно получить в Кредит Европа Банке, а под 1 тыс. грн — в Кристалбанке по депозиту «Кристальная семерка».

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Кому интересны депозиты на день

Впрочем, формат, когда банк может выставлять более низкие проценты, но дает бонусы, может быть интересен части клиентов, считают банкиры.

«По нашему мнению, такой формат более выгоден для клиентов, поскольку клиентам спокойнее вложить деньги на короткий срок с возможностью забрать средства в любой момент, учитывая нестабильную ситуацию в стране», — говорит директор департамента розничных клиентов Кредобанка Александр Супрунович.

Такого же мнения придерживаются и в Укргазбанке, указывая, что такими короткими вкладами клиенты обычно пользуются, чтобы была возможность «воспользоваться собственными средствами в кратчайшей перспективе».

В Кристалбанке говорят, что такие вклады являются удобным инструментом в управлении собственными сбережениями, поскольку клиенты имеют право по окончании каждого расчетного периода забрать деньги.

«Такие депозиты выгодны клиентам, которые точно не знают, через какой период времени им понадобятся средства. Например, если клиент планирует покупку, но не знает точную дату, когда потребуются средства. Такой депозит позволяет вернуть средства именно тогда, когда будет необходимо. Значит, он размещает депозит на короткий срок и получает проценты — деньги работают и надежно защищены. Также ультракороткие депозиты выгодны тем, кто хочет зарабатывать на своих сбережениях, но не хочет ограничивать себя на долгий срок», — говорит Галина Гаркуша из РАДАБАНКа.

«Здесь у каждого личное видение. Некоторым важно держать все на контроле, иметь доступ к средствам 24/7, а некоторые хотят максимальную ставку и получать больший доход», — добавляет она.

«Все зависит от потребности клиента, формат „коротких вкладов“ может подойти тем, кто ценит гибкость и доступность собственных средств. В основном вкладчики ориентируются на определенные сделки, которые требуют открытия таких депозитов. Это хорошая возможность получить дополнительный доход за короткое время. Когда, например, у вас есть временно свободные средства», — считает Антон Гаврильчук из РВС Банка.

Форматом ультракоротких вкладов, пусть и под небольшие проценты, не гнушаются и крупные госбанки, такие как Сенс и Укргазбанк. Сенс предлагает самые короткие вклады на рынке — на 3 дня под 7% годовых (вклад «Быстрый»), а Укргазбанк — под 2% годовых в неделю (вклад «Прибыльная 7-ка»).

«Депозитные вклады сроком на 7 дней составляют 1% от общего депозитного портфеля в гривне, в дол. США — ~7% от общего портфеля вкладов в дол. США. Доля таких депозитов в течение года изменилась незначительно. В марте 2023 года доля таких депозитов в гривне составляла 1,7% (т.е. на 0,7% больше, чем в марте 2024 года), в дол. США — 5% (то есть на 2% меньше, чем в марте 2024 года)», — рассказали «Минфину» в Укргазбанке.

На что следует обратить внимание

В Укргазбанке соглашаются, что ставки по таким депозитам обычно невысокие, но, кроме различных программ лояльности, обращают внимание на то, что условия депозита предусматривают автоматическое продление срока. «При этом ставка по этому вкладу при его автопролонгации устанавливается в размере, который будет действовать в банке на дату продления», — добавили в банке.

В Кристалбанке обратили внимание на возможность автопролонгации вклада, аргументируя, что это может быть удобно для ряда клиентов, поскольку не нужно посещать отделение банка и заключать дополнительные соглашения к договору.

На возможность пролонгации вклада советует обращать внимание Александр Супрунович из Кредобанка. Другие важные опции, по его мнению, — надежность банка, а также возможность досрочного завершения депозита.

«При оформлении как краткосрочного депозита, так и любого другого вклада целесообразно обращать внимание на такие параметры, как условия автопролонгации, размер процентной ставки, в том числе в случае автоматического продления срока, условия и сроки возврата депозита», — подчеркивают в Укргазбанке.

В Европромбанке советуют прежде всего обратить внимание на возможность автоматической пролонгации без визита в банк и при наличии дополнительных бонусов в случае продления срока действия.

«Мы понимаем, что основная потребность клиентов — получить как можно большую выгоду. Поэтому основная рекомендация — обратить внимание на специальные предложения на рынке. Это могут быть дополнительные бонусы или особые условия. А также на процесс оформления депозитов — обязательный ли визит в отделение или доступно открытие онлайн», — советует Антон Гаврильчук из РВС банка.

Галина Гаркуша из РАДАБАНКа также обращает внимание на решения для сбережения средств и получения дополнительной прибыли. В РАДАБАНКе, по ее словам, есть возможность к платежным картам открыть дополнительный накопительный счет Radabox. «В любое время, частично или полностью, с этого счета клиент может перечислить средства на основной счет, что очень удобно», — говорит она.

«Во-первых, нужно рассчитать, сколько средств вы готовы оставить на депозите и на какой срок. Также нужно убедиться, что вы знаете условия пролонгации и как вы можете отказаться от нее, если нужно, ведь некоторые ультракороткие депозиты могут автоматически продлеваться на новый период, если клиент не забрал свои деньги по истечении срока.

Еще я бы посоветовала рассмотреть возможность открытия нескольких ультракоротких депозитов на разные суммы, сроки и валюты. Это позволит корректировать дополнительный доход, фиксируя разные ставки, и иметь доступ к средствам, которые возвращаются с разной периодичностью", — советует Галина Гаркуша.

Что касается скорости оформления таких депозитов, то большинство опрошенных нами банков указали, что процедурно процесс оформления коротких и ультракоротких вкладов не отличается от других.

Среди банков, указавших на то, что у них есть сокращенная процедура для оформления таких вкладов, было всего три. В частности, через приложения в Таскомбанке, в Кредит Днепр и РАДАБАНКе такие вклады можно открыть всего за несколько минут.