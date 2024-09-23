Заморозка соцстандартов и увеличение расходов на власть: каким будет бюджет-2025

14 сентября Кабинет Министров представил проект бюджета на 2025 год. Он основывается на консервативных экономических ожиданиях, отражающих сложную ситуацию в стране. В первую очередь документ направлен на выживание в условиях, когда военные расходы составляют львиную долю расходов. Основные параметры главной финансовой сметы страны для «Минфина» разобрал Дмитрий Алексеенко, вице-президент ICC Ukraine.

В частности, это отражено в макроэкономических прогнозах. Рост реального ВВП ожидается на уровне всего 2,7%, что является более низким показателем, по сравнению с прогнозируемым ростом на 3,5% в 2024 году. Индекс потребительских цен прогнозируется на уровне 9,5% — показатель далек от целей НБУ в 5%. Среднемесячная заработная плата, по прогнозам, вырастет с 20 581 грн до 24 389 грн, то есть на 18,5%. Уровень безработицы ожидается на уровне 17,7%, что является незначительным улучшением, по сравнению с 18,2% в 2024 году.

Дефицит бюджета на 2025 год должен составить 19,6% ВВП, что является незначительным улучшением, по сравнению с 21% ВВП в 2024 году. Для финансирования дефицита планируется привлечь 2,238 трлн грн государственных заимствований, из которых только 579,2 млрд грн — внутренние.

Это создает высокую зависимость от внешнего финансирования, которое оценивается в $38,4 млрд. Государственный долг на конец 2025 года прогнозируется на уровне 101,8% ВВП, или $38,8 млрд. Это критический показатель, который ограничивает возможности экономического маневра и создает риски для макроэкономической стабильности в долгосрочной перспективе.

Ключевой показатель, который может существенно повлиять на выполнение бюджета, — прогнозируемый среднегодовой курс доллара на уровне 45 грн. Падение курса национальной валюты почти на 10% приведет к росту инфляции, увеличению стоимости обслуживания внешнего долга и потенциальному снижению реальных доходов населения. В то же время девальвация гривны повысит конкурентоспособность украинских экспортеров, но создаст вызовы для импортозависимых отраслей.

Основная часть доходов бюджета — налоги

Доходы общего фонда госбюджета на 2025 год планируются на уровне 2,07 трлн грн, что на 411 млрд грн больше, чем в 2024 году. Основную часть доходов по-прежнему составят налоговые поступления.

Структура налоговых поступлений выглядит следующим образом:

1) НДС: 912 млрд грн:

из ввозимых товаров: 594 млрд грн;

из производимых товаров: 318 млрд грн.

2) НДФЛ и военный сбор: 458 млрд грн.

3) Акцизный налог: 287 млрд грн.

4) Налог на прибыль: 206 млрд грн.

Проект бюджета базируется на ряде налоговых изменений, предусмотренных законопроектом № 11416-д, принятым 17 сентября 2024 года. Ключевые налоговые изменения включают:

повышение военного сбора с физических лиц (заработных плат и т. д. ) с 1,5% до 5%;

) с 1,5% до 5%; внедрение военного сбора для ФОП 1-й, 2-й и 4-й групп в размере 10 МЗП и 1% с дохода для ФОП 3-й группы;

внедрение авансовых взносов по налогу на прибыль для АЗС;

увеличение ставки налога на прибыль до 25% для финансовых и до 50% для банковских учреждений;

внедрение ежемесячной отчетности по НДФЛ.

По оценкам правительства, эти изменения должны принести дополнительные 126,7 млрд грн в бюджет-2025. Однако существуют серьезные опасения, что такие резкие изменения могут привести к дальнейшей тенизации экономики и ухудшению инвестиционного климата.

Расходная часть бюджета: расходы на Силы обороны и социалку

Расходы общего фонда госбюджета планируются в объеме 3,644 трлн грн, что на 535 млрд грн больше показателя 2024 года. Ключевым приоритетом остается финансирование сектора безопасности и обороны.

На национальную безопасность и оборону планируется выделить рекордные 2,223 трлн грн, что составляет около 26% ВВП. Это на 530 млрд грн больше, чем в 2024 году.

Социальная защита и пенсионное обеспечение получат около 420 млрд грн, из которых:

238 млрд грн — на обеспечение выплаты пенсий;

128 млрд грн — на социальную помощь.

На здравоохранение планируется выделить 211 млрд грн, из которых 175 млрд грн пойдет на реализацию программы медицинских гарантий. Образование получит 175 млрд грн, из которых 103 млрд грн выделено на оплату труда учителей.

Бюджетные перекосы и что с ними делать

Проект государственного бюджета Украины на 2025 год отражает сложные вызовы, с которыми сталкивается страна в условиях войны и экономического кризиса. Анализ документа выявляет ряд критических моментов, требующих особого внимания.

Самое большое беспокойство вызывает чрезмерная зависимость от внешнего финансирования. Бюджет 2025 года нуждается в $38,4 млрд внешних поступлений, из которых гарантирована только половина. Особенно важно ожидаемое финансирование от ЕС в размере 35 млрд евро в рамках плана G7, анонсированного 20 сентября во время визита Урсулы фон дер Ляйен в Киев. Такая зависимость создает существенные риски для финансовой стабильности страны.

В социальной сфере наблюдается замораживание основных показателей. Минимальная заработная плата остается на уровне 8 000 грн, а прожиточный минимум — 2 920 грн. При прогнозируемой инфляции не менее 10% это по факту означает снижение настоящих доходов и потенциальный рост уровня бедности.

Особенно острым является вопрос поддержки ветеранов. Бюджет Министерства ветеранов уменьшен на 57,3% — с 13,6 млрд грн в 2024 году до 5,8 млрд грн в 2025 году. При этом финансирование жилищного обеспечения для ветеранов-инвалидов отсутствует, а на жилье для действующих военнослужащих ВСУ выделено всего 102 млн грн.

Контрастом к сокращению социальных расходов выступает увеличение расходов на содержание органов государственной власти. Общая сумма этих расходов вырастет на 14,3 млрд грн — до 130 млрд грн в 2025 году.

Самой большой рост предусмотрен для:

прокуратуры (+3,56 млрд),

налоговой службы (+3,17 млрд),

фонда госимущества (+2,07 млрд), судов (+1,64 млрд грн).

Такой дисбаланс между социальными расходами и расходами на государственный аппарат вызывает вопросы в части приоритетов бюджетной политики.

Для обеспечения финансовой стабильности и создания основы для послевоенного восстановления, Украине необходимо сосредоточиться на расширении налоговой базы через детенизацию экономики. Потенциальные потери бюджета от теневой экономики оцениваются в 400 млрд грн в год, что свидетельствует о значительном резерве для наполнения бюджета. Повышение эффективности работы фискальных органов, в частности, через реформирование налоговой и таможенной служб, также может существенно улучшить ситуацию.

Важным шагом должна стать разработка сбалансированного подхода к налогообложению, которое не создавало бы чрезмерного давления на легальный бизнес и средний класс. Параллельно необходимо пересмотреть социальные стандарты с целью защиты наиболее уязвимых слоев населения от инфляции и экономических проблем.

Оптимизация расходов на содержание государственного аппарата и перенаправление сэкономленных средств на социальные программы и поддержку ветеранов могли бы существенно улучшить социальный аспект бюджета. Также критически важна разработка стратегии уменьшения зависимости от внешнего финансирования, которая должна включать развитие внутреннего рынка капитала и привлечение прямых иностранных инвестиций.

Обеспечение полной прозрачности использования бюджетных средств, особенно в оборонном секторе, необходимо для повышения доверия общества и международных партнеров. Это не только будет способствовать более эффективному использованию ресурсов, но и усилит позиции Украины на международной арене.

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Бюджет на 2025 год — это не просто финансовый документ, а отражение стратегического видения будущего Украины. От того, насколько эффективно будут использованы ограниченные ресурсы и реализованы необходимые реформы на пути в ЕС, зависит не только Победа и экономическое восстановление, но и способность Украины строить устойчивое будущее.