Где найти деньги на Силы обороны, не повышая налоги для граждан

С конца августа длится «эпопея» с законопроектом о повышении налогов. Он предусматривал, в частности, повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5%, увеличение налогов для ФОП и т. д. Вместо этого из проекта убрали норму, которая предусматривает повышение налога на прибыль банков с 25% до 50%, что приведет к недополучению 72 млрд грн. В первом чтении проект был провален и направлен на подготовку к повторному рассмотрению. Где Украине найти необходимое финансирование для нужд Сил обороны, рассказал вице-президент ICC Ukraine Дмитрий Алексеенко.

По расчетам Минфина, благодаря этому законопроекту удастся получить около 30 млрд грн в 2024 году и 127 млрд грн в 2025 году, при ранее запланированных 125 млрд гривен в 2024 году.

Спрашивается, стоило ли устраивать такую кутерьму с этим законопроектом, добавлять налоги едва работающему легальному бизнесу и создавать новые административные сложности, чтобы получить всего 30 млрд гривен? В то же время отказываясь от 72 млрд, которые можно безболезненно получить из профицитной банковской системы?

Более похоже, что этот законопроект направлен не на реальное наполнение бюджета, а на постепенное уничтожение упрощенной системы налогообложения и на побуждение бизнеса к уходу в тень. Ведь необходимые бюджету деньги находятся именно в теневой экономике, с которой никто не спешит бороться.

Сколько денег в теневой экономике

Анализ экономической ситуации в Украине свидетельствует, что значительные ресурсы могут быть мобилизованы путем эффективной борьбы с теневой экономикой, масштабы которой за два с половиной года полномасштабной войны в некоторых отраслях только выросли.

По оценкам Министерства экономики, в 2021 году объемы теневой экономики составили впечатляющие 31% ВВП. Несмотря на сокращение экономики почти на 25% после 24 февраля 2022 года, доля теневого сектора осталась практически неизменной, колеблясь в пределах 25−30% ВВП. Это свидетельствует о том, что теневые схемы не только выжили в условиях войны, но и адаптировались к новым реалиям, продолжая наносить значительный ущерб государственному бюджету.

Масштабы проблемы поражают: по разным оценкам, ежегодные потери от схем уклонения от уплаты налогов достигают суммы в 300 млрд гривен. Только в подакцизных отраслях государство недополучает около 40 млрд гривен в год. Эти цифры особенно болезненны в контексте насущной необходимости финансирования оборонного сектора и восстановления страны.

Анализ ключевых секторов теневой экономики демонстрирует тревожную тенденцию к росту тенизации. Особенно ярко это проявляется на табачном рынке. Если в 2019 году уровень тенизации составил 5,6%, то к 2024 году он вырос на 13,5%, достигнув 19,1%. По данным исследования Kantar Ukraine, на которое ссылается МВФ, уровень нелегальной торговли сигаретами оценивается даже выше — в 22% рынка. Эта динамика привела к тому, что потери бюджета от неуплаты налогообложения с табачной продукции оцениваются в 17−31 млрд грн только акцизного налога. И это без учета неуплаты других налогов, особенно НДС.

Не менее тревожная ситуация сложилась на алкогольном рынке. В первом квартале 2024 года уровень теневого потребления алкоголя оценивается на уровне 3,65 литра чистого этилового спирта на человека, что соответствует 41% рынка. Это приводит к потерям бюджета в размере 7−8 млрд гривен ежегодно. Стоит отметить, что хотя в 2021 году наблюдалось определенное снижение уровня тенизации рынка алкоголя до 34%, с началом войны ситуация снова резко ухудшилась, вернувшись к показателям 2019 года и даже превысив их.

Рынок топлива также демонстрирует негативную динамику. В 2023 году потери бюджета от неуплаты налогов с топлива («черные» продажи и минимизация налогов сетями) составили 9−10 млрд гривен. Хотя в течение 2023 года удалось немного улучшить ситуацию, сократив объемы нелегального рынка в 2,5 раза, проблема остается острой, особенно, по сравнению с периодом до 2022 года.

Особенно критическая ситуация в аграрном секторе, где проблема «серого» экспорта приобрела угрожающие масштабы. По данным Бюро экономической безопасности, за девять месяцев 2023 года рисковые предприятия экспортировали зерновых неизвестного происхождения на сумму 133,9 млрд грн, что составляет более 20% от общего количества. По оценкам Украинской аграрной конфедерации, «серый» экспорт зерновых сейчас составляет около 30−35%. И хотя это определенное улучшение, по сравнению с 2022 годом, когда этот показатель превышал 50%, ситуация остается критической и далекой от показателей 2019 года.

Не обошла тенденция к росту тенизации и рынок бытовой техники и электроники. Если в 2019 году доля «серого» импорта составляла 24% от общего объема продаж легального рынка (что в валютном эквиваленте составляло 20,5 млрд гривен, или $792 млн), то в последние месяцы эта проблема обострилась. Особенно поразительная ситуация с техникой Apple: по оценкам, 75% этой продукции в Украине ввозится контрабандой, что приводит к потерям бюджета только на таможне в размере почти 7 млрд гривен в год.

Рынок труда также демонстрирует негативную динамику в вопросе тенизации. Проблема заработной платы «в конвертах» остается одной из самых болезненных для украинской экономики. В 2020 году бюджет Украины недополучил от 110 до 150 млрд гривен из-за этой схемы уклонения от налогообложения. Согласно данным Главы комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, в 2023 году неуплата НДФЛ из-за зарплат в конвертах оценивалась в 200 млрд гривен.

Кроме вышеупомянутых секторов, получили распространение и другие схемы, наносящие значительный ущерб государственному бюджету. В частности, манипулирование с налоговыми накладными, «скрутки», деятельность «конвертационных центров» и т. д.

Что должно сделать правительство

В свете этих тревожных тенденций становится очевидным, что, вместо того, чтобы увеличивать налоговое давление на легальный бизнес и граждан, правительство должно сосредоточиться на эффективной борьбе с теневой экономикой. Эта борьба должна быть комплексной и включать все секторы экономики, где наблюдается рост тенизации.

Ключевыми направлениями такой борьбы должны стать:

Модернизация системы таможенного контроля. Это подразумевает внедрение системы автоматизированного сканирования грузов на всех ключевых таможенных пунктах, создание единой электронной базы данных для отслеживания движения товаров через границу и сотрудничество с таможенными службами соседних стран для обмена информацией о подозрительных грузах. Такие мероприятия помогут значительно снизить объемы контрабанды и случаи занижения таможенной стоимости товаров. Ужесточение контроля за экспортными операциями, особенно в аграрном секторе, где проблема «серого» экспорта стоит наиболее остро. Создание единой электронной системы мониторинга экспортных операций, внедрение обязательной сертификации происхождения товаров для экспорта и усиление ответственности за предоставление недостоверной информации об экспортных операциях могут существенно снизить объемы нелегального экспорта. Реформа налоговой службы. Эта реформа должна включать в себя внедрение системы анализа больших данных для выявления аномалий в налоговой отчетности, усиления противодействия схемам уклонения от налогообложения и разработку программы обучения персонала современным методам выявления налоговых нарушений. Особое внимание следует уделить усовершенствованию системы администрирования НДС, обеспечить прозрачность и сделать невозможным манипуляции с налоговыми накладными. Автоматизация процесса верификации налогового кредита и создание системы оценки рисков для выявления потенциальных «скруток» НДС также будут способствовать уменьшению злоупотреблений в этой сфере. Стимулирование бизнеса выходит из «тени». Это может включать в себя внедрение программы «налоговой амнистии» для предприятий, которые добровольно легализируют свою деятельность. Борьба с нелегальным оборотом подакцизных товаров, в частности, алкоголя и табака. Ужесточение ответственности за производство и продажу контрафактной продукции и создание межведомственной рабочей группы для координации усилий в этой сфере могут значительно уменьшить объемы нелегального рынка подакцизных товаров. Реформа трудового законодательства. Упрощение процедуры оформления трудовых отношений и усиление ответственности работодателей за использование неоформленного труда могут значительно снизить привлекательность неофициального трудоустройства.

По консервативным оценкам, эффективная реализация вышеупомянутых мер могла бы принести в бюджет дополнительные 150−200 млрд грн ежегодно. Это существенно превышает ожидаемые поступления от предлагаемого повышения налогов и не окажет негативного влияния на легальный бизнес и граждан. Более того, эти меры будут способствовать созданию более прозрачной и конкурентной бизнес-среды, что критически важно для долгосрочного экономического развития Украины и ее интеграции в европейские структуры.

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Важно понимать, что борьба с теневой экономикой — это не разовая акция, а длительный процесс, требующий политической воли, профессионального подхода и поддержки общества. Только при таких условиях Украина сможет не только остановить негативную динамику роста тенизации, но и построить прозрачную и эффективную экономическую систему, способную обеспечить ее обороноспособность.