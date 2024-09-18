В НБУ рассказали, как финансисты могут оптимизировать налоги

Насколько украинская банковская «регуляторка» соответствует европейским стандартам, почему альтернативы вложения в ОВГЗ нет, и что происходит с кредитованием, Forbes рассказала заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова. «Минфин» публикует основные тезисы.

Почему НБУ против 50% налога на банки

За 2023 год банки заплатили налог на прибыль около 76 млрд грн, негосударственные банки заплатили около 21 млрд грн. По нашим расчетам, потенциальный дополнительный объем налога негосударственных банков в этом году составит около 19 млрд грн, из которых около 10 млрд грн попадет в бюджет 2024 года, остальные — в бюджет следующего.

Банки должны наращивать объемы кредитования экономики. Если мы хотим, чтобы банки предоставляли кредиты и инвестировали в ОВГЗ, мы не должны забирать у них капитал.

Об ОВГЗ и депозитных сертификатах

Мы говорим с банками откровенно: альтернативой вложениям в государственные ЦБ является эмиссия. Мы не указываем им, сколько купить. Мы говорим, что мы видим ликвидность и что она может быть направлена в ОВГЗ. Предлагаем посчитать и определиться самим.

Доля ОВГЗ в чистых активах госбанков, без учета капитальных бумаг, находится на уровне около 23%, в то время как у банков с иностранным капиталом — около 11%. Доля же депозитных сертификатов у банков с иностранным капиталом — 24%, тогда как у государственных — около 12%.

Объем доходов от депозитных сертификатов, как и их доля, уменьшаются. За январь-август 2024 года эта доля сократилась с 20% доходов банков до 16%. Растут доходы от ОВГЗ и будут расти.

О рисках банков с иностранным капиталом

Вложения в депозитные сертификаты для банков с иностранным капиталом более выгодные, чем в ОВГЗ, учитывая краткосрочность этих активов.

У украинских «дочек» иностранных банковских групп есть лимиты на вложения в государственные ценные бумаги. Это происходит потому, что эти вложения съедают капитал, когда материнский банк готовит консолидированную отчетность.

Банки иностранных групп составляют отчетность по стандартам материнской компании и ЕЦБ. Риски по активам ОВГЗ и депозитным сертификатам, которые мы считаем безрисковыми, по их стандартам оцениваются в 150%. Нам нужны регуляции, эквивалентные европейским. Сейчас у нас есть 73% совпадения.

О рисках банков по капиталу

Регулятивный капитал менее 200 млн грн у банков Первый инвестиционный, Мотор и Портал. Около этого предела — у банков ОКСИ, БТА, Коминвест, Юнекс, Украинский капитал. По нормативам достаточности — самые низкие значения у банков Альянс и Сенс.

Даже в случае нарушения нормативов, у банков будет возможность составить и выполнять программу капитализации, и таким образом избежать применения мер воздействия.

Что происходит с кредитами

У нас более 400 млрд грн NPL. Из них 45% — это кредиты бывших собственников Приватбанка, 30% — военные кредиты, а остальные — старые обязательства, возникшие еще до 2014-го. И они в основном сконцентрированы в двух государственных банках.

Весь NPL-портфель зарезервирован более чем на 90%. Это хороший показатель.

Наблюдается снижение ставок по кредитам бизнеса на около 5 п.п. с начала года, прирост кредитного портфеля. Банки повышают кредитные аппетиты.

Система понемногу приходит в себя и кредитует в основном уже вне госпрограмм. Удельный вес госпрограмм уже менее 35% (от объемов кредитного портфеля в июле).

Есть вопросы новых кредитах. К сожалению, обстрелы продолжаются, поэтому здесь сложно прогнозировать. Поэтому мы считаем, что буфер капитала должен оставаться.

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О государственных банках

Укрэксимбанк является дистрибьютором международных программ поддержки бизнеса, и это могло быть одной из их основных функций. В период восстановления экспортно-импортный банк мог играть роль учреждения развития.

Приватбанк является машиной, с точки зрения автоматизированных процессов, обслуживания клиентов, контроля и оценки рисков, скоринга и т. д. Возможно, им следует заходить в нишу «средний бизнес плюс». В то же время это вопрос экспертизы и развития процессов, в том числе работы с проблемной задолженностью. Без экспертизы и четких процессов это может иметь очень отрицательные последствия. Если такую машину разогнать на «средний бизнес плюс», то возможны очень большие объемы.

У Сенс Банка неплохие технологии для розничного банка, классное приложение. Проседание связано в основном с национализацией и происходившими до нее событиями. При этом банк не является реципиентом ликвидности, как Приват или Ощад. Думаю, Сенс свое догонит.

Об Ощад говорили, что он должен занять нишу «среднего/среднего плюс» бизнеса, то есть где-то между Приватом и Укргазом. Сейчас он, как и Приват, должен предоставлять банковские услуги всем гражданам и на всех территориях, сохраняя и быстро восстанавливая сеть отделений, внедряя мобильные отделения, что достаточно дорого. В то время как другие банки могут себе позволить этого не делать.

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О финкомпаниях

У банков 25% налога на прибыль, у финкомпаний, как и у остальных юрлиц, — 18%. Условная финансовая компания может взять у банка кредит под 13%, использовать эти средства для своего кредитования уже под 30%, получить прибыль и обложить ее налогом по более низкой ставке.

Это не нарушение закона, но оптимизация. Поэтому мы предлагаем выровнять условия и установить финкомпаниям налог на прибыль в 25%. Мы задавали этот вопрос еще в прошлом году.

О финтехах

Что касается «Финтех Бэнд» — мы планируем провести среди всех банков оценку рисков, с точки зрения непрерывности предоставления им критических услуг со стороны сторонних провайдеров.

Ключевые вопросы — насколько эти провайдеры надежные, и есть ли у банков план «Б», если, например, поставщик неожиданно повысит цены.

Мы также разработали законопроект о критериях определения связанных с банками лиц. Концепт закона согласован с МВФ. Целью было, в том числе, ужесточить требования к операциям банков с такими лицами.

Например, услуги по предоставлению программного обеспечения или выплата роялти. Мы видим это не только в Универсал Банке.