Через три года курс упадет до 45,8 грн/$, говорит правительство: можно ли доверять этой оценке

Кабинет Министров сделал неожиданный прогноз по поводу довольно слабой девальвации в ближайшие годы. «Минфин» поинтересовался у экспертов, насколько реалистичен этот прогноз и какие инвестиционные инструменты следует выбирать при таких условиях.

На что рассчитывает правительство

Ожидания правительства в части изменения курса в ближайшие годы были опубликованы в бюджетной декларации. Это документ, в котором определяется прогноз основных макроэкономических показателей, а впоследствии на их основе формируется государственный бюджет. Декларацию Кабмин утверждает до 1 июня.

Курс в документе прописывается для того, чтобы установить ориентир для доходов, зависящих от него, например, таможенные пошлины, а также для расходов, в частности, закупки энергоносителей, оружия и т. д.

Согласно опубликованным ожиданиям, средний курс гривны по отношению к доллару будет следующим:

2025 год — 43,3 грн,

2026 год — 44,7 грн,

2027 год — 45,2 грн,

2028 год — 45,6 грн.

А к концу года курс ожидается следующий:

2025 год — 43,7 грн,

2026 год — 44,8 грн,

2027 год — 45,3 грн,

2028 год — 45,8 грн.

Исходя из этих данных, по итогам текущего года, гривна по отношению к доллару ослабнет примерно на 4,16%, в 2026 году потеряет еще 3,23%, в 2027 году — всего 1,12%, а в 2028 году — 1,1%.

Если сравнивать нынешний курс с тем, который в бюджетной декларации заложен на конец 2028 года, то за три с половиной года национальная валюта подешевеет на 10,21%.

Еще в начале этого года взгляд на будущее гривны был более пессимистичным. Согласно консенсус-прогнозу, который подготовил «Минфин», собрав ожидания банков и инвестиционных компаний, уже к концу этого года курс должен был достичь 45,35 грн/$. То есть должен был немного превысить тот показатель, который сейчас правительство устанавливает на конец 2027 года. Сам Кабмин в начале года прогнозировал среднегодовой курс на уровне 45 грн/$.

Как эксперты оценивают правительственный прогноз

В целом прогноз, который подготовил Кабмин, можно считать достаточно условным, ведь остаются неизвестными многие факторы, связанные в основном с войной, которые по факту невозможно определить. Как отмечает начальник управления казначейства и наличного обращения Банка Львов Андрей Пришляк, срок в три с половиной года — слишком большой, а в сегодняшней ситуации трудно сделать вероятный прогноз даже на 12 месяцев.

Поэтому в целом специалисты, с которыми пообщался «Минфин», говорят, что прогноз делается по базовому сценарию. Согласно которому, не будет существенного повышения интенсивности боевых действий, а внешняя помощь будет продолжать поступать.

По словам президента инвестиционной группы УНИВЕР Тараса Козака, логика, почему правительство существенно улучшило прогноз курса, понятна. Например, когда в конце 2023 года ожидалась более стремительная девальвация, не было понятно, какой будет, и будет ли вообще иностранная помощь — остановились поставки оружия из США, была сложная ситуация с финансами. Сейчас же финансовая поддержка Украины более прогнозируемая, а валютные резервы на рекордном уровне — близко к $47 млрд, что на $3 млрд превышает показатели на начало года.

«Международная финансовая помощь — это всегда валюта. Ее правительство должно продавать, чтобы тратить гривну внутри Украины. Есть валютные расходы бюджета, как, например, закупка оружия, но большая часть бюджетных расходов — это гривна. Исходя из того, что Нацбанк не планирует быстро либерализовать внешнюю торговлю, есть ограничения по выводу валюты из страны, правительство считает, что валюты будет достаточно для того, чтобы НБУ мог удерживать курс с небольшой девальвацией», — объясняет причину оптимистичных прогнозов Тарас Козак.

По его словам, Нацбанк тратит валюту из своих резервов более медленно, нежели она поступает от международной помощи, а ее запасов гарантированно хватит до середины 2026 года.

Реалистичным прогноз изменения курса в условиях базового сценария с отсутствием военных или политических шоков считает и руководитель развития инвестиционных продуктов БТС Брокер Сергей Гончаренко.

По его словам, в пользу правительственного прогноза говорят несколько факторов. Первый — это макрофинансовая стабильность, которая предполагает продолжение сотрудничества с МВФ и ЕС, получение Украиной значительных траншей и, соответственно, дальнейшую поддержку резервов НБУ.

Второй фактор — это политика НБУ, которая предполагает плавающий, но управляемый, благодаря валютным интервенциям, курс гривны, а также высокую учетную ставку и контроль импорта.

И третий фактор, который, по мнению Сергея Гончаренко, должен поддержать курсовую стабильность — это умеренные потребности в валюте, что достигается благодаря ограничениям на вывод валюты, переводам трудовых мигрантов и военной помощи, которая также поддерживает валютный баланс.

Что выгоднее: ОВГЗ или валюта

На фоне оптимистичных прогнозов правительства стремительно растут инвестиции украинцев в ОВГЗ. За год этот показатель регулярно обновлял рекорды и сейчас превышает 94 млрд грн. Например, еще в начале года эта сумма составила 78,5 млрд грн, а это означает рост почти на 20%.

При этом, если традиционно соотношение валютных и гривневых ОВГЗ было примерно поровну, то сейчас больший интерес вызывают именно гривневые бумаги — на них приходится 53,3% инвестиций (на начало года было 50,3%).

Интерес к отечественным облигациям начали проявлять и нерезиденты, доля которых в ОВГЗ стабильно снижалась с начала полномасштабного вторжения, но начала расти в этом месяце. Если к началу мая нерезиденты держали бумаг на 18,92 млрд грн, то сейчас — 19,99 млрд, что означает рост на 5,7%. При этом 96% ОВГЗ в портфелях нерезидентов — именно гривневые.

Инвестиции в гривневые облигации становятся популярными из-за курсовой стабильности на фоне высокой доходности государственных бумаг.

«Средняя доходность краткосрочных ОВГЗ (до одного года) составляет 13,5−15%, для бумаг на один год и более — несколько выше, а на трехлетние облигации — до 17,8%. В то же время, несмотря на высокий уровень учетной ставки НБУ, краткосрочные ОВГЗ торгуются примерно на 2 процентных пункта ниже этой ставки», — отмечает заместитель директора Департамента межбанковского бизнеса РВС Банка Наталья Лозинская.

В то же время все специалисты, с которыми общался «Минфин», прогнозируют, что в ближайшем будущем доходность по облигациям будет снижаться. «Ожидается, что НБУ может снизить учетную ставку ближе к осени — при хорошем урожае в Украине, что положительно повлияет на инфляцию. Это может привести к снижению доходности ОВГЗ», — объясняет Наталья Лозинская.

В том, что ОВГЗ будут демонстрировать в дальнейшем доходность, превышающую девальвацию, убежден Тарас Козак. «Нацбанк в последние годы придерживается политики, что доходность гривневых инструментов не должна превышать инфляцию и темпы девальвации. Исходя из этого, определяется учетная ставка, которая влияет на ставки по ОВГЗ и депозитам» — отмечает он.

В то же время Козак считает, что на нынешнем уровне доходность по облигациям не удержится и вместе с инфляцией пойдет вниз. «Сейчас максимальный уровень инфляции, а с июня она будет снижаться. К концу года инфляция составит 8−9%. Доходность государственных бумаг будет снижаться следом. Сейчас у нас доходность гривневых ОВГЗ 16−17%. Кто зафиксирует эту доходность сейчас, купив 2−3-летние бумаги, тот будет получать соответствующую доходность до погашения облигаций. А вот осенью, я думаю, доходность ОВГЗ на рынке снизится на 1−2 процентных пункта», — убежден эксперт.

Несмотря на оптимистический прогноз по поводу гривны, специалисты советуют не забывать о диверсификации. По словам Сергея Гончаренко, инвесторам следует совмещать гривневые и валютные активы, а также не забывать, что чем длиннее срок погашения, тем выше курсовой риск. Ведь курсовые расчеты правительства актуальны по базовому сценарию, но оно, к сожалению, не единственно возможный.

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Председатель правления Юнекс Банка Иван Свитек уверен, что гривневые инструменты более привлекательны в краткосрочной перспективе — до 1 года. Однако что касается средней и долгосрочной перспективы — все будет зависеть от развития ситуации на фронте, объемов внешнего финансирования и инфляционной динамики. «В случае обострения военной ситуации или внешнеполитических рисков, темпы девальвации могут оказаться выше ожидаемых. Поэтому следует сохранять баланс между краткосрочными гривневыми инвестициями и валютными сбережениями», — советует он.