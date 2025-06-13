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13 июня 2025, 19:51 Читати українською

За неделю евро на межбанке подорожал на 48 коп.: какой курс увидим в обменниках 14-15 июня

Середина июня оказалась очень сложной как на мировом, так и на украинском валютном рынке. К уже имеющимся проблемам на фондовых площадках мира, нефтяном и других сырьевых рынках из-за атаки Израиля и возможным ответным действиям Ирана, добавились активные «движения» по паре евро/доллар перед заседанием Федрезерва по процентным ставкам.

Середина июня оказалась очень сложной как на мировом, так и на украинском валютном рынке.

Свое решение по дальнейшей монетарной политике американский регулятор огласит 18 июня.

График пары евро/доллар с 9 по 13 июня

Напомню, что ЕЦБ активно снижает свои ставки: в очередной раз европейский регулятор сделал это 5 июня, что увеличило разрыв со ставками ФРС больше чем на 2% годовых. А это, по критериям мирового рынка, уже очень существенно.

Такой разрыв должен был серьезно работать на укрепление доллара. Но по факту котировки евровалюты относительно доллара остаются в пределах коридора 1,15−1,155 доллара за евро, даже после кратковременного скачка до 1,16 доллара за евро в первые часы после появления новостей о налетах израильской авиации на иранские военные и атомные объекты.

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Сумбурная торговая политика Штатов, опасения нового витка инфляции при увеличении тарифов на импорт, а теперь еще и открытые протесты из-за новых миграционных правил все это на данном этапе снижает доверие мировых инвесторов к доллару.

Стоит также учитывать, что уже в обозримом будущем, в мае 2026 года, завершится каденция Джерома Пауэлла на посту главы Федрезерва. Его называют одним из лучших профессионалов США в мире финансов не только друзья, но и оппоненты. И желание Дональда Трампа заменить его на более сговорчивого главу регулятора дополнительно настораживает инвесторов и, опять же, работает против доллара.

Более прогнозируемая политика ЕЦБ в части процентных ставок и определенные успехи в борьбе со снижением инфляции в Европе выгодно отличают евровалюту от доллара. И это при том, что Евросоюзу продолжают угрожать рецессия и стагнация, а война рф против Украины у границ ЕС часто тоже тормозит приток инвестиций в Европу. Особенно, в те страны, которые непосредственно граничат с рф и беларусью.

На фоне перечисленных событий рынок ожидает серьезных колебаний пары евро/доллар перед и во время заседания ФРС, а также и во время пресс-конференции Джерома Пауэлла. Особенно, если что-то пойдет «не так».

Для Украины скачки пары евро/доллар даже в пределах 1−1,5 американского цента на евро (что достаточно обыденно в моменты серьезных потрясений) чреваты колебаниями курса евровалюты в пределах 41−62 копеек на евро. Так что мы не останемся в стороне от происходящего на мировых рынках, даже при всех жестких валютных ограничениях Нацбанка.

Частично уже на этой неделе подстраховал гривну предстоящий период расчетов клиентов с бюджетом. Учитывая настойчивые «просьбы» налоговой, многие крупные клиенты начали платить по своим бюджетным обязательствам чуть раньше — уже с конца этой недели, что несколько увеличило продажи экспортерами валютной выручки на межбанке в последние дни. Это позитивный фактор для нацвалюты. Будет помогать Нацбанку закрывать дефицит валюты на торгах и следующая неделя, когда пойдут основные налоговые проплаты.

Против гривны уже начала играть отмена «торгового безвиза» для украинских товаров, а также введение квот ЕС на многие товарные позиции наших аграриев. Это будет постепенно сокращать приток валюты от экспортеров и дальше. Ориентировочные потери экспорта составят, по расчетам Нацбанка, порядка $800 млн уже до конца 2025 года.

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Против гривны продолжает работать и фактор постоянных массированных обстрелов россией украинских городов, транспортной и гражданской инфраструктуры, что снижает экономическую активность в стране и несомненно отразится на показателях ВВП.

В целом с 9 по 13 июня курс продажи доллара на межбанке вырос всего на 6 копеек — с 41,40/41,44 до 41,46/ 41,50 гривен, а наличный доллар вечером в пятницу, 13 июня, обменники финкомпаний продавали по 41,45 — 41,65 гривен.

А вот курс продажи евро за этот же период на межбанке взлетел сразу на 48 копеек — со стартовых уровней 9 июня 47,3160/47,3452 до 47,7950/47,8246 гривен к завершению сессии 13-го числа. Наличный евро в обменниках финкомпаний вечером пятницы продавался в пределах 48,10 — 48,25 гривен. Причем основная заслуга в таком укреплении позиций евро относительно гривны принадлежит именно концу недели, когда на фоне израильских налетов на иранские атомные и военные объекты евровалюта пробивала на мировых площадках даже уровень в 1,16 доллара за евро и это немедленно отражалось на курсе евро в Украине.

Курс доллара на межбанке

Курс евро на межбанке

Наличный курс доллара

Наличный курс евро

Учитывая описанную выше ситуацию на мировом и украинском валютном рынке, на этих выходных у владельцев обменников нет оснований уменьшать спред между покупкой и продажей как по доллару, так и по евро.

Более того, неопределенность ситуации в мире дает возможность финансистам резко не снижать котировки доллара в Украине (даже на фоне его проседания на мировых рынках) и при этом «вздергивать» курс продажи евро в моменты его роста на внешних рынках.

В итоге владельцы обменников проработают эти субботу и воскресенье как минимум со средним по уровню спредом по доллару в пределах 20−25 копеек, а по евро — в пределах 20−50 копеек. Оптовые обменники на этих выходных выставят спред и по доллару, и по евро — в пределах 15−20 копеек.

Ажиотажа по скупке валюты в эти выходные не будет, но население все же будет внимательно следить за тем, как разворачиваются события в мире в части поведения доллара относительно мировых валют. При этом пока в Украине сохранится тенденция небольшой ежедневной разницы между объемами купленной и проданной населением валюты ($5 млн-20 млн), что сейчас четко наблюдается по данным Нацбанка:

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты (за 30 дней)

То, что граждане, несмотря на все мировые и внутриукраинские вызовы не спешат «затариваться» валютой, — несомненно, очень важный фактор для курса гривны на данном этапе. Напомню, что еще в конце прошлого-начале этого года разница между объемами покупки и продажи валюты населением ежедневно была в пределах $30 млн-50 млн и даже больше.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 14−15 июня

Курс наличного доллара в субботу и воскресенье в большинстве обменников финкомпаний и открытых в эти дни отделений банков будет в пределах коридора: прием от 41,10 до 41,40 гривен и продажа от 41,45 до 41,80 гривен.

Курс наличного евро на этих выходных будет находиться в пределах коридора: прием от 47,30 до 47,90 гривен и продажа от 47,95 до 48,50 гривен. Евровалюта в эти два дня будет главным инструментом для спекулятивного заработка за счет существенной разницы курсов приема и продажи евровалюты в разных сетях обменных пунктов.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
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