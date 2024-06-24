Сколько денег нужно на восстановление Украины и как защитить их от воров

Общая стоимость восстановления Украины уже составляет около $500 млрд. Ожидается, что средства будут выделять международные доноры, но качество их использования будет зависеть от систем контроля. Как их внедрить и чему учит международный опыт в этой сфере, в колонке для Project Syndicate рассказали бывший ведущий экономист Всемирного банка, генеральный директор World Data Lab. Вольфганг Фенглер и заместитель исполнительного директора Международного денежного фонда Владислав Рашкован. «Минфин» публикует перевод ключевых тезисов.

Сколько будет стоить восстановление

Украинское правительство и гражданское общество уже разрабатывают информационные системы для мониторинга усилий по обновлению. Но когда дело доходит до их внедрения, полезно рассмотреть недавние масштабные программы реконструкции, которые содержат важные уроки того, как эффективно и результативно использовать цифровые инструменты.

Можно с уверенностью сказать, что восстановление Украины будет самым значительным и дорогим мероприятием в Европе со времен Плана Маршалла после Второй мировой войны. По оценкам Всемирного банка, восстановление страны будет нуждаться почти в $500 млрд в течение следующего десятилетия, что значительно превысит стоимость самых разрушительных стихийных бедствий за последние годы, включая цунами 2004 года в индонезийской провинции Ачех и землетрясение 2023 года в Турции и Сирии.

Кроме того, в отличие от природных катаклизмов, продолжающаяся в Украине война нанесла еще больший ущерб финансам страны, что требовало масштабной военной и экономической помощи. Учтите, что в 2022—2023 годах Украина полагалась на $74 млрд бюджетной помощи от своих международных партнеров. Это говорит о том, что практически все средства на реконструкцию поступят от иностранных доноров.

Управление таким дорогим и сложным делом, как послевоенное восстановление Украины, потребует комплексного, системно-ориентированного подхода. Цифровые инструменты, в частности, следует использовать для упрощения процесса, повышения прозрачности и обеспечения отчетности.

С этой целью украинское правительство уже создало Экосистему цифрового восстановления для подотчетного управления (DREAM), а коалиция неправительственных организаций разработала Большой портал восстановления для сбора, организации и публикации открытых данных о проектах восстановления на всех этапах. Это помогает создать среду, в которой граждане и организации могут активно участвовать в процессе надзора.

Чему учит опыт Индонезии

Эти системы являются шагом в правильном направлении. Но когда речь заходит об их реализации, уместно рассмотреть недавние масштабные программы реконструкции. В частности, восстановление Ачеха после цунами в Индийском океане 2004 года, которое возглавляет правительство Индонезии и поддерживается Всемирным банком, содержит важные уроки того, как эффективно и результативно использовать цифровые инструменты.

Во-первых, важно помнить, что даже с применением новейших технологий людям необходимо отслеживать деньги. Сбор и анализ данных остаются трудоемкими, поскольку автоматизированные информационные системы неизменно чувствительны к ошибкам, которые могут обнаружить только люди. В Ачехе на раннем этапе данные о проектах реконструкции не всегда консолидировались или анализировались, что приводило к двойному учету.

Кроме того, люди, которые вводили данные, были ошеломлены уровнем детализации, необходимым для отслеживания результатов, а это значит, что даже легко полученная финансовая информация изначально была недоступна.

Во-вторых, чрезмерное планирование привело к задержке многих усилий по реконструкции. Вместо создания генерального плана, как это сделала Индонезия для Ачеха, Украина должна создать структуру по основным принципам, таким как минимальные требования к проектированию и строительству зданий, чтобы сосредоточиться на скорости.

Некоторые проекты — временное жилье, например, — обязательно будут временными. Таким образом, такие платформы, как DREAM и Big Recovery Portal, должны получать данные реконструкции в режиме реального времени, чтобы обеспечить постоянный анализ и возможную коррекцию курса.

В-третьих, Украина должна отдельно отслеживать финансовые обязательства и выплаты. Кильский институт мировой экономики уже составляет перечень и количественную оценку поддержки, которую правительства предоставили Украине. Но мониторинг выплат будет не менее важен, поскольку они лучше отражают деятельность на местах.

Это может быть сложной задачей, поскольку финансирование часто протекает через множество каналов и регистрируется на разных этапах, прежде чем оно достигнет бенефициаров, и потребуется тщательное отслеживание, чтобы предотвратить двойной или тройной счет. В Ачехе Методология анализа отслеживания затрат на реконструкцию фиксировала отдельные проекты на уровне учреждений-исполнителей, чтобы избежать этой проблемы. DREAM должно сделать то же самое в Украине.

Кроме того, помощь должна распределяться справедливо. После цунами правительственный мониторинг в Ачехе обнаружил, что большинство средств на восстановление изначально были выделены на проекты здравоохранения и образования, а не на основную инфраструктуру из-за приоритетов доноров. Чтобы избежать такого результата, DREAM должен разделить типы финансирования, что позволит исключить чрезвычайную помощь и вместо этого сосредоточиться на инвестициях, направленных на замену поврежденных или разрушенных активов, таких как школы, мосты и дороги. Такой подход в сочетании со стратегией, которая учитывает потребности всех секторов и регионов, выделит практические аспекты использования средств, особенно там, где выделяется помощь, и будет способствовать восстановлению критической инфраструктуры.

Но эффективное оказание помощи зависит как от местных возможностей, так и от потоков финансирования. Таким образом, тщательная и реалистичная оценка потребностей является важной частью усилий по реконструкции, поскольку они могут улучшить согласование с имеющимися ресурсами. В Ачехе стоимость восстановления изначально оценивалась в $6,2 млрд (с учетом инфляции). Но в то время, как общий объем финансовых ресурсов на реконструкцию превысил $7 млрд, пробелы в распределении средств в секторах окружающей среды, энергетики, продовольствия и ирригации ограничили восстановление до уровня, который был до цунами.

И, наконец, несмотря на то, что широкий спектр доноров и организаций-исполнителей вносит вклад в восстановление Украины, стратегическое управление важнейшими игроками — учреждениями, на которые приходится примерно 85% общего портфеля, — решающее. Это обеспечит максимально эффективное использование основной части инвестиций и соблюдение высоких стандартов прозрачности и подотчетности. Достичь этого может помочь создание централизованного координационного органа и системы управления данными. Это также способствовало бы единому подходу к восстановлению страны, при котором самые крупные доноры согласовались с целями правительства и друг с другом.

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Во время реконструкции Ачеха команда Всемирного банка тесно сотрудничала с десятью крупнейшими донорами и тщательно проанализировала правительственный бюджет реконструкции, что привело к более скоординированным усилиям. Но это не означает, что только крупнейшие проекты имеют отношение к стратегическому планированию и распределению ресурсов. Наоборот, проекты любого размера следует тщательно отслеживать, чтобы разработать комплексную стратегию.