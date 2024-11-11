Как Илон Маск стал теневым вице-президентом Дональда Трампа

Самый богатый человек мира поднялся до второго самого влиятельного человека в политике США. Благодаря чему это удалось Маску, как он двигался к цели и как будет использовать свою власть, пишет The Guardian. «Минфин» публикует перевод ключевых тезисов.

Когда Дональд Трамп наблюдал за обнародованием результатов выборов с вечеринки в своем комплексе в Мар-а-Лаго, Илон Маск сидел на расстоянии вытянутой руки, радуясь предстоящей победе, которую он помог обеспечить. Менее чем за пять месяцев генеральный директор Tesla и SpaceX прошел путь от человека, отказывающегося поддерживать кандидата к тому, кто стал частью ближайшего окружения новоизбранного президента.

Место Маска за главным столом стало результатом месяцев политических усилий самого богатого человека мира и вливания минимум $130 млн собственных денег. Маск проводил предвыборную кампанию за Трампа как онлайн, так и офлайн, финансировал рекламу. Он даже временно покинул свой дом в Техасе и переехал в штат Пенсильвания, где появлялся на мероприятиях в ратуше и ежедневно раздавал $1 млн избирателям.

Маск был не единственным миллиардером, болевшим за Трампа. Но в отличие от других, предпочитавших работать в тени, он стал самым заметным приверженцем Трампа. Как это часто встречалось в его начинаниях, Маск был во всех процессах. И теперь, став одним из самых громких и богатых сторонников Трампа, Маск получил прямое влияние и доступ к высшей должности страны, что сделало его не только самым богатым человеком мира, но и одним из самых влиятельных в политическом отношении.

Точная роль Маска в будущей администрации до сих пор неясна. Ранее Трамп заявлял, что генеральный директор Tesla проведет полный аудит федерального правительства и проведет кардинальные реформы как секретарь по сокращению расходов. Любая такая должность приведет к огромному конфликту интересов, поскольку у компании Маска есть миллиардные контракты с правительством, а также они сталкиваются с расследованиями со стороны федеральных агентств. Состояние Маска выросло на $26 млрд только через два дня после выборов.

Маск также показал себя как близкий союзник избранного президента — Трамп принял некоторые политические предложения Маска во время кампании и хвалил его как «супергения». Как сообщается, он присоединился к разговору Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, сигнализируя о своем широком влиянии.

Маск самый известный сторонник Трампа

Рост Маска до ключевого игрока в кампании Трампа произошел стремительно. Еще в марте генеральный директор был категоричен, что не поддержит кандидата в президенты. Еще в мае он сказал, что все еще взвешивает варианты. Затем, в июле, в тот же день, когда Трампа был ранен при неудачной попытке убийства, он заявил, что изменил свое мнение и призвал других представителей технологической индустрии поддержать Республиканскую партию.

Обет поддержки Маска отвечал его все большему публичному восприятию правых лидеров и его продвижению ультраправых взглядов на такие вопросы, как миграция. Миллиардер верит в правую теорию заговора, согласно которой демократы планировали привезти миллионы нелегальных иммигрантов, чтобы склонить выборы в свою пользу. New York Times сообщает, что он сказал группе консервативных миллиардеров весной этого года, что, если Байден победит, это будет конец американской демократии. С тех пор он публично повторил это заявление, предупреждая о «последних выборах», если Трамп проиграет.

Что быстро стало понятно после заявлений Маска, так это то, что он планировал сделать гораздо больше, чем просто предоставить поддержку. За кулисами Маск уже начал предлагать свой вклад в избирательную кампанию, позвонив по телефону Трампу и посоветовав ему выбрать Джей Ди Венса своим напарником.

Деятельность во время кампании

Объявив о своей поддержке в июле, Маск немедленно начал перечислять миллионы долларов в протрамповский America Pac, созданный за месяц до этого и функционировавший как личная политическая организация Маска и фонд для кампании Трампа. Маск пожертвовал $15 млн в июле и увеличивал свое финансирование ежемесячно, в конце концов ко дню выборов взнос составил более $118 млн.

В течение нескольких месяцев Маск взял на себя роль напарника, сопровождая Трампа во время речей, выражая политические идеи и руководя стратегией кампании.

America Pac в значительной степени взяла на себя основную игру кампании Трампа в ключевых штатах, наняв сотни людей по всей стране для агитации избирателей. По данным New York Times, организация постучала примерно в 11 миллионов дверей, а также потратила миллионы на цифровую рекламу и рассылку для избирателей.

Кампания столкнулись с бессчетными обвинениями в нехорошем обращении с работниками и нарушениях трудового законодательства. В одном случае, о котором впервые сообщил Wired, субподрядчик компании Маска America Pac якобы привез работников, даже не подозревавших, что они будут агитировать за Трампа.

Помимо финансовых взносов, Маск также выступал лично, чтобы поддержать Трампа. Когда кампания близилась к завершению, America Pac Маска также начала непосредственно предоставлять деньги потенциальным избирателям, раздавая 1 миллион долларов в день избранному избирателю, подписавшему петицию, связанную с Pac. На одной раздаче в Питтсбурге Маск вышел на сцену перед гигантским американским флагом, чтобы вручить огромный чек женщине и сказать толпе, что он их любит.

Маск в Белом доме

Ставка Маска на Трампа уже сделала его богаче на $26 млрд, поскольку цена акций Tesla подскочила после победы на выборах кандидата от Республиканской партии. Если Маск останется в расположении Трампа — что не очевидно для этих мужчин с их историей разрушительных деловых отношений — он может извлечь еще большую выгоду из-за политики дерегуляции и искоренения федеральных агентств, которым поручено присматривать за его компаниями.

На фото профиля Маска в X теперь он изображен в черной шляпе Maga с новой биографией, заявляющей, что «люди проголосовали за большую реформу правительства».

Компании Маска, такие как SpaceX и Starlink, уже являющиеся государственными подрядчиками, тесно переплетенными с различными агентствами, также могут оказать еще большее влияние. Как сообщает New York Times, Маск обратился к Трампу с просьбой нанять сотрудников SpaceX на самые высокие должности в правительстве, в том числе в Министерстве обороны.

Пока Трамп, кажется, отвечает бизнес-интересам и запросам Маска. Во время своей победоносной речи он неоднократно хвалил Маска, говоря, что любит его, и хвалил его способность делать то, чего не могут государственные учреждения.

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«Звезда родилась. Илон, он отличный парень», — сказал Трамп. Когда в вечер выборов стало ясно, что Трамп одержит решающую победу, Маск поделился мемом, на котором он держит большую фарфоровую раковину, стоя в Овальном кабинете. Это изображение было напоминанием о том, как он купил Twitter и физически перенес раковину в штаб-квартиру, незадолго до того, как уволил большинство персонала.