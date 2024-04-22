Взлет курса доллара и евро: до каких пределов может подорожать валюта

Прошлая неделя прошла неудачно для гривны, которая девальвировала как на межбанке, так и на наличном рынке практически до уровней почти 40 гривен (межбанк) и свыше 40 гривен (наличный). И это изначально будет оказывать негативное воздействие на настроения всех игроков валютного рынка Украины в ближайшие дни. Какие события определят работу валютообменного рынка и то, каким будет курс 22−26 апреля, — в свежем прогнозе «Минфина».

Учитывая, что НБУ сейчас является, по сути, главным маркетмейкером на межбанке и опосредованно существенно влияет на наличный рынок, именно действия Нацбанка на торгах (тактика по выходам на рынок, оперативность проведения интервенций по продаже дефицитного доллара и ценники его продажи) будут главными сигналами для всех сегментов валютного рынка на этой неделе.

Поведение Нацбанка и ценники его продаж доллара при проведении интервенций в период с 15 по 19 апреля показали рынку, что НБУ был «не особо против» определенной девальвации гривны на период основных расчетов кампаний с бюджетом по налогам и таможенным сборам, частично привязанным к официальному курсу. То есть Нацбанк несколько подыграл как экспортерам, которые смогли в этот момент продать свою валюту подороже, так и фискалам с таможенниками, которые могли получить больше гривны в бюджет за счет роста официального курса.

Но подобный рост котировок межбанка, официального курса и курса обменников имеет существенный негатив. Рост курса немедленно будет заложен в ценники бизнеса на товары и услуги (особенно, завязанные на импорте), что ударит по показателям инфляции, снижением которой до рекордно низких 3,2% так гордится Нацбанк.

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Кому это создаст проблемы

Активное тестирование наличным рынком уровней продаж доллара свыше психологического порога в 40 гривен также не несет в себе позитива для банковских вкладчиков в гривневые инструменты. А на счетах у населения и ФОПов в банках более 1,2 трлн гривен, треть из которых в валюте, но две трети — в гривне, часть из которой лежит на текущих счетах. То есть это «горячие» деньги, опасные для наличного курса гривны.

Не радует рост курса межбанка и те украинские крупные и средние бизнесы, у которых есть еще довоенные валютные кредиты, но они не могут их гасить в силу действующих запретов Нацбанка. То есть их коммерческий внешний долг в гривневом эквиваленте при девальвации у них растет, а существенно сокращать его в условиях запретов регулятора им не дают даже при наличии у них на это собственных гривневых ресурсов.

Отсюда возникает и различный «схематоз» по незаведению в Украину части валютной выручки, которая оседает за границей на «прокладках» для последующего обслуживания внешних долгов компаний, вместо того, чтобы заходить в страну на валютный рынок и поддерживать экономику.

В итоге, сегодняшняя ситуация с определенной девальвацией гривны последних дней к уровню около 40 гривен за доллар и выше является для Нацбанка и всего рынка достаточно «скользкой».

С одной стороны, в бюджет заложен средний курс доллара 40,7 гривен, и даже теперешний уровень официального курса значительно ниже этого порога.

С другой стороны, большое число внешних и внутренних вызовов для украинских финансов сейчас требуют от НБУ, правительства и Минфина еще более слаженных действий, что происходит не всегда.

Чего ожидает рынок от регулятора

И главное сейчас для всех участников рынка — это понимание, до каких пределов НБУ готов обесценивать гривну в настоящий момент, и насколько он сейчас готов «бороться» за стабильность валютного рынка, с учетом «подвешенной» американской военной и финансовой помощи, проблем бюджета с финансированием «дыр» по социалке и военных расходов, а также общих диспропорций всей украинской экономики в условиях войны.

Это и возможная реструктуризация внешних долгов, и растущее негативное сальдо внешней торговли, и рост соотношения внешнего долга к ВВП Украины, и потеря производственных и энергогенерирующих мощностей страны из-за обстрелов рашистами и т. д.

На этом фоне ключевым месседжем для всех участников украинского валютного и финансового рынка на этой неделе будет пресс-конференция чиновников Нацбанка и решение регулятора по учетной ставке, которая состоится 25 апреля в 14:00 по Киеву.

Важно не только само решение по учетной ставке (мой прогноз: на фоне рекордно низкой официальной инфляции в 3,2%, ее снизят с действующих сейчас 14,5% годовых на 0,5−1% годовых, то есть до 13,5−14%). Но и весь комплекс мер по стабилизации денежно-кредитной политики регулятора на ближайшее время: от ставок по депсертификатам до возможно уже необходимого повышения норматива резервирования банками средств на корсчетах в НБУ с разрешением закрывать эти увеличенные нормативы покупкой новых бенчмарк-ОВГЗ.

Кроме самой учетной ставки, очень важно, какие месседжи участникам рынка озвучат чиновники Нацбанка по денежно-кредитному и валютному рынку. В первую очередь, по видению Нацбанком дальнейшего курсового тренда по нацвалюте.

И хотя НБУ традиционно не дает прогнозов по курсу гривны, для понимания и более планомерной работы всей экономики Украины было бы полезно, чтобы Нацбанк озвучил свою дорожную карту действий как по валютным ограничениям, так и еще раз подтвердил, что будет постоянно присутствовать на валютном рынке с необходимыми объемами интервенций для сглаживания курсовых колебаний и поддержки гривны.

Поэтому эта неделя, активность и профессиональность действий Нацбанка на торгах при продаже валюты, ценники и объемы интервенций в сочетании с решениями Правления НБУ по учетной ставке — будут иметь решающее значение для поведения всего валютного рынка на ближайшие месяц-два.

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Какие внешние факторы повлияют на курс

Из международных событий ключевыми для нашего валютного рынка будут вести из США по перспективам уже теперь реального поступления пока еще «зависшей» американской помощи, графикам, объемам и срокам ее получения. Ведь, несмотря на успешное прохождение 20 апреля голосования Конгресса США — еще будет голосование во вторник 23 апреля в Сенате и затем — подписание Президентом Джо Байденом. То есть только после этого, будут конкретные сроки получения не только военного блока данной помощи, но и график поступлений финансовой помощи в украинский бюджет.

А также принципиальной будет реакция наших других западных партнеров и международных финансовых организаций на происходящее и реакция на это наших кредиторов на переговорах о реструктуризации внешнего долга. В любом случае, позитивные сдвиги в части оказания американской помощи Украине — важное подспорье для гривны на ближайшие месяц-два.

Пока Европа и другие партнеры активно пытаются «закрыть» финансовые бреши по финансированию «дыр» украинского бюджета в условиях пробуксовывания получения средств от США. И это им удается, что и позволило нарастить ЗВР Украины до $43,8 млрд по состоянию на 1 апреля этого года.

Динамика международных резервов

То есть у НБУ есть определенный запас прочности для поддержания стабильности гривны. Но всем участникам рынка для стратегического планирования ситуации в финансах Украины, в том числе и курсовых перспектив, важны результаты решений американского политикума в части помощи, а также результаты переговоров по возможной реструктуризации внешних долгов страны.

Кроме этого, Минфин достаточно успешно пока размещает свои бумаги на аукционах, что частично «помогает» не только латать «дыры» бюджета, но и подстраховывает гривну. Например, 16 апреля чиновники продали ОВГЗ на сумму почти 6,9 млрд гривен на сроки от 378 до 1 176 дней с доходностью от 16,09% до 18,3% годовых.

ОВГЗ, которые находятся в обращении по номинально-амортизационной стоимости

Относительно успешное размещение облигаций Минфином на внутреннем рынке в сочетании с откачиванием излишней гривневой ликвидности через механизм депозитных сертификатов и высоким уровнем ЗВР позволяют сейчас Нацбанку достаточно уверенно себя чувствовать на валютном рынке, имея определенный запас прочности.

Объем операций НБУ по регулированию ликвидности банков

И сейчас главное, чтобы регулятор оперативно «тушил» возникающие перекосы на всех сегментах валютного и денежно-кредитного рынков Украины.

Прогноз курса доллара и евро на 22−26 апреля

НБУ будет вынужден выходить на рынок с интервенциями по продаже доллара для поддержки гривны практически ежедневно, чтобы «сбить» негатив девальвации гривны прошлой недели. По моим прогнозам, за 22−26 апреля Нацбанк потратит на это порядка $410 млн — $630 млн. Ежедневные объемы торгов в системе Блумберг на будут превышать уровни от $140 млн до $280 млн.

Котировки межбанка:

Доллар. По моему прогнозу, в период с 22 по 26 апреля котировки американской валюты на межбанке будут в пределах от 39,65 до 40,20 гривен.

Евро. Пара евро/доллар, по моим расчетам, на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 1,058 до 1,074 доллара за евро с периодическим увеличением волатильности во время оглашения экономических новостей Евросоюза и США.

Кроме этого, на поведение всех финансовых рынков будет оказывать влияние фактор ситуации в войне россии против Украины и продолжение/непродолжение эскалации напряженности между Израилем и Ираном на фоне ракетных ударов израильтян по иранским объектам в конце прошлой недели. Война в обоих регионах чревата для мировых рынков существенными проблемами и вызовами, которые выходят далеко за рамки только экономики. По моему прогнозу, курс евро на украинском межбанке на этой неделе будет в пределах от 41,94 до 43,18 гривен.

Наличный рынок:

Основная часть обменников будет работать со спредом в пределах 20−35 копеек по доллару и 20−45 копеек по евро. Из-за значительных колебаний украинского межбанка по доллару и по евро, а также скачков пары евро/доллар на внешних рынках — во все дни этой недели будет наблюдаться широкий разброс ценников и по наличному доллару, и по евро.

Наличный доллар. В большинстве касс банков доллар на этой неделе будет находиться в пределах широкого коридора покупки и продажи от 39,20 до 40,70 грн, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 39,35 до 40,65 грн.

Наличный евро. В банках котировки евровалюты при покупке-продаже будут в пределах коридора от 41,90 до 43,60 грн, а в обменниках финкомпаний этот коридор будет в пределах от 42,20 до 43,45 грн.

Существенная волатильность как украинского межбанка, так и наличного рынка будет основной отличительной особенностью этой недели.

А поведение НБУ во время проведений текущих интервенций, решения Нацбанка по учетной ставке и денежно-кредитной политике, а также комментарии чиновников к ним — наложат отпечаток на поведение всего валютного рынка Украины, как минимум, на ближайшие месяц-два.