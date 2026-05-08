8 мая 2026, 7:30 Читати українською

Золото или медь: куда выгоднее инвестировать в защитный металл или энергетическую революцию

«Минфин» запускает новый проект — Инвестиционный портфель читателей. В первой публикации мы предлагаем вам выбрать, какой актив вы хотели бы купить — золото или медь. У каждого из них есть свои преимущества, но и риски. Поэтому давайте разберемся, что лучше: традиционный защитный актив или металл, стоимость которого растет вместе с распространением ИИ.

Как будем формировать портфель

Это игровой формат, в котором каждый из наших читателей сможет проверить свои навыки и идеи в инвестировании. Еженедельно редакция будет предлагать добавить в портфель новые активы, а вы сможете выбрать, какой вам больше нравится, или же отказаться от всех предложенных. Решение принимается большинством голосов на сайте и в социальных сетях «Минфина».

Портфель виртуальный, то есть в реальности выбранные активы мы не покупаем, но фиксируем выбор и далее отслеживаем изменение цены. Таким образом каждый сможет убедиться, насколько удачным было то или иное решение.

Общая сумма, на которую будет формироваться портфель — $10 тыс. Благодаря этому мы сможем диверсифицировать инвестиции и рассмотреть различные активы как на международном, так и на украинском рынках.

В первой публикации мы решили рассмотреть инвестиции в металлы — золото и медь. Первый считается инвестиционным и защитным активом. Второй на протяжении тысячелетий также использовался для изготовления денег, но сейчас необходим в энергетике.

Инвестировать в металлы мы предлагаем через индексные фонды — ETF. SPDR Gold Shares (GLD) вкладывает средства своих клиентов в физическое золото. Стоимость фонда напрямую привязана к спотовой цене металла через индекс LBMA PM Gold Price. Стоимость одной акции фонда на момент написания статьи составляла $430,96. Если вы проголосуете за инвестиции в золото — добавим в портфель одну акцию этого ETF.

United States Copper Index Fund (CPER) вкладывает средства в фьючерсы на медь, что также обеспечивает повторение колебаний ее стоимости. Одна акция фонда сейчас стоит $37,54. Если вы выберете этот вариант, то добавим в портфель 11 акций фонда общей стоимостью $412,94.

Или, если вы не верите в перспективы ни одного из металлов, то можете проголосовать за отказ от этих вариантов инвестиций. Тогда бюджет останется неизменным до следующей публикации. Но сначала давайте разберемся в перспективах обоих металлов.

Золото

В прошлом году драгоценный металл подорожал на 65 %, что сделало его одним из лучших объектов для инвестиций. При этом за год золото 53 раза обновляло исторический максимум. Пиковую стоимость оно достигло в конце января этого года — $5589 за тройскую унцию.

Однако после начала войны США и Израиля против Ирана стоимость металла обвалилась. На момент написания статьи цена золота составляла $4711, а это на 15,7 % ниже пика.

Существует ряд факторов, которые привели к стремительному подорожанию металла, а также будут влиять на его цену в ближайшем будущем.

Спрос со стороны центральных банков. В прошлом году они приобрели 863,3 тонны драгоценного металла, что более чем вдвое превышает среднегодовой показатель за 2010−2021 годы. Опрос центральных банков, проведенный Всемирным советом по золоту, показал, что 95 % респондентов ожидают увеличения мировых золотых резервов в течение следующих 12 месяцев, при этом 43 % сами планируют расширить запасы, и никто не сказал, что будет их распродавать.

Эксперты JP Morgan считают, что центральные банки приобретут около 800 тонн металла в текущем году — почти столько же, как и в 2025 г.

Одна из причин, по которой центробанки активно скупают золото, — дедолларизация. Объемы американской валюты в резервах сокращают, в частности, Китай, Индия и Турция.

Второй фактор, способствующий росту цены на золото, — ожидаемое снижение ключевой ставки ФРС. Вместе с этим процессом доллар будет дешеветь, а инвестиционные возможности будут расширяться. По оценкам Goldman Sachs, каждое снижение ставки на 0,5 % будет означать рост цены унции металла на $120.

Также подталкивает цену на золото глобальное падение доверия к фиатным валютам из-за постоянных геополитических конфликтов, роста долгов ключевых государств и хаотичной политики США.

Возникает логичный вопрос: если золото — защитный актив, то почему же его цена упала после начала войны на Ближнем Востоке. Кажется, глобальный хаос должен был, наоборот, привести к очередному росту.

Однако все дело в цене на нефть. Блокировка Ормузского пролива привела к ее подорожанию, вслед за чем растет инфляция, а значит, ФРС становится более консервативной и может отказаться от ожидаемого снижения ставок.

Кроме того, прошлый год привлек в золото много спекулятивного капитала. Как только для цены на металл наступили рискованные времена, такие трейдеры начали его распродавать, что привело к существенному падению цены металла.

Несмотря на несколько негативных факторов, инвестиционные банки, обновившие свои прогнозы после начала войны в Иране, продолжают излучать оптимизм.

В JP Morgan ожидают, что цена унции желтого металла к концу года достигнет $6300. Эксперты учреждения считают, что рост будет опираться на стабильный спрос со стороны центральных банков и частных инвесторов.

Wells Fargo ожидает цену к концу года в пределах $6100-$6300 за унцию. UBS считает, что по базовому сценарию цена достигнет $6200, а в случае благоприятных условий — даже $7200 за тройскую унцию.

А вот специалисты Morgan Stanley значительно более скептичны и прогнозируют цену на конец года в $4800 — почти столько же, как сейчас. В банке убеждены, что прошлогодний импульс роста металла уже исчерпал себя.

Медь

Год назад цена на медь составляла около 9500 долларов за тонну, а сейчас достигает 13 137 долларов, то есть выросла примерно на 38 %. Подобно золоту, цена на этот промышленный металл тоже откатилась от пиковых значений, достигавших 14 500 долларов за тонну, но в целом рост по-прежнему выглядит ошеломляющим.

Разберем, в чем же феномен роста цены на медь. Этот металл — основа электричества, ведь он прекрасно проводит ток, не перегревается и долговечен. С ростом глобального потребления энергии повышается и спрос на него.

Однако настоящий «медный бум» начался из-за развития искусственного интеллекта. Каждый мегаватт дата-центра для ИИ требует от 27 до 33 тонн меди. Обычная же их мощность составляет 50−150 МВт. Нетрудно посчитать, что для дата-центра мощностью 100 МВт понадобится около 3 тыс. тонн меди.

Второй крупный потребитель меди — электромобили. В каждом из них этого металла, в зависимости от модели, 50−80 кг, что в 3−4 раза больше, чем в автомобилях с двигателями внутреннего сгорания. Плюс десятки килограммов меди требуют устройства быстрой зарядки.

На фоне проблем на нескольких крупных месторождениях меди рост потребления привел к дефициту металла в прошлом году около 180 тыс. тонн. Отсюда и стремительный рост цены.

В этом году дефицит мог вырасти еще существеннее из-за ограничений Китая на экспорт серной кислоты, которая используется при добыче около 15% мировой меди.

В то же время, как и с золотом, рост цены на металл остановился из-за войны в Иране. Во-первых, глобальный кризис тормозит рост мировой экономики, а значит, замедляется и развитие электрических мощностей. Во-вторых, высокая стоимость электроэнергии тормозит развитие ИИ.

По оценкам JP Morgan Global Research, каждые 10% роста цен на нефть могут снизить мировой ВВП на 0,16%. «Бета-коэффициент спроса на медь к мировому ВВП оценивается в 1,2, то есть если мировой ВВП упадет на 1%, рост спроса на медь может упасть на 1,2%», — объясняют аналитики.

О падении спроса на медь говорят и специалисты Goldman Sachs. По их оценкам, из-за замедления мировой экономики профицит производства меди в этом году может составить 490 тыс. тонн.

На этом фоне Goldman Sachs прогнозирует среднюю цену меди в течение года на уровне $12 650 — то есть почти на $500 меньше, чем сейчас.

В JP Morgan считают, что к концу года медь будет еще дешевле — $12 500 за тонну. А к середине 2027 г. цена снизится до $11 600.

В то же время, если вы верите в восстановление мировой экономики, стремительное развитие ИИ и глобальную электрификацию, то даже в нынешних условиях медь может стать вашим выбором.

Теперь, когда мы разобрались в особенностях ценообразования золота и меди, можно переходить к голосованию и выбирать, какой из металлов добавить в портфель.

Также пишите в комментариях, какой из активов вы хотели бы добавить в портфель, мы учтем это в следующих публикациях.

Олексій Писарев
Заместитель главного редактора Олексій Писарев
Пишет на темы: Инвестиции, фондовый рынок, forex, макроэкономика
Комментарии - 2

crowl
8 мая 2026, 8:12
Золото, чим менший об'єм тим вигідніший метал
gorobezus
8 мая 2026, 11:54
Серебро забыли, и да, для больших токов и больших расстояний алюминий лучше меди — единица проводника той же проводимости обходится дешевле в несколько раз и во всех случаях где габариты не критичны рациональнее использовать алюминий.
