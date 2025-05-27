Украинцы более активно несут доллары в обменники: как это влияет на курс

На прошлой неделе курс доллара по отношению к гривне почти не менялся, а колебания на межбанке были минимальными. Что влияло на это, и какие факторы будут давить на межбанк в ближайшее время, рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

На межбанке тишина. Колебания +/- 5 коп, узкий спред. Однако среднесуточное сальдо (покупка минус продажа) выросло до 3-недельного максимума — $84 млн. Причина такого движения — в снижении предложения валюты почти на 15% при относительно стабильном спросе. Такой расклад можно объяснить удержанием валюты от продажи, возможно, влиянием валютной либерализации.

Активность населения с безналичной валютой снизилась до многонедельных минимумов. Снизилась как покупка, так и продажа валюты — продают пока стабильно больше, чем покупают. В итоге среднесуточная продажа безналичной валюты населением превысила покупку на $4,5 млн.

На наличном рынке незначительное оживление из-за роста продажи валюты. Сальдо наличных операций снизилось до среднесуточного уровня чуть более $12 млн.

Интервенции НБУ за неделю снизились на 18% — до $618,4 млн.

Безналичный доллар прошел неделю почти без изменений, поднявшись с 41,49 до 41,50 грн, безналичный евро существенно подрос из-за мировых тенденций с 46,45 до 46,92 грн.

Наличный доллар также потерял 1 коп. — с 41,68 до 41,67 грн, наличный евро повысился вслед за межбанком с 46,86 до 47,33 грн.

Что влияло на рынок

Массированные обстрелы каждый день. Риск безопасности играет против рынка.

В Украине работает миссия МВФ. Всегда, когда работает миссия, наш рынок удивительно стабильный и спокойный.

Минэкономики обнародовало свои прогнозы для бюджетной декларации. На 2025 год рассматривается средний курс 43,3 грн за доллар, и курс на конец года 43,7 грн за доллар. Рынок, так или иначе, принимает эти прогнозы при планировании, и эти уровни на 4,3% выше текущих. Однако они находятся близко к уже использованным импортерами уровням.

НАК «Нафтогаз» продолжает закупать газ.

Выплат по ВВП-варрантам в мае не будет. Рынок закладывает это, как базовый сценарий, и не ожидает никакого влияния.

ЕС закрывает торговый безвиз с Украиной. Уже с 6 июня. Минэкономики оценило потери на уровне $2,9 млрд, или около 1% ВВП. Конечно, это очень негативный фактор для рынка, требующий переориентации экспорта, прежде всего аграрного. Однако положительным фактором станет повышение внутреннего предложения этих товаров, что будет давить на цены.

Минфин проводит активные консультации с партнерами по финансированию на 2026 и последующие годы. Европейским партнерам предложено совместное финансирование украинской армии.

Что будет в ближайшее время

30 мая — выплаты по ВВП-варрантам за 2023 год. Здесь можно сказать так: всем спасибо, все свободны. Либо принимаете предложение Минфина, либо все равно будет реструктуризация.

Импорт газа для восстановления запасов в газохранилищах будет поддерживать спрос на валюту.

Ждем завершения миссии МВФ и рекомендаций по следующему траншу. Надеюсь, положительное.

Фактор безопасности. Кажется, что он снова возвращается на рынок.

Возможно ослабление гривны до уровня 41,75 грн. Однако медленное и незначительное. На рынке отсутствует достаточный объем ликвидности для существенных смещений курса. Да и НБУ владеет достаточным запасом прочности, чтобы стабилизировать колебания. А еще впереди июнь, который за последние 25 лет всего 4 раза был девальвационным, из которых только один раз девальвация была выше 1%. Таким образом, ждать сильных движений также не стоит. Однако ситуация может измениться уже в июле-августе.

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Готовимся к горячему началу июня: