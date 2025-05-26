Общая сумма вкладов физических лиц и физических лиц-предпринимателей в украинских банках на 1 мая 2025 года достигла 1,43 триллиона гривен, что на 587,4 миллиарда гривен больше трех лет назад. Об этом пишет пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц.
Вклады украинцев в банках выросли на 587 миллиардов за три года
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Динамика роста
За период с 1 мая 2022 года по 1 мая 2025 года вклады граждан выросли на 587,4 миллиарда гривен, из которых 466,9 миллиарда — это реальный прирост без учета переоценки валютных вкладов. Из общей суммы 918,3 миллиарда гривен приходится на вклады в гривне (+25,5 миллиарда за апрель), а 510 миллиардов — на вклады в иностранной валюте (+10 миллиардов).
Структура вкладов
Доля ФЛП среди вкладчиков составляет 3,2%, а их сумма вкладов — 11%, то есть почти 157 миллиардов гривен. Большинство украинцев (57,2%) имеют вклады от 10 до 200 тысяч гривен, но их доля в общем объеме — 28,15%. 50,15% всех средств (более 600 тысяч гривен) принадлежит лишь 0,56% вкладчиков.
Источник: Минфин
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