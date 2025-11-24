Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
24 ноября 2025, 7:10 Читати українською

Украина начала новые переговоры с МВФ: продавит ли Фонд девальвацию гривны

Последняя рабочая неделя ноября пройдет под влиянием нескольких факторов, которые способны серьезно повлиять на настроения участников нашего валютного рынка, их поведение и общую статистику торгов. Расскажу, как это отразится на курсе наличного и безналичного доллара и евро подробнее.

Последняя рабочая неделя ноября пройдет под влиянием нескольких факторов, которые способны серьезно повлиять на настроения участников нашего валютного рынка, их поведение и общую статистику торгов.

Вот осовные события, которые будут определять курсовой тренд:

Завершение отчетного периода и выходной в США на День Благодарения. Все украинские клиенты и сами банки будут закрывать свои операции по месяцу и «выходить» на отчетный баланс за ноябрь. С одной стороны, это увеличит статистику торгов межбанка, так как расчеты с контрагентами нужно будет закрыть как импортерам (рост спроса на валюту для проведения этих операций), так и экспортерам (увеличение продажи валютной выручки, чтобы закрыть свои расчеты в гривне).

По моим прогнозам, объем ежедневных операций на торгах с 24 по 28 ноября составит от $165 млн до $270 млн. Причем статистика торгов будет на этой неделе крайне неравномерной.

Самые маленькие объемы сделок на межбанке по системе Блумберг пройдут 27 ноября — в День Благодарения в США. В этот четверг американские банки работать не будут, и все расчеты по торгам долларом в Украине будут проходить на условиях ТОМ (расчеты в гривне этой датой, поставка долларов — на следующий рабочий день). Это традиционно неинтересно большому числу продавцов валюты, поэтому они сразу перенесут свои сделки либо на пятницу, последний рабочий день месяца, либо проведут свои основные расчеты по месяцу в долларе с понедельника по среду.

Но поскольку самые крупные операции никто из клиентов не рискнет оставлять на последний рабочий день месяца, пятницу, 28 ноября, именно с понедельника по среду объемы операций на межбанке будут максимальными. Зато 28 ноября активизируются банки, которым надо зафиксировать свой финансовый результат по торговле валютой за ноябрь и провести межбанковские сделки по собственной валютной позиции на отчетную дату.

Пик сезона распродаж и необходимость постоянно финансировать затраты на покупку энергоносителей и электроэнергии. Постоянные атаки рф на украинские гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры (в первую очередь энергетическую и железнодорожную) вынуждают профильные компании безостановочно закупать за валюту не только топливо и электричество, но и запчасти для восстановления поврежденного оборудования, в том числе и на внешних рынках. В итоге растет спрос на валюту со стороны этих субъектов хозяйствования. Дополнительно, из-за обострения ситуации на фронтах, растут потребности в валюте у предприятий оборонного комплекса.

К этому добавляется и активность ритейлеров, которые в сезон распродаж товаров народного потребления активно покупают валюту и рассчитываются за закупленные ранее импортные товары (если они получают товары «под реализацию») или сразу оплачивают валютой товары с их оперативной растаможкой, чтобы успеть продать в период повышенного спроса. В конечном итоге, крупные сети бытовых и продуктовых ритейлеров станут на этой и следующей неделе одними из главных покупателей валюты на межбанке.

Интервенции Нацбанка и покупки валюты гражданами на свои карты для последующей оплаты товаров на распродажах в международных маркетплейсах. Все вышеперечисленные факторы пока работают против гривны, и нехватку валюты на межбанке в конце ноября снова придется закрывать Нацбанку своими интервенциями. По моим прогнозам, на этой неделе НБУ придется потратить из резервов для поддержки гривны от не менее $630 млн до $820 млн.

Кроме того, многие граждане в пределах установленных лимитов будут покупать валюту и оплачивать ею свои покупки в крупных иностранных интернет-магазинах и маркетплейсах. Чтобы обеспечить эти транзакции и соблюсти нормативы валютной позиции, банки начнут дополнительно покупать валюту на торгах и под эти операции, что также увеличит спрос на валюту на рынке. И это тоже будет «давить» на курс.

Работа миссии МВФ и геополитические события. Сейчас правительство и Нацбанк ведут переговоры по новой программе сотрудничества с Фондом. Представители переговорной группы говорят, что первая выплата по новой программе МВФ на $8 млрд ожидается в январе 2026 года.

Напомню, что недавно Bloomberg писал о том, что МВФ усиливает давление на Национальный банк с требованием провести контролируемую девальвацию гривны. И, по слухам, этот вопрос также обсуждается в текущих переговорах.

Пока же в проекте бюджета-2026 и в прогнозах МВФ заложена девальвация гривны в пределах 45−46 гривен за доллар до конца следующего года. При этом межбанковский курс пока находится в условных пределах 42−42,3 гривен за доллар. А вот до чего окончательно договорятся представители Фонда и наши чиновники, будет понятно в течение следующих нескольких недель. В итоге пока масштаб плановой девальвации гривны остается одной из главных интриг этих переговоров.

Психологически работает против гривны также подвисший вопрос о выделении Украине 140 млрд евро «репарационного кредита» от ЕС, а также многочисленные разговоры вокруг нового «мирного плана» Дональда Трампа.

При этом, хочу подчеркнуть, что наличие у Нацбанка резервов в пределах $49,5 млрд и стабильное поступление международной помощи при ежедневных объемах наших торгов по системе Блумберг в пределах до $230 млн — $270 млн позволяют Нацбанку держать ситуацию на валютном рынке под полным контролем.

Кроме всего вышеперечисленного, стоит еще отметить, что фактор «черной пятницы» сработает и по паре евро/доллар на международных площадках, что опосредованно отразится и на курсе евро в Украине относительно гривны. Ведь активные покупки товаров в США и по всему миру в эти последние дни ноября значительно увеличат число таких транзакций по оплате товаров как в долларе, так и евро.

В качестве примера, приведу статистику 2024 года. Объем онлайн-продаж только в США в «черную пятницу» превысил $10,8 млрд, а общий объем розничной торговли, включая физические магазины, — $20 млрд. Количество американцев, совершивших розничные покупки к «черной пятнице», достигло 131,7 миллиона. А по всему миру в «черную пятницу» мировые онлайн-продажи достигли рекордных $74,4 млрд. В основном этот рост был обусловлен увеличением покупок с мобильных устройств и активным использованием чат-ботов с ИИ.

Нет оснований предполагать, что в 2025 году статистика будет хуже. И поскольку пара евро/доллар при подобных транзакциях является одной из самых востребованных (многие известные платежные системы при трансграничных платежах своих карточных клиентов переводят сначала местную валюту в доллар, а затем через доллар уже в ту валюту, которую получает поставщик товаров и услуг) — это может достаточно серьезно ситуативно влиять на рынок и на соотношение евро/доллар на внешних площадках, а значит — и на курс евровалюты относительно гривны в Украине.

Ну и самым важным фактором для Украины, украинцев и как следствие — для украинского валютного рынка, на этой неделе будет течение переговоров руководства Украины с нашими западными партнерами (в первую очередь с США и Евросоюзом) в части перспектив окончания войны.

Прогноз курса доллара и евро на 24−28 ноября

Межбанк

По моему прогнозу, коридор по паре евро/доллар на мировом валютном рынке будет в пределах от 1,149 до 1,163 доллара за евро.

Тогда при прогнозном коридоре по котировкам безналичного доллара на торгах в пределах от 41,90 до 42,55 гривен, курс евро на межбанке в этот период может находиться в пределах коридора от минимум 48,14 гривен до максимум 49,49 гривен.

Но с учетом максимального сглаживания НБУ колебаний по курсу доллара в рамках «гибкого курсообразования», что опосредованно влияет и на курс безналичного евро, коридор по евро на межбанке, по моему прогнозу, будет в более узком диапазоне — от 48,40 до 49,35 гривен.

Наличный рынок

Обменники продолжат работать в формате «с оборота». Но, с учетом того, что в период активных распродаж товаров под «черную пятницу» гражданам понадобится значительно больше гривны, в том числе и наличной, владельцы обменников будут выставлять достаточно широкий спред. По доллару — в пределах до 20−25 копеек, а по евро — в пределах до 20−35 копеек.

В самых бойких местах торговли владельцы обменников могут увеличивать спред по доллару до 30−35 копеек, а по евро — до 40−50 копеек.

С учетом большого числа факторов (от военных до геополитических), которые на этой неделе способны быстро менять ситуацию как на мировом рынке, так и в самой Украине, финансисты продолжат практику частой смены своих ценников в обменниках в течение дня, в зависимости от поведения международного и украинского межбанковского валютного рынка.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 41,80 до 42,75 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,90 до 42,70 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 48,30 до 49,65 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 48,40 до 49,60 гривен.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
HappyInterest
HappyInterest
24 ноября 2025, 9:49
#
Все дуже просто. буде діалог по суті такий
— вам гроші треба?
— так.
— девальвуйте гривню і дамо.
— не девальвуємо.
— тоді не дамо.
— ну ладно тоді… — а ось тут уже туман)

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
