Украина начала новые переговоры с МВФ: продавит ли Фонд девальвацию гривны

Последняя рабочая неделя ноября пройдет под влиянием нескольких факторов, которые способны серьезно повлиять на настроения участников нашего валютного рынка, их поведение и общую статистику торгов. Расскажу, как это отразится на курсе наличного и безналичного доллара и евро подробнее.

Вот осовные события, которые будут определять курсовой тренд:

Завершение отчетного периода и выходной в США на День Благодарения. Все украинские клиенты и сами банки будут закрывать свои операции по месяцу и «выходить» на отчетный баланс за ноябрь. С одной стороны, это увеличит статистику торгов межбанка, так как расчеты с контрагентами нужно будет закрыть как импортерам (рост спроса на валюту для проведения этих операций), так и экспортерам (увеличение продажи валютной выручки, чтобы закрыть свои расчеты в гривне).

По моим прогнозам, объем ежедневных операций на торгах с 24 по 28 ноября составит от $165 млн до $270 млн. Причем статистика торгов будет на этой неделе крайне неравномерной.

Самые маленькие объемы сделок на межбанке по системе Блумберг пройдут 27 ноября — в День Благодарения в США. В этот четверг американские банки работать не будут, и все расчеты по торгам долларом в Украине будут проходить на условиях ТОМ (расчеты в гривне этой датой, поставка долларов — на следующий рабочий день). Это традиционно неинтересно большому числу продавцов валюты, поэтому они сразу перенесут свои сделки либо на пятницу, последний рабочий день месяца, либо проведут свои основные расчеты по месяцу в долларе с понедельника по среду.

Но поскольку самые крупные операции никто из клиентов не рискнет оставлять на последний рабочий день месяца, пятницу, 28 ноября, именно с понедельника по среду объемы операций на межбанке будут максимальными. Зато 28 ноября активизируются банки, которым надо зафиксировать свой финансовый результат по торговле валютой за ноябрь и провести межбанковские сделки по собственной валютной позиции на отчетную дату.

Пик сезона распродаж и необходимость постоянно финансировать затраты на покупку энергоносителей и электроэнергии. Постоянные атаки рф на украинские гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры (в первую очередь энергетическую и железнодорожную) вынуждают профильные компании безостановочно закупать за валюту не только топливо и электричество, но и запчасти для восстановления поврежденного оборудования, в том числе и на внешних рынках. В итоге растет спрос на валюту со стороны этих субъектов хозяйствования. Дополнительно, из-за обострения ситуации на фронтах, растут потребности в валюте у предприятий оборонного комплекса.

К этому добавляется и активность ритейлеров, которые в сезон распродаж товаров народного потребления активно покупают валюту и рассчитываются за закупленные ранее импортные товары (если они получают товары «под реализацию») или сразу оплачивают валютой товары с их оперативной растаможкой, чтобы успеть продать в период повышенного спроса. В конечном итоге, крупные сети бытовых и продуктовых ритейлеров станут на этой и следующей неделе одними из главных покупателей валюты на межбанке.

Интервенции Нацбанка и покупки валюты гражданами на свои карты для последующей оплаты товаров на распродажах в международных маркетплейсах. Все вышеперечисленные факторы пока работают против гривны, и нехватку валюты на межбанке в конце ноября снова придется закрывать Нацбанку своими интервенциями. По моим прогнозам, на этой неделе НБУ придется потратить из резервов для поддержки гривны от не менее $630 млн до $820 млн.

Кроме того, многие граждане в пределах установленных лимитов будут покупать валюту и оплачивать ею свои покупки в крупных иностранных интернет-магазинах и маркетплейсах. Чтобы обеспечить эти транзакции и соблюсти нормативы валютной позиции, банки начнут дополнительно покупать валюту на торгах и под эти операции, что также увеличит спрос на валюту на рынке. И это тоже будет «давить» на курс.

Работа миссии МВФ и геополитические события. Сейчас правительство и Нацбанк ведут переговоры по новой программе сотрудничества с Фондом. Представители переговорной группы говорят, что первая выплата по новой программе МВФ на $8 млрд ожидается в январе 2026 года.

Напомню, что недавно Bloomberg писал о том, что МВФ усиливает давление на Национальный банк с требованием провести контролируемую девальвацию гривны. И, по слухам, этот вопрос также обсуждается в текущих переговорах.

Пока же в проекте бюджета-2026 и в прогнозах МВФ заложена девальвация гривны в пределах 45−46 гривен за доллар до конца следующего года. При этом межбанковский курс пока находится в условных пределах 42−42,3 гривен за доллар. А вот до чего окончательно договорятся представители Фонда и наши чиновники, будет понятно в течение следующих нескольких недель. В итоге пока масштаб плановой девальвации гривны остается одной из главных интриг этих переговоров.

Психологически работает против гривны также подвисший вопрос о выделении Украине 140 млрд евро «репарационного кредита» от ЕС, а также многочисленные разговоры вокруг нового «мирного плана» Дональда Трампа.

При этом, хочу подчеркнуть, что наличие у Нацбанка резервов в пределах $49,5 млрд и стабильное поступление международной помощи при ежедневных объемах наших торгов по системе Блумберг в пределах до $230 млн — $270 млн позволяют Нацбанку держать ситуацию на валютном рынке под полным контролем.

Кроме всего вышеперечисленного, стоит еще отметить, что фактор «черной пятницы» сработает и по паре евро/доллар на международных площадках, что опосредованно отразится и на курсе евро в Украине относительно гривны. Ведь активные покупки товаров в США и по всему миру в эти последние дни ноября значительно увеличат число таких транзакций по оплате товаров как в долларе, так и евро.

В качестве примера, приведу статистику 2024 года. Объем онлайн-продаж только в США в «черную пятницу» превысил $10,8 млрд, а общий объем розничной торговли, включая физические магазины, — $20 млрд. Количество американцев, совершивших розничные покупки к «черной пятнице», достигло 131,7 миллиона. А по всему миру в «черную пятницу» мировые онлайн-продажи достигли рекордных $74,4 млрд. В основном этот рост был обусловлен увеличением покупок с мобильных устройств и активным использованием чат-ботов с ИИ.

Нет оснований предполагать, что в 2025 году статистика будет хуже. И поскольку пара евро/доллар при подобных транзакциях является одной из самых востребованных (многие известные платежные системы при трансграничных платежах своих карточных клиентов переводят сначала местную валюту в доллар, а затем через доллар уже в ту валюту, которую получает поставщик товаров и услуг) — это может достаточно серьезно ситуативно влиять на рынок и на соотношение евро/доллар на внешних площадках, а значит — и на курс евровалюты относительно гривны в Украине.

Ну и самым важным фактором для Украины, украинцев и как следствие — для украинского валютного рынка, на этой неделе будет течение переговоров руководства Украины с нашими западными партнерами (в первую очередь с США и Евросоюзом) в части перспектив окончания войны.

Прогноз курса доллара и евро на 24−28 ноября

Межбанк

По моему прогнозу, коридор по паре евро/доллар на мировом валютном рынке будет в пределах от 1,149 до 1,163 доллара за евро.

Тогда при прогнозном коридоре по котировкам безналичного доллара на торгах в пределах от 41,90 до 42,55 гривен, курс евро на межбанке в этот период может находиться в пределах коридора от минимум 48,14 гривен до максимум 49,49 гривен.

Но с учетом максимального сглаживания НБУ колебаний по курсу доллара в рамках «гибкого курсообразования», что опосредованно влияет и на курс безналичного евро, коридор по евро на межбанке, по моему прогнозу, будет в более узком диапазоне — от 48,40 до 49,35 гривен.

Наличный рынок

Обменники продолжат работать в формате «с оборота». Но, с учетом того, что в период активных распродаж товаров под «черную пятницу» гражданам понадобится значительно больше гривны, в том числе и наличной, владельцы обменников будут выставлять достаточно широкий спред. По доллару — в пределах до 20−25 копеек, а по евро — в пределах до 20−35 копеек.

В самых бойких местах торговли владельцы обменников могут увеличивать спред по доллару до 30−35 копеек, а по евро — до 40−50 копеек.

С учетом большого числа факторов (от военных до геополитических), которые на этой неделе способны быстро менять ситуацию как на мировом рынке, так и в самой Украине, финансисты продолжат практику частой смены своих ценников в обменниках в течение дня, в зависимости от поведения международного и украинского межбанковского валютного рынка.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 41,80 до 42,75 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,90 до 42,70 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 48,30 до 49,65 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 48,40 до 49,60 гривен.