У украинцев на счетах сохранилось 141 млн грн в рублях: как их можно обменять

До 31 декабря 2024 года украинским банкам позволено провести для своих клиентов — компаний и физлиц — продажу/обмен имеющихся у них российских и белорусских рублей в безналичной форме. Но это разрешается делать только через те банки рф и Беларуси, которые не включены в санкционные списки. Каждый клиент может провести такой обмен только один раз после подачи в банк соответствующего заявления.

Возможность обмена российской и белорусской валюты клиентами украинских банков зафиксирована в новом законопроекте № 9422, который сейчас ожидает подписи Президента. Он анонсировался, как кредитный, с прицелом на регулирование потребительских займов. Однако, во время подготовки документа Нацбанк включил в него и ряд «непрофильных» нововведений. Разброс тем — от банковского надзора до узкопрофильного страхования. Также, в ходе рассмотрения, с голоса в документ добавили новые правила обращения с российскими и белорусскими рублями.

Таким образом, украинцы получили шанс избавиться от рублей, операции с которыми были запрещены в Украине с первого дня полномасштабного вторжения (военным постановлением НБУ № 18).

Сколько рублей у украинцев

«Минфин» направил в Национальный банк запрос, чтобы выяснить текущую ситуацию с использованием рублей в Украине. НБУ предоставил последние данные по безналичным остаткам на счетах на 22 ноября 2023 года в пересчете на гривну:

российские рубли : юрлица — эквивалент 1 742 млн грн, физлица — 141 млн грн;

: юрлица — эквивалент 1 742 млн грн, физлица — 141 млн грн; белорусские рубли: юрлица — эквивалент 2 млн грн, физлица — 55 грн.

По динамике понятно, что наш бизнес перед большой войной сокращал свои вложения в рубли, а вот население их немного увеличило.

На начало 2022 года Нацбанк зафиксировал такие остатки на счетах:

российские рубли : юрлица — эквивалент 1 854 млн грн, физлица — 130 млн грн;

: юрлица — эквивалент 1 854 млн грн, физлица — 130 млн грн; белорусские рубли: юрлица — эквивалент 1 млн грн, физлица — 45 грн.

За год до этого российского безнала в Украине было еще больше — данные на начало 2021-го:

российские рубли : юрлица — эквивалент 2 440 млн грн, физлица — 149 млн грн;

: юрлица — эквивалент 2 440 млн грн, физлица — 149 млн грн; белорусские рубли: юрлица — эквивалент 3 млн грн, физлица — 5 грн.

Что будет с рублевой наличкой

Точной информации об объемах наличного рубля на руках у граждан Украины нет. Однако, в банках объяснили, что, согласно законопроекту № 9422, ни люди, ни бизнес не смогут внести эту наличность на счет для дальнейшего безналичного обмена.

«Постановление НБУ № 18 от 24 февраля 2022 года запрещает любые денежные операции с российским и белорусским рублем. А внесение на счет — это операция. Законом № 9422 делается одно исключение — по безналичному валютообмену для этих двух валют. И только. Это значит, что разрешается только безналичный валютообмен уже имеющихся на счетах средств, и дополнительно внести наличные на них не получится», — объяснил «Минфину» ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Так что на практике обмену будет подлежать рублевый эквивалент 1,9 млрд грн. Однако, пока неизвестно, какие из украинских банков смогут (захотят) его произвести, ведь известно, что многие из наших структур закрыли свои корсчета в рф и Беларуси.

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Почему у предприятий и граждан сохранились рублевые счета

«Пик использования российских рублей во внешнеторговых расчетах пришелся на 2010−2013 годы. Такая динамика объясняется, прежде всего, существенным наращиванием объемов двусторонней торговли: тогда доля россии во внешнеторговом обороте Украины выросла до около 30%.

Рост объемов торговли между Украиной и рф определялся удорожанием на мировых товарных рынках сырья, которое доминировало в структуре двусторонней торговли. Кроме того, в контексте пророссийской позиции тогдашнее руководство Украины рассматривало рф, как стратегического партнера, и де-факто проводило политику сближения с россией, несмотря на декларативное сохранение курса на евроинтеграцию", — говорится в официальном разъяснении Нацбанка для «Минфина»

Доля российского рубля в операциях в Украине с иностранной валютой в 2009—2022 гг., % от общего объема

Данные: Нацбанк

В Национальном банке дали несколько объяснений росту доли рубля в экспорте/импорте товаров и услуг:

Активный отдых россиян в Крыму и других украинских курортах на Черном и Азовском морях. Наращивание поставок в рф продукции металлургии, тяжелого машиностроения, электрооборудования и промышленного оборудования. Из-за высокой взаимной зависимости украинских и российских предприятий в отдельных секторах в то время часть экспортных контрактов, вероятно, была заключена в рублях с целью снижения дальнейших транзакционных расходов при закупках российских комплектующих. Рост цен на ключевые товары украинского экспорта, в частности, продукцию ГМК. Частичный переход на оплату российского газа в рублях в конце 2011 года. Одновременно условия контракта на поставки и транзит газа, заключенного в 2009, предусматривали рост цены на топливо и были очень невыгодными для Украины. Углубление коммерческого сотрудничества между украинскими и российскими предприятиями с возможным переходом на оплату части импортных поставок в рублях. Активизации трудовой миграции украинцев в рф и учета в импорте услуг по статье «Путешествия» их расходов и налогов, уплаченных в стране пребывания.

«Активная трудовая миграция украинцев в рф и увеличение объемов денежных переводов от них были среди основных факторов активизации операций с наличной валютой», — подчеркнули в НБУ.

Структура трудовой миграции по странам, %

«Отражая российский интерес к Украине, в течение 2010−2013 годов росла и доля прямых иностранных инвестиций из россии, хотя, в целом, объем накопленных ПИИ от рф оставался низким. Львиная доля накопленных ПИИ из страны-агрессора приходилась на банковский сектор.

Пиковые значения были зафиксированы в 2013 году, когда остатки ПИИ рф достигли примерно $3,5 млрд, или 6,6% общего объема прямых инвестиций. Однако, после 2014 года ПИИ начали стремительно сокращаться, а после полномасштабного вторжения рф в 2022 году как общие остатки ПИИ, так и их остатки в банковском секторе, снизились почти до нуля, в частности, после ликвидации двух банков с российским капиталом", — объясняется в информации Нацбанка для «Минфина».

Остатки прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину, акционерный капитал, млрд долл.

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Почему после нашей победы рублей может стать больше

В Нацбанке понимают, что после победы Украины в войне с рф и возврата оккупированных регионов в нашу страну также потечет рублевая масса. Ее объем и значимость пока сложно оценить, также, как влияние на нашу инфляцию и курсовую стабильность гривны. Однако, чиновники держат этот риск в голове. Решение этой проблемы обещают представить позже.

«Соответствующие риски относятся, прежде всего, к деоккупации территории Украины, которая длительное время находилась под оккупацией. Ведь граждане, проживающие на этих территориях, для выживания вынуждены были использовать рубли. В то же время, после деоккупации территорий рублевая наличность может «политься» на украинский рынок только при одном условии — отсутствие регулирования со стороны НБУ.

Впрочем, Национальный банк уже разрабатывает необходимые решения, в том числе, изучая международный опыт, во избежание возможных рисков как для финансовой системы, так и для граждан на оккупированных территориях. Сейчас у нас нет возможности анонсировать конкретные решения НБУ, ведь пока это только наработки", — говорится в эксклюзивном комментарии регулятора.

На текущий момент украинские банки не проводят операций с наличными рублями, а безналичный обмен смогут провести лишь после вступления в силу вышеупомянутого закона.

Список других «непрофильных» изменений в законопроекте № 9422: