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11 августа 2023, 12:10 Читати українською

Затянет ли курс рубля в ад российскую экономику

Курс рубля продолжает свой путь в ад. Но пока он туда идет один. Без российской экономики, которая отстает и не торопится. Что ее держит и какие предпосылки нужны, чтобы она шла следом за российской национальной валютой, рассказал инвестиционный банкир, заместитель директора Dragon Capital Сергей Фурса .

Курс рубля продолжает свой путь в ад.

Рубль — в тройке самых слабых

Рубль постепенно падает и является одной из трех слабых валют в мире в 2023 году, наряду с турецкой лирой и аргентинским песо. У каждой из этих валют своя история успеха. Еще год назад курс рубля был 60 рублей за доллар, а сегодня подошел вплотную к отметке в 100 рублей за доллар. Который, как мы знаем от российских пропагандистов, уже никому не нужен и скоро исчезнет.

Что давит на рубль? Те самые санкции. Которые, как так же известно от тех же российских пропагандистов, не работают. У России исчез торговый профицит. Почти полностью. И продолжается значительный отток капитала. Именно последний, похоже, и является основным драйвером падения российской валюты. Было очень показательно, как падение рубля активизировалось на фоне марша Пригожина. Отражает испуг московитов от понимания перспектив.

Что держит российскую экономику

К чему может привести такое падение рубля? А здесь уже интересно. Потому что на самом деле пока что само по себе это не несет значительных рисков для российской экономики. Во-первых, перед войной, начиная с начала 2000-х российская экономика прошла значительный путь дедолларизации. Во-вторых, у России нет значительных платежей по внешнему долгу, что обычно давит на фоне девальвации. Россия и так в дефолте, и так ничего не платит.

Что может произойти, так это ускорение инфляции. Потому что импорт дорожает. Однако пока значительного инфляционного давления в России не наблюдается. По крайней мере, согласно той статистике, которую видят аналитики. И ускорение если и будет, то это долгосрочная история. Тем более, что войну рубль начал на уровне 80 рублей за доллар, так что за полтора года девальвация пока не является такой значительной.

Так что, просто приятно? Имеем просто приятный факт, что рубль падает и падает? Особенно, на фоне стабильной гривни.

И здесь начинается самое интересное. Потому что экономика России держится довольно неплохо благодаря очень грамотному руководству финансовым блоком. Путин окружил себя старыми маразматиками, которые верят в теории заговора. Везде, кроме финансового блока. Здесь как будто бандит из 90-х, а Путин и есть бандит из 90-х, вместе с дуболомами всегда использовал старого еврея бухгалтера. Которого не уважали. Которого если что — не жалели. Но очень ценили. Потому что он владел магией. Не доступной для обычного бандита, такого как Путин, примерно так же, как для ремонтников дорог в Киеве неизвестна и недоступна черная магия немецких дорожников, умеющих укладывать асфальт и канализационные люки вровень. И пока Путин держит у руля Набиуллину и Ко, ресурсы России иссякают очень постепенно. И коллапса на финансовом рынке, а значит и в экономике, не происходит.

Яркий пример, Турция и турецкая лира. Где все хорошо было кроме финансового блока. И на фоне отсутствия проблем, неграмотное управление Эрдоганом финансовой сферы, ручной Центральный Банк, привел к инфляции в 80% и подвел экономику Турции к очень опасной черте. Грани коллапса и кризиса. И только то, что Турция стояла у этой пропасти, заставило Эрдогана наконец-то отказаться от Эрдоганономики и вернуть нормальных людей к руководству Центрального Банка.

Представьте, если при хороших общих условиях бездарное руководство Центральным банком может привести к кризису, то что оно может сделать с экономикой, находящейся под давлением санкций и политическим руководством безумных стариков.

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В ожидании смены руководства ЦБ

Да, для Украины очень важно, чтобы Путин сменил руководство Центрального Банка на адептов русского мира, таких же сумасшедших сторонников теории заговоров. На условного Глазьева. И вот падение рубля, что мы сейчас наблюдаем, может привести к такому подарку для нас. Ведущие российские пропагандисты начали атаку на руководство Центрального Банка. Обвиняя Набиуллину и Ко в девальвации рубля. Соловьев уже разводит теории заговоров на тему, что таким образом Набиуллина хочет не дать Путину выиграть президентские выборы. Лишить его популярности.

Хотя, парадокс в том, что именно благодаря ее работе эта популярность у Путина до сих пор есть. Как и до сих пор есть у российской армии возможность оказывать сопротивление. Живущие в собственном пузыре, российские пропагандисты и российские чиновники, могут сделать именно руководство Центральным Банком виновным в текущей ситуации с курсом.

Найти именно там козла отпущения. Тем более, что многие коррупционеры из российских элит могут жаловаться Путину, что Центральный Банк отказывается печатать достаточно денег для нужд «россии-матушки». Что может дополнительно стимулировать пропагандистов атаковать руководство Центрального Банка. И может однажды Набиуллину уволят и к власти придет носитель суверенной русской мысли.

И это будет прекрасно. Пока что есть атаки пропаганды. Но кто знает. Ведь на российском телевидении ничто не происходит просто так. Да и вековая напарница Набиуллиной по руководству Центрального Банка России, Юдаева, недавно уволилась. Поэтому, теоретически, Путин сам может ускорить свой конец.

Источник: Минфин
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Комментарии - 8

+
0
Игорь УА
Игорь УА
11 августа 2023, 12:40
#
Дедолларазицая экономика РФ превратилась в юанизацию.
Продают они теперь свои углеводороды не за доллары и евро, а за юани и рупии. И что, это как-то сделало их сильнее, такая же зависимость от эмитентов чужих валют.
Показательна недавняя истерия на болотах, что у них уже избыток рупий, полученных от продажи нефти. Избыток от того что за эти рупии они не могут купить в Индии ничего нужного для себя. Ну разве что как в СССР закупать по 150 индийских фильмов в год.
+
+27
Bitcoin
Bitcoin
11 августа 2023, 12:42
#
Займись своей экономикой! А ну да, ты жеж инвестбанкир
+
+12
korvin29
korvin29
11 августа 2023, 12:43
#
Набиулина очень умная баба, при ней краха экономики не будет. Девал рубля выгоден компаниям экспортерам. Ждать краха экономики россии не стоит, там есть все полезные ископаемые и продовольствие, электронику поставит Китай.
+
+15
Игорь УА
Игорь УА
11 августа 2023, 13:04
#
Главное ископаемое которое есть на россии — это непритязательные русские люди, которым для комфортной жизни достаточно туалета на улице, некачественного алкоголя и парада на 9 мая. Они и курс 500 рублей за доллар спокойно воспримут, со свойственным им смирением.
+
0
shabash
shabash
11 августа 2023, 13:58
#
Ага, а ещё они живут в пузыре собственной пропаганды, не забудьте об этом упомянуть :-D
+
+12
kadaad1988
kadaad1988
11 августа 2023, 13:37
#
Иран 40 лет под санкциями, у маскалии ресурсов в десятки раз больше, вот и делайте выводы…
+
+15
shabash
shabash
11 августа 2023, 13:51
#
как мы знаем от российских пропагандистов

Ведущие российские пропагандисты начали атаку

Живущие в собственном пузыре, российские пропагандисты

может дополнительно стимулировать пропагандистов атаковать

Пока что есть атаки пропаганды

Теперь мне стало понятно, откуда раз за разом черпает свои фантастические прогнозы Сергей Фурса. Из российской пропаганды. Ну, ок.

P. S. Почему в статье Россия и Путин везде с заглавной буквы? Понятно, что так писать грамотно, но ведь во всех других материалах буквы старательно меняют на строчные. Как будто это какая-то черная магия немецких дорожников, недоступная для ремонтников в Киеве :-D
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 августа 2023, 15:33
#
БРАВО!!!
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