Трамп, ЕЦБ и Нацбанк: почему с валютой в мире и Украине сейчас все очень опасно

Эту неделю мировой валютный рынок, как и украинский, проживет в условиях продолжающихся тарифных войн. Также на ситуацию на глобальном рынке повлияет решение ЕЦБ, а на наш внутренний — еще и заседание Нацбанка по процентным ставкам и денежно-кредитной политике. Украинский бизнес продолжит рассчитываться с бюджетом.

Все эти факторы будут влиять на курс гривны относительно доллара и евро разнонаправленно, что создает серьезную интригу в части дальнейшего поведения валюты в нашей стране. Теперь обо всем по порядку.

Торговые войны Трампа. Ситуация явно выходит из-под контроля Белого дома. Американский президент рассчитывал на серьезные уступки от всех государств, против которых были введены повышенные пошлины. Однако вместо того, чтобы «идти на поклон» к Трампу, немало торговых партнеров Трампа заняли жесткую позицию.

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Показательно тут решение Китая, который увеличит до 125% торговые пошлины на продукцию, импортируемую из США. Так Пекин ответил на серию повышений американских пошлин на товары из КНР, в результате чего ставка достигла 145%. Впрочем, Китай обещает, что с его стороны этот раунд повышения тарифов будет последним.

Все более жестко начинает звучать и риторика Евросоюза. В руководстве ЕС с самого начала заверяли, что дадут жесткий и пропорциональный ответ Вашингтону. Последующие раунды американских пошлин эту решимость укрепили. Не так оперативно, как, например, Китай, но Евросоюз все-таки объявил о контрмерах. Они были одобрены в минувшую среду, 9 апреля.

15 апреля вступит в силу часть дополнительных пошлин — в частности, по данным СМИ, на американские овощи, зерновые, табак, клюквенный и апельсиновый сок, мотоциклы. Второй этап должен начаться 16 мая: например, станут взиматься пошлины на текстильные изделия, кожаные товары, яйца, мясо птицы, зубную нить, железо и сталь, используемые в строительстве, безалкогольные напитки, белый шоколад, произведения искусства, полиэтилен. А с 1 декабря вступят в силу пошлины на сою и миндаль.

Все это — европейский ответ пока что на самые первые американские пошлины в 25% на импорт стали, алюминия и продуктов из них. Ответы на последовавшие за ними автомобильные пошлины в марте и апрельский «День освобождения» европейским лидерам еще только предстоит выработать. Ожидается, что конкретные предложения появятся к середине апреля.

Но уже сейчас, в частности, Германия заявила о намерении забрать свои золотые запасы на $113 млрд, которые десятки лет хранились в США.

Одновременно с введением 125-процентных пошлин для Китая, Трамп сообщил о том, что распорядился установить 90-дневный перерыв во взимании повышенных пошлин со стран, которые не приняли ответные меры на американские пошлины. По его словам, «более 75 стран» обратились к США с предложением провести переговоры и «по его настоятельной рекомендации, не предприняли никаких ответных мер против США». До окончания паузы для всех стран будет действовать ставка пошлин в 10%.

Но взятая передышка не устраняет полностью тарифного противостояния, которое грозит глобальной рецессией с увеличением числа военных противостояний. А непрогнозируемая политика США уже подрывает доверие к доллару. Это очень опасно для основного экономического конька и благополучия Штатов — мирового господства их валюты.

Поэтому эта неделя из-за непредсказуемости решений Дональда Трампа пройдет на фоне повышения градуса геополитических страстей. Это будет отражаться на поведении всех рынков, в том числе и по паре евро/доллар на международных валютных площадках.

Взлет котировок золота выше $3 200 за унцию, проседание цен на нефть с недавних $75 до $60−63 за баррель (что пока единственный плюс для Украины от происходящего), усиление противостояния между США и Китаем и военной напряженности по всему миру — все это сигналы того, что мир стоит на пороге глобальных экономических потрясений с предельным повышением турбулентности всех рынков — от сырьевого до фондового и валютного.

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Заседание ЕЦБ. 17 апреля пройдет заседание Европейского центробанка по процентным ставкам, которое всегда провоцирует дополнительные ралли по паре евро/доллар. Напомню, базовая процентная ставка ЕЦБ с 12 марта снижена до 2,65% годовых, ставка по депозитам — до 2,5%, по маржинальным кредитам — до 2,9%. В нынешних условиях Европа критически нуждается в дешевых долгосрочных ресурсах для повышения эффективности своей экономики.

Поэтому, если не будет сюрпризов от текущих показателей инфляции и рынка труда, ЕЦБ может снизить свои ставки еще на 0,25% годовых. В худшем случае — оставит их на текущем уровне.

На этой интриге вокруг решения ЕЦБ 16−17 апреля нас ждут дополнительные ралли по паре евро/доллар, что немедленно отразится и на курсе евро в Украине относительно гривны.

Более того, последний скачок евро относительно доллара с недавних 1,10−1,11 доллара до нынешних около 1,14 на момент написания статьи очень опасен для Европы. Это сводит на нет усилия ведущих стран Евросоюза по повышению конкурентоспособности своих товаров на мировых рынках. Поэтому от ЕЦБ стоит ожидать шагов по ослаблению евро. А это — прекрасная возможность для заработка для спекулянтов мирового масштаба: они уже получили немалую прибыль на укреплении евро, и теперь захотят заработать еще и на попытках европейского регулятора ослабить евровалюту.

Заседание Правления НБУ по учетной ставке. 17 апреля Нацбанк будет решать вопросы дальнейшей денежно-кредитной политики, с учетом сложившейся экономической ситуации в Украине. Несомненно, регулятор вынужден будет принять во внимание не только усиление геополитических вызовов, но и ускорение инфляции в стране.

Напомню, что, по данным Госстата, инфляция в Украине в марте составила 1,5%, против 0,8% в феврале, а в годовом исчислении рост цен ускорился до 14,6%. Поэтому, скорее всего, НБУ снова повысит учетную ставку с нынешних 15,5% до 16−16,5% годовых.

Параллельно с этим будет увеличена плата по депозитным сертификатам Нацбанка, что, в свою очередь, позволит банкам поднять ставки по гривневым депозитам.

За счет повышения доходности гривневых инструментов НБУ пытается снизить давление на гривну и сдерживать потребительскую инфляцию.

Повышение учетной ставки станет положительным фактором для гривны на валютном и ресурсном рынке. Кроме того, исходя из новых реалий агрессивного протекционизма Дональда Трампа и роли доллара в мире, перед Нацбанком все более остро будет стоять вопрос о коррекции структуры ЗВР Украины.

Расчеты бизнеса с бюджетом по налогам и сборам. В такие периоды на валютном рынке всегда появляется подстраховка для гривны, так как экспортеры и импортеры вынуждены отвлекать свои гривневые средства на расчеты с государством. Первые — за счет продажи дополнительных объемов валютной выручки, а вторые — за счет сокращения объемов нацвалюты, направляемой на покупку СКВ. В итоге это облегчает работу Нацбанку по сглаживанию курсовых колебаний на межбанке. И этим дает ему возможность еще жестче держать ситуацию под контролем.

С учетом всех перечисленных факторов, вся неделя на валютном рынке Украины будет напряженной с пиком активности участников рынка и максимальной волатильностью котировок межбанка по доллару и евро со среды по пятницу, с 16 по 18 апреля. По моим прогнозам, ежедневные объемы сделок на межбанке по системе Блумберг с 14 по 18 апреля будут в пределах от $165 млн до $250 млн.

Скорее всего, Нацбанк продолжит практику адресных продаж доллара отдельным крупнейшим клиентам-госкомпаниям ВПК, энергетики, критической инфраструктуры и т. д. Это облегчает ему задачу «мягкого» управления трендом на межбанке по доллару и, опосредованно, по евро, при работе с более мелкими игроками на межбанке при проведении интервенций. По моим прогнозам, НБУ на этой неделе придется потратить из резервов на поддержание курса гривны на межбанке порядка $490 млн — 840 млн.

Затишья на мировом валютном рынке, в силу изложенных выше факторов, ожидать на этой неделе точно не стоит. Не будет и стабильности по паре евро/доллар, что означает продолжение курсовых ралли по курсу евро относительно гривны практически все дни недели.

Пара евро/доллар на момент написания статьи

По моим прогнозам, коридор по паре евро/доллар на внешних площадках с 14 по 18 апреля будет в широких пределах от 1,12 до 1,138 доллара за евро с пиковыми колебаниями 16−17 апреля (перед и во время оглашения результатов заседания ЕЦБ по процентным ставкам).

Поведение пары евро/доллар также будет в эти дни более эмоциональным, чем обычно, так как любые заявления Дональда Трампа в части торговых войн с Европой, Канадой и особенно — Китаем, способны существенно раскачивать рынок по всему миру.

Прогноз курса доллара и евро на 14−18 апреля

Межбанк

На эту неделю я прогнозирую коридор по паре евро/доллар в пределах от 1,12 до 1,138 доллара за евро. Котировки доллара на межбанке 14−18 апреля, по моему прогнозу, будут в пределах коридора от 41,15 до 41,70 гривен. В этом случае, через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс евро на торгах на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 46,08 до 47,45 гривен. Скачки курса евро будут «визитной карточкой» межбанка на этой неделе.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков из-за роста курсовых рисков расширят спред по доллару в пределах от 20 до 30 копеек, а по евро — в пределах от 20 до 70 копеек. Оптовые обменники будут работать со спредом в 20−25 копеек по доллару и около 20−35 копеек по евро.

Кроме того, из-за стремительно меняющейся ситуации на мировых рынках владельцы обменников финкомпаний и банки будут вынуждены часто менять свои ценники в течение дня, исходя из текущей ситуации на мировых рынках и украинском межбанке.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 40,90 до 41,90 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,00 до 41,80 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах очень широкого коридора покупок и продаж от 45,60 до 47,75 гривен, а в обменниках финкомпаний этот коридор будет в пределах от 45,70 до 47,60 гривен.

Ситуация на украинском межбанке и наличном рынке на этой неделе будет полностью контролируемой Нацбанком по тренду и курсовому коридору по доллару. Но при этом по курсу евро относительно гривны она будет полностью зависима от поведения пары евро/доллар на международном рынке.

Именно из-за очень большой волатильности пары евро/доллар на внешних площадках у нашего Нацбанка в эти дни не будет особой возможности оперативно влиять на курс евровалюты в Украине. То есть по евро НБУ станет просто пытаться максимально сгладить курсовые колебания посредством своего влияния на курс доллара относительно гривны.