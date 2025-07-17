Торговая война ЕС-США: 3 варианта развития событий и поведения евро в мире и Украине

Торговая война США-ЕС усиливается и преподнесет еще много сюрпризов мировому фондовому, валютному и сырьевым рынкам уже в конце июля-августе этого года. В сочетании с другими важными событиями может снова возникнуть гремучая смесь, способная устроить паре евро/доллар американские горки. Расскажу более подробно, какие курсы на основные валюты можем увидеть уже в ближайшее время.

Дополнительной встряской для мировых рынков будут предстоящие заседания ЕЦБ (24 июля) и Федрезерва США (30 июля) по процентным ставкам, а также возможное усиление давления США и европейских стран на рф.

Пока торговая война между Штатами и Евросоюзом остается в острой фазе. 12 июля американский президент Дональд Трамп отправил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо о намерении ввести пошлины в 30% на поставки товаров из Евросоюза с 1 августа этого года.

Свое решение он объяснил «одним из самых серьезных торговых дефицитов» между США и ЕС. При этом Трамп уточнил: если европейские компании и страны «решат строить или производить продукты внутри США», они не подпадут под торговые пошлины. А если Евросоюз решит ответить на это повышением своих пошлин на американские товары — получит симметричный ответ (читай — новый виток повышения американских пошлин).

Немного статистики: в 2024 году США импортировали товаров из Евросоюза на сумму порядка $600 млрд. То есть, в случае сохранения аналогичных объемов поставок европейских товаров при введении 30% пошлин, за полный 2026 год США дополнительно соберут около $180 млрд в бюджет, а за оставшиеся август-декабрь (5 месяцев) 2025 года — $75 млрд.

Понятно, что есть неравномерность торговых потоков и их сезонность, да и показатели 2024 года (до вступления в должность президента США Дональда Трампа в январе 2025 года) могут серьезно отличаться от этих подсчетов, но в целом такой порядок цифр абсолютно реальный.

С учетом того, что повышенные пошлины в отношении отдельных стран и товаров уже начали действовать, американская казна уже почувствовала эффект. Впервые за финансовый год таможенные сборы превысили отметку в $100 млрд, что привело к неожиданному профициту бюджета в размере $27 млрд за месяц, сообщило 11 июля Министерство финансов США.

Но новая торговая политика одновременно может вылиться в рост цен на товары из стран, подпавших под повышение пошлин, что спровоцирует новый виток инфляции в США. А это грозит тем, что Федрезерв точно не сможет снижать процентные ставки. Хотя именно этого требует от регулятора Трамп. Поскольку высокие процентные ставки делают дорогим обслуживание американского госдолга.

Потенциальные кандидаты на пост главы Федрезерва — Кевин Уорш, Кевин Хассетт и действующий сейчас министр финансов Скотт Бессент, который тоже периодически всплывает в списке главных претендентов на трон Федрезерва, — уже давали месседжи рынку, что, в случае их избрания, начнут активно снижать процентные ставки.

Это разгоняет спекулятивные игры на фондовом и валютном рынке на ожиданиях роста инфляционных показателей в США, в случае смены главы Федрезерва. Кроме того, приход лояльного Трампу руководителя ФРС заставит мировых инвесторов еще больше сомневаться в перспективах доллара США, как мировой валюты.

Против американской валюты сработает и рост внешнего долга. На сегодняшний день он уже превышает $36 трлн, а к 2030 году может достичь $41−42 трлн из-за выполнения «красивого» закона Дональда Трампа. Ведь не случайно именно сейчас всегда осторожный инвестбанк Goldman Sachs в своем аналитическом отчете, опубликованном Bloomberg, сообщил, что «существуют веские причины ожидать, что доллар США может снова начать торговаться, как „рисковая“ валюта, потенциально падая в периоды глобального стресса, а не возрастая как актив-убежище».

То есть инвесторы по всему миру снова получат стресс не только на фондовом рынке (где пока акции крупных американских компаний в основном дорожают), но и на рынке золота (которое остается активом-убежищем), а также и по ценам на нефть, которые очень чутко реагируют на все геополитические и экономические изменения правил игры в мире.

Это все будет отражаться на поведении пары евро/доллар в мире и в Украине. В то же время американский топ-бизнес в лице исполнительного директора JPMorgan Chase Джейми Даймона заявил, что Европа проигрывает в глобальной конкуренции с США и Китаем, и призвал европейские страны срочно реформировать свои экономики. Это было сказано в Дублине на встрече, организованной МИД Ирландии, и цитируется Financial Times.

Цитата Джейми Даймона: «Экономика Европы снизилась с 90% от уровня ВВП США до 65% за 10−15 лет. Это плохой знак». По его словам, европейские компании остаются глобально значимыми и масштабными, но их позиции слабеют, а регион в целом теряет экономическую силу.

То есть в Европе тоже не все хорошо и явно нужны экономические реформы. Это понимают как в Еврокомиссии, так и в ЕЦБ. Ключевыми направлениями подобных реформ, по замыслу европейских регуляторов, должны стать централизация надзора, упрощение правил для розничных инвесторов, возрождение секьюритизации и унификация законодательства о банкротстве. Именно об этом говорила и глава ЕЦБ Кристин Лагард, когда ее спросили о мерах, которые позволят евро заменить доллар на позиции мировой резервной валюты.

После оглашения Трампом намерения ввести 30-процентные пошлины на европейские товары Европа пообещала дать симметричный ответ. «Мы примем все необходимые меры для защиты интересов ЕС, включая принятие соразмерных ответных мер, если это будет необходимо», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По сообщениям западных СМИ, Евросоюз уже подготовил список пошлин на 21 млрд евро против США, который вступит в силу, если переговоры с Вашингтоном закончатся безрезультатно.

Каковы наиболее вероятные сценарии развития событий в торговой войне США-ЕС и как на это отреагирует курс евро к доллару в мире и к гривне в Украине?

На момент написания статьи график пары евро/доллар выглядит следующим образом:

А курс безналичного доллара и евро в Украине на момент написания статьи находится, соответственно, в пределах 41,65−41,85 и 48,70−49,00.

Курс доллара (межбанк)

Курс евро (межбанк)

Наличный доллар можно спокойно купить по 41,70−42,00 гривны, а евро в обменниках финкомпаний и кассах банков продается по 48,95−49,50 гривен.

3 основных сценария развития событий в торговой войне США-Евросоюз

Вариант 1 (самый радикальный): США вводят 30% пошлины на европейские товары с 1 августа, ЕС реагирует на это вводом первой порции пошлин на американские товары на сумму около 21 млрд евро. США продолжают политику давления на Европу, не снижают свои пошлины и не идут на уступки.

ЕС в ответ уже к середине августа добавляет к первому списку пошлин дополнительный. Обстановка накаляется до предела на фоне громких заявлений Дональда Трампа и попыток Евросоюза все же договорится. ЕЦБ на этом импульсивном информационном фоне не снижает свои ставки на заседании 24 июля (основная ставка рефинансирования 2,15% годовых, депозитная — 2%, маржинального кредитования — 2,4% годовых).

Федрезерв также сохраняет 30 июля ставки на уровне 4,25−4,5% годовых, мотивируя это угрозой усиления роста цен в США из-за повышенных пошлин.

При таком развитии событий доллар продолжает терять свои позиции относительно евро за счет более прогнозируемой политики ЕЦБ и уровня относительно стабильной инфляции около 2%, чего ранее добился Европейский центральный банк.

Коридор по паре евро/доллар уходит к уровням 1,175−1,193 доллара за евро. Курс безналичного доллара и евро в Украине на межбанке закрепляется в пределах 41,65−42 гривен и 48,60−50,50 гривен соответственно, а на наличном рынке доллар продается в пределах 41,65−42,20 гривен, а евро — в пределах до 51 гривны.

Золото на фоне очередной фазы мировой геополитической, экономической и военной напряженности прочно закрепляется в новом коридоре от $3 300 до $3 600 за унцию, нефть BRENT проседает на опасениях глобальной рецессии и благодаря повышенным добычам стран ОПЕК+ к уровням около $61−64/баррель.

Вариант 2 (самый оптимистичный): США не вводят 30% пошлины на европейские товары с 1 августа, ЕС также сохраняет текущие условия торговли со Штатами. Накал страстей снижается до минимума. ЕЦБ сохраняет свои ставки на заседании 24 июля на текущем уровне, ФРС 30 июля, несмотря на наличие множества негативных моментов для американской экономики, объявляет о снижении ставок на первые в этом году 0,25%, максимум 0,5% годовых, но говорит о том, что в дальнейшем будет действовать, с учетом текущей ситуации.

Это несколько сбавляет агрессивную риторику Дональда Трампа в отношении ФРС США, но не снимает угрозы давления на регулятора в глазах инвесторов. При таком развитии событий доллар продолжает терять свои позиции относительно евро, но меньшими темпами.

Коридор по паре евро/доллар уходит к уровням 1,168−1,186 доллара за евро. Курс безналичного доллара и евро в Украине на межбанке закрепляется в пределах 41,55−41,90 гривен и 48,30−49,20 гривен, а на наличном рынке доллар продается в пределах 41,75−42,00 гривен, а евро — в пределах до 49,10−49,80 гривен.

Золото сохраняет свой статус «актива-убежища» и ситуативно закрепляется в коридоре от $3 280 до $3 490 за унцию. Нефть BRENT благодаря повышенным добычам стран ОПЕК+ снижается несильно, по сравнению с первым радикальным сценарием — до $63−67/баррель.

Вариант 3 (самый реальный): США не вводят 30% пошлины на европейские товары с 1 августа, но устанавливают дополнительную пошлину в 10% к действующим сейчас уровням для товаров из ЕС.

Причем на часть товаров (наиболее востребованных в США) пошлина не увеличивается вообще. ЕС вводит пошлины на американские товары на относительно «символические» суммы в 3−5 млрд евро максимум.

Накал страстей на время снижается, по моему прогнозу, до октября-ноября, когда тарифы на энергоносители станут максимально актуальными для ЕС. ЕЦБ сохраняет свои ставки на заседании 24 июля на том же уровне, но подчеркивает, что угроза роста цен на энергоносители ближе к зиме и связанные с этим возможные риски роста цен в Европе в этот период могут дать толчок к повышению ставки на 0,25%.

Федрезерв 30 июля оставляет ставки на текущем уровне на опасениях высоких показателей инфляции в США на фоне уже введенных пошлин. Это усиливает конфликт Трампа и Пауэлла и закрепляет опасения инвесторов относительно перспектив доллара, как мировой валюты.

При таком развитии событий доллар психологически продолжает терять очки в конкуренции с более прогнозируемой евровалютой, но без особой просадки.

Коридор по паре евро/доллар после ситуативных ралли 24 июля и 30 июля на заседаниях ЕЦБ и ФРС США закрепляется в пределах 1,155−1,18 доллара за евро. Курс безналичного доллара и евро в Украине на межбанке находится в пределах 41,50−41,90 гривен и 48,10−49,50 гривен. На наличном рынке доллар продается в пределах 41,70−42,20 гривен, а евро — в пределах до 48,20−49,00 гривен.

Золото продолжает играть роль защитного актива, центробанки и инвесторы и дальше скупают его для хеджирования своих рисков. Цены на золото находятся в коридоре от $3 300 до $3 530 за унцию, в зависимости от геополитической ситуации в мире. Нефть BRENT пока особо не снижается и находится в пределах около $65−75/баррель.

При любом развитии событий пара евро/доллар в мире и, соответственно, поведение курса евро в Украине относительно гривны в конце июля-августе останутся заложниками геополитической ситуации.

НБУ, используя свое «монопольное» положение продавца доллара на украинском межбанке, будет вынужден постоянно присутствовать на торгах с интервенциями, чтобы гасить колебания курса доллара относительно гривны, и опосредованно стараться минимизировать колебания котировок евровалюты на нашем рынке.

По доллару — это ему будет под силу делать без особых проблем. А вот по евро курсовые качели в пределах ежедневных колебаний в 7−25 копеек будут регулярными.