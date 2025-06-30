Сенат США одобрил законопроект Трампа о сокращении налогов и госрасходов

Сенат США одобрил законопроект президента Дональда Трампа о сокращении налогов и госрасходов. Об этом пишет Reuters. Сам Трамп в соцсетях заявил, что это «великая победа» для его «большого прекрасного законопроекта» (big, beautiful bill).

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Что известно

Прохождение законопроекта через Сенат, в котором большинство у республиканцев, сопровождалось «политической драмой, разногласиями и длительными задержками», поскольку демократы пытались задержать его принятие, отмечает Reuters. В частности, они настояли на том, чтобы законопроект прочитали от начала до конца.

Демократы заявляют, что от налоговых льгот, предусмотренных законопроектом, выиграют очень богатые и проиграют американцы с низким доходом, для которых сократят социальные программы.

С критикой «большого прекрасного законопроекта» Трампа выступил и Илон Маск. Он написал в соцсети X, что из-за законопроекта потолок госдолга США вырастет на $5 трлн, из-за чего страна окажется «на кратчайшем пути к долговому рабству».

Кроме того, по словам миллиардера, законопроект причинит огромный стратегический ущерб США.

Маск и раньше критиковал законопроект. В начале месяца бизнесмен назвал его «отвратительной мерзостью», заявил, что «просто не може больше этого выносить», а те, кто голосовали за этот законопроект, знают, что поступили неправильно.

По словам источников портала Axios, критика Маска связана с тем, что законопроект мешает его собственным интересам. В частности, документ предусматривает сокращение налоговых кредитов на электромобили — от этого пострадает компания Tesla. По состоянию на конец апреля компания потратила не менее $240 000 на лоббирование сохранения кредитов, сказано в публикации.

Палата представителей приняла законопроект в мае. Документ предусматривает, что введенные Трампом в 2017 году налоговые льготы будут продлены, расходы на армию и пограничный контроль увеличены, финансирования социальных программ, таких как Medicaid, сокращено, а налоговые стимулы для развития зеленой энергетики, введенные при экс-президенте Джо Байдене, урезаны.