Трамп грозит Европе 30% пошлинами: кто выигрывает в торговой войне — доллар или евро

На прошлой неделе основные индексы Уолл-стрит снизились, отступив от рекордных уровней: S&P 500, Nasdaq Composite и промышленный индекс Доу-Джонса прервали трехнедельные серии побед. Трамп усилил пессимизм на американском фондовом рынке.

На фоне возросших опасений по поводу глобальной торговой войны фьючерсы на американские акции в понедельник, 14 июля, снова падают. Аналогичные настроения царят и на европейских биржах. Мировая торговля вновь оказалась в центре внимания после того, как президент США Дональд Трамп объявил на выходных о введении 30%-ных пошлин на импорт из Мексики и Европейского союза.

Соответствующее решение последовало после новостей о введении аналогичных пошлин в отношении Японии, Южной Кореи, Канады и Бразилии, а также 50%-ной пошлины на весь импорт меди.

Тарифы Трампа вступят в силу с 1 августа, что даст странам, подпадающим под действие этих тарифов, менее трех недель на заключение торгового соглашения с Вашингтоном.

В отличие от фондового рынка, американский бюджет пока выигрывает от новой торговой политики. Впервые за финансовый год таможенные сборы превысили отметку в $100 млрд, что привело к неожиданному профициту бюджета в размере $27 млрд за месяц, сообщило Министерство финансов США в прошлую пятницу.

Тем не менее это не решает финансовых проблем американской казны: общий дефицит с начала года увеличился на 5%, или на $64 млрд — до $1,337 трлн, из-за роста расходов на программы здравоохранения, пенсионные выплаты по программе социального страхования, расходы на оборону, выплату процентов по долгам и деятельность Министерства внутренней безопасности.

Главная проблема — процентные расходы Казначейства по государственному долгу. Они продолжают расти, и за первые девять месяцев финансового года превысили все остальные отдельные статьи расходов, составив $921 млрд, что на $53 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года. Именно этим объясняется давление Трампа на ФРС и его желание добиться от регулятора снижения ключевой ставки, размер которой влияет на стоимость госдолга и его обслуживания.

На фоне эскалации торговой войны евро упал до самого низкого уровня почти за три недели по отношению к доллару. Однако это падение было кратковременным. В ходе азиатских торгов в понедельник, 14 июля, пара EUR/USD прервала трёхдневную серию падений и торгуется около отметки 1,17.

В начале европейской сессии пара EUR/USD отскочила от минимумов и впервые за последние четыре торговых дня торгуется выше. Однако, если рассматривать тенденцию с начала месяца, то пара торгуется в медвежьем коридоре с момента достижения почти четырёхлетнего максимума на отметке 1,1830 1 июля.

Чиновники ЕС сохраняют позитивный настрой в отношении дальнейших торговых переговоров с Вашингтоном, хотя и подготовили список пошлин на американские товары стоимостью 21 млрд евро, если сторонам не удастся достичь торгового соглашения, заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в газетном интервью в понедельник.

В то же время Евросоюз старается не нагнетать ситуацию: в воскресенье, 13 июля, ЕС объявил, что продлит приостановку ответных мер на американские пошлины до начала августа, продолжая при этом добиваться урегулирования путем переговоров.

В целом же итоги первого полугодия говорят о том, что политика Трампа оказала негативное влияние на доллар и американский фондовый рынок. Индекс европейских акций Stoxx Europe 600 в первом полугодии обогнал американский S&P 500 на рекордную величину в долларовом выражении, подсчитал Bloomberg.

По итогам последнего торгового дня июня, разница между ними достигла максимальной величины за любой полугодовой период с 1999 года, когда появился евро (14,2 процентного пункта). Этому во многом способствовало падение курса доллара, который подешевел относительно европейской валюты на 13%.

Индекс же доллара, его курс к корзине шести валют стран-основных торговых партнеров США, снизился на 10,8%, что стало самым масштабным падением с 1973 года. В марте того года рухнула Бреттон-Вудская система, в рамках которой после Второй мировой войны курсы были привязаны к доллару, а тот — к золоту. Ее заменили на плавающие валютные курсы, в результате доллар подешевел в первом полугодии 1973 года на 15%.

Теперь же «доллар стал мальчиком для битья в эксцентричной политике Трампа 2.0», пояснил Financial Times Франческо Песоле, валютный стратег ING. По его словам, привлекательность доллара, как надежного актива, подорвали торговая война Трампа, в которой он то из всех пушек палил по всем странам, то отменял только что введенные пошлины, его нападки на главу ФРС, подрывающие независимость американского центробанка, и рост госдолга, предусмотренный в подписанном Трампом «Большом прекрасном» законе о бюджете.

Аналитики JPMorgan Chase считают, что в этом году доллар девальвирует еще примерно на 2%. Марк Нэш из Jupiter Asset Management говорит, что не удивится, если евро подорожает в ближайшие 6−8 месяцев до $1,3, а в следующем году он видит его на отметке $1,4, то есть почти на 20% дороже, чем сейчас.

Впрочем, далеко не все эксперты настроены по отношению к доллару так пессимистично. Гай Миллер, главный рыночный стратег страховой группы Zurich, более осторожен, учитывая скорость падения доллара и крупные ставки на его дальнейшее ослабление.

«Игра против доллара стала слишком популярной, и я подозреваю, что темпы его снижения замедлятся», — считает он.

Главные взлеты и падения прошлой недели на фондовом рынке США

«Минфин» традиционно отобрал акции, которые на прошлой неделе показали самый большой рост/падение.

Unity Software Inc. (NYSE:U) вошла в десятку компаний, которые привлекли внимание инвесторов еще в первую неделю июля. В то в время как все основные индексы Уолл-стрит закрылись в красной зоне, акции U показали рост и продолжили его на прошлой неделе.

Компания является одним из главных героев мировой индустрии компьютерных игр и разрабатывает игровые движки, инструментарий для визуализации и программирования общих правил существования виртуального мира.

Хотя таких движков множество, около 30% игр разрабатываются именно на базе Unity от Unity Software. Компания также зарабатывает на показе платной рекламы в играх и приложениях, созданных на базе Unity, и именно это направление впечатлило аналитиков.

Импульсом для роста бумаг U в этот раз стала рекомендация инвесткомпании Wedbush «активно покупать». Такая рекомендация основана на ожидании хорошего отчета Unity Software за второй квартал 2025 года и дальнейшего роста прибыли в следующем году.

«Сейчас Unity находится в гораздо лучшей форме, чем год назад», — пишет Seekingalpha. Компания провела масштабную реструктуризацию, сократив непрофильные направления бизнеса, и теперь больше внимания уделяет своим сильным сторонам: направлению, призванному помочь разработчикам создавать игры и цифровые решения («Создание»), а также сегменту, который помогает разработчикам зарабатывать на созданных ими играх («Развитие»).

"Что касается сегмента «Создание», Unity 6 уже пользуется большой популярностью, а новая версия, Unity 6.1, помогает разработчикам разрабатывать игры для ещё большего количества платформ. Это привлекает больше подписчиков и обеспечивает Unity устойчивый рост.

Что касается «Развития», то здесь главная новость — Vector — их новая рекламная платформа на базе искусственного интеллекта. Она уже запущена на iOS и Android, и первые результаты впечатляют: на 15−20% выше показатели установок и покупок в приложении, по сравнению со старой системой. Это очень важно для разработчиков и рекламодателей", — заключает Seekingalpha.

Тем не менее акции U остаются очень волатильными и вызывают неоднозначную реакцию аналитиков. В аналитической записке от 17 апреля Morgan Stanley снизил целевую цену акций Unity Software с $32 до $25 и присвоил компании рейтинг «выше рынка».

Bank of America 26 июня присвоил компании рейтинг «ниже рынка» и целевую цену в $15.

Согласно данным MarketBeat, у акций компании средний рейтинг «умеренно покупать» и консенсус-целевая цена в $24,80.

Акции SoFi Technologies (NASDAQ:SOFI), владельца одноименной мобильной платформы финансовых услуг для частных потребителей, выросли на новостях о расширении возможностей альтернативных инвестиций.

На прошлой неделе SoFi Technologies Inc. объявила о запуске новых фондов для инвестиций в частные компании, включая SpaceX, OpenAI и Epic Games. Это позволит розничным инвесторам получить доступ к перспективным стартапам в сферах искусственного интеллекта, машинного обучения, космических технологий, потребительских товаров, здравоохранения, электронной коммерции и финтеха.

«SoFi расширяет возможности альтернативных инвестиций для нового поколения инвесторов», — заявил генеральный директор компании Энтони Ното.

Ранее минимальный порог входа в подобные фонды SoFi составлял $25 000, но для новых продуктов он снижен до $10 000. Компания сотрудничает с управляющими активами Cashmere, Fundrise и Liberty Street Advisors. Этот шаг соответствует растущему спросу на инвестиции в частные компании до их выхода на IPO.

SoFi начала свою деятельность с рефинансирования студенческих кредитов много лет назад и с тех пор расширила сферу деятельности, включив в нее личные кредиты, ипотеку, банковские счета и инвестиции, а недавно вернулась к торговле криптовалютой.

За последние 12 месяцев акции компании выросли на 200%. И, по мнению The Motley Fool, остаток года должен быть таким же впечатляющим: руководство прогнозирует, что объем продаж составит от $3,2 до $3,3 млрд, что примерно на 21% больше, чем в 2024 году.

«Однако быстрый рост SoFi за столь короткий срок привёл к тому, что коэффициент цена/прибыль (P/E) её акций теперь составляет 46. Это довольно дорого, учитывая, что средний P/E индекса S&P 500 составляет около 29. Более того, если экономика замедлится в течение следующего года, вполне вероятно, что рост SoFi может частично замедлиться», — заключает издание.

Акции компании Venture Global (NYSE:VG), занимающейся экспортом СПГ, росли на позитивных новостях. Venture Global вышла на биржу в начале этого года, имея большие амбиции по строительству нескольких объектов экспорта СПГ на побережье Мексиканского залива в США.

23 мая компания получила окончательное разрешение на начало строительства терминала Calcasieu Pass 2 (CP2). А на прошлой неделе сообщила о начале работ. В прошлом году администрация Байдена приостановила выдачу разрешений на строительство новых экспортных терминалов СПГ до проведения экологической экспертизы и анализа влияния увеличения экспорта на внутренние цены на природный газ.

Однако администрация Трампа вскоре после вступления в должность возобновила выдачу разрешений, чем и воспользовалась VG. «Теперь, когда все федеральные разрешения получены, мы рады сообщить о начале работ на месте по этому проекту, который, как ожидается, начнет поставлять миру надежный и недорогой СПГ, начиная с 2027 года», — сообщил генеральный директор компании Майк Сейбел.

Эксперты не исключают, что рост акций Venture Global может быть отчасти обусловлен также заявлением Meta Platforms, которая подписала 20-летнее соглашение о поставках атомной энергии с Constellation Energy.

Хотя это соглашение касается атомной энергетики, а Venture Global производит СПГ, объявление Meta всё же стало индикатором высокого будущего спроса на энергию, необходимого для обеспечения центров обработки данных с искусственным интеллектом. Для удовлетворения этого спроса потребуются как ядерная энергия, так и природный газ, а также возобновляемые источники энергии.

За какими событиями недели будут следить инвесторы

Несмотря на поток новостей о пошлинах, инвесторы на Уолл-стрит уже освоились с так называемой TACO-стратегией — ставкой на то, что Дональд Трамп в итоге откажется от повышения пошлин и биржи отыграют падение, пишет Barron's. Впереди — новый сезон отчетности, который станет проверкой для ралли S&P 500 последних трех месяцев.

Половина из 38 компаний S&P 500, которые отчитаются на этой неделе, — из финансового сектора. Среди них — девять из десяти крупнейших банков США. Из крупных нефинансовых компаний квартальные отчеты на Уолл-стрит опубликуют Johnson & Johnson и Netflix. В Азии о доходах за прошлый квартал отчитается TSMC, в Европе — ASML и Burberry.

В понедельник, 14 июля, Главное таможенное управление Китая сообщило об ускорении экспорта в июне до 5,8% в годовом выражении с 4,8% в мае. Консенсус-прогноз закладывал 5% рост. Таких показателей удалось достичь на фоне временного ослабления тарифного давления: Вашингтон и Пекин 27 июня договорились о рамочной торговой сделке — более чем за месяц до августовского дедлайна.

В первом полугодии Китай увеличил экспорт в Японию (на 4,8%), Великобританию (на 8%), страны АСЕАН (на 13%) и ЕС (на 6,6%), тогда как поставки в США снизились на 10,9%, передает Trading Economics.

Во вторник, 15 июля, Бюро статистики труда США (BLS) опубликует индекс потребительских цен (CPI) за июнь. Консенсус-прогноз Barron's: инфляция в 2,6% в годовом выражении (на 0,2 п.п. выше, чем в мае). Базовая инфляция (Core CPI), без учета цен на продукты и энергоносители, — ожидается на уровне 2,9%, против 2,8% в мае.

Национальное бюро статистики Китая сообщит размер ВВП Китая за второй квартал. Рынок прогнозирует, что рост второй экономики мира окажется довольно высоким благодаря сильному экспорту, отмечает WSJ. Его консенсус-прогноз предполагает увеличение ВВП страны на 5,2% в апреле-июне 2025 года, по сравнению с 5,4% в первом квартале.

В среду, 16 июля, BLS опубликует индекс цен производителей (PPI) в США за июнь. Консенсус-прогноз Barron's: рост PPI на 2,5% в годовом выражении, Core PPI — на 2,7%, по сравнению с 2,6% и 3% в мае.

В четверг, 17 июля, в еврозоне выйдет окончательная оценка инфляции за июнь. Предварительная оценка показала, что годовая инфляция соответствует целевому показателю Европейского центрального банка в 2%.

В пятницу, 18 июля, Мичиганский университет опубликует индекс потребительских настроений в США за июль. Консенсус-прогноз — 61,5 пункта, что немного выше июньского значения. В июне ожидания американских потребителей по инфляции на год вперед составили 5%, по сравнению с 6,6% в мае, что стало максимумом за четыре десятилетия, напоминает Barron's.