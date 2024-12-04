Тысяча в обмен на повышение налогов: какой должна быть соцподдержка в условиях войны

22 ноября правительство утвердило программу «Зимняя поддержка» в рамках платформы «Сделано в Украине». Заявленная цель — стимулирование внутреннего спроса на отечественные товары и услуги через предоставление каждому украинцу тысячи гривен. Но насколько эффективно такое использование ограниченных бюджетных ресурсов в условиях войны, рассуждает вице-президент ICC Ukraine Дмитрий Алексеенко.

Что такое «Зимняя поддержка»

По предварительным оценкам, реализация этой инициативы потребует около 15−31 млрд грн, в зависимости от финального количества участников программы. Правительство утверждает, что эти средства — из неиспользованных остатков других программ и международной помощи. Подать заявку на получение средств можно с декабря 2024 по февраль 2025 года, а потратить их — до конца 2025 года.

Важно отметить, что у программы четкие критерии для получателей помощи. Право на выплату есть у людей, которым на 1 декабря 2024 года исполнилось 18 лет, у которых есть регистрационный номер учетной карты налогоплательщика и они находятся на территории Украины, кроме временно оккупированных территорий. Отдельно урегулирован вопрос выплат для детей — один из родителей, опекунов или попечителей может получить пособие за каждого ребенка, подав соответствующие документы.

Механизм реализации программы предусматривает два основных канала получения помощи — через приложение «Дія» и через отделение «Укрпочты». Примечательно, что для определенных категорий граждан, в частности, пенсионеров в возрасте старше 60 лет, лиц с инвалидностью 1 и 2 группы и других уязвимых категорий, предусмотрен специальный механизм получения помощи по почте.

Анонсированная программа выплат является продолжением предыдущей инициативы «Национальный кешбек», которая стартовала в сентябре 2024 года. В рамках этой программы покупатели получают компенсацию в размере 10% стоимости купленных украинских товаров на специальную карту, оформленную через приложение «Дія». По состоянию на конец октября к программе присоединились более 2,4 млн украинцев, из которых 646 тыс. уже получили выплаты на общую сумму 37,2 млн гривен. При этом общий бюджет программы до конца 2024 года составляет 3 млрд гривен, что свидетельствует о значительно более низком от ожидаемого уровня использовании средств.

Почему поддержка всех — ошибочное решение

Оценивая эту программу, в первую очередь стоит обратить внимание на принципиальную проблему универсальности выплат. Предоставление одинаковой суммы всем гражданам, независимо от их материального положения, противоречит принципам эффективной социальной политики. Для малообеспеченных слоев населения тысяча гривен может оказать ощутимую поддержку, а вот для состоятельных граждан эта сумма, наоборот, несущественная. Такой подход по факту приводит к неэффективному распределению ограниченных ресурсов и нивелирует потенциальный социальный эффект программы.

Утверждение, что расходование этих средств на товары украинского производства будет стимулировать экономику, не учитывает структурные ограничения военного времени и высокую зависимость внутреннего потребления от импорта. Более того, возможность использования средств на оплату коммунальных услуг или покупку лекарств не решает системных проблем в этих сферах, а лишь создает временный эффект облегчения.

Показателен в этом контексте международный опыт, который демонстрирует, что универсальные выплаты могут иметь негативные последствия для экономики, особенно в условиях макроэкономической нестабильности. В частности, в США программы прямых выплат во время пандемии COVID-19 привели к значительному росту инфляции и формированию избыточного потребительского спроса.

Именно вопрос высокой инфляции при администрации Байдена-Харрис стал одним из главных факторов, почему американцы на выборах 5 ноября избрали президентом Дональда Трампа.

Особую остроту вопросу придает общая социально-экономическая ситуация в стране. По позже отозванному заявлению народного депутата, члена Комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений Максима Ткаченко, около 150 тысяч украинцев вернулись на временно оккупированные территории.

Главная причина — сложности с поиском жилья и работы. Омбудсмен Дмитрий Лубинец подтвердил эти тревожные тенденции, указав на неэффективную работу государства по поддержке граждан. Депутат и глава партии «Слуга народа» госпожа Шуляк также отметила многочисленные проблемы внутренне перемещенных лиц, особо подчеркнув критический вопрос обеспечения жильем.

Украинская экономика: давят на газ и тормозят одновременно

В контексте победы Дональда Трампа и его обещаний уменьшить помощь нашему государству, европейские лидеры сейчас размышляют о способности ЕС самостоятельно финансировать поддержку Украины. Такая геополитическая неопределенность делает безответственным использование имеющихся ресурсов международной помощи на краткосрочные инициативы, вместо их направления на системные реформы, поддержку ВПЛ и критически важных секторов экономики.

Ситуация усугубляется непоследовательной и экономически необоснованной налоговой политикой. 10 октября 2024 года Верховная Рада приняла закон о повышении налогов, который существенно увеличивает фискальную нагрузку на бизнес и работающих граждан.

Закон, подписанный Президентом только 28 ноября после 44-дневной задержки, включает в себя ряд дискуссионных норм:

повышение военного сбора до 5%,

введение военного сбора для ФОП,

50% налог на прибыль банков,

переход на помесячную отчетность по НДФЛ.

По оценке народного депутата Ярослава Железняка, сама задержка с подписанием уже стоила бюджету 12 млрд грн, при том, что в 2024 году закон принесет лишь 8 млрд дополнительных поступлений. Хотя для ФОП планируется отсрочка новых ставок до 1 января 2025 г., такая непредсказуемость во внедрении налоговых изменений создает дополнительные административные сложности для бизнеса.

Выбранный подход к налогообложению потенциально вреден для экономического восстановления — вместо того, чтобы стимулировать предпринимательскую активность в условиях войны, закон создает дополнительную нагрузку на бизнес и инвестиции.

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Более взвешенным подходом могло бы стать временное повышение налогов на потребление, в частности, НДС, что позволило бы увеличить поступления в бюджет без подавления деловой активности и инвестиционного потенциала. Возникает парадоксальная ситуация: власти одновременно анонсируют масштабные социальные выплаты и вводят налоговые изменения, которые могут затормозить экономический рост и создание новых рабочих мест.

Что вместо «зимней тысячи»

Отдельного анализа заслуживает социально-политический аспект этой инициативы. Такой подход, хотя и может иметь краткосрочный положительный социальный эффект, вызывает вопрос о целесообразности использования бюджетных средств в условиях, когда страна стоит перед серьезными вызовами по финансированию оборонных потребностей и обеспечению макроэкономической стабильности.

Альтернативой универсальным выплатам могла бы стать комплексная программа поддержки экономики, которая включала бы:

Целевую помощь наиболее уязвимым категориям населения.

Стимулирование создания рабочих мест.

Поддержка малого и среднего бизнеса через механизмы налоговых льгот.

Разработка долгосрочной стратегии обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц.

Выплата тысячи гривен по программе «Зимняя поддержка» может оказать краткосрочную помощь гражданам, но она не поможет решению экономических вызовов, с которыми сталкивается Украина в условиях войны.

Более эффективным подходом было бы направление этих ресурсов на структурные реформы и поддержку секторов экономики, которые могут обеспечить долгосрочный рост и создание рабочих мест.

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Особенно важно решение системных проблем, в частности, обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц, ведь без этого существует риск дальнейшего углубления социального кризиса и роста количества граждан, которые будут возвращаться на временно оккупированные территории.