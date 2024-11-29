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29 ноября 2024, 11:44 Читати українською

Военный сбор растет до 5%: кто и когда его платит

Президент подписал принятый Верховной Радой закон о повышении налогов. Одно из основных его положений — повышение военного сбора с 1,5 до 5%, которое начнет действовать уже с декабря. «Минфин» рассказывает, из каких именно доходов он уплачивается и, соответственно, в каких случаях теперь придется платить больше.

Президент подписал принятый Верховной Радой закон о повышении налогов.

Согласно п. 162.1 Налогового кодекса, плательщиками военного сбора являются:

  • физлица-резиденты при получении дохода из источников их происхождения в Украине, а также из иностранных доходов. Это как обычные физлица, так и предприниматели общей системы налогообложения;
  • физлица-нерезиденты при получении доходов из источников их происхождения в Украине;
  • налоговые агенты физлиц, уплачивающие сбор за них и от их имени из зарплаты, доходов по гражданско-правовым договорам и другим доходам.

К примеру, военный сбор платят работодатели при выплате зарплат и вознаграждения услуг за ГПД.

Новым законом предусмотрено, что для физических лиц-предпринимателей первой, второй и четвертой групп плательщиков единого налога обязанность уплаты военного сбора появляется с 1 января 2025 года. Плательщики единого налога третьей группы (ФОП) будут уплачивать военный сбор в размере 1% от своего оборота по итогам первого квартала 2025 года.

Кто не платит военный сбор

На период действия военного положения не подлежат налогообложению военным сбором доходы в виде денежного довольствия военнослужащих и следующих работников:

  • ВСУ;
  • Нацгвардии Украины;
  • работников правоохранительных органов;
  • СБУ;
  • Службы внешней разведки Украины;
  • Государственная пограничная служба Украины;
  • лиц рядового, начальствующего состава, военнослужащих, работников МВД, Управления государственной охраны Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, других созданных, согласно законам Украины, военных формирований;
  • других лиц на период их непосредственного участия в осуществлении мер по обеспечению нацбезопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии рф.

Следует отметить, что такое освобождение касается исключительно денежного довольствия таких работников, а не их зарплаты. Например, на зарплату, начисляемую мобилизованным работникам на основе среднего заработка, данное освобождение от военного сбора не действует. То есть из зарплаты уплачивается и НДФЛ, и военный сбор.

Какие объекты налогообложения

Объекты налогообложения военным сбором:

  • общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход, получаемый у работодателя;
  • доходы из источником происхождения в Украине, облагаемые НДФЛ во время их начисления, выплаты;
  • иностранные доходы.

У нерезидентов их иностранные доходы военным сбором не облагаются.

В целом военный сбор уплачивается из следующих доходов:

  • зарплата — как основная, так и дополнительная;
  • больничные;
  • доходы по ГПД;
  • доходы от продажи имущества и неимущественных прав в тех случаях, когда уплачивается НДФЛ;
  • авторские вознаграждения;
  • роялти;
  • выходное пособие при увольнении;
  • доходы от сдачи имущества в аренду или лизинг;
  • нецелевая благотворительная помощь, попадающая под налогообложение;
  • излишне израсходована сумма командировочных средств;
  • безвозвратная финансовая помощь физлицу, в частности, невозвращенная сумма возвратной финансовой помощи (займы);
  • списание долга по истечении срока исковой давности.

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Когда не нужно платить

Военный сбор не удерживается из таких выплат:

  • помощь в связи с беременностью и родами;
  • жилищные субсидии;
  • средства, полученные на командировку или под отчет, и по которым есть подтверждающие документы, а также суточные в пределах необлагаемой налогом нормы;
  • алименты;
  • продажа недвижимости, если в отчетный период совершена только одна операция отчуждения имущества и данное имущество принадлежало собственнику свыше 3 лет или было получено как наследство. НДФЛ в этом случае также не уплачивается;
  • продажа в течение отчетного года легкового автомобиля, мотоцикла, мопеда. НДФЛ в этой ситуации также не уплачивается. При продаже 2-х таких объектов — уже облагается: уже уплачивается и НДФЛ, и военный сбор;
  • возвратная финансовая помощь;
  • подарки, если они не превышают 25% минимальной зарплаты на 1 января отчетного года;
  • наследство и подарки, полученные от лиц 1-й и 2-й степеней родства, поскольку по ним применяется нулевая ставка НДФЛ.
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+70
Mini Mi
Mini Mi
29 ноября 2024, 11:50
#
Хух, ну хоть менты и ТЦКшники, которые тебя в бусик паковать будут вне опасности от повышения налогов. А то я так за них переживал
+
0
gucci
gucci
29 ноября 2024, 12:31
#
Ти це він чи вона? Я ніяк не зрозумію з постів
+
0
KValera
KValera
29 ноября 2024, 12:41
#
Gucci. Mini -вона, mi — він))
+
0
Mini Mi
Mini Mi
29 ноября 2024, 14:15
#
Если ты не знаешь кто такой Мини Мы, то тебе мобилизация не грозит пока еще)
+
0
asdf2024
asdf2024
29 ноября 2024, 12:54
#
Платить будут те кто останется тут.
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