Президент подписал принятый Верховной Радой закон о повышении налогов. Одно из основных его положений — повышение военного сбора с 1,5 до 5%, которое начнет действовать уже с декабря. «Минфин» рассказывает, из каких именно доходов он уплачивается и, соответственно, в каких случаях теперь придется платить больше.
Военный сбор растет до 5%: кто и когда его платит
Согласно п. 162.1 Налогового кодекса, плательщиками военного сбора являются:
- физлица-резиденты при получении дохода из источников их происхождения в Украине, а также из иностранных доходов. Это как обычные физлица, так и предприниматели общей системы налогообложения;
- физлица-нерезиденты при получении доходов из источников их происхождения в Украине;
- налоговые агенты физлиц, уплачивающие сбор за них и от их имени из зарплаты, доходов по гражданско-правовым договорам и другим доходам.
К примеру, военный сбор платят работодатели при выплате зарплат и вознаграждения услуг за ГПД.
Новым законом предусмотрено, что для физических лиц-предпринимателей первой, второй и четвертой групп плательщиков единого налога обязанность уплаты военного сбора появляется с 1 января 2025 года. Плательщики единого налога третьей группы (ФОП) будут уплачивать военный сбор в размере 1% от своего оборота по итогам первого квартала 2025 года.
Кто не платит военный сбор
На период действия военного положения не подлежат налогообложению военным сбором доходы в виде денежного довольствия военнослужащих и следующих работников:
- ВСУ;
- Нацгвардии Украины;
- работников правоохранительных органов;
- СБУ;
- Службы внешней разведки Украины;
- Государственная пограничная служба Украины;
- лиц рядового, начальствующего состава, военнослужащих, работников МВД, Управления государственной охраны Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, других созданных, согласно законам Украины, военных формирований;
- других лиц на период их непосредственного участия в осуществлении мер по обеспечению нацбезопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии рф.
Следует отметить, что такое освобождение касается исключительно денежного довольствия таких работников, а не их зарплаты. Например, на зарплату, начисляемую мобилизованным работникам на основе среднего заработка, данное освобождение от военного сбора не действует. То есть из зарплаты уплачивается и НДФЛ, и военный сбор.
Какие объекты налогообложения
Объекты налогообложения военным сбором:
- общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход, получаемый у работодателя;
- доходы из источником происхождения в Украине, облагаемые НДФЛ во время их начисления, выплаты;
- иностранные доходы.
У нерезидентов их иностранные доходы военным сбором не облагаются.
В целом военный сбор уплачивается из следующих доходов:
- зарплата — как основная, так и дополнительная;
- больничные;
- доходы по ГПД;
- доходы от продажи имущества и неимущественных прав в тех случаях, когда уплачивается НДФЛ;
- авторские вознаграждения;
- роялти;
- выходное пособие при увольнении;
- доходы от сдачи имущества в аренду или лизинг;
- нецелевая благотворительная помощь, попадающая под налогообложение;
- излишне израсходована сумма командировочных средств;
- безвозвратная финансовая помощь физлицу, в частности, невозвращенная сумма возвратной финансовой помощи (займы);
- списание долга по истечении срока исковой давности.
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Когда не нужно платить
Военный сбор не удерживается из таких выплат:
- помощь в связи с беременностью и родами;
- жилищные субсидии;
- средства, полученные на командировку или под отчет, и по которым есть подтверждающие документы, а также суточные в пределах необлагаемой налогом нормы;
- алименты;
- продажа недвижимости, если в отчетный период совершена только одна операция отчуждения имущества и данное имущество принадлежало собственнику свыше 3 лет или было получено как наследство. НДФЛ в этом случае также не уплачивается;
- продажа в течение отчетного года легкового автомобиля, мотоцикла, мопеда. НДФЛ в этой ситуации также не уплачивается. При продаже 2-х таких объектов — уже облагается: уже уплачивается и НДФЛ, и военный сбор;
- возвратная финансовая помощь;
- подарки, если они не превышают 25% минимальной зарплаты на 1 января отчетного года;
- наследство и подарки, полученные от лиц 1-й и 2-й степеней родства, поскольку по ним применяется нулевая ставка НДФЛ.
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