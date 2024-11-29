Военный сбор растет до 5%: кто и когда его платит

Президент подписал принятый Верховной Радой закон о повышении налогов. Одно из основных его положений — повышение военного сбора с 1,5 до 5%, которое начнет действовать уже с декабря. «Минфин» рассказывает, из каких именно доходов он уплачивается и, соответственно, в каких случаях теперь придется платить больше.

Согласно п. 162.1 Налогового кодекса, плательщиками военного сбора являются:

физлица-резиденты при получении дохода из источников их происхождения в Украине, а также из иностранных доходов. Это как обычные физлица, так и предприниматели общей системы налогообложения;

физлица-нерезиденты при получении доходов из источников их происхождения в Украине;

налоговые агенты физлиц, уплачивающие сбор за них и от их имени из зарплаты, доходов по гражданско-правовым договорам и другим доходам.

К примеру, военный сбор платят работодатели при выплате зарплат и вознаграждения услуг за ГПД.

Новым законом предусмотрено, что для физических лиц-предпринимателей первой, второй и четвертой групп плательщиков единого налога обязанность уплаты военного сбора появляется с 1 января 2025 года. Плательщики единого налога третьей группы (ФОП) будут уплачивать военный сбор в размере 1% от своего оборота по итогам первого квартала 2025 года.

Кто не платит военный сбор

На период действия военного положения не подлежат налогообложению военным сбором доходы в виде денежного довольствия военнослужащих и следующих работников:

ВСУ;

Нацгвардии Украины;

работников правоохранительных органов;

СБУ;

Службы внешней разведки Украины;

Государственная пограничная служба Украины;

лиц рядового, начальствующего состава, военнослужащих, работников МВД, Управления государственной охраны Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, других созданных, согласно законам Украины, военных формирований;

других лиц на период их непосредственного участия в осуществлении мер по обеспечению нацбезопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии рф.

Следует отметить, что такое освобождение касается исключительно денежного довольствия таких работников, а не их зарплаты. Например, на зарплату, начисляемую мобилизованным работникам на основе среднего заработка, данное освобождение от военного сбора не действует. То есть из зарплаты уплачивается и НДФЛ, и военный сбор.

Какие объекты налогообложения

Объекты налогообложения военным сбором:

общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход, получаемый у работодателя;

доходы из источником происхождения в Украине, облагаемые НДФЛ во время их начисления, выплаты;

иностранные доходы.

У нерезидентов их иностранные доходы военным сбором не облагаются.

В целом военный сбор уплачивается из следующих доходов:

зарплата — как основная, так и дополнительная;

больничные;

доходы по ГПД;

доходы от продажи имущества и неимущественных прав в тех случаях, когда уплачивается НДФЛ;

авторские вознаграждения;

роялти;

выходное пособие при увольнении;

доходы от сдачи имущества в аренду или лизинг;

нецелевая благотворительная помощь, попадающая под налогообложение;

излишне израсходована сумма командировочных средств;

безвозвратная финансовая помощь физлицу, в частности, невозвращенная сумма возвратной финансовой помощи (займы);

списание долга по истечении срока исковой давности.

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Когда не нужно платить

Военный сбор не удерживается из таких выплат: