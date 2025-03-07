Случится ли глобальный обвал доллара на украинском рынке и не пора ли менять валюту

Геополитика, торговые войны и громкие заявления дипломатов и военных на этой неделе так и остались главными раздражителями для мирового и украинского валютного рынков. Несмотря на то, что политические, экономические и военные события вокруг Украины остаются на пике напряженности, гривна не только устояла, но даже еще и прилично потеснила позиции доллара на межбанке и на наличном рынке.

Справедливости ради надо отметить, что в деле снижения котировок американского доллара относительно гривны на нашем рынке основную роль сыграли два фактора:

1) активная работа Нацбанка на торгах по проведению интервенций по продаже валюты в сочетании с периодическими выходами на рынок экспортеров-аграриев, которым нужна гривна для финансирования весенне-полевых работ. Продавая валюту, они «помогли» регулятору создать определенное подспорье для гривны на межбанке;

2) проседание доллара на международном рынке после очередных действий Дональда Трампа по введению 25% пошлин на отдельные товары из Канады и Мексики, а также повышения до 20% пошлин на практически все китайские товары.

В сочетании с угрозами Трампа о скором введении 25% пошлин еще и на европейские товары, и ответными мерами со стороны Канады и Китая в виде введения таможенных сборов на товары из США, к пятнице евро подорожал на внешних площадках за неделю с уровня в 1,068 до 1,086 доллара, то есть почти на 1,8 цента на евро, что отражалось и на украинском валютном рынке.

Пара евро/доллар на международном рынке

Украинский межбанк по доллару за неделю

На поведение нашего украинского межбанка реагировал и наличный рынок, где ценники продажи доллара в обменниках финкомпаний и банков снизились к вечеру пятницы до 41,30−41,55 грн за доллар.

Наличный доллар за 3−7 марта 2025 года

С евровалютой произошел обратный процесс, так как украинский рынок практически в реальном времени реагировал на укрепление позиций евро в мире с соответствующей реакцией нашего межбанка и наличного рынков.

Украинский межбанк по евро за неделю

Наличный евро за 3−7 марта 2025 года

Что еще повлияло на наш валютный рынок

Опосредованно повлияли и решения ЕЦБ 6 марта по снижению на 0,25 б.п. ключевых процентных ставок в ЕС до уровней: базовая процентная ставка 2,65% годовых, ставка по маржинальным кредитам — 2,9%, и депозитная ставка — 2,5% годовых.

Напомню, что 30 января ЕЦБ уже снижал свои ставки на те же 0,25% годовых с целью оживления экономической активности стран Еврозоны. Несмотря на такое ожидаемое решение ЕЦБ, 6 марта снова наблюдались традиционные ралли по паре евро/доллар в пределах до 1 американского цента на евро, что немедленно отражалось и на курсе евро к гривне.

Определенной подстраховкой для нацвалюты на нашем рынке стало и решение НБУ о повышении учетной ставки на 1% годовых: с действующих ранее 14,5% годовых до 15,5% годовых. И существенных коррекций ставок по депозитным сертификатам НБУ: ставку «овернайт» повысили до уровня 15,5% годовых, а по 3-х месячным сертификатам ставка была повышена сразу до 18% годовых, при увеличении ставки рефинансирования «овернайт» Нацбанком банков до 18,5%. Кроме этого, с 4 апреля ставка по 3-х месячным депсертификатам будет повышена еще больше — до 19% годовых, а ставка «овернайт» рефинансирования Нацбанком банков до 19,5% годовых.

По замыслу Нацбанка это приведет к росту доходности по гривневым инструментам накопления для населения и бизнеса, что снизит давление на курс гривны на валютном рынке.

Поэтому, несмотря на все геополитические, военные и экономические вызовы, можно считать, что прошедшая рабочая неделя оказалась достаточно удачной для нацвалюты в отношении доллара. За период с 3 по 7 марта доллар при продаже на межбанке подешевел на 38 копеек: со стартовых уровней понедельника, 3 марта, 41,55/41,60 до 41,19/41,22 грн к завершению пятничных торгов 7-го числа.

А вот котировки продажи евровалюты за этот же период взлетели сразу на 1,46 грн: со стартовых уровней понедельника 43,2369/ 43,2764 до 44,7117/44,736 грн к завершению пятничных торгов. Но как было указано выше — это произошло в основном, просто как реакция нашего валютного рынка на происходящие изменения по доллару и евро на мировых валютных площадках.

В итоге ситуация на валютном рынке Украины продолжает оставаться полностью контролируемой со стороны Нацбанка, что, несомненно, является очень важным фактором для всего нашего финансового рынка в условиях войны и значительных геополитических вызовов и новых потрясений, которые пережила наша страна за последние 12 дней.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 8−9 марта

При такой ситуации на рынке владельцы обменников в эти субботу и воскресенье будут работать как в формате «с оборота», при желании — с попытками некоторой игры «на повышение» по евровалюте. Но если данная тактика и игра «не сработают» в субботу, то уже к воскресенью обменники быстро перестроятся и продолжат работу только в формате «с оборота» и по доллару, и по евро.

Спред между покупкой и продажей доллара будет находиться в большинстве обменников в пределах 20−25 копеек, а по евро — в пределах 20−40 копеек. Оптовые обменники будут готовы работать, как всегда, с меньшим уровнем спреда — в пределах 15−18 копеек по доллару и 20−25 копеек по евро.

С учетом фактора 8 марта, владельцы обменников в крупных торговых точках (особенно ювелирных, цветочных магазинах, а также парфюмерии и женской одежды) будут пытаться занижать курс приема валюты у граждан, которым понадобится гривна для расчетов за подарки своим представительницам слабого пола.

С учетом скачков евро и проседания доллара на мировом валютном рынке, волатильность на украинском рынке по курсу этих валют возрастет.

Но это не означает, что украинцам нужно немедленно бежать в обменники со скупкой подорожавшего евро и одновременной сдачей подешевевшего доллара. Вы в этом случае заведомо только потеряете за счет двойной конвертации обеих валют через гривну.

Считаю более взвешенным вариантом в такой ситуации сделать ставку либо на покупку подешевевшего доллара, с учетом того, что глобально девальвация гривны будет постепенно продолжатся к концу 2025 года и курс доллара не будет постоянно только проседать.

Либо рискнуть и сделать ставку на продажу резко взлетевшего евро за гривну, чтобы потом, когда пройдет коррекция пары евро/доллар на внешних площадках, в итоге за сейчас полученную гривну купить в последствии подешевевший на тот момент евро, и таким образом зафиксировать свой результат от валюто-обменных операций.

Обе тактики имеют право на жизнь, а какую из них выбрать — зависит от вашей ответственности в принятии решений и рисков. Вариант покупки подешевевшего доллара в этой ситуации — более консервативный, а продажи за гривну резко взлетевшего евро — подойдут для людей, у которых аппетит к риску выше среднестатистического.

Курс наличного доллара в эти субботу и воскресенье в большинстве обменников финкомпаний и открытых в эти дни отделений банков будет в пределах коридора: прием от 41,00 до 41,25 грн и продажа от 41,30 до 41,60 грн.

А курс наличного евро в эти выходные будет находиться в пределах коридора: прием от 44,20 до 44,70 грн и продажа от 44,75 до 45,15 грн.