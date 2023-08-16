Лучшие дни для покупки валюты: правда ли, что 1 и 15 числа доллар и евро в обменниках дороже

«Не стоит покупать наличную валюту 1 и 15 числа», — однажды посоветовал журналисту «Минфина» один из финансистов. Мол, именно в эти дни обменники выставляют более высокие ценники. Редакция решила проверить, стоит ли следовать этому совету, чтобы «затариться» СКВ дешевле.

Секрет этих двух дат прост: именно 1 и 15 числа каждого месяца госслужащие и большинство сотрудников частных компаний получают зарплаты. Многие из них сразу бегут к обменкам покупать доллары или евро. Этим пользуются владельцы обменок, чтобы на ажиотаже повысить курс.

Финансисты, с которыми пообщался «Минфин», чтобы проверить эту теорию, подтвердили рост спроса на валюту 1 и 15-го, который может действительно давить на цену валюты. Но они уточнили, что повышенный спрос — это лишь один из факторов, которые влияют на курс. И, например, ситуативно другие факторы могут менять этот тренд. Поэтому однозначно сказать, что в указанные числа курс будет выше, чем в предыдущие или последующие, нельзя. Но мы, имея доступ к статистике изменения наличного курса, решили проверить магию 1 и 15 числа.

Формальный подход

На сайте «Минфина» содержатся данные о наличных курсах валют, поэтому у редакции не возникло проблем со сбором данных о средней дневной цене продажи доллара в обменниках с начала года.

Мы вывели средний наличный курс за каждый месяц и сравнили его с ценой доллара 1 и 15 числа.

По результатам такого подсчета оказалось, что 1 числа доллар был дороже среднего курса в пяти из семи месяцев. Только в июле доллар стоил в начале месяца столько же, как и в среднем в этом месяце, а в апреле — немного дешевле. Средний курс в обменниках в течение года составил 38,45 грн/$, а в среднем на 1 число — 38,66 грн/$, то есть на 0,55% больше.

Подобный тренд проявился и при сравнении среднего месячного курса и курса 15 числа. На эту дату курс доллара был выше среднемесячного четыре месяца из семи. Дважды курс был ниже и один раз таким же. Средний курс на 15 число составил 38,47 грн/$ — это всего на 0,05%, но все же больше, чем в среднем за год.

Изменение наличного курса гривны к доллару на 1 и 15 число

Таким образом, вроде бы, вывод напрашивается сам собой: 1 и 15 числа курс все же выше. В то же время, если взглянуть на ситуацию глубже, то картина получится не столь однозначной.

Что происходит на самом деле

Анализируя изменения курса на разные даты, не стоит забывать об общей динамике его движения. В этом году наличный курс гривны существенно укрепился: если в начале января 1 доллар стоил 40,9 грн, то 31 июля — всего 37,55.

Среди ключевых причин, которые способствовали укреплению гривны:​

стабильное поступление финансовой помощи от союзников;

рост валютных резервов Украины;

оживление экономики;

функционирование зернового коридора;

возможность приобретения валюты с размещением на депозите по курсу, близкому к официальному;

высокая доходность гривневых депозитов и ОВГЗ.

Динамика изменения курса гривны к доллару на наличном рынке

Как видно из графика, стоимость доллара снижалась практически в течение всего года. Поэтому очевидно, что в большинстве случаев в начале месяца валюта стоила дороже, чем в конце. Именно поэтому и средний курс на 1 число выше, чем за месяц. Например, курсы за 5 или 6 число так же оказались выше средних месячных показателей, хотя с получением зарплаты эти даты отнюдь не связаны. Зато средние курсы доллара за 27 или 28 число (38,37 и 38,31 грн/$ соответственно) ниже, чем были в течение месяца.

Также, если сравнить курсы за 1 число с 28 числом предыдущего месяца (выбрали его, поскольку это последний день в феврале этого года), то окажется, что, как правило, именно 28-го валюта стоила дороже.

Если же говорить о 15 числе, то здесь действительно можно заметить незначительные признаки влияния повышенного спроса на валюту. В этот день доллар в среднем стоит дороже, чем 13 или 14 числа. Однако, отличия в курсах здесь довольно символичные: 1−2 копейки, то есть 0,03−0,05% от цены доллара.

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Вывод «Минфина»: валюту можно покупать в любой день, а при принятии решения принимать во внимание больше факторов, оказывающих значительное влияние на формирование курса.

Комментарий аналитика «Минфина» Алексея Козырева:

Наличный валютный рынок всегда был «сложным» для Нацбанка и самих финансистов относительно «управления» им. Особенно в период любых экономических, а тем более военных катаклизмов. Слишком много разнонаправленных факторов одновременно влияют на спрос-предложение и поведение населения.

Вспомните, например, в начале пандемии взлет курса наличного доллара и евро. И это не связано с датами календаря. Причина была не в том, что в банках что-то было плохо, а просто в срыве логистических поставок наличной валюты в Украину, что и вызвало дополнительный ажиотаж, который спекулянты раздули на несколько недель.

Затем НБУ принял меры — завез сам и подкрепил банки валютным кешем, что довольно быстро успокоило рынок. Кто проиграл — те, кто тогда купил на панике доллар по 40 грн. Аналогичное искусственное раздувание ажиотажа сейчас — история вокруг многокурсия «белых» и «синих» долларов. Тот же надуманный ажиотаж, возникший из-за срыва логистики поставок «новых» долларов, и попытка на этом дополнительно заработать.

Что касается дат покупок валюты 1 и 15 числа, то здесь только одна логика — действительно получение нашими чиновниками и бизнесом авансов и зарплат в эти периоды. Хотя не все они получают именно в эти даты деньги, ведь кто-то и в период с 1 до 5-го числа, а также в период с 15-го до 20-го числа. Но учитывая отток беженцев (до 6−8 млн за пределами страны), увеличивается доля выплат в госсекторе (в том числе чиновникам, военным, медработникам и т. п. ). Поскольку зарплаты отдельных групп этого чиновничьего и управленческого аппарата достаточно значительные, они своими покупками валюты в дни получения аванса и зарплаты действительно увеличивают спрос на валюту. Не критично, но увеличивают, чем и пытаются пользоваться обменки, завышая курс в эти дни.

Но закономерности в этом сейчас нет, это связано с быстро меняющейся ситуацией в условиях войны. Тот же период блекаутов оказал серьезное влияние на объемы валютных операций, поскольку без света пункты валютообмена не всегда могли нормально работать. Или те же частые прилеты и обстрелы в разных регионах страны также не дают этому рынку полноценно работать в такой период без привязки к датам.