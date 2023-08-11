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11 августа 2023, 15:06 Читати українською

Государственные облигации Украины за два месяца подорожали на 50%

Государственные облигации Украины резко выросли в цене за последние два месяца, поскольку инвесторы становятся более оптимистичными по поводу того, сколько своих денег они получат обратно в результате возможной реструктуризации долга. Об этом сообщает Financial Times.

Государственные облигации Украины резко выросли в цене за последние два месяца, поскольку инвесторы становятся более оптимистичными по поводу того, сколько своих денег они получат обратно в результате возможной реструктуризации долга.
Фото: freepik.com

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Долг Киева резко вырос после вторжения России в феврале 2022 года, а цены упали еще больше после того, как зарубежные кредиторы проголосовали за замораживание процентных выплат по международным облигациям страны на сумму $20 млрд.

Но с начала июня цены выросли более чем на 50%, что сделало украинские облигации одними из лучших на мировых рынках с фиксированной доходностью в этом году, поскольку стабильный поток иностранной помощи укрепляет валютные резервы Киева, в то время как прогнозы по экономике страны в последнее время стали несколько менее мрачными. .

«Рынок пытается выяснить: когда мы наконец-то проведем реструктуризацию, на каком уровне будут торговаться облигации? Любая хорошая новость — рост, высокий уровень валютных резервов, соглашение с МВФ — будет хорошо воспринята инвесторами, потому что это означает, что восстановительная стоимость облигаций Украины будет выше, чем рынок оценивает сейчас», — говорит портфельный менеджер с развивающихся рынков, в William Blair Дэниел Вуд.

Облигации Украины

Долларовые облигации с погашением в сентябре 2025 года сейчас торгуются по 31 центу за доллар по сравнению с 20 центами в начале июня. Остальные валютные облигации продемонстрировали аналогичный рост.

По данным Bloomberg, крупнейшие владельцы международных облигаций Украины — BlackRock, Pimco и Fidelity.

Напомним

«Минфин» писал, что по состоянию на 1 августа 2023 года международные резервы Украины по предварительным данным составили $41,718 млрд. В июле они выросли на 6,9%, вторично обновив рекордный показатель за всю историю независимости Украины.

Источник: Минфин
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