Риски и возможности мем-акций: что нужно знать инвестору?

Акции мем-компаний вновь привлекают внимание инвесторов своим ростом на сотни процентов. Как не потерять инвестиции на опасных спекуляциях? Об этом нам рассказал инвестиционный эксперт Евгений Пилипец.

Что такое акция-мем?

Мем-акция — это акция, торговая активность которой наращивается через социальные сети, особенно на Reddit, X и YouTube. У компаний, которые становятся акциями-мемами, обычно плохие финансовые результаты в последние годы, и они привлекают внимание игроков на рынке, которые занимаются короткими продажами, — инвесторов, которые фактически делают ставку на дальнейшее снижение цены акции. Так, акции-мемы впервые стали известны в инвестиционном мире в начале 2021 года, когда отдельные инвесторы нацелились на сильно перепроданные акции, надеясь инициировать short squeeze, что может привести к росту цены акций все выше и выше, поскольку те, у кого была короткая позиция, спешат купить и покрыть свои позиции.

Short squeeze — быстрый рост цены, вызванный закрытием коротких (short) позиций продавцами. Это явление достаточно часто встречается на рынке, но особое внимание к нему привлекла ситуация в 2021 году.

GameStop, вероятно, является наиболее известной компанией, которая больше всего ассоциируется с акциями-мемами. В январе 2021 года компания подверглась short squeeze, которое привело к экстремально высоким значениям акций, что, в свою очередь, привело к сжатию коротких продавцов, которые делали ставки против нее.

Акции GameStop выросли примерно с $3 до более чем $120 за несколько месяцев. Хедж-фонд Melvin Capital, который владел короткими позициями по акциям GameStop, понес огромные убытки и обратился к другим хедж-фондам за финансовой поддержкой почти на $3 млрд. Феномен мем-акций в конечном итоге привел к слушаниям в Конгрессе, а в 2023 году на эту историю сняли фильм под названием «Тупые деньги».

Риски инвестирования в акции-мемы

Покупка акций-мемов не является инвестицией, это торговля, которая очень напоминает азартные игры с разных точек зрения. Торговля акциями-мемами может стать неожиданно эмоциональной. Вот некоторые ключевые риски, которые следует учитывать:

Цена может зависеть от настроений инвесторов. Акции-мемы, которые быстро растут, также могут быстро снижаться.

Трейдеры также должны убедиться, что решение купить акции-мемы не вызвано страхом упущенной выгоды (FOMO). Это тип эмоциональной покупки, которая может привести к принятию решений, о которых вы можете пожалеть.

Дополнительный выпуск акций. Компания, может принять решение о продаже дополнительных акций из-за повышенного спроса и роста цены. Эта практика часто приводит к снижению цены, так как количество акций на рынке увеличивается.

Возрождение акций-мемов в 2024 году

Как и в 2021 году, нынешнее возрождение акций-мемов можно частично объяснить одним человеком — финансовым инвестором Китом Гиллом. Известный под своим онлайн-персонажем Roaring Kitty, Гилл замолчал после бума в 2021 году, но недавно триумфально вернулся в интернет с одним постом, который привел к резкому росту акций GameStop и других мемов. Публикация 12 мая 2024 года повысила цену акций GameStop на 75%.

В отличие от 2021 года, существует две причины, почему цены на акции-мемы могли вырасти. Во-первых, процентные ставки были близки к рекордно низким. Наличные деньги не приносили почти никакого дохода, поэтому торговля акциями казалась способом заработать, несмотря на высокий риск. В 2024 году процентные ставки будут намного выше, и вкладчики получат приличную прибыль от своих наличных. Во-вторых, в 2021 году многие в основном находились дома из-за пандемии и имели дополнительные деньги благодаря государственным программам или увеличению сбережений. Сейчас таких условий значительно меньше.

Знаменитый инвестор Уоррен Баффет в одном из своих писем акционерам написал: «По каким-то причинам рынки сейчас демонстрируют гораздо больше поведения, похожего на казино, чем когда я был молод».

Какие мем-акции могут вырасти в 2024 году?

Главной причиной роста мем-акций в 2021 году был высокий процент акций, проданных в short без покрытия. По данным FactSet, по состоянию на июнь 2024 года, самый большой процент акций, проданных без покрытия:

Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) — 73,6 млн акций, или 39,3%. Trupanion, Inc. (TRUP) — 14,04 млн акций, или 38,8%. ImmunityBio, Inc. (IBRX) — 53,1 млн акций, или 34,6%. Upstart Holdings, Inc. (UPST) — 25,94 млн акций, или 34%

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Несмотря на возросший хайп вокруг акций-мемов, перед принятием решения о покупке акций необходимо принять все риски, связанные с такой спекуляцией. Чаще всего, у трейдера срабатывает эффект FOMO, из-за которого трейдер покупает акцию уже на вершине.