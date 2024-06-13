Рост акций украинских компаний в 4 раза опережает S&P 500: стоит ли покупать их сейчас

Индекс WIG-Ukraine, в который входят представленные на Варшавской бирже акции украинских компаний, рос три недели подряд. Информацию об этом подхватили многие отечественные СМИ, но, действительно ли это говорит о доверии иностранцев к украинским компаниям и удачном времени для инвестиций в них, разбирался «Минфин».

Какие украинские компании торгуются за границей

Украинские компании открыли для себя международные рынки капитала в середине нулевых и в начале десятых годов. В это время состоялся ряд громких IPO, а инвесторы активно покупали их акции.

Для размещения украинские компании выбирали в первую очередь Варшавскую фондовую биржу, где для них был даже создан специальный индекс WIG-Ukraine. В настоящее время он объединяет 10 компаний, торгующихся на площадке. В основном это аграрные холдинги и производители продовольствия. В частности, Kernel, Astarta, IMC, Ovostar Union, KSG Agro.

Вторая среди площадок, где представлены украинские компании, — Лондонская биржа, выбранная для IPO крупнейшим производителем курятины в стране MHP и железорудным гигантом Ferrexpo.

Благодаря выходу на фондовый рынок наш бизнес привлекал некредитные средства и вкладывал их в увеличение земельного банка или развитие производственных мощностей. Только Kernel в 2007—2008 годах продал акций примерно на $300 млн.

Для инвесторов эти компании всегда были игрой с огнем. Ярче всего это демонстрирует WIG-Ukraine, который сейчас торгуется примерно в три раза дешевле, чем в момент создания в 2013 году.

Ключевая причина — во внешних вызовах. Резкий обвал индекса произошел в 2014 году после оккупации Крыма россией и боевых действий на Донбассе. Тогда с обвалом украинские компании смогли справиться, и в 2021 году на фоне низких ставок ключевых центробанков WIG-Ukraine даже обновил исторический максимум.

Однако полномасштабное вторжение спровоцировало очередное падение индекса, от которого он все еще не восстановился.

Что происходит с украинскими компаниями

WIG-Ukraine даже не приближается к показателям, которые были до полномасштабного вторжения, но последний месяц оказался для него на удивление удачным. За 30 дней индекс вырос на 8,6%. Для сравнения: ключевой индекс американского рынка S&P 500 за этот же период прибавил скромные 2,3%, то есть темпы его роста почти в четыре раза ниже, чем у украинского. Более того, главный индекс Варшавской биржи WIG 20 (в него входят крупнейшие публичные компании страны) за этот же период снизился на 4,4%.

Как изменилась цена акций украинских публичных компаний на мировых биржах

Компания Цена акций Изменение цены с февраля 2022 г. Изменение цены с начала года, % Изменение цены за 30 дней, % IMC 9,38 злот. -62,3 +3,3 +15,6 Kernel Holding 11,6 злот. -78,6 +26,8 +14,6 KSG Agro 1,75 з злот. -42,6 +7,7 +12,6 WIG Ukraine 218,01 -62 +2,8 +8,6 MHP $3,55 -43,7 +15,6 +6,6 Astarta 28,05 злот. -17,6 -2,26 +5,25 Ovostar Union 69,8 злот. +22,5 -3,7 -0,3 WIG 20 2442 +14 +4,26 -4,4 Ferrexpo 45 фунт. -83,7 -50,4 -6,6

Основной вклад в рост индекса обеспечили несколько аграрных гигантов — IMC, Kernel и KSG Agro.

Самый больший рост за месяц у IMC — 15,6%. Название компании расшифровывается, как Индустриальная молочная компания, но сфера ее деятельности уже давно вышла за пределы молочной продукции, выпуск которой после полномасштабного вторжения вообще временно поставили на паузу. В свою очередь, IMC выращивает и хранит кукурузу, пшеницу и подсолнечник, а ее земельный банк достигает 120 тыс. га.

Компания опубликовала хороший отчет за первый квартал: выручка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросла на 41%. Хотя компания и остается убыточной, она сократила свои финансовые убытки с $4,1 млн год назад до $3,8 млн.

При этом KSG Agro, акции которой за месяц выросли на 12,6%, хотя и продемонстрировала прибыль, за первый квартал года ухудшила финансовые показатели. Выручка снизилась на 2% и немного превышает $5 млн, а прибыль упала на 37% — до $960 тыс.

Особый статус Kernel

Отдельно стоит рассмотреть ситуацию с агрогигантом Kernel, который в прошлом году объявил о планах выйти из биржи. Тогда он предложил выкупить акции по цене, которую многие инвесторы расценили как несправедливую, ведь она существенно ниже, чем до полномасштабного вторжения и во время IPO в 2007 году, и даже в несколько раз ниже балансовой стоимости.

Когда же часть миноритариев отказались продавать свои акции, агрохолдинг провел эмиссию, чтобы размыть их долю: когда она составит менее 10%, это откроет дорогу к выходу из биржи.

«Это все равно, что в тонну муки добавить 2 тонны песка и продать это, как 3 тонны муки», — прокомментировал эмиссию один из польских инвесторов.

Кроме этого, по словам основателя Gonzo Invest Павла Бойко, Kernel предпринимал и другие действия, направленные на то, чтобы напугать инвесторов, в частности, продал часть имущества компании структурам ее основателя Андрея Веревского по заниженной стоимости.

Конечно, эти корпоративные конфликты привели к обвалу акций, которые торгуются примерно в пять раз дешевле, чем в начале 2022 года. В то же время часть акционеров не готовы сдаться и оспаривают эмиссию в судах. Как рассказывал «Минфину» Павел Бойко, он и некоторые другие миноритарии даже активно докупают акции Kernel в надежде на юридическую победу и, соответственно, существенное удорожание активов на бирже, или их выкуп по справедливой цене.

Поэтому, когда, по мнению инвесторов, шансы на положительное решение растут, они докупают акции, вызывая их рост, что и произошло за последний месяц, когда они прибавили 14,6%.

Почему индекс растет

Стремительный рост акций украинских компаний вызван сочетанием ряда факторов.

В первую очередь это низкая сравнительная база. Акции фактически достигли дна, а многие инвесторы убеждены, что после завершения войны они должны были бы вернуться, по крайней мере, на довоенный уровень. Поэтому, когда от компаний поступают положительные отчеты о снижении убытков или получении прибыли, это подталкивает эту категорию «игроков» докупать акции.

Второй фактор — это низкая ликвидность. Объемы торгов акциями украинских компаний невысокие, это повышает волатильность, и буквально несколько крупных сделок могут толкнуть их в одну или другую сторону. Например, несмотря на общий рост за месяц, одну из недель в конце мая Kernel закрыл падением почти на 9%. «Такие ценовые движения являются, скорее, „биржевым шумом“ котировок, который связан с низкой ликвидностью этих акций на Варшавской бирже. Это приводит к высокой беспричинной волатильности», — объясняет руководитель развития инвестиционных продуктов БТС Брокер Сергей Гончаренко.

Сейчас акции украинских компаний выглядят, как рискованный инструмент. К очередному падению может привести любой целого из ряда факторов — ухудшение ситуации на фронте, усложнение экспорта продукции из Украины, более низкая ожидаемая урожайность или падение цен на зерно на мировых рынках. К тому же аграрный сектор, как и вся экономика, зависит от стоимости топлива и акцизов на него, стабильности энергоснабжения и масштабов мобилизации.

Конечно, инвесторы могут рассчитывать, что самые сильные опасности минуют агрохолдинги, но и в этом случае останется фактор Kernel, который еще годами будет давить на цену акций всех отечественных компаний.

«Пример Kernel свидетельствует, что действия главного акционера сильно отличаются от стандартов польского и международных фондовых рынков. Эта ситуация может иметь негативные последствия для восприятия украинских эмитентов инвесторами в будущем», — убежден глава Варшавской фондовой биржи Марек Дитль.

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Нынешний рост украинских акций выглядит, скорее, как временный фактор, ведь увидеть фундаментальные причины для стабильного подорожания акций не удается. Поэтому, на этом ралли, конечно, можно заработать, но и риски остаются крайне высокими. К тому же, скорее всего, непрерывность роста WIG-Ukraine завершится уже на этой неделе, по крайней мере, последние 5 дней он уже начал постепенно снижаться.