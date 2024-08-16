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16 августа 2024, 16:22 Читати українською

Рынки растут, но профессиональные инвесторы приберегают деньги до «худших» времен

Битва между «быками» и «медведями», которую некоторые, включая меня, предсказывали на эту неделю, не состоялась — «медведям» не подвезли снарядов, а вот у «быков» их было сколько угодно, любого калибра, мощи и убийственной силы. Что наполнило рынки оптимизмом, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Битва между «быками» и «медведями», которую некоторые, включая меня, предсказывали на эту неделю, не состоялась — «медведям» не подвезли снарядов, а вот у

Инфляция снижается

В понедельник рынки раскачивались, вспоминая драматические события предыдущей недели и отыскивая направление движения, а вот во вторник и среду получили вознаграждение за устойчивость. Данные об инфляции, сначала производственной (РРІ), а затем потребительской (СРІ), оказались настоящим указателем, который открыл ФРС прямой путь к снижению ставки на очередном заседании в сентябре, а рынкам — к дальнейшему росту.

Четвертое подряд снижение индекса потребительских цен — до 2,9% в июле — оказалось лучше ожидаемых 3%, и самым маленьким, начиная с марта 2021 года. Итак, похоже, что борьба ФРС с ростом цен и последовательность Пауэлла дала результат. Хотя, есть и небольшая ложка дегтя в бочке с медом: инфляция все еще существенно выше целевого показателя в 2%. Но ложка эта настолько мала, что, услышав о снижении инфляции, рынки даже не ощутили привкус горечи и рванули вперед со всей силой.

Экономика держится

Безусловно, успехи ФРС в укрощении инфляции очевидны, но в последнее время рынки волнует, какую цену придется заплатить за то, что центральный банк уже долго держит ставки на уровне выше 5%. Многие инвесторы считают, что расплатой должен стать экономический кризис, и, собственно, именно эти опасения и стали причиной драматического падения в понедельник, 5 августа.

В свою очередь, ФРС продолжает настаивать на «мягкой посадке». Экономические данные, опубликованные в четверг, — объемы розничных продаж и первичные заявки по безработице — продемонстрировали, что для кризиса еще «не пришло время». Количество заявок оказалось ниже, чем на прошлой неделе, и меньше прогноза. Не похоже, чтобы рынок труда был в кризисном состоянии, а значит, люди продолжают тратить деньги, стимулируя рост экономики. Еще одна прекрасная новость для рынка!

Достойного ответа на бронебойные аргументы «быков» «медведи» не нашли: в итоге, за четыре дня недели, по состоянию на утро пятницы, когда я писал эти строки, основные индексы выросли в диапазоне 2,7% — 5%, полностью отыграв падение позапрошлого понедельника, когда казалось, что кризис уже стоит на пороге и стучится в дверь.

Что дальше

Мы все прекрасно знаем, что делать прогнозы — это увлекательное, но часто бесполезное дело. Также нам известно, что поведение рынков определяется далеко не только фундаментальными показателями, но, и, пожалуй, в первую очередь настроениями инвесторов. И учитывая это, результаты очередного опроса Bank of America, который охватил 189 респондентов, в управлении которых находится $508 миллиардов, точно пригодятся тем, кто хочет заглянуть в будущее. Итак, согласно опросу, в начале августа 47% респондентов считали, что экономика ослабнет. Это немало, но все же на 20 п.п. меньше, чем месяц назад. 76% опрошенных надеются на «мягкую посадку» для глобальной экономики, или вообще считают, что обойдется без «посадки» — экономика продолжит расти.

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Подобные ожидания основываются на прогнозируемом снижении ставок — 93% респондентов считают, что через год ставки будут ниже, чем сейчас. Что касается структуры инвестиционных портфелей, то объемы наличных денег на счетах инвесторов увеличились, а доля инвестиций в акции, наоборот, уменьшилась. Тем не менее, несмотря на неплохие экономические данные и общий оптимизм, связанный со снижением ставок, похоже, что мнение о возможном кризисе все же не оставляет инвесторов. Вот они и не спешат покупать акции «на все», а приберегают деньги для будущих покупок, когда подешевеет…

Автор:
Компан Иван
Финансист, основатель First Kyiv Investment Club Компан Иван
First Kyiv Investment Club
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