NO FOMO — как инвестору бороться со страхом упущенной возможности

Сегодня, в быстром темпе жизни, среди большого количества информации и ежедневных изменений тенденций на фондовом рынке, инвесторы могут подвергаться так называемому «FOMO», или же страху упущенной возможности. Это явление стало серьезным психологическим барьером для принятия рационального решения, следствием чего является спешка и пренебрежение собственным анализом. На чем строится FOMO, что может смягчить его влияние и отличить настоящие возможности от временных «пузырей», рассказал инвестиционный эксперт и лектор Биржевого университета Евгений Тригубченко.

Что стоит за FOMO?

Понимание FOMO в инвестировании начинается с четкого определения — это опасение упустить возможность вложить средства с перспективой значительных вознаграждений. Этот психологический феномен глубоко укоренен в поведении людей, а некоторые основные факторы только усиливают его влияние и заставляют инвесторов действовать поспешно и принимать неоптимальные решения:

социальные сети, где большинство пользователей стремятся показывать свой успех, часто демонстрируемый вне контекста тяжелой работы или нелегальной прибыли;

быстрое распространение информации, из-за чего не хватает времени на ее проверку;

желание не отставать от других;

получение мгновенной прибыли благодаря «своевременной инвестиции» и большим показателям, раздутым спекуляциями.

Исторические события со страхом упущенной возможности

Можно привести немало исторических примеров, когда FOMO искажает суждения и побуждает инвесторов к спекулятивному поведению: от «тюльпанового безумия» в 16 веке до пузыря доткомов в конце 1990-х, к резкому росту цен на рынке криптовалют и буму искусственного интеллекта. Эти ситуации в очередной раз подчеркивают необходимость осознания психологических факторов.

Отдельного внимания заслуживает статистика молодых инвесторов, которые начали заходить на рынок ценных бумаг под ощущением FOMO. Согласно опросу Института CFA и Фонда образования инвесторов Управления по регулированию финансовой индустрии (FINRA), более 40% зуммеров в США, Британии и Канаде вкладывают средства в криптовалюты и выборочные акции из-за переживаний по поводу жизни «от зарплаты до зарплаты» и инфляции. 80% из них начали инвестировать в возрасте до 21 года. Однако страх упущенной возможности до сих пор может преследовать их во время торгов, что приведет к убыткам в спекулятивных «пузырях».

Ориентир только на реальные значения

Чтобы смягчить влияние FOMO, инвесторы могут принять несколько стратегических подходов:

разработка четкого и тщательно исследованного инвестиционного плана, который согласовывается с финансовыми целями и толерантностью к риску — основа надежной стратегии.

выясните для себя четкий набор целей, таких как накопление на пенсию или финансирование образования ребенка.

установка целей SMART (конкретных, измеримых, достижимых, релевантных и ограниченных по времени) повысит ясность и фокус.

диверсификация инвестиционного портфеля распределяет риск между разными классами активов, чем уменьшает соблазн погнаться за трендовыми акциями или секторами. То есть не вкладывать все средства в единую высокопроизводительную технологическую акцию, стимулирующую ажиотаж, а распределять ресурсы между акциями, облигациями и недвижимостью.

Следование собственным стратегиям и принципам, кроме сохранения «холодного разума», также помогает в управлении рисками, прививает дисциплинированный подход, противодействующий импульсивным решениям под руководством FOMO.

Где настоящие инвестиционные возможности?

Умение отличать настоящие инвестиционные возможности от «рыночного безумия» необходимо для всех инвесторов, ведь от этого зависит принятие того или иного решения. Обычно реальные перспективы прибыли характеризуются фундаментальными показателями, стабильной производительностью и долгосрочной жизнеспособностью, в то время как у спекулятивных тенденций часто нет существенной поддержки. Проведение надлежащей проверки, тщательное исследование и анализ потенциальных инвестиций позволяет инвесторам различить их.

Прежде чем инвестировать в трендовые акции, инвестор должен оценить финансовое состояние компании, ее рыночную позицию и потенциал роста. К тому же, важно просматривать ошибки в прошлом и обращать внимание на рыночные циклы, ведь они несут ценную информацию. Финансовый кризис 2008 года служит острым напоминанием об опасности спекулятивного инвестирования: многие инвесторы потеряли значительный капитал, когда подверглись «стадному эффекту» вложения в ценные бумаги, у которых не было реальной стоимости.

Путем укрепления дисциплинированного подхода к покупке акций или других вложений, и предпочтения рационального, инвесторы могут эффективно ориентироваться даже в сложные периоды на рынке, и не стать жертвой FOMO.

Принцип инвестирования — NO FOMO

Хотя FOMO является распространенным вызовом в мире инвестирования, понимание его психологических корней и внедрение эффективных стратегий может позволить инвесторам принимать обоснованные финансовые решения.

Разработка надежного инвестиционного плана, установление четких целей, диверсифицированный портфель и умение выявлять настоящие возможности от рыночного ажиотажа — необходимые навыки инвестора для успешного противодействия страху потерять потенциальную прибыль.

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В конце концов, воспитание дисциплинированного и аналитического мышления имеет важное значение для ориентирования в изменяющемся ландшафте инвестиционных возможностей, поскольку это ваша гарантия, что решения руководствуются знаниями и стратегией, а не страхом.