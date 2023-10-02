Прогноз по доллару и евро на неделю: какие опасности есть для гривны и что будет с курсом

Начало октября на валютном рынке Украины пройдет интересно. На него будут влиять как международные, так и внутренние факторы. Подробнее об этом — в свежем валютном обзоре «Минфина».

Вот основные факторы, которые будут существенно влиять на поведение рынка в эти дни:

Завершение месяца и квартала, начало нового отчетного периода. Это даже в условиях войны активизирует клиентов и сами банки на межбанке в конце месяца (в данном случае — с конца прошлой недели). После этого один-два дня деловая активность идет на спад, так как все клиенты и банки определяются с планами и задачами на новый отчетный период. Поэтому, 2 октября на рынке будет достаточно спокойно, но уже с 3−4 октября межбанк снова войдет в свой обычный ритм.

Действия НБУ на межбанке. Из-за низкого уровня аграрного экспорта и стабильно высокого спроса на валюту Нацбанк останется главным продавцом валюты на рынке. По моим расчетам, за эту неделю ему придется потратить на сглаживание диспропорций между спросом и предложением порядка $640−830 млн. Пока ЗВР превышают показатель в $40 млрд, а западная помощь на латание дыр бюджета поступает по графику и в полном объеме. Это обеспечивает относительно спокойное финансирование социальных расходов, а также возможность НБУ влиять на курсообразование на межбанке посредством интервенций, что особенно важно в условиях войны.

Сотрудничество с МВФ. Сейчас чиновникам Нацбанка необходимо успешно сдать экзамен Фонда. В ближайшее время кредитор будет внимательно изучать выполнение Украиной «домашних заданий» в контексте подготовки ко второму пересмотру программы расширенного финансирования. Поэтому начало октября будет очень жарким в части переговоров между Украиной и МВФ.

«Дорожная карта» охватывает довольно широкий круг вопросов — от реформирования таможни до повышения эффективности управления конфискованными активами и обеспечения прозрачности финансирования восстановления страны. Коррупция на восстановлении — самый большой «красный флажок» для иностранных доноров, которые удерживают Украину на плаву.

Читайте также: 9 реформ для Украины, чтобы получать помощь: почему именно их выбрали для нас Штаты

Насколько быстро чиновникам удастся доказать Фонду, что задачи выполнены, настолько оперативно разрешится интрига по дальнейшему получению средств. А это, в свою очередь, сформирует будущие тенденции по тренду курса доллара и евро в Украине уже, как минимум, до конца октября, а скорее всего, и до конца года.

Специфика октябрьских обсуждений и дискуссий с Фондом заключается в том, что на сделанные им выводы и решения будут ориентироваться остальные наши западные партнеры.

Мой прогноз: по пятибалльной системе мы получим от Фонда «3», в лучшем случае «4». Этого будет достаточно, чтобы согласовать график выделения следующего транша от МВФ, но невыполненные задания останутся на повестке дня. Следующий пересмотр условий программы финансирования от Фонда начнется с еще более жесткого контроля над невыполненными сейчас заданиями и отговорки тут уже не сработают.

Привлечение бюджетного финансирования через выпуск ОВГЗ. Увеличение расходов бюджета еще на 328,5 млрд гривен предусматривает выпуск новых ОВГЗ на более чем 91 млрд гривен.

Для НБУ и Минфина сейчас принципиально, чтобы эти облигации покупал именно рынок (банки, население и нерезиденты), но не сам Нацбанк, так как скрытая эмиссия не предусматривается в договоренностях с МВФ.

Хотя, скорее всего, чиновники будут поднимать этот вопрос на переговорах с Фондом за закрытыми дверями. Им нужен план «В», если что-то пойдет не так с размещением дополнительного объема долговых бумаг. И, скорее всего, Фонд даст на это «добро» в оговоренной сумме, и с условием, что это — крайняя мера.

Пока Нацбанк рыночными методами (увеличением нормативов резервирования, стимулированием банков к покупке бенчмарк-ОВГЗ, популяризацией бумаг среди населения и допуском нерезидентов к покупке облигаций через мобильные приложения операторов украинского рынка) успешно справляется с поставленной ему частично не его задачей.

Ведь Нацбанк формально не отвечает за финансирование бюджета (исключительно Минфин), а обязан сохранять ценовую стабильность в стране. Но, по факту, эти все задачи взаимосвязаны. И пока НБУ с Минфином согласованно и успешно решают эту задачу.

Мой прогноз: Минфин продолжит успешно рефинансировать госдолг посредством продажи новых ОВГЗ, причем будет делать упор на привлечение именно гривневых заимствований, так как валюту он активно получает от наших западных партнеров в виде финансовой помощи и кредитов.

И только в крайнем случае, чиновники по согласованию с МВФ допустят выкуп части облигаций Нацбанком. Если этот произойдет, то, скорее всего, выкуп будет проходить равными траншами не ранее ноября-декабря этого года, чтобы не «взрывать» курс и не провоцировать этим значительный рост цен на импортные товары.

Международный фактор. В следующий понедельник, 9 октября, в США отмечают День Колумба. Американские банки не работают, и украинский межбанк по доллару будет работать на условиях поставки валюты ТОМ. Это традиционно приведет к падению объема операций в этот день на наших торгах, а большинство игроков предпочтет активизировать свои операции на этой неделе со среды по пятницу, чтобы не оставлять их на 9 октября. Или перенесут их сразу на следующий вторник, 10 октября.

Кроме того, на пару евро/доллар (а значит, и на курс евро в Украине) традиционно будут влиять экономические новости по США и ЕС.

Прогноз курса доллара и евро на 2 — 6 октября

Межбанк:

Доллар. Безналичный доллар на торгах останется в пределах уже привычного коридора 36,5686−36,9343 гривны. Предложение валюты на рынке от экспортеров останется недостаточным и главным продавцом доллара снова будет Нацбанк. По моим расчетам, для поддержания коридора Нацбанку придется потратить на этой неделе от $640 млн до $830 млн резервов. Продавать валюту НБУ будет по курсу 36,9343 гривны за доллар.

Евро. По моему прогнозу, пара евро/доллар на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 1,041 до 1,068 доллара. Тогда курс евро на украинском межбанке будет в пределах от 38,06 до 39,45 гривен за евро.

На наличном рынке:

Спред при покупке/продаже у большинства обменников финкомпаний и в кассах банков будет в пределах от 20−25 копеек до 30 копеек по доллару и от 20−30 копеек до 1 гривны по евро.

Некоторые обменники в районах с низкой конкуренцией, или в крупных торговых центрах, где у граждан есть максимально возросшая потребность в гривне, попытаются держать и по доллару спред в пределах до 1 гривны.

Наличный доллар. В большинстве касс банков доллар в эти дни будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 37,15 до 38,60 грн.

А в обменниках финкомпаний коридор по доллару по курсу его приема и продажи будет колебаться в пределах от 37,40 до 38,40 грн.

Наличный евро. В банках котировки евро при покупке/продаже будут в пределах коридора от 39,60 до 41,20 грн.

А в обменниках финкомпаний курс покупки/продажи евро будет в пределах коридора покупок и продаж от 39,80 до 41,15 грн.