Прогноз курса на 28 июля — 3 августа: почему евро снова может скакнуть до 50 грн

На этой неделе истекает срок, который президент США Дональд Трамп дал для заключения торгового соглашения с Евросоюзом. В противном случае, пригрозил ввести 30%-ный тариф на весь импорт из стран ЕС. Результат напрямую повлияет на пару евро/доллар и стоимость евровалюты в Украине. Разберем текущую ситуацию на нашем валютном рынке более подробно.

Для начала разберем главные события, произошедшие на валютном рынке на прошлой неделе. Среди них можно выделить следующие:

Курс доллара минимально скорректировался с 41,86 до 41,77 грн на межбанке, несмотря на сохранение высокого спроса. Курс наличного доллара остался почти без изменений — около 41,95 грн. НБУ вынужден был сдерживать рост доллара после возобновления роста евро.

Евро безналичный вырос с 48,45 до 49,10 грн, а наличный — с 48,99 до 49,40 грн. Драйвером движения стало возобновление роста пары EUR/USD на мировом рынке почти на 1%. Этому способствовали два события.

Во-первых, Штаты продолжают переговоры с ЕС по торговому соглашению. Его должны заключить до 1 августа. Такое соглашение, вероятно, будет предусматривать введение широкого тарифа в 15%, применяемого к европейскому импорту в Штаты, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на двух дипломатов.

«Я бы сказал, что у нас есть шансы 50 на 50, возможно, меньше», — сказал Трамп в прошлую пятницу, комментируя журналистам вероятность заключения торгового соглашения с Евросоюзом.

Представитель Европейской комиссии днем ранее заявил, что соглашение между Европейским союзом и США о торговых тарифах «в пределах досягаемости». Надежду на возможное снижение тарифов с 30% до 15% инвесторы восприняли, как позитив для евро.

Во-вторых, ЕЦБ оставил ключевую ставку неизменной на уровне 2,15%. Это создало поддержку для евро и показало, что монетарная политика ЕС становится стабильной.

Налоговый период несколько повысил предложение валюты только в начале недели, однако значительное погашение гривневых ОВГЗ прибавило гривневой ликвидности, расширило возможности для покупателей. В итоге на межбанке среднесуточный дефицит несущественно снизился до $133 млн (за понедельник-среду, доступных на момент подготовки обзора), что снизило потребности в интервенциях.

Валютные интервенции НБУ снизились до $811 млн (-10,5%). Несмотря на это, такой объем остается выше относительно средненедельных уровней этого года.

На наличном рынке сохраняется относительная стабильность (по данным НБУ, за понедельник-среду, доступных на момент подготовки обзора). С валютных счетов население продолжает более активно продавать валюту, чем покупать. Это поддерживает положительное сальдо операций — около $5 млн в сутки.

На наличном рынке фиксируем несущественное ослабление спроса при постоянном предложении, которое снизило дефицит наличной валюты до $9 млн среднесуточно. Чистый спрос на наличные деньги сокращается уже 4 недели подряд.

На что обратить внимание

Событие, которое может сформировать долгосрочное влияние на экономику Украины, ее постоянство и, соответственно, валютный рынок — изменения в подчинении антикоррупционных органов. Рада быстро проголосовала, Президент стремительно подписал, возмущенные люди вышли на майдан. Мировые СМИ и партнеры написали об изменениях украинской антикоррупционной политики, что может стать риском будущих реформ.

Европейцы прямо заявили, что антикоррупционная политика Украины повлияет на финансирование, а также прогресс вступления Украины в ЕС. Поскольку экономически Украина (бюджет и оборона) критически зависит от помощи: ее уменьшение серьезно повлияет на валютный рынок. 24 июля Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 13533, предусматривающий восстановление процессуальных полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Ожидается, что Верховная Рада рассмотрит законопроект между 29−31 июля, после завершения парламентского перерыва.

Как и ожидалось, НБУ оставил параметры монетарной политики без изменений, и ставку на уровне 15,5%. В релизе Нацбанка, среди прочего, отмечаются ухудшение рисков безопасности, риск отсутствия подтверждений со стороны партнеров относительно части необходимой помощи на 2026−2027 годы, а также риск возникновения дополнительных бюджетных потребностей для поддержки обороноспособности. Также НБУ значительно ухудшил свои ожидания по ключевым показателям:

Рост реального ВВП на 2025 год снижен с 3,1% до 2,1%, на 2026 год — с 3,7% до 2,3%.

Прогноз инфляции повышен с 8,7% до 9,7% в 2025 году, и с 5% до 6,6% — в 2026 году.

Также ухудшено сальдо текущего счета (в целом это сальдо торгового баланса между товарами и услугами, плюс сальдо доходов от инвестиций, оплаты труда, частных трансфертов) и объем международных резервов.

Новый министр обороны Денис Шмигаль заявил, что Украине нужны еще $6 млрд в этом году для финансирования вооружений. На 2026 год на оборону понадобится $120 млрд. Ведутся переговоры с партнерами относительно $60 млрд. Вообще, приближение 2026 года еще больше актуализирует вопросы финансирования и подтверждений от партнеров по финансированию, особенно в случае продолжения активных боевых действий.

Жатва продолжается, и для урожая, который еще остается на полях (кукуруза, яровые, подсолнечник, другие), возникла новая проблема — саранча, активно движущаяся из Херсонской и Днепропетровской области в другие регионы. Это реальная угроза для всех культур, которая может негативно повлиять на результаты агропроизводителей, а следовательно, и на макроэкономическую ситуацию в стране.

Из статистики выделю данные по ценам производителей, которые замедлились до 13,1% г/г, что является 14-месячным минимумом. Однако цены производителей пищевой промышленности остаются достаточно высокими (+21% г/г), что поддерживает инфляционную составляющую.

Главные события этой недели

30 июля ФРС обнародует свое решение по учетной ставке. Оно, как и комментарии главы Федрезерва Джерома Пауэлла, по результатам заседания регулятора, могут повлиять на глобальные валюты. Однако, что больше повлияет — ставка или отставка главы ФРС — посмотрим. Кстати, снижение ставки может сохранить главе ФРС место в центробанке.

24 июля Трамп заявил, что между ним и Пауэллом «нет напряжения», добавив, что он «не считает необходимым» увольнять главу центробанка. В то же время инсайдеры ФРС и бывшие сотрудники опасаются, что Белый дом использует подобные заявления, как повод для давления на Пауэлла и его возможного ухода до истечения срока в мае 2026 года, или даже для увольнения «по причине», обычно трактуемой, как должностное преступление.

Американский президент настойчиво требует от ФРС начать снижение ключевой ставки, поскольку ее высокий уровень увеличивает расходы бюджета на обслуживание государственного долга США. Однако регулятор не спешит выполнять пожелания Трампа из-за опасений возврата высокой инфляции.

31 августа — последний день перед введением Штатами пошлин и подписанием торговых соглашений. Если у ЕС не будет соглашения, то, скорее всего, будут введены взаимные пошлины в 30% в ЕС и США, что станет негативом для евро. И, наоборот, если будет соглашение и пошлины на уровне 10%, пара евро/доллар может возобновить рост в зону 1,2 и, соответственно, достичь 50+ грн за евро на нашем рынке.

Ожидаем большой блок статистики по внешней торговле, платежному балансу, валютным переводам и бюджету. Это существенные показатели при формировании средне- и долгосрочного прогноза по валютному рынку.

31 августа НБУ опубликует Инфляционный отчет, который прольет свет на ожидания НБУ, покажет детальный макропрогноз центробанка.

Выполнение Украиной структурных маяков для получения средств от ЕС: до 1 августа выбрать нового директора БЭБ. А это, кстати, вливает в помощь от Европы. Вообще, из-за срыва этих маяков мы уже имеем недополучение траншей, задержку с получением новых кредитов и грантов. По программе Ukraine Facility Украина получила всего 3,05 млрд евро, вместо плановых 4,5 млрд евро. Сейчас это не критично, но в 2026 году такие промедления будут совсем неуместными.

Финишная прямая по налогам. Думаю, что большинство экспортеров уже завели валюту для уплаты, однако могут быть еще продажи в понедельник-вторник.

Начало месяца. Август — это в основном месяц девальвационных трендов. Особенно, учитывая все военные риски, скорость движения партнеров, сложность переговоров с рф, слабый урожай и рекордные выплаты по внешним обязательствам (в августе — пиковая нагрузка).

Прогноз курса на 28 июля — 3 августа

На этой неделе финальную точку в движении валют поставит соглашение между США и ЕС. Рассматриваем два сценария. Если сделка будет взаимовыгодной, евро может возобновить рост по отношению к доллару. А, соответственно, на нашем рынке курс евро в наличности дотянется до 50 грн, и потребует от НБУ удержания доллара ниже 42 грн как на межбанке, так и наличного.

Если соглашения не будет, а американские пошлины достигнут 30%, ждем резкого снижения евро в зону 48 грн на межбанке и на наличном рынке, и рост доллара до 42,25 грн.