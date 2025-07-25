ЕЦБ оставил базовую процентную ставку на уровне 2,15%

Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение оставить на том же уровне базовую процентную ставку. Она составляет 2,15%, следует из пресс-релиза регулятора. Ставка по маржинальным кредитам и депозитная ставка также были оставлены без изменений на уровне 2,4% и 2% соответственно.

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В пресс-релизе отмечается, что инфляция находится на среднесрочном целевом уровне в 2%, ценовое давление снижается, а также замедлился рост заработных плат.

«Отчасти благодаря предыдущим снижениям процентных ставок советом управляющих, экономика до сих пор демонстрирует общую устойчивость в сложных глобальных условиях. В то же время, ситуация остается крайне неопределенной, особенно из-за торговых споров», — говорится в сообщении.

Также там уточняется, что управляющий совет будет готов скорректировать свои инструменты для обеспечения стабилизации инфляции на уровне таргета в 2%, а также для сохранения бесперебойной работы механизма трансмиссии денежно-кредитной политики.

В будущем регулятор будет принимать решения по ставке на каждом заседании исходя из поступающих экономических данных, отмечается в пресс-релизе. ЕЦБ не принимает на себя каких-либо обязательств по той или иной дальнейшей траектории ставок, добавляется в документе.

Решение ЕЦБ по ставкам совпало с ожиданиями рынка. Опрошенные Bloomberg аналитики прогнозировали, что ЕЦБ отложит снижение ставок. Большинство рассчитывают на снижение в сентябре, однако выросла доля тех, кто ожидает смягчения ДКП еще позже — в декабре.

«ЕЦБ находится в режиме выжидания. Мы считаем, что в конечном итоге это приведет к дальнейшему смягчению ДКП в сентябре и декабре. Между тем, мы ожидаем, что формулировки Управляющего советом после заседания 24 июля будут аналогичны формулировкам июня, которые допускают возможность дополнительных снижений, но не гарантируют их», — считает старший экономист по еврозоне Bloomberg Economics Дэвида Пауэлла.

Годовая инфляция в еврозоне по итогам июня, по предварительным данным, выросла до 2% по сравнению с 1,9% в мае, сообщил Евростат.

Напомним

На предыдущем заседании в июне 2025 года Европейский центробанк снизил процентные ставки на 25 б.п. Депозитная ставка была снижена до 2%, базовая ставка — до 2,15%, маржинальная кредитная ставка — до 2,4%. Следующее заседание ЕЦБ, на котором будут обсуждать денежно-кредитную политику, запланировано на 10−11 сентября 2025 года.

ЕЦБ начал цикл смягчения денежно-кредитной политики летом 2024 года, после девяти месяцев удержания ставок на рекордно высоком уровне.